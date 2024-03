Σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ το κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλώντας ανεμοστρόβιλους, ένας από τους οποίους στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ιντιάνα, ανακοινώθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους, η οποία αφορά περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους στο κέντρο της χώρας, και ανέφερε πως ένας «πολύ επικίνδυνος ανεμοστρόβιλος» έπληξε την πολιτεία του Οχάιο.

Major damage from Plymouth, Ohio on Richland County side of the line. No injuries reported as of now. (Courtesy Huron Co EMA) @wkyc #3Weather pic.twitter.com/p8U6tblmrU

«Είναι απόλυτη καταστροφή», δήλωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλης Ίντιαν Λέικς που βρίσκεται στην πολιτεία αυτή.

«Ποτέ σε όλη τη ζωή μου δεν είχα δει κάτι τέτοιο», είπε η Άμπερ Φέιγκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, «στο κέντρο της πόλης» η κατάσταση είναι «αληθινά πολύ κακή».

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κάμπινγκ με τροχόσπιτα στο Γουίντσεστερ, στη γειτονική πολιτεία της Ιντιάνα, στη διάρκεια ενός ανεμοστρόβιλου, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

⚠️VERY DANGEROUS HALF MILE WIDE TORNADO on the Ground FROM HURON Emergency Management… damage to homes and structures being report. THIS IS A VERY SERIOUS and dangerous tornado on the ground!!!⚠️ pic.twitter.com/eZp8aOn3uZ

— NWS Cleveland (@NWSCLE) March 15, 2024