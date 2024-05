Τουλάχιστον 27 νεκροί σε μάχες στο Νταρφούρ

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 130 τραυματίστηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στις εχθροπραξίες ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς στην πόλη Ελ Φάσερ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, και βίντεο, κάτω), στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), έναν χρόνο και πλέον μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ χθες Κυριακή.

Οι συγκρούσεις, που άρχισαν την Παρασκευή, συνεχίζονταν χθες, με αεροσκάφη να βομβαρδίζουν το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της πόλης και τους αντιμαχόμενους να ανταλλάσσουν πυρά πυροβολικού, είπαν τηλεφωνικά κάτοικοι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μόνο την Παρασκευή, οι μάχες ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην Ελ Φάσερ είχαν απολογισμό «27 νεκρούς» και «130 τραυματίες», ενώ εκτόπισαν εξαναγκαστικά «εκατοντάδες» ανθρώπους, συνόψισε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα ( Médecins sans Frontières, MSF), δυο παιδιά και μέλος του υγειονομικού προσωπικού σκοτώθηκαν μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο παιδιατρικό νοσοκομείο Μπάμπικερ Ναχάρ εξαιτίας αεροπορικού βομβαρδισμού των ένοπλων δυνάμεων πενήντα μέτρα από το κτίριο.

Η οροφή της ΜΕΘ κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «δυο παιδιά που νοσηλεύονταν» σε αυτή, εξήγησε η ΜΚΟ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η διεθνής κοινότητα προειδοποιεί εναντίον της επαπειλούμενης σφαγής στην πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, της μοναδικής από τις πέντε πολιτείες του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια των ΔΤΥ.

Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, η Κλεμεντίν Νκουέτα-Σαλάμι, η συντονίστρια του OCHA για το Σουδάν, έκανε λόγο για βομβαρδισμούς με «βαρέα όπλα» στην Ελ Φάσερ, όπου ζουν 1,5 εκατ. άνθρωποι, ανάμεσά τους 800.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Την Παρασκευή, ιατρική πηγή στο μοναδικό νοσοκομείο που παραμένει σε λειτουργία στην πόλη δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «το νεκροτομείο είναι ασφυκτικά γεμάτο πτώματα».

Εν μέσω μαχών, «το νοσοκομείο δεν διαθέτει ασθενοφόρο για να μεταφέρει τραυματίες», τόνισε το OCHA χθες.

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, υπό τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς υπό τον μέχρι τότε δεύτερο τη τάξει της χούντας που μετατράπηκε σε εχθρό του, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην ένοπλη σύρραξη. Μόνο στην Ελ Τζενέινα, πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ, χάθηκαν 10.000 ως 15.000 ανθρώπινες ζωές, κατά τον ΟΗΕ.

Οι κάτοικοι της Ελ Φάσερ, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζενέινα, φοβούνται πως θα ζήσουν παρόμοιο σενάριο.

Η πόλη παρέμενε ως πρόσφατα συγκριτικά αλώβητη από τον πόλεμο, χάρη σε συμφωνία την οποία είχαν συνάψει τοπικές ένοπλες οργανώσεις και οι ΔΤΥ.

