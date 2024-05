Τουλάχιστον 85 τραυματίες πέθαναν μέσα σε δέκα μέρες μόνο σε ένα νοσοκομείο της Ελ Φάσερ

Τουλάχιστον 85 άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν σε μάχες στην Ελ Φάσερ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ) υπέκυψαν μόνο σ’ ένα νοσοκομείο της πόλης αυτής του δυτικού Σουδάν από τη 10η Μαΐου, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF).

Προχθές Δευτέρα οι εννέα από τους 60 τραυματίες που διακομίστηκαν στο Southern Hospital, το μοναδικό νοσοκομείο που παραμένει επιχειρησιακό στην Ελ Φάσερ του Νταρφούρ, υπέκυψαν, υπογράμμισε η Κλερ Νικολέ, επικεφαλής της διεύθυνσης αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων στη ΜΚΟ.

This morning’s artillery shelling by the RSF targeted the Abu Shouk camp for displaced persons in El Fasher. The attack resulted in several fatalities and numerous injuries, though the exact number is still unknown.#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/877h3T3ZMS

