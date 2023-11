Ισραήλ: Πύραυλος αναχαίτισης του Iron Dome δυσλειτούργησε και χτύπησε σε ισραηλινή γειτονιά

Το ισραηλινό κανάλι 13 αναφέρει ότι ο Σιδερένιος Θόλος είναι αναποτελεσματικός ενάντια στις ρουκέτες της λιβανέζικης Χεζμπολάχ λόγω του σύντομου χρόνου αντίδρασης.

Έτσι οι ρουκέτες που εκτοξεύονται από το νότιο Λίβανο στην περιοχή Κιριάτ Σμόνα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση είναι πολύ δύσκολο για το σύστημα να αναχαιτιστούν.

Με την διαφορά πως από τα οπλικά συστήματα του Ισραήλ, το Iron Dome είναι πιο έτοιμο στην λειτουργία του και στις ρυθμίσεις του, ενώ το σύστημα David’s Sling ή Σφεντόνα του Δαυίδ, ίσως να μην είναι σε πλήρη ανάπτυξη.

Το πρώτο από τα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει επιβεβαιωθεί από το Al Mayadeen δείχνει έναν πύραυλο αναχαίτισης Iron Dome να δυσλειτουργεί και να κάνει στροφή προς τα πίσω με στόχο μια περιοχή που κατοικείται από εποίκους στον οικισμό «Ρισόν ΛεΣιών» νότια του Τελ Αβίβ.

The interceptor changed direction, hitting and exploding in a populated area in the “Rishon LeZion” settlement south of “Tel Aviv.” pic.twitter.com/erZ74Yp7jZ

#Watch | Video circulated on social media shows one interceptor missile from the Iron Dome malfunctioning.

Σε άλλον χρήστη των κοινωνικών δικτύων βλέπουμε το ίδιο βίντεο και ακόμα δύο πάλι να βγαίνουν εκτός τροχιάς. Δεν μπορέσαμε να βρούμε

The «Iron Dome» missile defense system in Israel broke down and fell into a residential area of ​​the city of Rishon Lezion .

This is a city 7 km from Tel Aviv. There are also reports of heavy rocket fire in central Israel and sirens sounding in the region pic.twitter.com/irBaSxQn83

