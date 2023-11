Live: «Νεκροταφείο παιδιών η Γάζα» επαναλαμβάνει ο Γκουτέρες – Χτύπημα στο νοσοκομείο Αλ Κουντς καταγγέλλει η Ερυθρά Ημισέληνος

Νέα εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας μετά από μπαράζ φονικών βομβαρδισμών από το Ισραήλ, με τις IDF να έχουν αποκόψει το βόρειο από το νότιο κομμάτι του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν ενταθεί και σήμερα χτυπήθηκε το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη νότια Γάζα άνοιξε ο ισραηλινός στρατός για τέσσερις ώρες.

Το Ισραήλ συνεχίζει, επίσης, τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη, με συλλήψεις και καταστροφές υποδομών που γεμίζουν οργή τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τις 10.000

Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης δεν φαίνεται στον ορίζοντα, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.

01:05 Ερυθρά Ημισέληνος στην Παλαιστίνη: Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα καλούνται να επιλέξουν μεταξύ εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας

Ο Δρ Γιουνίς Αλ-Χατίμπ απηύθυνε έκκληση προς την διεθνή κοινότητα σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε ότι «η Γάζα αντιμετωπίζει μια καταστροφική κατάσταση. Η Γάζα καλείται να επιλέξει μεταξύ της εθνοκάθαρσης και της γενοκτονίας, είτε να φύγει είτε να πεθάνει», είπε .

“#Gaza is facing a catastrophic situation. #Gaza has been asked to choose between human cleansing and genocide, either to leave or to die” A message from the PRCS President Dr. Younis Al-Khatib to the international community.#GazaGenocide #humanity #IHL pic.twitter.com/47c7txYxAf — PRCS (@PalestineRCS) November 6, 2023

00:41 Εντάθηκαν οι μάχες μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων μαχητών

Εντάθηκαν την τελευταία ώρα οι μάχες μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων μαχητών στην επικράτεια, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές της Zuwaida και στον προσφυγικό καταυλισμό al-Nuseirat.

«Μιλάμε για την ακτογραμμή και των δύο πόλεων και για την ακτογραμμή της Λωρίδας της Γάζας» αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera από το Khan Younis στη νότια Γάζα.

00:29 «Το Ισραήλ δεσμεύτηκε ότι τα αμερικανικά όπλα θα πάμε μόνο στην αστυνομία» λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το Ισραήλ υποσχέθηκε στην κυβέρνηση Μπάιντεν ότι τα όπλα που αγοράζει από τις ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την αστυνομία, εν μέσω ανησυχίας στην Ουάσιγκτον ότι τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν από βίαιους εποίκους στη Δυτική Όχθη.

«Λάβαμε δέσμευση από τους Ισραηλινούς ότι αυτά τα όπλα θα καταλήξουν μόνο στα χέρια των ισραηλινών αστυνομικών μονάδων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έκανε το καθήκον του και αυτή είναι η δέσμευση που λάβαμε» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

00:20 Έκτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας – «Αγκάθι» η κατάπαυση του πυρός

Για έκτη φορά συνεδριάζει απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα με το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός να παραμένει «αγκάθι».

Λαμβάνουν ενημέρωση από τον επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας και τον συντονιστή της Μέσης Ανατολής για τον ΟΗΕ, που όλοι έχουν ζητήσει την άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων εκεί.

Οι ΗΠΑ είναι εναντίον μιας γενικής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, λέγοντας ότι αυτό θα δώσει στη Χαμάς την ευκαιρία να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί στο Ισραήλ και κάνουν λόγο για «ανθρωπιστικές παύσεις».

00:11 Εκπέμπουν SOS οι ισραηλινές εταιρείες λόγω του πολέμου

Σοκ στην ισραηλινή οικονομία των 486 δισ. δολαρίων έχει προκαλέσει ο πόλεμος, καθώς έχει διαταραχτεί η λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων, έχει επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά βυθίζοντας ολόκληρους τομείς σε κρίση, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να δημιουργήσει μια «οικονομία υπό τα όπλα», ενώ υποσχέθηκε πακτωλό χρημάτων που θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις και περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε ένα μέγεθος αντίστοιχο με τις δαπάνες στα χρόνια της πανδημίας.

Υποστήριξε ότι το πακέτο στήριξης είναι «μόνο η αρχή. Θα νικήσουμε τον εχθρό στον στρατιωτικό πόλεμο και θα κερδίσουμε και τον οικονομικό πόλεμο» είπε χαρακτηριστικά.

«Η καθοδήγησή μου είναι σαφής: ανοίγουμε τις στρόφιγγες, διοχετεύουμε χρήματα σε όλους όσοι τα χρειάζονται» ανακοίνωσε την Πέμπτη. «Την τελευταία δεκαετία χτίσαμε μια πολύ ισχυρή οικονομία και όποιο οικονομικό τίμημα και αν μας επιβάλει αυτός ο πόλεμος, θα το πληρώσουμε χωρίς δισταγμό».

00:02 Τελειώνουν τα καύσιμα και στο νοσοκομείο Al Awda στη Γάζα

Ο Ahmed Muhanna, διευθυντής του νοσοκομείου Al Awda, προειδοποιεί ότι τα καύσιμα επαρκούν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

«Κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή μετά την εξάντληση των καυσίμων», είπε ο Muhanna στο Al Jazeera.

Το νοσοκομείο Al-Awda είναι μια από τις μεγαλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις στη Γάζα.

«Έχουμε 60 ασθενείς στο νοσοκομείο, μερικοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση», είπε. Δουλεύουμε αδιάκοπα εδώ και 30 ημέρες λόγω ων ασθενών που χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Το 80% των ασθενών στο νοσοκομείο είναι γυναίκες και παιδιά.

23:51 Κατάρ: Το Ισραήλ λέει ψέματα για τούνελ κάτω από το νοσοκομείο Σέιχ Χαμάντ

Το Κατάρ, που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, καταδικάζει το Ισραήλ για τους ισχυρισμούς ότι υπάρχει σήραγγα της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο της Γάζας που χρηματοδοτείται από το Κατάρ.

«Αυτή είναι μια κραυγαλέα προσπάθεια να δικαιολογηθεί η στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, σχολείων, κατοικημένων περιοχών και καταφυγίων», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής του Κατάρ για την Ανασυγκρότηση της Γάζας, πρεσβευτής Μοχάμεντ Ελ Εμάντι.

Πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί έγιναν «χωρίς απτές αποδείξεις ή ανεξάρτητη έρευνα» μία ημέρα αφότου ο ισραηλινός στρατός κοινοποίησε υποτιθέμενες εικόνες από το άνοιγμα της σήραγγας στο νοσοκομείο Σέιχ Χαμάντ.

23:40 Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Οι κάτοικοι στη Γάζα κάνουν ουρές για λίγο ψωμί εν μέσω βομβαρδισμών

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), η έλλειψη ψωμιού ανάγκασε τους ανθρώπους στη νότια Γάζα να περιμένουν για ώρες στα αρτοποιεία εν μέσω βομβαρδισμών.

Ο μόνος λειτουργικός μύλος στη Γάζα δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης καυσίμων.

Περίπου 11 αρτοποιεία έχουν χτυπηθεί και καταστραφεί από τις 7 Οκτωβρίου και μόνο εννέα σε όλη τη Γάζα έχει επιβεβαιωθεί από το WFP ότι παρέχουν κατά διαστήματα ψωμί στα καταφύγια.

Τα αποθέματα ορισμένων βασικών ειδών διατροφής όπως το ρύζι, φυτικά έλαια και τα όσπρια πρόκειται να εξαντληθούν τις επόμενες τρεις ημέρες, ανέφερε η οργάνωση.

Ο αριθμός των φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχονται στη Γάζα έχει μειωθεί από την περασμένη εβδομάδα, με λιγότερα από 30 να επιτρέπονται σήμερα στην περιοχή, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

23:30 Ο Παλαιστίνιος απεσταλμένος του ΟΗΕ χαιρετίζει τα σχόλια του Γκουτέρες

Ο Ριάντ Μανσούρ, Παλαιστίνιος απεσταλμένος του ΟΗΕ, προέτρεψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να ακούσει τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Γκουτέρες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο Παλαιστίνιος απεσταλμένος είπε ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη για κατάπαυση του πυρός διεθνώς, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι όσοι δεν υποστηρίζουν μια τέτοια κίνηση θα αλλάξουν γνώμη.

«Η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχει μια καταστροφική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων – και ο γενικός γραμματέας ηγείται αυτής της ευθύνης» είπε ο Μανσούρ.

23:17 Νέο χτύπημα στο νοσοκομείο Αλ Κουντς

Ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του νοσοκομείου Αλ Κουντ, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

«Αεροσκάφος των ισραηλινών δυνάμεων χτύπησε με δύο ρουκέτες την περιοχή του νοσοκομείου Al-Quds, περίπου 50 μέτρα από την πύλη» αναφέρει η οργάνωση σε ανάρτησή της στο Χ.

🚨🏥 A short while ago, the IOF aircraft targeted the vicinity of the Al-Quds Hospital with two rockets, approximately 50 meters from the hospital’s gate.#Gaza_under_attack #AlQudsHospital #NotATarget — PRCS (@PalestineRCS) November 6, 2023

23:09 Δραματική έκκληση της Ερυθράς Ημισελήνου για βοήθεια

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος απηύθυνε έκκληση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να εφοδιάσουν τα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας με είδη πρώτης ανάγκης, προειδοποιώντας ότι τα αποθέματα καυσίμων του νοσοκομείου Αλ-Κουντς θα εξαντληθούν σε 48 ώρες.

«Ο εξοπλισμός που σώζει ζωές, οι θερμοκοιτίδες νεογνών και οι μονάδες εντατικής θεραπείας θα πάψουν να λειτουργούν» ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

🚨📢 The @PalestineRCS urgently appeals to international health and humanitarian organizations to swiftly provide vital assistance and essential supplies to the #Gaza governorate and the northern region. 🔴The fuel reserves for Al_Quds Hospital’s power generator are anticipated… pic.twitter.com/LVrI7EYY40 — PRCS (@PalestineRCS) November 6, 2023

23:01 Διαμαρτυρία για τη Γάζα στο Άγαλμα της Ελευθερίας

Εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία στο Άγαλμα της Ελευθερίας απαιτώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Περίπου 500 μέλη και υποστηρικτές της οργάνωσης «Jewish Voice for Peace-New York City» κρατούσαν σημαίες και πανό και φώναζαν συνθήματα υπέρ της ειρήνης.

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν, σύμφωνα με τον Guardian, η φωτογράφος, καλλιτέχνης και ακτιβίστρια Nan Goldin, η οποία είπε: «Όσο ο λαός της Γάζας ουρλιάζει, πρέπει να φωνάζουμε πιο δυνατά, ανεξάρτητα από το ποιος προσπαθεί να μας φιμώσει».

Happening now- Jewish voices for Peace at the Statue of a Liberty pic.twitter.com/QZAE7qquU3 — Stephanie Keith (@Steffikeith) November 6, 2023

22:50 ΥΠΕΞ Ισραήλ: Υποστηρίζουμε πλήρως τον Ισραηλινό Πρέσβη στη Νότια Αφρική

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Lior Haiat έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι το υπουργείο «υποστηρίζει πλήρως τον Ισραηλινό Πρέσβη στη Νότια Αφρική, ο οποίος εκπροσωπεί τη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης και του λαού του Ισραήλ, την ώρα που το Ισραήλ πολεμά μια δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση που θέλει την καταστροφή του».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Νότια Αφρική ανακάλεσε τον πρεσβευτή και τη διπλωματική της αποστολή στο Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον βομβαρδισμό της Γάζας, αποκαλώντας τον πόλεμο «γενοκτονία».

«Η απόφαση της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής να ανακαλέσει το διπλωματικό της προσωπικό είναι μια νίκη για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και την επιβραβεύει για τη σφαγή που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία τρομοκράτες της Χαμάς δολοφόνησαν πάνω από 1.400 ανθρώπους και απήγαγαν 241» έγραψε ο Χαϊάτ.

«Το Ισραήλ αναμένει από τη Νότια Αφρική να καταδικάσει τη Χαμάς, η οποία είναι χειρότερη από το ISIS, και να σεβαστεί το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται έναντι επίθεσης από μια φρικτή τρομοκρατική οργάνωση που έχει χαράξει στη σημαία της μια έκκληση για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ» κατέληξε.

The Ministry of Foreign Affairs fully supports the Israeli Ambassador in South Africa, who represents the position of the Israeli government and the people of Israel while Israel is fighting a murderous terrorist organization that calls for its destruction.

The South African… pic.twitter.com/tqR6Qwl31t — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) November 6, 2023

22:42 Σύνοψη των σημαντικότερων γεγονότων

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ξεπερνά τις 10.000.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι δολοφονήθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην Τουλκαρέμ στη Δυτική Όχθη.

Ο Γκουτέρες απηύθυνε νέα έκκληση για κατάπαυση πυρός και επανέλαβε ότι η Γάζα «γίνεται νεκροταφείο για τα παιδιά».

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητά εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και στις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες.

Το Ισραήλ αρνείται την επίθεση στα φωτοβολταϊκά του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει περικυκλώσει πλήρως την πόλη της Γάζας μετά από πάνω από μια εβδομάδα σφοδρών μαχών και απειλεί ότι «ξέρει πώς να φτάσει παντού στη Μέση Ανατολή».

Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ IDF και Χεζμπολάχ συνεχίζονται στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Ο Μπλίνκεν ολοκλήρωσε την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή παραδεχόμενος ότι οι προσπάθειές του να εξασφαλίσει μια ανθρωπιστική παύση και μεγαλύτερο περιορισμό στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα είναι «έργο εν εξελίξει».

