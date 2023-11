Live: Χωρισμένη σε νότια και βόρεια η Γάζα – Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε αμάχους – Πολιτική κόντρα στο Ισραήλ

Συνεχίζεται για 30η ημέρα ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τις 10.000.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει πως η Γάζα είναι πλέον χωρισμένη στα δύο. Σε βόρεια και νότια Γάζα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz από την έναρξη των εχθροπραξιών μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 9.227 Παλαιστίνιοι, 828 Ισραηλινοί πολίτες, 338 ισραηλινοί στρατιώτες και 241 κρατούνται όμηροι από την Χαμάς.

Υπάρχει μια πληροφορία που ελέω της διακοπής των τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί ακόμα να διασταυρωθεί από τρίτη πηγή. Πως χτυπήθηκε ο τρίτος όροφος του μοναδικού παιδογκολογικού νοσοκομείου στην Γάζα.

Σκληρότερη στάση κατά του Λιβάνου και συγκεκριμένα της Χεζμπολάχ, τηρεί ο ΑΓΕΕΘΑ του Ισραήλ. Δήλωσε πως περιμένει εντολή επίθεσης.

Το βράδυ του Σαββάτου οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι, με δεκάδες Παλαιστίνιους να χάνουν τη ζωή τους και πολλούς ακόμα να τραυματίζονται. «Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδία», υποστηρίζει το Al Jazeera, επικαλούμενο δηλώσεις γιατρού από νοσοκομείο της Γάζας.

Υπήρξε μια σύντομη κρίση μεταξύ του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου και του συνεργαζόμενου στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας Μπένυ Γκαντζ, καθώς φαίνεται πως ήδη ψάχνουν την «επόμενη μέρα» στην πολιτική ζωή του Ισραήλ. Τυπικά ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέσυρε το σχόλιο κατά μιας ακροδεξιάς οργάνωσης που αντιδρούσε στην δικαστική μεταρρύθμιση και το θέμα θεωρήθηκε λήξαν.

Την ίδια ώρα, μεγαλώνει η οργή των Ισραηλινών εναντίον του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την παραίτησή του και κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για τις αποτυχίες που οδήγησαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τους μαχητές της Χαμάς.

06:18 Αιματοχυσία χωρίς τέλος στη Γάζα

04:45 To Al Mayadeen επιβεβαιώνει βίντεο που δείχνει πρόβλημα στην λειτουργία του Iron Dome – O πύραυλος επέστρεψε πίσω

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα προς την 6η Νοεμβρίου διέρρευσε ένα βίντεο το οποίο εν τέλει επιβεβαιώθηκε από τρίτη πηγή.

Πύραυλος αναχαίτισης από το Iron Dome γύρισε πίσω και χτύπησε σε οικιστική περιοχή, την Ρισόν ΛεΣιών.

#Watch | Video circulated on social media shows one interceptor missile from the Iron Dome malfunctioning. The interceptor changed direction, hitting and exploding in a populated area in the “Rishon LeZion” settlement south of “Tel Aviv.” pic.twitter.com/erZ74Yp7jZ — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 5, 2023

04:24 Ο μέχρι τώρα απολογισμός των χτυπημάτων στους προσφυγικούς καταυλισμούς είναι τουλάχιστον 53 νεκροί

Νωρίτερα την Κυριακή, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν δύο προσφυγικούς καταυλισμούς, σκοτώνοντας τουλάχιστον 53 ανθρώπους (οι 40 στον καταυλισμό Μαγκχαζί) και τραυματίζοντας δεκάδες στο κέντρο της Γάζας, τη ζώνη όπου ο στρατός του Ισραήλ είχε παροτρύνει τους Παλαιστίνιους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ανέφεραν αξιωματούχοι υγείας, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς δήλωσε ότι περισσότεροι από 9.700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε σχεδόν ένα μήνα πολέμου στη Γάζα, περισσότεροι από 4.000 από αυτούς είναι παιδιά και ανήλικοι. Ο απολογισμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προωθούνται σε πυκνές, αστικές γειτονιές.

04:00 Βαρύ το τίμημα για τους εργαζόμενους του ΟΗΕ στην Λωρίδα της Γάζας

Πέντε ακόμη εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκαν στη Γάζα τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με την κύρια υπηρεσία του ΟΗΕ στην πολιορκημένη περιοχή.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) έμαθε επίσης για δύο μέλη του προσωπικού που σκοτώθηκαν στις 24 Οκτωβρίου, ανέφερε σε έκθεση που αναρτήθηκε την Κυριακή.

Οι πρόσθετοι θάνατοι αυξάνουν τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ που σκοτώθηκαν στη Γάζα σε 79, ανέφερε η υπηρεσία.

Είναι η πιο πολύνεκρη σύγκρουση για εργαζόμενους αρωγής του ΟΗΕ σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα στο οποίο σημειώθηκαν οι θάνατοι.

03:35 Σφοδρές συγκρούσεις στην Δυτική Όχθη

Αμείωτες οι επιχειρήσεις στην Δυτική Όχθη με κυριότερα σημεία την πόλη Τουμπάς και την Ναμπλούς.

Στην Ναμπλούς οι συγκρούσεις έχουν ως επίκεντρο τον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα.

Στην Λωρίδα της Γάζας συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει δυτικά της Ράφα.

