Σύρραξη στο Πέισερς – Μπακς: Ο Πόρτις ήρθε στα χέρια με τον Νέμχαρντ και αποβλήθηκε (vid)

Με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός αγώνα, οι Μπακς ήξεραν ότι θα έχουν δύσκολο έργο στο Game 4 της σειράς με τους Πέισερς.

Με το σκορ στο 2-1 υπέρ της ομάδας της Ιντιανάπολις, τα «ελάφια» χρειάζονταν κάτι σπουδαίο για να ανακτήσουν τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/4) το πλεονέκτημα έδρας, ωστόσο 5:01 πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου (17-16), ο Μπόμπι Πόρτις αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του Μιλγουόκι με ακόμα λιγότερες επιλογές στον πάγκο.

Ο 29χρονος άσος των Μπακς ήρθε στα χέρια με τον Άντριου Νέμχαρντ, ενώ για λίγα δευτερόλεπτα ακολούθησε σύρραξη στο παρκέ με τους παίκτες των δύο ομάδων να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Ο Νέμχαρντ απομακρύνθηκε από τους συμπαίκτες του, ενώ ο Πόρτις πήγε στον πάγκο για να τα «ακούσει» από τον Μίντλετον όσο οι διαιτητές εξέταζαν όσα έγιναν.

Τελικά, μετά από όχι πολύ χρόνο, ο Πόρτις χρεώθηκε με μία τεχνική ποινή για σπρώξιμο στον νεαρό γκαρντ των γηπεδούχων και με δεύτερη τεχνική ποινή για μπουνιά, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