Περίπου 80 πολίτες με διπλή υπηκοότητα και 17 τραυματίες πέρασαν από τη Γάζα προς την Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα τη Δευτέρα.

22:31 Παλαιστίνια έσωσε τα ζωάκια της από τους βομβαρδισμούς: «Όπως προστατεύω την ψυχή μου, προστατεύω κι αυτά»

«Μας βομβάρδιζαν μέσα στη νύχτα. Πήρα την κόρη μου και το παιδί της και αρχίσαμε να τρέχουμε. Στα μισά της διαδρομής θυμήθηκα τα πουλιά μου.

Γύρισα πίσω να τα πάρω και καθώς γύριζα μία δεύτερη βόμβα έπεσε κοντά στην περιοχή.

Όπως προστατεύω τον εαυτό μου προστατεύω κι αυτά» λέει στο Al Jazeera μία Παλαιστίνια για τα αγαπημένα της πουλιά και τις χελώνες της.

22:23 Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν «έξυπνες» βόμβες αξίας 320 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν βόμβες ακριβείας αξίας 320 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

22:18 False Alarm οι σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία λέει ο ισραηλινός στρατός

22:14 Νοσοκομείο στη Γάζα θα χτίσουν τα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα φτιάξουν ένα πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων τη Δευτέρα χωρίς να διευκρινίσει εάν υπάρχει συμφωνία για αυτή την πρωτοβουλία με το Ισραήλ.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι πέντε αεροσκάφη που μετέφεραν τον εξοπλισμό και όσα απαιτούνται για την ίδρυση και τη λειτουργία του νοσοκομείου αναχώρησαν από το Άμπου Ντάμπι τη Δευτέρα με κατεύθυνση το αεροδρόμιο Al-Arish στην Αίγυπτο.

#WAM_Breking #UAE_President orders setting up of fully equipped field hospital in #Gaza as part of Gallant Knight 3 humanitarian operation. https://t.co/xOVoCYHgMV pic.twitter.com/nsz8uqQnNA — WAM English (@WAMNEWS_ENG) November 6, 2023

22:08 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Χαμάς δεν μπορεί να κυβερνήσει τη Γάζα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έθεσε τη Δευτέρα πέντε θεμελιώδεις αρχές για την επόμενη ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Γάζας.

Σε ομιλία της ενώπιον των πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι «το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενώ η Χαμάς κρύβει μαχητές και αποθηκεύει όπλα κάτω από προσφυγικούς καταυλισμούς και αστικές υποδομές».

Ζήτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών και ξένων ομήρων στη Γάζα.

«Η Χαμάς χρησιμοποιεί αθώους Παλαιστίνιους και ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες. Είναι φρικτό» είπε, σύμφωνα με τη haaretz.

21:58 Σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία

Σειρήνες ηχούν στην Άνω Γαλιλαία κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, χωρίς προς το παρόν να διευκρινίζεται τι τις πυροδότησε.

21:54 Απόστρατος στρατηγός των IDF: «Αναπόφευκτη» η έφοδος του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Αίσθηση προκάλεσε τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Γιόρα Άιλαντ, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι «αναπόφευκτη» η διεξαγωγή επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Αλ Σίφα, κάτω από το οποίο υπάρχει – σύμφωνα με τους IDF – κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς και δαιδαλώδεις σήραγγες που χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο από μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ο Άιλαντ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν μια τέτοια επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ακόμη και εάν στοίχιζε τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους. Με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του αρχηγού της CIA Μπιλ Μπερνς στο Ισραήλ, ο Άιλαντ είπε: «Ελπίζω πως θα του το εξήγησαν. Και αν υπάρχει βούληση για ανάληψη στρατιωτικής δράσης στο (νοσοκομείο) Αλ Σίφα, που τη θεωρώ αναπόφευκτη, ελπίζω ο επικεφαλής της CIA να έλαβε μια εξήγηση γιατί είναι απαραίτητη και γιατί οι ΗΠΑ πρέπει τελικά να υποστηρίξουν μια τέτοια επιχείρηση, ακόμη κι αν στη συνέχεια υπάρξουν χιλιάδες πτώματα αμάχων στους δρόμους».

21:45 Αδελφός Ισραηλινού ομήρου: Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά με τους Παλαιστίνιους

«Ήρθαμε εδώ, γιατί η Ελλάδα είναι μια σημαντική χώρα για εμάς, για τις σχέσεις της με τη Μέση Ανατολή και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο», προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι Ισραηλινοί που κρατάει ομήρους η Χαμάς από το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε ο ισραηλινός πρώην διπλωμάτης, Ραμ Αβιράμ που συντονίζει τη ΜΚΟ Hostages and Missing Persons Family Forum, ο οποίος μαζί με τις οικογένειες δύο απαχθέντων νεαρών Ισραηλινών, έδωσαν συνέντευξη Τύπου το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Πρόκειται για δύο από τις 242 οικογένειες που αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, οι οποίες αποφάσισαν να παρουσιάσουν την τραγική υπόθεση των παιδιών τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Εξάλλου όπως ανέφεραν, μόνον το 20-25% αυτών των οικογενειών μπορούν να λειτουργήσουν κοινωνικά, ενώ οι υπόλοιπες δεν το αντέχουν.

21:37 Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητά εμπάργκο όπλων σε ισραηλινές και παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητά εμπάργκο όπλων σε Ισραήλ και Παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, προειδοποιώντας για τον «πραγματικό κίνδυνο» να χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

«Οι άμαχοι τιμωρούνται και σκοτώνονται σε πρωτοφανή κλίμακα στην πρόσφατη ιστορία στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη» δήλωσε ο Μπρούνο Στάνο του Human Rights Watch. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και άλλες κυβερνήσεις κινδυνεύουν να γίνουν συνένοχοι σε σοβαρές παραβιάσεις εάν συνεχίσουν να παρέχουν στρατιωτική βοήθεια σε γνωστούς παραβάτες».

Το HRW επισημαίνει συγκεκριμένα τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τον Καναδά ως χώρες που θα μπορούσαν να βρεθούν συνένοχοι εάν συνεισφέρουν πρόθυμα σε ενδεχόμενα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου.

21:28 Νέες ανταλλαγές πυρών στα σύνορα με τον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός χτυπά στόχους της Χεζμπολάχ ως απάντηση στις εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ νωρίτερα.

מטוסי קרב של צה״ל תקפו מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בתגובה לירי שבוצע משטח לבנון מוקדם יותר היום, במקביל לתקיפות באמצעות ירי ארטילרי. בין המטרות שהותקפו מספר אתרים בהם ממוקמים אמצעים טכנולוגיים של ארגון הטרור חיזבאללה, מחסן אמצעי לחימה, עמדות שיגור ותשתיות טרור pic.twitter.com/hTXJ8jaqUH — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

21:27 Οι ΗΠΑ αρνούνται ότι έστειλαν μήνυμα στο Ιράν ότι επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στην Τεχεράνη μήνυμα τις τελευταίες τρεις ημέρες για την επιδίωξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Έκαναν κάποιες ενέργειες, αλλά στην πράξη, υποστήριξαν μόνο τις μαζικές δολοφονίες και τη γενοκτονία στη Γάζα», είπε ο Amir-Abdollahian.

Όταν ρωτήθηκε από το CNN, ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ είπε ότι «αυτή η δήλωση είναι κατηγορηματικά ψευδής».

«Έχουμε καταστήσει σαφές στο Ιράν ότι δεν πρέπει να επιδιώξει να επεκτείνει τη σύγκρουση. «Έχουμε επίσης ξεκαθαρίσει δημόσια και ιδιωτικά ότι απαιτούμε την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς. Η απελευθέρωση των ομήρων θα απαιτούσε μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σε αυτή τη διαδικασία θα ωφελούσε τη Χαμάς».

21:22 Ο Ισραηλινός ΥΠΟΙΚ ζητά «ζώνες ασφαλείας» γύρω από τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη

Ο σκληροπυρηνικός εθνικιστής υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε σήμερα να εφαρμοστούν ζώνες ασφαλείας γύρω από τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν στις περιοχές αυτές οι Παλαιστίνιοι αγρότες για τη συγκομιδή της ελιάς.

Η εποχή του μαζέματος της ελιάς, όταν οι Παλαιστίνιοι καλλιεργητές περνούν περισσότερο χρόνο στα χωράφια τους για τη συγκομιδή, συχνά οδηγεί σε συγκρούσεις μεταξύ των εποίκων και των Παλαιστίνιων κατοίκων στη Δυτική Όχθη.

Ο Σμότριτς, ο επικεφαλής ενός από τα θρησκευτικά-εθνικιστικά κόμματα που μετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, έγραψε στον Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ζητώντας τους να εφαρμοστούν «ειδικές ζώνες» γύρω από τους εβραϊκούς οικισμούς ώστε να μην τους πλησιάζουν οι Παλαιστίνιοι, ακόμη και κατά την εποχή της συγκομιδής.

Σύμφωνα με τον Σμότριτς, η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τους ενόπλους της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ ήταν ένα μάθημα για τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν υπερδιπλασιαστεί μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Ο Σμότριτς αρνήθηκε επίσης να χορηγήσει ένα μέρος των φόρων που συλλέγονται από το Ισραήλ για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής με βάση μια παλαιότερη συμφωνία τους, παρά την έκκληση του Γκάλαντ να δοθούν τα χρήματα αυτά για να διαφυλαχθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ

21:16 Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από χτύπημα σε κτίριο που ανήκει στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο που ανήκει στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε έναν Παλαιστίνιο και προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών άλλων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα.

«Το κτίριο φιλοξενεί 170 τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους», ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) διαψεύδουν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

21:10 Ο ισραηλινός στρατός «εξετάζει» τα τούνελ της Χαμάς

Ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των IDF, Γιάρον Φίνκελμαν, εισήλθε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας με χερσαίες δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αξιολόγηση της κατάστασης.

Μαζί με άλλους αξιωματικούς και στρατηγούς «ασχολήθηκαν με το θέμα των τούνελ της Χαμάς» αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

The head of the IDF Southern Command, Maj. Gen. Yaron Finkelman, entered the Gaza Strip today with ground forces to carry out an assessment, the military says. The assessment, with the head of the Combat Engineering Corps, Brig. Gen. Ido Mizrahi, dealt with the issue of Hamas… pic.twitter.com/mEtsHYTqkB — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 6, 2023

21:06 Ισραηλινός ΥΠΕΞ: «Ντροπή σου Γκουτέρες»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, επιτέθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος νωρίτερα περιέγραψε τη Γάζα ως «νεκροταφείο για τα παιδιά» – και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Ντροπή σου», έγραψε ο Κοέν στο X. «Πάνω από 30 ανήλικοι – ανάμεσά τους ένα μωρό 9 μηνών καθώς και νήπια και παιδιά που είδαν τους γονείς τους να δολοφονούνται εν ψυχρώ – κρατούνται παρά τη θέλησή τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς είναι το πρόβλημα στη Γάζα και όχι οι ενέργειες του Ισραήλ για την εξάλειψη αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης πρόσθεσε ο Κοέν.

Shame on you @antonioguterres! More than 30 minors – among them a 9 month-old baby as well as toddlers and children who witnessed their parents being murdered in cold blood – are being held against their will in the Gaza Strip.

Hamas is the problem in Gaza, not Israel’s actions… — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 6, 2023

20:57 Γκάλαντ: Ο Σινουάρ κρύβεται σε καταφύγιο και αφήνει τους διοικητές της Χαμάς να πεθαίνουν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, είπε ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, «κρύβεται σε ένα καταφύγιο και αφήνει τους διοικητές της Χαμάς να πεθάνουν, ενώ οι διοικητές μας οδηγούν τα στρατεύματα και επιτυγχάνουν στόχους στο πεδίο».

«Μόλις την τελευταία ημέρα, εξοντώσαμε διοικητές ταγμάτων και λόχων της Χαμάς, μερικοί από αυτούς σκοτώθηκαν πριν από μία ή δύο μέρες και αντικαταστάθηκαν από άλλους – τους οποίους επίσης εξαλείψαμε», πρόσθεσε.

20:49 Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο έφηβο στη Δυτική Όχθη

Ο 18χρονος Γιούσεφ Τακάτκα πυροβολήθηκε στο κεφάλι και σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στο Beit Fajjar, νότια της Βηθλεέμ, στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

«Μια μονάδα του ισραηλινού στρατού εισέβαλε στην πόλη και ξέσπασαν συγκρούσεις κατά τις οποίες στρατιώτες πυροβόλησαν, τραυματίζοντας άλλους δύο Παλαιστίνιους».

20:48 Οι Χούθι της Υεμένης λένε ότι εκτόξευσαν drones σε ευαίσθητους στόχους στο Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το Masirah TV.

20:44 IDF: Οι «τρομοκράτες» κρύβονται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα και θα τους βρούμε

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, είπε ότι το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας χρησιμοποιείται ως κρησφύγετο για «τρομοκράτες» και όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου εάν οι IDF θα επιτεθούν στο νοσοκομείο, είπε ότι ο στρατός θα πάει «σε οποιοδήποτε μέρος υπάρχουν τρομοκράτες, σε οποιαδήποτε υποδομή».

20:38 36 οι νεκροί δημοσιογράφοι στη Γάζα

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων δήλωσε τη Δευτέρα ότι «οι τελευταίες 30 ημέρες ήταν η πιο θανατηφόρα σύγκρουση για τους δημοσιογράφους τα 31 χρόνια που η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων συγκεντρώνει δεδομένα».

«Τουλάχιστον 36 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης (31 Παλαιστίνιοι, 4 Ισραηλινοί και 1 Λιβανέζος) έχουν σκοτωθεί. Άλλοι οκτώ δημοσιογράφοι έχουν αναφερθεί τραυματίες, τρεις αγνοούνται και οκτώ έχουν συλληφθεί».

