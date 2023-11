Ισραήλ: Έξαλλος με τον Γκουτέρες ο υπουργός Εξωτερικών – «Ντροπή σου»

Νέα οργή σε αξιωματούχους του Ισραήλ προκάλεσαν οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μιλώντας σε δραματικό τόνο σε δημοσιογράφους έκανε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός, καθώς η «Γάζα μετατρέπεται σε νεκροταφείο παιδιών».

«Η προστασία των αμάχων πρέπει να είναι υψίστης σημασίας. Ανησυχώ βαθύτατα για τις σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που παρακολουθούμε. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: κανένα μέρος σε μια ένοπλη σύγκρουση δεν είναι υπεράνω του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογράμμισε ακόμα ο γ.γ. του ΟΗΕ χωρίς πάντως να κατονομάζει το Ισραήλ.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν την οργή του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Έλι Κοέν, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ, έκανε λόγο για «ντροπή».

Κατά τη γνώμη του Ισραηλινού ΥΠΕΞ το πρόβλημα είναι η Χαμάς και όχι οι ενέργειες του Ισραήλ για την εξάλειψη της παλαιστινιακής οργάνωσης που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 10.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άμαχοι πολίτες μεταξύ των οποίων είναι και γυναίκες και παιδιά.

Μάλιστα αναφέρθηκε στους ανήλικους που κρατούνται ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ντροπή σου Αντόνιο Γκουτέρες», έγραψε στην ανάρτησή του, κάνοντας tag τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. «Περισσότεροι από 30 ανήλικοι – ανάμεσά τους ένα μωρό εννέα μηνών καθώς και νήπια και παιδιά που είδαν τους γονείς τους να δολοφονούνται εν ψυχρώ – κρατούνται παρά τη θέλησή τους στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς είναι το πρόβλημα στη Γάζα, όχι οι ενέργειες του Ισραήλ για την εξάλειψη αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης».

Shame on you @antonioguterres! More than 30 minors – among them a 9 month-old baby as well as toddlers and children who witnessed their parents being murdered in cold blood – are being held against their will in the Gaza Strip.

Hamas is the problem in Gaza, not Israel’s actions…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 6, 2023