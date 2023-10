Η Μπάγερν τιμωρεί τον Μαζραουί, επειδή υποστήριξε την Παλαιστίνη

Ο Νουσέρ Μαζραουί είναι αντιμέτωπος με την Μπάγερν Μονάχου, εξαιτίας της θέσης που πήρε στην εμπόλεμη διαμάχη ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Ο Μαροκινός ακραίος αμυντικός, ανέβασε περιεχόμενο στα social media, με το οποίο ευχόταν νίκη στους Παλαιστίνιους στον πόλεμο, κόντρα στο Ισραήλ.

Η ομάδα, μετά και από πιέσεις που δέχθηκε από τον βουλευτή, Γιοχάνες Στάινινγκερ, που ανήκει στο συντηρητικό κόμμα, CDU, ο οποίο ζήτησε απέλαση του παίκτη από τη χώρα, προσέφυγε σε μία αρκετά πιο ήπια απόφαση, αφήνοντάς τον εκτός προπονήσεων.

Αυτό αποφασίστηκε μετά από συνάντηση του Μαζραουί, με τη διοίκηση της ομάδας, με τη Μπάγερν να παίρνει λίγο χρόνο, εώς ότου πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του.