20:31 Παράπλευρη απώλεια του πολέμου η παγκόσμια ύφεση – Νέα κρίση προ των πυλών

Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στραμμένα τα βλέμματα της Wall Street με τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς να γεννά φόβο για την παγκόσμια οικονομία και μια ύφεση να μην μπορεί να αποκλειστεί.

Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street, ο Λάρι Φινκ της BlackRock και ο Τζέιμι Ντίμον της JP Morgan χτυπούν το «καμπανάκι» του κινδύνου.

Η ανησυχία μεγαλώνει με αφορμή την κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων της βρετανικής οικονομίας με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, την Παρασκευή, να ενημερώνει για την πορεία της το τρίτο τρίμηνο του έτους.

20:20 IDF: Είμαστε έτοιμοι και για άλλες περιοχές, ξέρουμε πώς να φτάσουμε οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Χέρζι Χαλέβι, δήλωσε είναι «συνεχώς έτοιμοι και για άλλες περιοχές» εκτός από τη μάχη στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη μοίρα της πολεμικής αεροπορίας F-35, ο Χαλέβι πρόσθεσε, σύμφωνα με τη haaretz ότι τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας μπορούν «να φτάσουν οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή».

20:07 «Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα» αφήνει η Ιορδανία

Η Ιορδανία «αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα» όσον αφορά την αντίδρασή της στην αποτυχία, όπως λέει, του Ισραήλ, να διακρίνει μεταξύ των στρατιωτικών και των πολιτικών στόχων στους εντεινόμενους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας Μπισέρ αλ Χασάουνα δεν διευκρίνισε τι μέτρα θα μπορούσε να λάβει η χώρα του, λίγες ημέρες αφότου ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι όσον αφορά την αντίδρασή μας στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και τις συνέπειές της», είπε ο Χασάουνα.

19:57 Συγκλονιστικό βίντεο: Κοριτσάκι επέζησε από ισραηλινό βομβαρδισμό και ψάχνει την οικογένειά του

Palestinian girl surviving an lsraeli airstrike targeting her house in Gaza Strip wonders where her family are. pic.twitter.com/E2Q4U0nHJ5 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 6, 2023

19:46 UNRWA: Πέντε μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο

Η UNRWA ανακοίνωσε ότι πέντε εργαζόμενοί της της σκοτώθηκαν κατά τα χτυπήματα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο.

🔺In the last 24 hours, 5 @UNRWA colleagues were killed due to strikes in the North, Middle and South areas of the📍#GazaStrip 🔺One @UNRWA colleague sustained serious injuries due to a strike that hit her home; her husband and three children were killedhttps://t.co/QgElNhGNxl pic.twitter.com/3kEjpIVqdu — UNRWA (@UNRWA) November 6, 2023

19:40 Γκουτέρες: Η Γάζα μετατρέπεται σε νεκροταφείο παιδιών

Επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για επείγουσα ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Γκουτέρες είπε ότι «μετατρέπεται σε νεκροταφείο παιδιών».

«Εκατοντάδες κορίτσια και αγόρια φέρονται να σκοτώνονται και να τραυματίζονται καθημερινά».

«Περισσότεροι δημοσιογράφοι φέρονται να έχουν σκοτωθεί σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων από ό,τι σε οποιαδήποτε σύγκρουση εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. Περισσότεροι εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών σε υπηρεσίες βοήθειας έχουν σκοτωθεί από ό,τι σε οποιαδήποτε συγκρίσιμη περίοδο στην ιστορία του οργανισμού μας» τόνισε.

«Θρηνώ τους 89 συναδέλφους μας της UNRWA που σκοτώθηκαν στη Γάζα, πολλοί από αυτούς μαζί με μέλη της οικογένειάς τους» υπογράμμισε.

19:37 Γκουτέρες: Κρίση της ανθρωπότητας ο εφιάλτης στη Γάζα

«Ο εφιάλτης στη Γάζα είναι κάτι περισσότερο από μια ανθρωπιστική κρίση, είναι μια κρίση της ανθρωπότητας» δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Ο Γκουτέρες δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι οι εναέριοι βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα «πλήττουν αμάχους, νοσοκομεία, καταυλισμούς προσφύγων, τζαμιά, [μια] εκκλησία και εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων καταφυγίων».

«Κανείς δεν είναι ασφαλής» τόνισε προσθέτοντας ότι καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και ζήτησε την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Η προστασία των αμάχων πρέπει να είναι υψίστης σημασίας. Ανησυχώ βαθύτατα για τις σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που παρακολουθούμε. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: κανένα μέρος σε μια ένοπλη σύγκρουση δεν είναι υπεράνω του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» υπογράμμισε.

Ο Γκουτέρες επανέλαβε ότι η βοήθεια που έχει περάσει από την Αίγυπτο στη Γάζα, απέχει πολύ από το να καλύψει τις ανάγκες των Παλαιστινιών που είναι εγκλωβισμένοι.

Ζήτησε επίσης να επιτραπεί η είσοδος καυσίμων στον βομβαρδισμένο θύλακα: «Χωρίς καύσιμα, τα νεογέννητα μωρά στις θερμοκοιτίδες και οι ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη θα πεθάνουν».

19:29 Στην Ιερουσαλήμ ο Βούλγαρος πρωθυπουργός

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Νικολάι Ντένκοφ πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ.

«Το κράτος και ο λαός του Ισραήλ έχουν την πλήρη υποστήριξή μας. Είμαστε μαζί σας» δήλωσε κατά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Γνωρίζουμε πόσο δύσκολοι είναι οι σημερινοί καιροί και γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σκότωσαν τόσους πολλούς αθώους ανθρώπους στο Ισραήλ» δήλωσε ο Ντένκοφ και διαβεβαίωσε τον Ισραηλινό πρόεδρο ότι η Βουλγαρία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια με ό,τι είναι απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ιατρών.

19:23 Και ο πρόεδρος του Ιράν στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια Σύνοδο Κορυφής περιφερειακών χωρών την Κυριακή, με στόχο να ενώσει τα φιλοπαλαιστινιακά κράτη που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του Ιράν.

19:21 Η Γερμανία εξακολουθεί να στηρίζει τη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή

Στη λύση των δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη εμμένει η γερμανική κυβέρνηση, τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οι Παλαιστίνιοι και το Ισραήλ έχουν δικαίωμα να περιμένουν από τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει πώς θα μπορούσε να είναι μια λύση για την ειρήνη, ανεξαρτήτως του πόσο μακριά στο μέλλον βρίσκεται κάτι τέτοιο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ, τονίζοντας ότι «τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει προκύψει κάποια καλύτερη ιδέα» από τη λύση των δύο κρατών, με διεθνή αναγνώριση του Ισραήλ και ενός κράτους της Παλαιστίνης. Στη σημερινή συγκυρία ωστόσο, παραδέχθηκε ο κ. Χεμπεστράιτ, θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι θα επρόκειτο για μια λύση που θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα. «Παρόλα αυτά, είναι αναγκαία αυτή η προοπτική για την επόμενη μέρα, όσο δύσκολο και αν είναι να το φανταστεί κανείς αυτή τη στιγμή».

19:15 Οι IDF επιτίθενται σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

19:10 Επικοινωνία Νετανιάχου-Μπάιντεν για τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το πρωί της Δευτέρας για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ισραήλ και τη Γάζα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

19:06 Πεντάγωνο: Χιλιάδες οι απώλειες των αμάχων στη Γάζα

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου δήλωσε ότι οι απώλειες μεταξύ των αμάχων της Γάζας είναι «χιλιάδες».

Ο ταξίαρχος Πατ Ράιντερ έκανε τη δήλωση αυτή λίγο μετά την ανακοίνωση ότι οι νεκροί Παλαιστίνιοι ξεπέρασαν τους 10.000.

«Όσον αφορά τις απώλειες αμάχων στη Γάζα … γνωρίζουμε ότι είναι χιλιάδες» δήλωσε ο Ράιντερ.

18:59 UNRWA: Κάθε μέρα οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «κατρακυλούν όλο και πιο βαθιά μέσα στην κόλαση»

Ο εκπρόσωπος της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.

«Δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει, τον πόνο, τη θλίψη, την οδύνη των μητέρων και των πατέρων και των αδελφών και των φίλων και των συζύγων» δήλωσε στο Al Jazeera.

«Οι άνθρωποι έχουν περάσει την κόλαση. Ήταν κόλαση ο τελευταίος μήνας και συνεχίζεται. Και κάθε μέρα κατεβαίνουμε ένα βήμα … πιο βαθιά στην κόλαση» συγκλονίζει.

18:53 Ο ισραηλινός στρατός βρήκε ρουκέτες σε εγκαταστάσεις προσκόπων και σε ένα τζαμί στη βόρεια Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εντόπισαν αρκετούς εκτοξευτές ρουκετών και περισσότερες από 50 ρουκέτες, μέσα σε ένα κτήριο που χρησιμοποιούσαν πρόσκοποι και σε ένα τζαμί.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δημοσιεύουν βίντεο με τον διοικητή του 50ου τάγματος της ταξιαρχίας Nahal, να δείχνει δεκάδες εκτοξευτές ρουκετών που βρήκαν οι δυνάμεις του μέσα στα δύο κτήρια.

Israeli forces operating in the northern Gaza Strip have located several rocket launchers and some 50 rockets, located in a compound used by a youth movement and a mosque, the military says. The IDF publishes a video of the commander of the Nahal Brigade’s 50th Battalion, Lt.… pic.twitter.com/lndgRtr2mK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 6, 2023

18:49 Αναλυτής: Τα πιο δύσκολα δεν έχουν έρθει ακόμα για τους Ισραηλινούς

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Samuel Ramani, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Royal United Service με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι παρά την επιτυχία του Ισραήλ να περικυκλώσει την πόλη της Γάζας, «τα δύσκολα δεν έχουν έρθει ακόμα»

«Αυτή ήταν η αρχή, το να περικυκλώσουν τη Γάζα και να διχοτομήσουν τη Λωρίδα. Το επόμενο βήμα είναι να εξαπολύσουν αστική επίθεση στην πόλη της Γάζας, προκειμένου να εξουδετερώσουν περισσότερα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς» εξηγεί.

«Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, επειδή η Χαμάς είναι πολύ πιο εκπαιδευμένη στις αστικές μάχες τώρα απ’ ό,τι ήταν το 2014. Και έχουν επίσης αρκετές τακτικές και φυσικά το περίπλοκο δίκτυο των τούνελ» τόνισε.

«Έτσι, το Ισραήλ πέτυχε μια σημαντική νίκη στην αρχή, αλλά η πιο δύσκολη δουλειά για τους Ισραηλινούς δεν έχει έρθει ακόμα» τόνισε.

18:42 Και τέταρτος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στο Τουλκάρεμ

Τους τέσσερις έφτασαν οι νεκροί στο Τουλκάρεμ της Δυτικής Όχθης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις και ένα 14χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

18:35 Ιράν: Οι ΗΠΑ μας έστειλαν μήνυμα ότι επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν δήλωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση πως οι ΗΠΑ έχουν στείλει μήνυμα στο Ιράν τις προηγούμενες τρεις ημέρες λέγοντας ότι επιδιώκουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Ωστόσο στην πράξη δεν είδαμε τίποτα παρά μόνο την υποστήριξή τους στη γενοκτονία στη Γάζα», πρόσθεσε.

18:30 Νεκρός στους βομβαρδισμούς ο «πατέρας των φτωχών» – Ποιος ήταν ο ζαχαροπλάστης «μάστερ» του κιουνεφέ

Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους, στη συντριπτική τους πλειονότητα αμάχους πολίτες.

Στα θύματα περιλαμβάνονται θεατρικοί συγγραφείς, μυθιστοριογράφοι και δημοσιογράφοι και φυσικά πολλοί άλλοι. Ένας πρόσφατος θάνατος Παλαιστίνιου που σκόρπισε θλίψη σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και όχι μόνο, ήταν αυτός του Αμπού Σαντί, κατά κόσμον Μασούντ αλ Κουτάτι, ενός 64χρονου ζαχαροπλάστη, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Αμπού Σαντί είχε ένα δημοφιλές εστιατόριο κιουνεφέ, το οποίο παρήγαγε το αγαπημένο γλυκό, φτιαγμένο από περιστρεφόμενη ζύμη βουτηγμένη σε σιρόπι και τυρί. Μάλιστα στις δεκαετίες που εργαζόταν ως ζαχαροπλάστης και διέθετε το κατάστημα απέκτησε φήμη εκτός από τη γεύση των γλυκών του και για τη γενναιοδωρία του.

18:22 Μια ακόμη ομάδα τραυματιών έφθασε από τη Γάζα στην Αίγυπτο

Έξι ασθενοφόρα που μετέφεραν τραυματίες έφθασαν σήμερα στην Αίγυπτο προερχόμενα από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος.

Οι τραυματίες αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομεία στην Αίγυπτο.

Το πέρασμα είχε ανοίξει για τρεις ημέρες, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αφήνοντας να βγουν δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίες και εκατοντάδες κάτοχοι ξένων διαβατηρίων.

18:15 Νετανιάχου: Θα προσφέρουμε στους κατοίκους της Γάζας «ένα μέλλον υπόσχεσης και ελπίδας»

Μιλώντας σε δεκάδες ξένους πρεσβευτές στην Ιερουσαλήμ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς «δεν είναι μια τοπική μάχη».

«Η νίκη μας είναι και δική σας νίκη. Αν η Μέση Ανατολή πέσει στον άξονα της τρομοκρατίας, η Ευρώπη θα είναι η επόμενη. Και κανείς δεν θα είναι ασφαλής» προειδοποίησε, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Η βαρβαρότητα καθοδηγείται από έναν ευρύτερο άξονα τρομοκρατίας που καθοδηγείται από το Ιράν. Περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθι. Επιδιώκουν να επαναφέρουν τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο σε μια σκοτεινή εποχή. Επιδιώκουν να τορπιλίσουν, να εκτροχιάσουν οποιαδήποτε πρόοδο προς την ειρήνη» υποστήριξε.

