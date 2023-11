Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ώρες αγωνίας για 24 άτομα με ελληνικό διαβατήριο στη Ράφα – Θα διασχίσουν το πέρασμα;

Η Αρχή Συνόρων και Διέλευσης στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο 596 κατόχων ξένων διαβατηρίων (ανάμεσά τους και ατόμων με διπλή υπηκοότητα) από 15 χώρες, στους οποίους θα επιτραπεί να φύγουν προς την Αίγυπτο σήμερα Πέμπτη.

Στον συγκεκριμένο κατάλογο συμπεριλαμβάνονται και 24 άτομα με ελληνικό διαβατήριο, οι οποίοι ελπίζουν να μην έχουν πρόβλημα και να καταφέρουν να φτάσουν σε αιγυπτιακό έδαφος.

Χθες Τετάρτη, όταν και άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, έφυγαν από τη Γάζα πάνω από 500 άτομα, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων και σοβαρά τραυματίες Παλαιστίνιοι που θα νοσηλευτούν στην Αίγυπτο.

The first group of people have been allowed out of Gaza since Israel’s war and siege began, crossing at the Rafah checkpoint with Egypt.

Here’s what you need to know ⤵️ pic.twitter.com/AzJOEGOwPd

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023