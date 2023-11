Σέλτικ: Απέκλεισε τους οργανωμένους οπαδούς της «Green Brigade» μετά την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη

Η Σέλτικ ανέστειλε τα εισιτήρια διάρκειας των οργανωμένων οπαδών της «Green Brigade» (Πράσινη Ταξιαρχία) μετά την επίδειξη αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης στον αγώνα της ομάδας τους με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.

Η διοίκηση του σκωτσέζικου συλλόγου που εξ αρχής δεν είχε δει με καλό μάτι τις παλαιστινιακές σημαίες που σηκώθηκαν στον αγώνα με την Ατλέτικο, αλλά και το πανό που έγραφε «Free Palestine» και «Victory to the resistance» στον του αγώνα του συλλόγου για την Premiership της Σκωτίας εναντίον της Κιλμάρνοκ στη Γλασκώβη, αποφάσισε να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τους οργανωμένους οπαδούς με την αναστολή των εισιτηρίων διαρκείας.

Η Σέλτικ όπως αναφέρει το heraldscotland.com, επιβεβαίωσε ότι απαγορεύτηκε η χρήση εισιτηρίων τόσο σε εντός όσο και σε εκτός έδρας αγώνες που αφορούν τον σύλλογο στα μέλη της ομάδας οργανωμένων οπαδών «Green Brigade».

Όσοι ανήκουν στην ομάδα, έλαβαν e-mail για να ενημερωθούν για την απόφαση.