Ο Νετανιάχου είπε ότι αφού το Ισραήλ καταστρέψει τη Χαμάς, θα προσφέρει στο λαό της Γάζας «ένα πραγματικό μέλλον, ένα μέλλον υπόσχεσης και ελπίδας».

18:06 Τα ασθενοφόρα δυσκολεύονται να φτάσουν στους τραυματίες στη Γάζα

Το κλείσιμο των δρόμων δυσχεραίνει το έργο των ασθενοφόρων που προσπαθούν να φτάσουν στο νοσοκομείο Αλ Κουντς στην πόλη της Γάζας, δήλωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

🚨🚑 PRCS ambulances in #Gaza face significant difficulties in reaching the wounded due to the closure of all roads leading to Al-Quds Hospital, where the ambulance vehicles are located.#Gaza_under_attack #NotATarget — PRCS (@PalestineRCS) November 6, 2023

17:59 «Σοκαριστικό ορόσημο» οι 10.000 νεκροί Παλαιστίνιοι

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα συγκλονιστικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς μαθαίνουμε ότι 10.000 Παλαιστίνιοι έχουν πλέον σκοτωθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση Medical Aid for Palestinians (MAP) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο θλιβερός απολογισμός ήταν αποτέλεσμα των αδιάκριτων βομβαρδισμών του Ισραήλ εναντίον σπιτιών αμάχων, νοσοκομείων, προσφυγικών καταυλισμών και σχολείων, πρόσθεσε.

«Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά. Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον αμάχων στη Γάζα απαιτούν άμεση απάντηση από τη διεθνή κοινότητα, η οποία πρέπει να τηρήσει το διεθνές δίκαιο. Το κόστος της αδράνειας μετριέται σε ζωές και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η σφαγή» δήλωσε η Μέλανι Γουόρντ, διευθύνουσα σύμβουλος του MAP.

Ο Fikr Shalltoot, διευθυντής της οργάνωσης στη Γάζα, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι είναι τρομοκρατημένοι για το τι θα επακολουθήσει αν δεν επιτευχθεί σύντομα κατάπαυση του πυρός.

«Πόσοι ακόμη θάνατοι θα χρειαστούν για να τερματιστεί αυτή η επίθεση – 50.000, 100.000;» διερωτάται. «Καθώς βλέπουμε τα σπίτια, τα νοσοκομεία και τα σχολεία μας να μετατρέπονται σε ερείπια, φωνάζουμε για ένα ίχνος ανθρωπιάς από τους παγκόσμιους ηγέτες».

17:52 Σύνοψη των σημαντικότερων γεγονότων

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα

Το ορόσημο αυτό έρχεται μετά από σφοδρές αεροπορικές επιδρομές και εκρήξεις στη βόρεια Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το Ισραήλ να λέει ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη επιτέθηκαν σε 450 στόχους στην περιοχή

Περίπου 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον διευθυντή του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πόλης της Γάζας Αλ-Σίφα

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι εργάζονται έντονα για τη μεταφορά βοήθειας στη Γάζα, την ίδια ημέρα που η Ιορδανία και το Ισραήλ συντόνισαν μια αεροπορική ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα

Εν τω μεταξύ, το πέρασμα της Ράφα στην Αίγυπτο άνοιξε ξανά σήμερα, επιτρέποντας σε ορισμένους τραυματισμένους Παλαιστίνιους και ξένους υπηκόους να φύγουν

Οι οικογένειες περισσότερων από 200 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς συνέχισαν να πραγματοποιούν αγρυπνίες και διαδηλώσεις ζητώντας την επιστροφή τους

Μαίνονται οι επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Νέες ρουκέτες στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

17:45 «Ανθρωπιστική παύση» στη Γάζα ζήτησε ο Μπορέλ

O Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζoζέπ Μπορέλ, ζήτησε σήμερα μια «ανθρωπιστική παύση» στις μάχες στη Γάζα, προκειμένου να δοθεί πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού ως πρώτο βήμα για την απελευθέρωση των ομήρων.

Μιλώντας στη σύνοδο των Μονίμων Αντιπροσώπων των χωρών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υποστήριξε ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για την επίτευξη μιας «ανθρωπιστικής παύσης» στη Λωρίδα της Γάζας, όχι μόνο για τους ομήρους, αλλά και για μια «μαζική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας» και για την εκκένωση υπηκόων τρίτων χωρών. «Πείτε την ανθρωπιστική λύση, πείτε την εκεχειρία, παράθυρο, ό,τι θέλετε, αλλά χρειαζόμαστε μείωση της βίας και το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο να γίνει σεβαστό», τόνισε ο Μπορέλ. Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας με το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Αίγυπτο, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ.

Συνεχίζοντας, ο Ζ. Μπορέλ τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει σε μια αποφασιστική και ισορροπημένη θέση και να κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει την εισαγωγή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στο εσωτερικό της Ευρώπης. «Μόνο στη Γαλλία από τις 7 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 1000 αντισημιτικές ενέργειες. Αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε. Τα αντισημιτικά και αντιμουσουλμανικά αισθήματα είναι εντελώς απαράδεκτα», τόνισε.

Τέλος, ο Μπορέλ αναφέρθηκε στην ανάγκη οριστικής διευθέτησης του Μεσανατολικού και την επίλυση δύο κρατών – «όσο κι αν αυτό σήμερα φαίνεται απρόσιτο» , λέγοντας πως «αν δεν τα καταφέρουμε θα βρεθούμε σε ένα σπιράλ βίας και αμοιβαίου μίσους για γενιές».

17:38 Τρεις νεκροί στη Δυτική Όχθη λέει το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν το αυτοκίνητό τους στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Άλλος ένας τραυματίστηκε στο περιστατικό στην πόλη Τουλκάρμ, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 132 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 41 παιδιά, έχουν σκοτωθεί, 124 από αυτούς από τις ισραηλινές δυνάμεις και οκτώ από ισραηλινούς εποίκους, δήλωσε η Λιζ Θρόσελ, εκπρόσωπος του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

17:27 Σειρήνες στις συνοριακές κοινότητες της Γάζας για δεύτερη φορά σε μία ώρα

17:25 Ισραηλινός στρατός: Μπαίνουμε στη Γάζα από το βορρά και το νότο – Εντείνουμε τους βομβαρδισμούς

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας έχει προχωρήσει σημαντικά την τελευταία ημέρα. Ο στρατός εξήγησε, όπως αναφέρει η haaretz, ότι μετά την ολοκλήρωση της πολιορκίας της πόλης της Γάζας, οι δυνάμεις προχώρησαν στην πόλη από το βορρά και το νότο, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές αυξήθηκαν.

Ο στρατός εκτιμά ότι η πίεση που ασκείται σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας βλάπτει σημαντικά τις δραστηριότητες της Χαμάς. Σκοπός των επιχειρήσεων είναι να αυξηθεί η πίεση σε περιοχές που θεωρούνται, κατά τους IDF, προπύργια της Χαμάς, όπως το νοσοκομείο Αλ-Σίφα και ο προσφυγικός καταυλισμός Σέιτι.

Ο στρατός συνεχίζει να προτρέπει τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας και υπάρχουν δυνάμεις των IDF που επιχειρούν και στο νότιο τμήμα.

17:17 Πάνω από το 60% των θέσεων εργασίας έχουν χαθεί στη Γάζα λόγω του πολέμου

Πάνω από το 60% των θέσεων εργασίας έχουν χαθεί στη Γάζα αφότου ξέσπασε η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, όπως ανέφερε σήμερα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, κάτι που προστίθεται στη δεινή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον πολιορκούμενο από το Ισραήλ θύλακα.

Οι απώλειες ανέρχονται συνολικά σε 182.000 θέσεις εργασίας στη μικρή παλαιστινιακή περιοχή, ανέφερε η ΔΟΕ στην πρώτη αποτίμησή της του αντίκτυπου των ισραηλινών χερσαίων και αεροπορικών πληγμάτων στη Γάζα που ξεκίνησαν μετά τη φονική εισβολή μαχητών της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

17:11 Ρουκέτες από τον Λίβανο προς το Κραγιότ, κοντά στη Χάιφα – Ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς στο Λίβανο δήλωσε ότι εκτόξευσε 16 πυραύλους προς δύο ισραηλινές πόλεις.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ δήλωσαν ότι είχαν στόχο τη Ναχαρίγια και τη νότια Χάιφα, σε ανάρτηση στο κανάλι τους στο Telegram.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από τον Λίβανο την τελευταία ώρα.

17:06 Η Ρωσία προειδοποιεί για αύξηση της «τρομοκρατικής δραστηριότητας» εξαιτίας της Γάζας

Η Ρωσία απηύθυνε σήμερα έκκληση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Γάζα και δήλωσε πως η επανάληψη των παλαιστινιακο-ισραηλινών διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ευρύτερου πολέμου και μια αύξηση της «τρομοκρατικής δραστηριότητας».

Η Ρωσία η οποία έχει σχέσεις με το Ιράν, την Χαμάς και τις μεγαλύτερες αραβικές δυνάμεις, καθώς και με τους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Δύση ότι αγνοούν την ανάγκη ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967.

«Η προτεραιότητα σήμερα είναι η ταχεία διακοπή των εχθροπραξιών στην Γάζα» αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Εάν δεν γίνει αυτό, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με κινδύνους ριζοσπαστικοποίησης και με μια αύξηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας και τον κίνδυνο η σύρραξη να επεκταθεί γεωγραφικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

16:58 Καταρρέουν τα νοσοκομεία στη Γάζα

Τα νοσοκομεία της Γάζας, που βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα της κατάρρευσης περικυκλώνονται από τα ισραηλινά μαχητικά.

Το γράφημα του Al Jazeera εξηγεί την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία.

16:52 Πέθανε αστυνομικός που μαχαίρωσαν στην Ιερουσαλήμ

Πέθανε μια αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας που τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί.

Πρόκειται για τη λοχίας Elisheva Rose Ida Lubin, 20 ετών, η οποία, σύμφωνα με τους Times of Israel, είχε μετακομίσει στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο του 2021.

Ο θάνατός της ανεβάζει τον αριθμό των αστυνομικών που έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου σε 59.

16:44 Σειρήνες στις συνοριακές κοινότητες της Γάζας και στη Δυτική Γαλιλαία

16:38 Για «Ολοκαύτωμα της Γάζας» μιλά η Χαμάς και αρνείται ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία ως ορμητήρια

Για «Ολοκαύτωμα της Γάζας» μιλά ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, λέγοντας ότι το Ισραήλ σκόπιμα στοχοποιεί αμάχους και έχει καταστρέψει 250.000 σπίτιτα.

«Ο στρατός των κατακτητών στοχοποιεί γυναίκες και παιδιά» είπε, σύμφωνα με το Skynews.

Διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας, Ντάνιελ Χαγκάρι, ότι η Χαμάς συγκεντρώνει όπλα κάτω από το νοσοκομείο Sheikh Hamad και ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί τα τούνελ κάτω από το νοσοκομείο.

Ο Χαμντάν κάλεσε επίσης τον ΟΗΕ να επιθεωρήσει τα νοσοκομεία στη Γάζα και να διαπιστώσει τα ισραηλινά «εγκλήματα πολέμου».

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι μοίρασε φυλλάδια στους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν τα σπίτια τους «για να γίνουν ευκολότεροι στόχοι».

Οι ΗΠΑ έχουν «βρώμικα σχέδια», είπε και πρόσθεσε ότι ο λαός της Γάζας δεν θα σιωπήσει αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τη «συνεργασία της με τους κατακτητές [Ισραήλ]».

«Θέλουμε μια ανεξάρτητη χώρα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ διεμήνυσε και είπε ότι όποιος πιστεύει ότι η Χαμάς θα καταστραφεί «έχει αυταπάτες».

«Ήμασταν νικητές στις 7 Οκτωβρίου και θα παραμείνουμε νικητές» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Χαμάς.

16:32 Χτύπημα του ισραηλινού στρατού σε φωτοβολταϊκά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε τα φωτοβολταϊκά του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, της μεγαλύτερης ιατρικής εγκατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι πίνακες επλήγησαν από αεροπορικές επιδρομές σε μια προσπάθεια να διακοπεί ο ελάχιστος ενεργειακός εφοδιασμός που έχει απομείνει στον θύλακα.

Breaking: Israeli forces bomb the solar panels on the roof top of Al #Shifa_hospital, the biggest hospital in #Gaza#SaveGazaCivilians #SaveGazaLives #palestine pic.twitter.com/H6sEIbQ8W9 — Palestine in the UK (@PalMissionUK) November 6, 2023

16:25 Συνάντηση Νετανιάχου με ξένους πρεσβευτές

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντάται στο γραφείο του με όλους τους ξένους πρεσβευτές που εδρεύουν στο Ισραήλ.

Το πρωθυπουργικό γραφείο δεν ανέφερε ποια θέματα θα συζητηθούν.

16:23 Middle East Eye: Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει την Κυριακή σύνοδο για τη Γάζα

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να φιλοξενήσει την Κυριακή μια σύνοδο κορυφής, με στόχο να ενώσει τα φιλοπαλαιστινιακά κράτη που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός, δήλωσαν στο Middle East Eye πηγές με γνώση του θέματος.

Η πηγή ανέφερε ότι οι ισλαμικές χώρες είναι διχασμένες, με ορισμένες, όπως η Ιορδανία, να δυσκολεύονται να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ λόγω της υπερβολικής εξάρτησής τους από τη δυτική υποστήριξη.

