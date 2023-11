Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ξέσπασε σε κλάματα για τη σφαγή στη Γάζα η τενίστρια Ονς Τζαμπέρ

«Θέλω ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο». Η σπουδαία τενίστρια από την Τυνησία, Ονς Τζαμπέρ ξέσπασε σε κλάματα για τη σφαγή στη Γάζα μετά τη νίκη της στο τουρνουά του Κανκούν όπου κέρδισε για πρώτη φορά.

Η Τυνήσια τενίστρια, η πρώτη από τον αραβικό κόσμο που έχει φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο στο τένις, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει χρήματα από το βραβείο για τη νίκη της στο τουρνουά WTA Finals για τη στήριξη των Παλαιστινίων.

Η Τζαμπέρ μετά τη νίκη της επί της Μαρκέτα Βοντρούσοβα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη με τη νίκη, αλλά δεν ήμουν πολύ χαρούμενη τον τελευταίο καιρό. Η κατάσταση στον κόσμο δεν με κάνει ευτυχισμένη. Γι’ αυτό νιώθω ότι λυπάμαι», ενώ χρειάστηκε ένα λεπτό για συνέλθει από τη συγκίνηση.

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:

“I am very happy with the win but I haven’t been very happy lately. The situation in the world doesn’t make me happy… I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU

