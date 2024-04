Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους σε ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν την Οκλαχόμα, όπου εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, το χαλάζι και τις πλημμύρες.

Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι έσπειραν όλεθρο στα κεντρικά των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ σήμανε συναγερμός για πλημμύρες και σε άλλες πολιτείες – συμπεριλαμβανομένων του Κάνσας, του Μιζούρι, του Αρκάνσας και του Τέξας.

Στην Οκλαχόμα, ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Χόλντενβιλ, μια πόλη περίπου 5.000 κατοίκων, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις, ανέφεραν οι ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Χιουζ.

Ο κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 12 κομητείες λόγω των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με 33.000 να παραμένουν χωρίς ρεύμα στην Οκλαχόμα και επιπλέον 67.000 στο Τέξας.

Φωτογραφίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν πολλά ισοπεδωμένα κτήρια και στέγες σπιτιών.

NEW : Drone footage over Sulphur, Oklahoma reveals extensive damage to homes and businesses. Several tornadoes ripped through the town after dark.

Our field correspondents are in the area and will be sending updates throughout the day. #OKwx pic.twitter.com/YlaRL72PWS

— WeatherNation (@WeatherNation) April 28, 2024