«Η ειρηνευτική σύνοδος κορυφής της Αιγύπτου στο Κάιρο τον περασμένο μήνα ήταν μια καλή πρωτοβουλία για να τονιστεί η σημασία της κατάπαυσης του πυρός, αλλά τα δυτικά κράτη που συμμετείχαν στη διάσκεψη μπλόκαραν κάθε κίνηση να αντιταχθούν ουσιαστικά στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον των αμάχων» πρόσθεσε το άτομο.

16:14 Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δηλώνουν ότι σκότωσαν τον διοικητή του τάγματος Deir al Balah της Χαμάς σε μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι IDF λένε ότι ο Wael Asfeh, μαζί με άλλους διοικητές, συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Asfeh σχεδίαζε πρόσθετες επιθέσεις, λέει ο ισραηλινός στρατός. Οι IDF λένε ότι ο Asfeh φυλακίστηκε από το Ισραήλ μεταξύ 1992 και 1998 για τη συμμετοχή του σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων.

Ο στρατός δημοσιεύει ένα βίντεο που δείχνει την αεροπορική επιδρομή.

Μέχρι στιγμής, οι IDF έχουν αναφέρει ότι έχουν σκοτώσει περισσότερους από δώδεκα ανώτερους διοικητές πεδίου της Χαμάς.

מטוס קרב של חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית של שב»כ ואמ»ן, חיסל במהלך הלילה את המחבל ואיל עספה, מפקד גדוד דיר אל-בלח של ארגון הטרור חמאס בחטיבת מחנות המרכז. עספה, יחד עם מפקדים נוספים במחנות המרכז לקח חלק בשילוח מחבלי נח’בה לשטח ישראל במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר >> pic.twitter.com/JRsPiel3Ju — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 6, 2023

16:09 Σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν στην Άσντοντ και σε άλλες περιοχές κοντά στη Λωρίδα της Γάζας μετά από καταιγισμό ρουκετών.

16:05 Ινδονησιακή οργάνωση αρνείται ότι το νοσοκομείο που διαχειρίζεται στη Γάζα χρησιμοποιείται από τη Χαμάς

Ο διαχειριστής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας απέρριψε την κατηγορία του ισραηλινού στρατού ότι οι εγκαταστάσεις του χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για να εξαπολυθούν επιθέσεις.

Τα σχόλια αυτά ήταν απάντηση στην κατηγορία του ισραηλινού στρατού ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του βασικού νοσοκομείου της Γάζας, του Αλ-Σίφα, του νοσοκομείου Σεΐκ Χαμάντ που χρηματοδοτείται από το Κατάρ καθώς ενός νοσοκομείου που κατασκευάστηκε από οργανώσεις από την Ινδονησία, ως κάλυψη για τις υπόγειες επιχειρήσεις της.

«Χτίσαμε αυτό το νοσοκομείο για να βοηθήσουμε άλλους, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων στη Γάζα», δήλωσε ο Σαρμπίνι Αμπντούλ Μουράντ, πρόεδρος της MER-C, οργάνωσης εθελοντών που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Ινδονησιακού Νοσοκομείου.

«Η κατηγορία του Ισραήλ είναι δικαιολογία για να μπορέσουν να επιτεθούν το Ινδονησιακό Νοσοκομείο στη Γάζα», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, τη Τζακάρτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

15:57 Επίσκεψη του διευθυντή της CIA στο Ισραήλ

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς επισκέπτεται το Ισραήλ σε μια προσπάθεια να αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να διασφαλίσει τη συνεργασία με συμμάχους και εταίρους όσον αφορά την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει εκεχειρία, αλλά ελπίζουν ότι μπορεί να υπάρξει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Εν μέσω όλων αυτών, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις έχει προγραμματίσει να συζητήσει με παγκόσμιους ηγέτες τρόπους ενίσχυσης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

15:42 ΟΗΕ: Έντονη ανησυχία για αφυδάτωση και σχετικές ασθένειες

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι στην πόλη της Γάζας και στο κυβερνείο της Βόρειας Γάζας αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη νερού, καθώς τα δημοτικά πηγάδια δεν μπορούν να αντλήσουν νερό λόγω έλλειψης καυσίμων, αναφέρει η υπηρεσία OCHA του ΟΗΕ.



Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες για αφυδάτωση και υδατογενείς ασθένειες λόγω της κατανάλωσης νερού από μη ασφαλείς πηγές, ανέφερε ο οργανισμός, προσθέτοντας:

– Στα νότια, όλα τα δημοτικά πηγάδια έχουν σταματήσει να λειτουργούν από τις 2 Νοεμβρίου, λόγω της έλλειψης καυσίμων. Επιπλέον, το ένα από τα δύο εργοστάσια αφαλάτωσης στην περιοχή έκλεισε.



– Έξι από τα φορτηγά που εισήλθαν στις 4 Νοεμβρίου από την Αίγυπτο μετέφεραν συνολικά 198 κυβικά μέτρα εμφιαλωμένου νερού. Διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε καταφύγια εκτοπισμένων στα νότια της Γάζας, καλύπτοντας τις ανάγκες σε πόσιμο νερό περίπου 66. 000 εκτοπισμένων για μία ημέρα.

– Στις 4 και 5 Νοεμβρίου, επτά εγκαταστάσεις ύδρευσης σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας επλήγησαν άμεσα και υπέστησαν μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τριών αγωγών αποχέτευσης στην πόλη της Γάζας, δύο δεξαμενών νερού (στην πόλη της Γάζας, στη Ράφα και στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια) και δύο υδατοδεξαμενών στη Ράφα.

15:27 Ασθένειες σε προσφυγικές δομές

Αρκετά κρούσματα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης, διάρροιας και ανεμοβλογιάς έχουν αναφερθεί μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκουν καταφύγιο στα καταφύγια του UNRWA, αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Από αυτούς, περίπου 717. 000 άτομα φιλοξενούνται σε 149 εγκαταστάσεις του UNRWA, 122. 000 σε νοσοκομεία, εκκλησίες και δημόσια κτίρια, 110. 000 άτομα σε 89 σχολεία που δεν ανήκουν στον UNRWA και οι υπόλοιποι διαμένουν σε οικογένειες υποδοχής.

Ο υπερπληθυσμός παραμένει μείζον πρόβλημα. Πολλοί εσωτερικά εκτοπισμένοι αναζητούν ασφάλεια κοιμώμενοι στους δρόμους. Το UNRWA, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει υπηρεσίες στην πόλη της Γάζας και στο κυβερνείο της Βόρειας Γάζας και ότι δεν έχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και τις συνθήκες των ανθρώπων μετά την ισραηλινή εντολή εκκένωσης στις 12 Οκτωβρίου.

15:16 Ξανάνοιξε το πέρασμα της Ράφα

Η συνοριακή αρχή της Γάζας μόλις ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας άνοιξε. Οι ξένοι και οι διπλοί υπήκοοι που περιλαμβάνονται στον αιγυπτιακό-ισραηλινό κατάλογο εξόδου θα μπορούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω του περάσματος.

15:10 Επικοινωνία Μητσοτάκη – Μπλίνκεν για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

15:03 Οι νεκροί στη Γάζα ξεπερνούν τις 10.000

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 10. 022 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων 4.104 παιδιών και 2.641 γυναικών.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι 25.408 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί.

14:56 «Καταβάλλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για την ανθρωπιστική βοήθεια» λέει ο Μπλίνκεν

Δηλώσεις στο αεροδρόμιο της ‘Αγκυρας, μετά τη συνάντησή του με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ‘Αντονι Μπλίνκεν.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός, τονίζοντας ότι «γνωρίζουμε τις ανησυχίες εδώ. Στη Γάζα, βλέπουμε το τρομερό κόστος. Βλέπουμε το κόστος των αθώων πολιτών. Είμαστε σε επαφή με τους Ισραηλινούς. Έχουμε μιλήσει για βήματα που μπορούν να μειώσουν τις απώλειες αμάχων».

Ο ίδιος ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν σημαντικά βήματα για να διασφαλιστεί η άφιξη στη Γάζα μεγάλων ποσοτήτων βοήθειας. «Επεξεργαζόμαστε καθημερινά τις λεπτομέρειες. Καταβάλλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για την ανθρωπιστική βοήθεια», προσέθεσε. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

14:44 «Οποιαδήποτε απόπειρα εκδίωξης των Παλαιστινίων από τη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη – θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου» λέει ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας

Ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας, Bisher Al-Hasawna, δήλωσε ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας ή την Ιουδαία και Σαμάρεια αποτελεί κόκκινη γραμμή – και θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου».

14:38 Το Ισραήλ χαιρετίζει την ανάπτυξη πυρηνικών υποβρυχίων των ΗΠΑ ως αποτρεπτική δύναμη

Ο ισραηλινός στρατός χαιρέτισε τη Δευτέρα την ανάπτυξη ενός αμερικανικού υποβρυχίου με πυρηνικούς πυραύλους στην περιοχή, η οποία ανακοινώθηκε την Κυριακή, σε μια προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου στη Γάζα σε άλλα μέτωπα.

«Είναι πάντα καλά νέα να βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί μετακινούν περισσότερα μέσα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο στρατιωτικός εκπρόσωπος αντισυνταγματάρχης Richard Hecht.

«Το βλέπουμε αυτό ως ένα είδος αποτρεπτικής, σταθεροποιητικής πτυχής στην περιοχή» εξήγησε ο ίδιος.

14:30 Η διακοπή των επικοινωνιών στη Γάζα καθιστά δύσκολο να «δείξουμε στον κόσμο τι συμβαίνει», λένε οι δημοσιογράφοι

Ο ανταποκριτής του CNN στη Γάζα, Hassan Elsayeh, έχει καταγράψει τις τεράστιες προκλήσεις της ενημέρωσης του υπόλοιπου κόσμου για τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της περιοχής.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα δείχνει τον εαυτό του και άλλους δημοσιογράφους να στέκονται σε μια ταράτσα, προσπαθώντας να αποκτήσουν ισχυρότερο σήμα για να στείλουν τα πλάνα που καταγράφουν. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε μια υπερυψωμένη τοποθεσία πιο κοντά σε πύργους κινητής τηλεφωνίας, δεν είναι σίγουρο ότι το σήμα θα είναι αρκετά ισχυρό, λέει ο Elsayeh.

14:22 Βίντεο με σοβαρά τραυματισμένο παιδί από βομβαρδισμό – [Προσοχή σκληρές εικόνες]

Watch: A little #Palestinian child suffers from severe burns in her body due to the bloody Israeli airstrikes on #Gaza‘s civilian areas. #IsraelTerrorists #CeasefireForGazaNOW #GazaGenocide pic.twitter.com/jmDXm29V6G — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) November 6, 2023

14:16 Το φράγμα στο πέρασμα της Ράφα αφαιρέθηκε

Ένα τσιμεντένιο φράγμα που είχε στηθεί στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα το Σάββατο έχει πλέον κατεδαφιστεί.

Ταυτόχρονα, φορτηγά με βοήθεια από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο άρχισαν να παρατάσσονται στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων.

Το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο -η μόνη διέξοδος από και προς τη Γάζα- έχει κλείσει για σχεδόν 48 ώρες, από το Σάββατο.

Αιγύπτιος συνοριακός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι έκλεισε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο ασθενοφόρο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου την Παρασκευή, το οποίο κατευθυνόταν στο πέρασμα για να μεταφέρει τραυματίες Παλαιστίνιους.

14:10 Η Νότια Αφρική ανακαλεί τους διπλωμάτες της από το Ισραήλ για διαβουλεύσεις

Η Νότια Αφρική έγινε η τελευταία χώρα που ανακάλεσε όλους τους διπλωμάτες της από το Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις.

Η Τουρκία, η Ιορδανία, η Βολιβία, η Ονδούρα, η Κολομβία, η Χιλή και το Μπαχρέιν έχουν πράξει επίσης το ίδιο.

Η Βολιβία διέκοψε επίσης όλες τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ εξαιτίας των βομβαρδισμών στη Γάζα.

14:00 Έληξε η διορία του ισραηλινού στρατού για τη διαφυγή προς τη νότια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει νέα διορία στους αμάχους της βόρειας Γάζας να απομακρυνθούν προς τον νότο, ωστόσο αυτή έληξε στις 14:00 η ώρα.

13:50 Βούλγαρος πρωθυπουργός: «Η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί και οι όμηροι να ελευθερωθούν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Νικολάι Ντάνκοφ για την επίσκεψή του στο Ισραήλ, λέγοντας ότι «πολεμάμε στον πιο άγριο καιρό που έχουμε δει από το Ολοκαύτωμα. Η υποστήριξή σας είναι πολύ σημαντική και εκτιμούμε την υποστήριξη ολόκληρου του βουλγαρικού λαού».

Ο Ντάνκοφ πρόσθεσε: «Πρέπει να εξαλείψουμε τη Χαμάς και όλες τις στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές της και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι απαχθέντες θα απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό».

Ωστόσο, ο Ντάνκοφ πρόσθεσε ότι παρά την «πλήρη υποστήριξη προς το Ισραήλ και το δικαίωμα να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου στο πλαίσιο του νόμου, είναι επίσης σημαντικό να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς να γίνεται κατάχρηση».

13:39 Βομβαρδίστηκε και το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Γάζα

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι τα ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα βομβάρδισαν το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Γάζα.

Israeli fighter jets target the only psychiatric hospital in the Gaza Strip.#CeaseFireNow #ceasefireInGazaNOW pic.twitter.com/qcLpytmsTQ — Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023

13:32 Ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο με δημοσιογράφους – Τρεις τραυματίες

Τρεις τραυματίες δημοσιογράφοι υπάρχουν μετά από ισραηλινό χτύπημα στον Πύργο Άλ-Γκάφρι που φιλοξενεί και δημοσιογραφικά γραφεία.

13:23 Έφτασε στην Αίγυπτο το ελληνικό C-130 με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Στο αεροδρόμιο El Arish ,της Αιγύπτου, έφτασε το C-130 με φορτίο της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας για άμαχους της Γάζας.

Η αποστολή έγινε αποδεκτή από τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Η βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

C-130 aircraft with cargo of 🇬🇷 humanitarian aid destined for the civilians of the Gaza Strip arrived at El Arish Airport in Egypt. Mission was welcomed by the Ambassador of Greece to Egypt pic.twitter.com/3BTkE13idB — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 6, 2023

13:18 Αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα η ΕΕ

H EE θα αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο συνέδριο των Μονίμων Αντιπροσώπων των χωρών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τους αμάχους που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο. Σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι αυξάνουμε περαιτέρω την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα κατά άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι η συνολική ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για τη Γάζα θα ανέλθει στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

BREAKING: EU increasing aid to Gaza by 25 million euros, European Commission chief Ursula von der Leyen sayshttps://t.co/dIKSWiuOX7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 6, 2023



Η πρόεδρος της Επιτροπής επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο. Παράλληλα υποστήριξε ότι η ΕΕ έχει την αξιοπιστία να παρουσιάσει ιδέες για μια πολιτική λύση που βασίζεται στην επίλυση των δύο κρατών.

Μιλώντας για την Ουκρανία, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι πρέπει να διασφαλιστεί μια «βιώσιμη στρατιωτική δύναμη» ικανή να υπερασπιστεί τη χώρα και πρόσθεσε ότι «ο καλύτερος τρόπος για να δοθεί στην Ουκρανία σταθερότητα και ευημερία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι η ένταξη στην ΕΕ».

13:08 Γερμανοί δημοσιογράφοι καταγγέλλουν ισραηλινά στρατεύματα για τη συμπεριφορά τους στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινοί στρατιώτες στη Δυτική Όχθη απείλησαν και έθεσαν υπό κράτηση ομάδα δημοσιογράφων του δημόσιου γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, μετέδωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ το εν λόγω δίκτυο.

Ο ανταποκριτής του ARD Γιαν-Κρίστοφ Κίτσλερ επέστρεφε από μια συνέντευξη συνοδευόμενος από έναν παλαιστίνιο καθώς και από έναν Γερμανό εργαζόμενους του δικτύου, όταν τους σταμάτησαν ισραηλινοί στρατιώτες νότια της Χεβρώνας, σύμφωνα με το ARD.

Οι στρατιώτες συμπεριφέρθηκαν εξαιρετικά επιθετικά προς τους δημοσιογράφους και σκόπευσαν επανειλημμένα με τα όπλα τους το όχημα της ομάδας, μετέδωσε το ARD.

Η Βαυαρική Ραδιοφωνία (Bavarian Rundfunk), ραδιοσταθμός που είναι μέλος του ARD και εξασφαλίζει τη λειτουργία του στούντιο του δικτύου στο Τελ Αβίβ, περιέγραψε το επεισόδιο ως επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα των δημοσιογράφων του ARD έκανε ρεπορτάζ για τη βία από σκληροπυρηνικούς Εβραίους εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

12:56 Η Τουρκία ζήτησε από τον Μπλίνκεν άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η θέση της για τους ομήρους

Μετά τη συνάντηση Άντονι Μπλίνκεν και Χακάν Φιντάν κοινές δηλώσεις δεν υπήρξαν, ωστόσο το Al Jazeera, σε ρεπορτάζ του, αναφέρει ότι τη συζήτηση των δύο υπουργών Εξωτερικών μονοπώλησε το θέμα της Γάζας.

Η αμερικανική πλευρά προσπάθησε να πείσει τους Τούρκους αξιωματούχους να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Χαμάς και να την αναγκάσουν να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους.

Ωστόσο, η τουρκική θέση ήταν πολύ σαφής σε αυτό το θέμα, σύμφωνα με το γνωστό αραβικό Μέσο. Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι η απελευθέρωση αιχμαλώτων θα πρέπει να είναι αμοιβαία, με τη Χαμάς να απελευθερώνει τους ομήρους από τις 7 Οκτωβρίου και το Ισραήλ να απελευθερώνει Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Τουρκία ζήτησε επίσης μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας διεθνής μηχανισμός για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, για την οποία η Άγκυρα θα είναι ο εγγυητής.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Μπλίνκεν δεν αναφέρθηκε σε κατάπαυση του πυρός, αλλά χρησιμοποίησε και πάλι τον όρο «ανθρωπιστική παύση», κάτι το οποίο η Τουρκία χαρακτήρισε ως μη αρκετό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

12:47 IDF: Τμήματα του πυραύλου αναχαίτισης από το Iron Dome έπεσαν στο ισραηλινό έδαφος λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας

Οι IDF επιβεβαίωσαν την τεχνική δυσλειτουργία που υπήρξε στο σύστημα αεράμυνας Iron Dome την Κυριακή.

Israel’s Iron Dome interceptor has reportedly malfunctioned. The system’s missiles have been seen doing U-turns and hitting houses and a hospital in Tel Aviv. pic.twitter.com/inmlneskXK — Quds News Network (@QudsNen) November 5, 2023

12:39 Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μπλίνκεν – Φιντάν

Η συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες και 30 λεπτά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Δεν έγιναν κοινές δηλώσεις από τους δύο ΥΠΕΞ.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Αντονι Μπλίνκεν έφυγε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναχωρήσει αμέσως για το Τόκιο.

12:29 Χαμενεΐ: «Οι ΗΠΑ εμπλέκονται στην επίθεση στη Γάζα, παρά τα εγκλήματα και τις δολοφονίες – Το Ισραήλ έχει ηττηθεί»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έστειλε νέο μήνυμα για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Ο μουσουλμανικός κόσμος πρέπει να αυξήσει την πολιτική πίεση προς τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς για να σταματήσουν τη σφαγή των ανθρώπων στη Γάζα.

Ως σημαντική χώρα της περιοχής, το Ιράκ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άσκηση πολιτικής πίεσης στις ΗΠΑ και το κατοχικό καθεστώς για να σταματήσει η σφαγή των ανθρώπων στη Γάζα και επίσης στην έναρξη μιας νέας προσέγγισης στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.

Οι ΗΠΑ είναι συνεργός των Σιωνιστών στα εγκλήματα κατά της Γάζας. Αν σταματήσει η προμήθεια όπλων και η πολιτική τους υποστήριξη, το σιωνιστικό καθεστώς θα είναι ανίκανο να συνεχίσει.

Όσο περισσότερο διαρκεί ο σημερινός πόλεμος, τα στοιχεία που δείχνουν τον άμεσο ρόλο των ΗΠΑ στην καθοδήγηση των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα γίνονται όλο και πιο έντονα», αναφέρει ο Αλί Χαμενεΐ.

Leader: US directly involved in masterminding Gaza war In a meeting with Iraqi PM Mohammed Shia al-Sudani, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei said the US is directly involved in masterminding the Israeli war on Gaza. https://t.co/56nNf2kZ39 pic.twitter.com/FNJ6dtQSiS — Press TV (@PressTV) November 6, 2023

12:20 Πρωθυπουργός Ταϊλάνδης: Οι 23 Ταϊλανδοί όμηροι στη Γάζα είναι ασφαλείς και θα απελευθερωθούν σύντομα

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Σρέτα Ταβίσιν δήλωσε ότι οι 23 Ταϊλανδοί όμηροι στη Γάζα είναι ασφαλείς και θα απελευθερωθούν σύντομα, αναφέρει το The Nation.

Ο Ταβίσιν λέει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη για να διευθετηθεί η απελευθέρωσή τους από τη Λωρίδα της Γάζας.

تھائی وزیر اعظم Srettha Thavisin نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ ملک کی دفاعی افواج کے سربراہ نے انہیں ایک تصویر دکھائی ہے جس میں تھائی باشندوں کو حماس کے قبضے میں دکھایا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ » میں سمجھتا ہوں حماس کے پاس موجود تھائی یرغمالی ابھی تک زندہ ہیں۔@Thavisin… pic.twitter.com/WclLSFuv6i — Exact Press International (@ExactPressIntl) November 6, 2023

Υπενθυμίζεται ότι 32 υπήκοοι Ταϊλάνδης σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

12:10 Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών ζητά ζώνες ασφαλείας χωρίς Παλαιστίνιους κοντά σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη

Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την οποία έχει γνωστοποιήσει στα ΜΜΕ, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ αποτυγχάνει να διατηρήσει αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας στη Δυτική Όχθη.

Ο ίδιος ζητά να «δημιουργηθούν αποστειρωμένες περιοχές ασφαλείας γύρω από τις [εβραϊκές] κοινότητες και τους δρόμους και να αποτραπεί η είσοδος των Αράβων σε αυτές, μεταξύ άλλων και με σκοπό τη συγκομιδή ελιάς».

Σε επικοινωνία με τους Times of Israel, ο εκπρόσωπος του Σμότριχ διευκρινίζει ότι ο υπουργός αναφερόταν στους Παλαιστίνιους και όχι σε όλους τους Άραβες – αν και χρησιμοποίησε τον τελευταίο όρο αρκετές φορές στην επιστολή του.

Israeli settlers in the West Bank have been left to fend for their own, Finance Minister Bezalel Smotrich wrote on Monday to Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant. Read more >>https://t.co/jWXpEKOhnA — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 6, 2023

12:00 Συγκλονιστική μαρτυρία από τη Γάζα – «Βομβάρδισαν ανθρώπους που περίμεναν για ψωμί»

Συγκλονίζει η μαρτυρία του Αλέξανδρου Φαγιάτ που διέφυγε από τη Λωρίδα της Γάζας, μέσω της Ράφα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11:51 Παλαιστίνιος πρωθυπουργός: Δεν δεχόμαστε μερική μεταφορά φορολογικών κονδυλίων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός, Μοχάμαντ Σταγέχ δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι απρόθυμη να δεχτεί τη μεταφορά φορολογικών κονδυλίων από το Ισραήλ λόγω της αφαίρεσης κονδυλίων που προορίζονταν να μεταφερθούν στη Γάζα.

Ο Σταγέχ πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η διεθνής πίεση θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει πλήρης μεταφορά των κονδυλίων τις επόμενες ημέρες.

The Palestinian Authority will not accept a partial transfer of tax funds from Israel that withholds sums earmarked for administration expenses in Gaza, Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh said on Monday.#PA | #Hamashttps://t.co/oPSQDyQ8U4 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 6, 2023

11:45 Κίνα: Θα εργαστούμε για την αποκατάσταση της ειρήνης στα παλαιστινιακά εδάφη

Η Κίνα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσει την ειρήνη στα Παλαιστινιακά Εδάφη καθώς αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι εντάσεις αυξάνονται στη Μέση Ανατολή.

«Η Κίνα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του, να διαδραματίσει το ρόλο του, να οικοδομήσει συναίνεση και να πραγματοποιήσει υπεύθυνες δράσεις με νόημα το συντομότερο δυνατό ώστε να αμβλυνθούν οι τρέχουσεες κρίσεις και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των αμάχων για να αποκατασταθεί η ειρήνη», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ουάνγκ Ουενμπίν.

#FMsays The disastrous humanitarian situation in #Gaza is calling out to the human conscience, and the international community should not let the tragedy continue, FM spokesman Wang Wenbin said, after reports said Israeli forces attacked an ambulance convoy in Gaza on Friday. pic.twitter.com/aatLNIaRqS — China Daily (@ChinaDaily) November 6, 2023

Η δήλωση της Κίνας έγινε ενώ το Ισραήλ ενισχύει τη στρατιωτική επίθεσή του εναντίον της Χαμάς.

«Επιτακτική ανάγκη»

Η Κίνα ανέλαβε την περασμένη εβδομάδα την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Νοέμβριο, δήλωσε ο Ζανγκ Τζουν, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να προωθήσουμε μια κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουμε τις μάχες, να εμποδίσουμε περαιτέρω θύματα μεταξύ των αμάχων, να εμποδίσουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή σε ευρύτερη κλίμακα και να εμποδίσουμε τη διάχυση της σύγκρουσης», φέρεται να δήλωσε ο Ζανγκ, σύμφωνα με την China Daily.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Κίνας στη Μέση Ανατολή Ζάι Τζουν μόλις ολοκλήρωσε μια περιοδεία στην περιοχή.

Ο Ζάι, ο οποίος συναντήθηκε με ηγέτες αρκετών χωρών σχετικά με την κρίση, εντόπισε την αιτία της κρίσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα στην απουσία εγγυήσεων για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Η προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εναλλάσσεται κάθε μήνα μεταξύ των 15 κρατών μελών του. Η περασμένη φορά, που ήταν πρόεδρος του σώματος η Κίνα, ήταν τον Αύγουστο του 2022.

11:42 Χιλιάδες διαδήλωσαν στο Πακιστάν για συμπαράσταση στην Παλαιστίνη

Μαζική διαδήλωση για συμπαράσταση στους πολιορκημένους στη Γάζα έγινε στο Πακιστάν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Hundreds of thousands of people take over the streets in Islamabad, Pakistan, in support of the Palestinian people and in protest of the Israeli genocide campaign in #Gaza.#GazaGenocide #CeasefireInGazaNow pic.twitter.com/QwSQJ6ii9P — Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023

11:33 Πόσοι Βρετανοί έχουν απομακρυνθεί από τη Γάζα

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι περίπου 100 Βρετανοί πολίτες έχουν καταφέρει να φύγουν, μέσω του περάσματος της Ράφα, από τη Λωρίδα της Γάζας που βομβαρδίζεται ασταμάτητα από το Ισραήλ.

Δεκατέσσερις Βρετανοί πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου και τρεις ακόμη αγνοούνται, «κάτι που δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι κρατούνται όμηροι», διευκρίνισε η υπουργός Ενέργειας Κλερ Κούτινο στο τηλεοπτικό δίκτυο SkyNews.

Απαντώντας στην επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μέχρι στιγμής σχεδόν 2.500 αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία του στρατού.

Πολλές εκατοντάδες τραυματίες, αλλοδαποί και πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα έχουν καταφέρει να φύγουν από τον παλαιστινιακό θύλακα από την 1η Νοεμβρίου μέσω του περάσματος της Ράφα προς την Αίγυπτο. Όμως η Χαμάς ανέστειλε το Σάββατο τις απομακρύνσεις αυτές λόγω της άρνησης του Ισραήλ να επιτρέψει να βγουν από τη Γάζα και άλλοι Παλαιστίνιοι τραυματίες.

Η Βρετανία προσπαθεί να απομακρύνει από τον υπό πολιορκία θύλακα περίπου 200 πολίτες της και τις οικογένειές τους που έχουν εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο, αφού ζήτησαν να απομακρυνθούν από τη Γάζα.

11:22 Γαλλία: Σε συνομιλίες με την Αίγυπτο για τη δημιουργία νοσοκομείου πεδίου για τους τραυματίες της Γάζας

Η Γαλλία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Αίγυπτο για τη δημιουργία μιας στρατιωτικής ιατρικής μονάδας, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα για χειρουργεία για ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά στη γειτονική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού στη λιβανέζικη εφημερίδα L’Orient le Jour.

Nous agissons par tous les canaux et par tous les moyens pour éviter un embrasement généralisé du conflit. Mon interview au quotidien libanais @LOrientLeJour suite à mon déplacement au Liban. https://t.co/9aLZiuQWMH — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 6, 2023



Η Αίγυπτος έχει ήδη δημιουργήσει νοσοκομείο στο Σεΐκ Ζουβέιντ, 15 χλμ. από το πέρασμα της Ράφα στη Γάζα, όπου παρέχεται ιατρική περίθαλψη σε όσους απομακρύνονται από τη Γάζα και την έχουν ανάγκη.

11:12 Αναχώρησε το C-130 με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Απογειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 09:00 η ώρα από την 112 ΠΜ με προορισμό το αιγυπτιακό αεροδρόμιο El Arish, στη χερσόνησο του Σινά, αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους άμαχους της Λωρίδας της Γάζας.

Η αποστολή ανθρωπιστική βοήθειας, που οργανώθηκε με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών, περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε από το υπουργείο Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Στο αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου, θα βρίσκεται κλιμάκιο της πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο, σύμφωνα με πληροφορίες.

10:59 IDF: «Ανοίγει ξανά ανθρωπιστικός διάδρομος» στη Γάζα

O αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράι ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα ανοίξει ξανά ανθρωπιστικό διάδρομο από τη βόρεια στη νότια Γάζα.

Ο Αντράι γράφει στο Χ ότι το Ισραήλ θα ανοίξει την οδό Σαλάχ-αλ-Ντιν προς τα νότια μεταξύ 10 π.μ. και 2 μ.μ.

«Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε τον χρόνο για να κινηθείτε νότια πέρα από το Γουάντι Γάζα», σημειώνει.

#عاجل أيها سكان غزة،

أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تضر بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحة سكان غزة وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة 10:00 صباحًا والثانية 14:00 بعد الظهر. من أجل… pic.twitter.com/H7BpiUqyTf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2023

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ δέχεται αυστηρή κριτική από ανθρωπιστικές οργανώσεις και τον ΟΗΕ επειδή βομβαρδίζει ακόμα και στα μέρη που θεωρητικά είναι ασφαλή.

Άλλωστε, πολλοί κάτοικοι της Λωρίδας που είχαν απομακρυνθεί προς τον νότο, επέστρεψαν στις εστίες τους στον βορρά, αν και οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει.

10:44 Ισραήλ: Αν διαβάζεις συστηματικά ανακοινώσεις της Χαμάς ή του ISIS, πας φυλακή

Η Επιτροπή Συντάγματος ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει ποινή φυλάκισης ενός έτους για όποιον διαβάζει συστηματικά δημοσιεύματα της Χαμάς και του ISIS, τα οποία περιλαμβάνουν λόγια επαίνου, συμπάθειας ή ενθάρρυνσης για τρομοκρατικές πράξεις.

Ωστόσο, η ανάγνωση δημοσιεύσεων που γίνεται τυχαία, καλόπιστα ή για νόμιμο σκοπό δεν θα αποτελεί απαγορευμένη ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, η επιτροπή πρόσθεσε στο νομοσχέδιο ως όρο τη συστηματική και συνεχή κατανάλωση τέτοιων δημοσιεύσεων, μια περίσταση που υποδηλώνει ταύτιση με αυτές τις οργανώσεις.

10:37 Ιρανός ΥΠΕΞ: «Ομολογία ήττας» του Ισραήλ τα σχόλια για ρίψη πυρηνικής βόμβας στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) σχολίασε τον Ισραηλινό υπουργό Υποθέσεων Ιερουσαλήμ και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος δήλωσε την Κυριακή ότι η ρίψη πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «μια επιλογή».

«Τα σχόλια του υπουργού του ισραηλινού καθεστώτος για τη χρήση ατομικής βόμβας είναι μια απόδειξη ότι το καθεστώς έχει ουσιαστικά ηττηθεί από την αντίσταση», έγραψε ο Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

❇️ Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian’s message on X social media platform on the threat by a Zionist regime minister to use atomic bombs in #Gaza: The remarks by the Israeli regime’s minister about using atomic bombs are a testament that the regime has been… pic.twitter.com/dp82tyOxdS — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) November 6, 2023

10:27 Επανέρχονται σταδιακά οι τηλεπικοινωνίες στη Γάζα

Η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel ανακοίνωσε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές και το διαδίκτυο «άρχισαν σταδιακά να λειτουργούν» σε όλη τη Γάζα, μετά το μπλακ άουτ που σημειώθηκε στη Λωρίδα για τρίτη φορά την Κυριακή.

⚠ Update: Metrics show that internet connectivity is being restored in the #Gaza Strip after Sunday’s near-total telecoms blackout, the second-longest observed since the onset of the present conflict with Israel; overall service remains significantly below pre-war levels 📈 pic.twitter.com/oHkzNkSxUX — NetBlocks (@netblocks) November 6, 2023

10:22 Οι οικογένειες των απαχθέντων από τη Χαμάς θα διαδηλώσουν μπροστά από την Κνεσέτ

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατά η Χαμάς θα διαδηλώσουν από τις 14:00 η ώρα και μετά μπροστά από το κτίριο της Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την οργάνωση που καλύπτει τις οικογένειες των ομήρων, στη συνέχεια θα συναντηθούν με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ, τους υπουργούς Γκάντι Έισενκοτ και Χίλι Τρόπερ, τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τσάχι και τους βουλευτές της Κνέσετ Άιρεχ Ντέρι, Εφράν Ρεϊτέν, Άβιγκντορ Λίμπερμαν.

10:13 Υπουργείο Υγείας στη Γάζα: 200 νεκροί μόνο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας από τους ολονύχτιους βομβαρδισμούς

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

«Περισσότεροι από 200 μάρτυρες στις σφαγές της νύκτας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του προς τα ΜΜΕ, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός αυτός αφορά μόνο την πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

10:08 Το Ηνωμένο Βασίλειο αποσύρει προσωρινά προσωπικό της πρεσβείας του από τον Λίβανο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει ότι θα αποσύρει προσωρινά ορισμένο προσωπικό της πρεσβείας του από τον Λίβανο.

Νωρίτερα, το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ταξιδιωτικές οδηγίες, προειδοποιώντας τους Βρετανούς να μην ταξιδέψουν στον Λίβανο λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και του κινδύνου εξάπλωσής του.

Britain temporarily withdraws some embassy staff from Lebanon https://t.co/ZfA9i7obPA pic.twitter.com/UuKFOAY5PM — Reuters UK (@ReutersUK) November 6, 2023

Υπενθυμίζεται ότι μάχες διεξάγονται στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού.

10:00 Στιγμιότυπο από τη συνάντηση Μπλίνκεν – Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν συναντάται με τον Άντονι Μπλίνκεν.

Βασικό θέμα των συζητήσεων θα είναι οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.

09:54 Ραϊσί: Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν το Ισραήλ να «διαπράττει απάνθρωπες ενέργειες» στη Γάζα

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι «ενθαρρύνουν» το Ισραήλ να «σκοτώνει και να διαπράττει απάνθρωπες ενέργειες» εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι στην Τεχεράνη ο Ραϊσί ζήτησε εκ νέου «άμεση εκεχειρία» στη Γάζα.

Πρόσθεσε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σουντάνι «πιστεύουμε ότι οι βομβαρδισμοί πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία και ότι πρέπει να δοθεί βοήθεια στον καταπιεσμένο και περήφανο λαό της Γάζας».

Iranian President Ibrahim Raisi expressed his gratitude to the Iraqi government for the economic relations between the two countries and also appreciated Iraq’s stance on the Palestinian issue.https://t.co/OrkY84BdcY pic.twitter.com/Qtpi7RdMNk — SHAFAQ News (@Shafaqnews) November 6, 2023



«Αυτά τα φρικτά και κατά της ανθρωπότητας εγκλήματα είναι γενοκτονία, την οποία διεξάγει το σιωνιστικό καθεστώς με τη στήριξη των ΗΠΑ και κάποιων ευρωπαϊκών χωρών», κατήγγειλε ο Ιρανός πρόεδρος.

Η συνάντηση μεταξύ του Ραϊσί και του Σουντάνι, που δεν είχε ανακοινωθεί, πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη Βαγδάτη.

09:45 16 ετών ήταν ο νεαρός που σκότωσαν οι συνοριοφύλακες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά από επίθεση με μαχαίρι

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο νεαρός που πραγματοποίησε την επίθεση με μαχαίρι κοντά στο σταθμό Σάλεμ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της MGB, είναι ένας 16χρονος κάτοικος της Ισαβίγια. Σύμφωνα με τη Haaretz, γυναίκα συνοριοφύλακας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δυνάμεις της MGB σκότωσαν επί τόπου τον 16χρονο και η Αστυνομία συνέλαβε έναν άλλο ύποπτο κοντά στο ίδιο σημείο και ανακοίνωσε ότι «διερευνά τη σχέση του με τον τρομοκράτη και την επίθεση».

09:35 Γαλλίδα πρωθυπουργός: 40 οι νεκροί Γάλλοι από τις επιθέσεις της Χαμάς

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε ότι οι νεκροί Γάλλοι από τις επιθέσεις της Χάμας είναι πλέον 40.

Η Μπορν δήλωσε επίσης στο ραδιόφωνο France Inter ότι υπάρχουν οκτώ Γάλλοι πολίτες που εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ ορισμένοι πιστεύεται ότι είναι όμηροι, όπως αναφέρει το Reuters.

.@Elisabeth_Borne : «Le bilan ce matin est de 40 morts français et 8 disparus» suite à l’attaque du Hamas, «parmi lesquels des otages». #le710Inter pic.twitter.com/j7aBV3I4pt — France Inter (@franceinter) November 6, 2023

09:29 Η στιγμή της σύλληψης της Άχεντ Ταμίμι

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης της Παλαιστίνιας ακτιβίστριας Άχεντ Ταμίμι:





09:20 Ο στόχος του Μπλίνκεν με το ταξίδι στην Τουρκία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφθασε στην Τουρκία για να προσπαθήσει να κατευνάσει τον θυμό ενός στρατηγικής σημασίας, αλλά και από τους πιο δύσκολους συμμάχους της Ουάσινγκτον εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Τουρκία αφότου το Ισραήλ άρχισε τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς, μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου από τους μαχητές της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης, και γίνεται ενώ ο θυμός εναντίον του Ισραήλ και της Δύσης γίνεται αισθητός στους δρόμους της Τουρκίας και μέσα στο μέγαρο του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσει τους εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν χθες, Κυριακή, μπροστά από αεροπορική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στη νοτιοανατολική Τουρκία.

09:10 Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες στη Χαλχόλ μετά από ισραηλινά πυρά

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά των IDF στην πόλη Χαλχόλ, βόρεια της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι τέσσερις άνδρες πυροβολήθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης για συλλήψεις στην πόλη.

BREAKING: The young man was just announced dead of his critical wounds. https://t.co/bLjABPJFR5 — Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023

09:03 Επίθεση με μαχαίρι σε συνοριοφύλακες του Ισραήλ – Τον σκότωσαν επί τόπου

Σύμφωνα με το ynet, νεαρός επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε ελαφρά δύο συνοριοφύλακες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στην είσοδο αστυνομικού τμήματος.

Ο νεαρός σκοτώθηκε επί τόπου από τους συνοριοφύλακες.

08:54 Κηδείες σε όλη τη Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών

Τα αγαπημένα πρόσωπά τους που σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινές επιθέσεις κηδεύουν Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

Οι σκηνές είναι σπαρακτικές, εν μέσω βομβαρδισμών.

Funerals are everywhere in #Gaza on day 31 of the Israeli #genocide campaign in the besieged territory. pic.twitter.com/EhvpkJIEAT — Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023

08:45 Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ περί ασφαλών διαδρόμων είναι «αβάσιμοι»

«Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρος στη Γάζα αποτελεί νόμιμο στόχο για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Όποιος προσπάθησε να απομακρυνθεί από το βόρειο τμήμα της Γάζας προς το νότιο, βρέθηκε να είναι στόχος», μεταδίδει ο Χάνι Μαχμούντ για το Al Jazeera από την Καν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

08:30 Συνελήφθη ξανά η Παλαιστίνια Άχεντ Ταμίμι – Κατηγορείται για υποκίνηση τρομοκρατίας

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν και πάλι την Παλαιστίνια Άχεντ Ταμίμι.

Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, η ίδια είχε γίνει γνωστή όταν ήταν έφηβη, το 2018, όταν συνελήφθη και στη συνέχεια φυλακίστηκε μετά που χαστούκισε και κλώτσησε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η Ταμίμι συνελήφθη στο χωριό Νάμπι Σαλίχ κοντά στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, όπως ανέφερε η εφημερίδα Haaretz σήμερα Δευτέρα.

Πάνω από μία εβδομάδα πριν, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν συλλάβει τον πατέρα της Μπασέμ Ταμίμι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στην Ιορδανία.

#BREAKING| Israeli forces arrest Ahed Tamimi from Al Nabi Saleh village in the #West Bank. Over a week ago, Israeli forces arrested her father, Bassem Tamimi while he was trying to make his way to Jordan.#Palestine pic.twitter.com/W0DZ86XW8K — Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023

Σύμφωνα με το Israel Today, η Ταμίμι κατηγορείται για υποκίνηση τρομοκρατίας για όσα φαίνεται να είχε γράψει πριν έξι μέρες στο Instagram: «Το μήνυμά μας προς τις αγέλες των εποίκων: Σας περιμένουμε σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Όχθης από τη Χεβρώνα μέχρι την Τζενίν. Θα σας σφάξουμε και θα λέτε ότι αυτό που σας έκανε ο Χίτλερ ήταν ένα αστείο. Θα πιούμε το αίμα σας και θα φάμε τα κρανία σας. Προχωρήστε, σας περιμένουμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί με το όνομα της Ταμίμι στο Instagram.

08:26 Δείτε live εικόνα από τη Γάζα

Το Reuters μεταδίδει live εικόνα από τη Γάζα, όπως φαίνεται από το νότιο Ισραήλ.

08:22 IDF: «Καταλάβαμε συγκρότημα της Χαμάς, πλήξαμε 450 στόχους και σκοτώσαμε διοικητές της Χαμάς»

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν συγκρότημα της Χαμάς, έπληξαν 450 στόχους και σκότωσαν διοικητές της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, «στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για τη στόχευση τρομοκρατών της Χαμάς, βάσει πληροφοριών της ISA και των IDF, μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν και σκότωσαν επιπλέον τρομοκράτες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Τζαμάλ Μούσα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις ειδικές επιχειρήσεις ασφαλείας στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Το 1993, ο Τζαμάλ Μούσα πραγματοποίησε επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον στρατιωτών των IDF που περιπολούσαν στη Λωρίδα της Γάζας. Επιπλέον, στρατιώτες των IDF σκότωσαν διοικητές ταγμάτων της Χαμάς σε μάχες στο έδαφος».

Δείτε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF:









08:15 Ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει η Ελλάδα στη Γάζα

Στις 9:30 η ώρα θα αναχωρήσει από την Ελλάδα αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο θα περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Η αποστολή οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. 🔗https://t.co/KZn06ssdaI pic.twitter.com/d12JRzdRKK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 5, 2023

08:09 Συλλήψεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – Μετά από βίαιες συγκρούσεις και «για υποστήριξη της Χαμάς»

Σύμφωνα με το ynet, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν στους προσφυγικούς καταυλισμούς Σουαφάτ και Ανάτα και συνέλαβαν 23 υπόπτους για συμμετοχή σε βίαιες ταραχές, οι οποίες περιλάμβαναν τη ρίψη πετρών, βομβών μολότοφ και φωτοβολίδων τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και για δημοσιεύματα υποκίνησης σε βία και τρομοκρατία και υποστήριξη της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η ισραηλινή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε όπλα και πυρομαχικά.

08:00 Βίντεο από drone αποτυπώνει την καταστροφή στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι

Αποκλειστικό βίντεο του Al Jazeera αποτυπώνει την καταστροφή στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι που βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το Σάββατο.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το χτύπημα στον καταυλισμό στην κεντρική Γάζα το Σάββατο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

This exclusive footage obtained by Al Jazeera shows ongoing search and rescue operations under the rubble of Gaza’s al-Maghazi refugee camp that was hit by Israeli air strikes on Saturday ⤵️ pic.twitter.com/ZgB9V62Pey — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 5, 2023

07:50 Εκατοντάδες συμμετείχαν σε πορεία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη στην Καζαμπλάνκα

Μεγάλη συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη έγινε στην Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο.





07:45 «Αρκετά»: Οι επικεφαλής υπηρεσιών του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Οι διευθυντές των κυριότερων υπηρεσιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Κυριακή –σπάνια– κοινή ανακοίνωσή τους με την οποία εκφράζουν αγανάκτηση για τον απολογισμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και ζητούν «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στον πόλεμο του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Εδώ και σχεδόν έναν μήνα, ο κόσμος παρακολουθεί την κατάσταση που εκτυλίσσεται στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη με σοκ και φρίκη καθώς αυξάνεται εκθετικά ο αριθμός των χαμένων και ρημαγμένων ζωών», αναφέρει το κείμενο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:40 Πυρηνικό υποβρύχιο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ένα πυρηνικό υποβρύχιο κλάσης Ohio στάλθηκε στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν στείλει μέχρι στιγμής δύο αεροπλανοφόρα, το USS Gerald Ford και το USS Dwight D. Eisenhower, στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

Οι Times of Israel αναφέρουν ότι πολλοί αναλυτές επισημαίνουν τη σημασία του γεγονότος ότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πού βρίσκεται το υποβρύχιο.

Η παραδοχή από τις ΗΠΑ της θέσης ενός υποβρυχίου κλάσης Ohio είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς αποτελούν μέρος της λεγόμενης «πυρηνικής τριάδας» των ατομικών όπλων της Αμερικής – η οποία περιλαμβάνει επίσης βαλλιστικούς πυραύλους ξηράς και πυρηνικές βόμβες επί στρατηγικών βομβαρδιστικών.

07:33 Στην Τουρκία ο Μπλίνκεν – Βασικό θέμα συζήτησης οι εξελίξεις στη Γάζα

Λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έφτασε ο Άντονι Μπλίνκεν στην Άγκυρα.

Blinken’a Gazze tarifesi! Karşılamaya hiçbir üst düzey yetkili gitmedi, apronun ışıkları açılmadıhttps://t.co/0BATLJfkRm — Haberler.com (@Haberler) November 6, 2023



Τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Εσένμπογα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία Τζέφρι Φλέικ, η γενική διευθύντρια του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αρμόδια για τις διμερείς πολιτικές υποθέσεις με τις ΗΠΑ, πρέσβειρα Γιαπράκ Μπαλκάν κι άλλοι αξιωματούχοι.

Ο Μπλίνκεν θα συναντηθεί σήμερα Δευτέρα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Βασικό θέμα στις συνομιλίες τους αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στην πολύπαθη Γάζα.

07:26 IDF: Στους 30 ανέρχονται οι νεκροί στρατιώτες στη Γάζα

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ο επιλοχίας Σαχάρ Κοέν Μίβτατς από το Κάρμιελ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μαχών στη Γάζα την Κυριακή.

Ο Μίβτατς, 22 ετών, σκοτώθηκε σε μάχη στη βόρεια Γάζα, όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Ο θάνατός του ανεβάζει τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν από την έναρξη της χερσαίας εισβολής στη Γάζα στους 30.

Επιπλέον, ο στρατός αναφέρει ότι στρατιώτης του 202ου Τάγματος της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια μαχών στη Γάζα την Κυριακή.

הותר לפרסום: סמ»ר שחר כהן מבטח, לוחם שיריון מגדוד 9, חטיבה 401, בן 22 מכרמיאל, נפל אתמול בקרבות ברצועת עזה; יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/LdgEcDHuFu — גלצ (@GLZRadio) November 6, 2023

07:20 Η Μόσχα θα είναι η νικήτρια του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

«Ο Πούτιν γνωρίζει καλά ότι η επέκταση του κύκλου εμπλοκής στη Μέση Ανατολή σημαίνει εξάντληση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουάσιγκτον παγκοσμίως» λέει η Ευανθία Κουλουριώτη, πολιτική αναλύτρια με ειδίκευση στα θέματα της Μέσης Ανατολής και αρθρογράφος σε πολλά ξένα δίκτυα ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:15 New York Times: Αμερικανοί αξιωματούχοι «προειδοποιούν» το Ιράν και τη Χεζμπολάχ

Οι New York Times αναφέρουν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν στείλει «μηνύματα στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ» ότι οι ΗΠΑ «θα είναι προετοιμασμένες να παρέμβουν στρατιωτικά απέναντί τους αν πραγματοποιήσουν επιθέσεις ενάντια στο Ισραήλ».

BREAKING: The New York Times reports US officials have ‘sent messages to Iran and Hezbollah’ to say the US would be ‘prepared to intervene militarily against them if they launched attacks against Israel’. — The Spectator Index (@spectatorindex) November 6, 2023

07:05 Παλαιστίνια υπουργός Υγείας: Τουλάχιστον 175 νεκροί υγειονομικοί από τις 7 Οκτωβρίου και μετά

Η Μάι αλ-Κάιλα, η Παλαιστίνια υπουργός Υγείας δήλωσε ότι στις 31 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς, συνολικά 175 μέλη του ιατρικού προσωπικού και 34 εργαζόμενοι στην πολιτική προστασία έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε επίσης ότι κατά την ίδια περίοδο, 16 από τα 36 νοσοκομεία και 51 από τις 72 κλινικές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών ή της έλλειψης καυσίμων και φαρμάκων.

Over 150 medics killed, 27 ambulances destroyed by Israeli airstrikes The Health Minister also reported that 16 hospitals and 32 primary healthcare centers had to cease their operations due to Israeli strikes on #Gaza. https://t.co/a4m2bBf0W6 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 4, 2023



Πολυάριθμα είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί με επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις, όπως το αραβικό νοσοκομείο al-Ahli, και ασθενοφόρα που χτυπήθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, με θύματα ασθενείς και ιατρικό προσωπικό.

Νωρίτερα, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, χαρακτήρισε την κατάρρευση του συστήματος υγείας στη Γάζα ως «καταστροφή».

06:56 Νέες επιθέσεις με drones σε αμερικάνικες βάσεις στη Συρία και το Ιράκ

Το λιβανέζικο δίκτυο al-Mayadeen, το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στη Χεζμπολάχ, ανέφερε ότι οι αμερικανικές βάσεις στο Τανάφ στη Συρία και στο Αίν αλ-Άσαντ στο δυτικό Ιράκ δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την είδηση μεταφέρουν κι άλλα δημοσιογραφικά δίκτυα και λογαριασμοί στο Twitter.

BREAKING: Two new attacks on bases in Iraq housing US troops — The Spectator Index (@spectatorindex) November 6, 2023

06:50 Συνέλαβαν στέλεχος της Φατάχ ενώ έδινε συνέντευξη

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν τη σύλληψη του ηγετικού στελέχους της Φατάχ, Ραφάτ Ολαγιάν την ώρα που έδινε συνέντευξη στο σπίτι του στον προσφυγικό καταυλισμό Σουφάτ στην Ιερουσαλήμ.





Όπως προαναφέρθηκε, οι συλλήψεις στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

06:37 WAFA: Τουλάχιστον 27 οι νεκροί από τους ολονύχτιους βομβαρδισμούς

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA έχει επιβεβαιώσει ότι τουλάχιστον 27 ήταν οι νεκροί μετά από τους ολονύχτιους βομβαρδισμούς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χτύπημα στη συνοικία Ταλ αλ Σουλτάν της Ράφα στη νότια Γάζα.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην Αλ Ζαουάιντα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ενώ άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια.

Ορισμένες περιοχές της Γάζας δεν έχουν προσεγγιστεί από τις αρχές ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών νωρίς το πρωί της Δευτέρας και είναι πιθανό ο αριθμός των νεκρών να είναι υψηλότερος.

06:35 Η νύχτα έγινε μέρα από τους βομβαρδισμούς

Οι Times of Gaza παρουσιάζουν νέα βίντεο και φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, με τους βομβαρδισμούς να κάνουν τη νύχτα μέρα λόγω των εκρήξεων.

lsrael renews its heavy bombing of Gaza Strip. pic.twitter.com/yntDZox0pO — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 5, 2023

Sound of death. pic.twitter.com/tACPkX1Onx — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 5, 2023

A long night of bombing ahead | Gaza. pic.twitter.com/wa3YE4Kwy2 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 5, 2023

06:29 Νέα εφιαλτική νύχτα με φονικούς βομβαρδισμούς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας

Οι φονικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη νότια Γάζα.

Τουλάχιστον πέντε άτομα από την οικογένεια του επικεφαλής των δημόσιων σχέσεων του νοσοκομείου Al-Najjar σκοτώθηκαν στο σπίτι τους στη Ράφα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

سقوط 5 شهداء من عائلة مدير العلاقات العامة والإعلام في مشفى النجار بقصف إسرائيلي استهدف منزله غرب رفح بقطاع غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/ETRhOrySBL — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 6, 2023

06:20 Ο ισραηλινός στρατός έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας

Την πόλη της Γάζας έχει περικυκλώσει ο ισραηλινός στρατός, με τους επικεφαλής του να επισημαίνουν ότι οι μάχες θα πάρουν πολύ χρόνο.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – με μάχες στο αστικό κομμάτι και στα τούνελ – κάτι που θα έχει αποτέλεσμα να αυξηθούν κι άλλο οι θάνατοι.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να ενημερώνει μέσω Twitter και με αναρτήσεις στον ιστότοπό του για τις χερσαίες επιχειρήσεις και για τις απώλειες ή τραυματισμούς στρατιωτών.

מצורפת הודעת דובר צה»ל בנושא שמו של חלל צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/AppgVWpMbm מצורף קישור לאתר צה»ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

06:15 Η αιματοχυσία στη Γάζα συνεχίζεται για 31η ημέρα

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Γάζα, το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη, χωρίς να φαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης της κατάστασης.

Διαβάστε για ό,τι προηγήθηκε εδώ