03:10 Με την άδεια του Ισραήλ η λήψη ιατροφαρμακευτικού υλικού από την Ιορδανία

Το Ισραήλ ενέκρινε τη ρίψη ιατροφαρμακευτικού υλικού από αεροπλάνο από την Ιορδανία στη Γάζα σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla που επικαλείται το AFP. Το δημοσίευμα αναφέρει πως έλαβε τις πληροφορίες από ανώνυμη «ανώτερη ισραηλινή πηγή».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει τη ρίψη από αέρος, η οποία έγινε μετά τις συνομιλίες που είχε το Σάββατο στο Αμμάν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τους ομολόγους του από την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Μπλίνκεν επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη, το Ιράκ και την Κύπρο την Κυριακή, καθώς συνέχισε το θυελλώδες ταξίδι του, το οποίο επικεντρώθηκε στη βοήθεια για τους πολιορκημένους πολίτες στη Γάζα και στην αποτροπή επιθέσεων από ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων.

02:45 Ξένα κανάλια και πρακτορεία, οφείλουν να παραδίδουν το υλικό τους από την Γάζα πριν την δημοσίευση στον Ισραηλινό στρατό

Ως προϋπόθεση για την είσοδο στην Λωρίδα της Γάζας πίσω από τις γραμμές του ισραηλινού στρατού, τα πρακτορεία πρέπει να υποβάλλουν όλο τους το υλικό για έλεγχο πριν από τη δημοσίευση.

Ρεπόρτερ του CNN έβγαλε στον αέρα την απαίτηση του ισραηλινού στρατού, δηλώνοντας πως το κανάλι του έχει συμφωνήσει με αυτόν τον όρο.

CNN’s @FareedZakaria on journalists who have embedded with the IDF in Gaza: «As a condition to enter Gaza under IDF air support, outlets have to submit all materials and footage to the Israeli military for review prior to publication. CNN has agreed to these terms….» pic.twitter.com/r4GGPiCtmJ — Arif Rafiq (@ArifCRafiq) November 5, 2023

Την ώρα που άλλα δημοσιογραφικά πρακτορεία βρίσκονται ήδη στην Λωρίδα της Γάζας, οργανισμοί και πολίτες κάνουν λόγο στα κοινωνικά δίκτυα για στρατιωτική λογοκρισία.

02:23 Δεν επετράπη καμία έξοδος χθες από την Ράφα στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας, για 2η συνεχόμενη ημέρα

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κανείς Παλαιστίνιος τραυματίας ή αλλοδαπός ή άνθρωπος με διπλή υπηκοότητα δεν αποχώρησε χθες από τη Λωρίδα της Γάζας, μέσω του περάσματος της Ράφα.

Η διέλευση «είναι κλειστή επειδή το Ισραήλ απαγορεύει να περάσουν στην Αίγυπτο τραυματίες για να τους προσφερθούν φροντίδες, χρησιμοποιώντας ψευδή προσχήματα για να τους αφήσει να πεθάνουν», δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση της Χαμάς υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Αίγυπτος από την πλευρά της ανακοίνωσε πως βοήθησε να φύγουν «περίπου 7.000» ξένοι και Παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα από τη Λωρίδα της Γάζας.

01:58 Πληροφορίες από την Παλαιστινιακή πλευρά για τον βομβαρδισμό του παιδιατρικού νοσοκομείου Αλ Ραντίσι

Πληροφορίες που φτάνοιυν από την Παλαιστινιακή πλευρά κάνουν λόγο για βομβαρδισμό του Παιδιατρικού νοσοκομείου Αλ Ραντίσι.

To νοσοκομείο Αλ Ραντίσι είναι το μοναδικό παιδογκολογικό νοσοκομείο της Γάζας και μάλιστα είναι υπό αμερικάνικη χρηματοδότηση.

Βρίσκεται στην δυτική Γάζα και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χτύπημα στον τρίτο όροφο.

01:38 Η Ιορδανία έκανε ρίψη ιατρικής βοήθειας στη Γάζα

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας του έριξε από αέρος ιατρική βοήθεια σε νοσοκομείο που διαχειρίζεται η Ιορδανία στη Γάζα.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα δήλωσε ότι ήταν «καθήκον» να βοηθήσει και δήλωσε ότι «θα είμαστε πάντα εκεί για τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας».

Δεν είναι σαφές αν το Ισραήλ ή άλλα μέρη είχαν γνώση της αεροπορικής ρίψης.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

01:13 Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας καταγγέλει το Ισραήλ για προσχηματική εκκένωση της Γάζας

Σε νέα της συνέντευξη στο CNN, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας επέκρινε τις εντολές εκκένωσης του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους που ζουν σε όλη τη λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα επιχειρηματολόγησε πως: «Όταν ζητείται από 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να διακινδυνεύσουν το θάνατο, αυτό δεν είναι προστασία των αμάχων, αυτό είναι αναγκαστικός εκτοπισμός».

When Arab leaders met with @SecBlinken in Amman Saturday, the US Secretary of State said a ceasefire in Gaza will only enable more Hamas attacks. Jordan’s @QueenRania says that stance is “endorsing and justifying the death of thousands of civilians” and “is morally reprehensible” pic.twitter.com/MJpFH45nok — Becky Anderson (@BeckyCNN) November 5, 2023

«Και δεν πειράζει που οι εντολές εκκένωσης στέλνονται στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στη Γάζα από την αρχή αυτού του πολέμου.

Δεν είναι αυτοί το κοινό-στόχος, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος. Είναι η προσπάθεια του Ισραήλ να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τις ενέργειές του».

00:50 Πολιτικός αναλυτής καταγγέλει πως οι διακοπές τηλεπικοινωνιών επηρεάζουν τον άμαχο πληθυσμό και όχι την Χαμάς

Ο Μαρουάν Μπισάρα, αναλυτής του Al Jazeera, επεξηγεί πως «το πάγωμα των τηλεπικοινωνιών της Παλαιστίνη από το Ισραήλ πλήττουν τους πολίτες, όχι τη Χαμάς.

»Το Ισραήλ κόβει τις επικοινωνίες όχι επειδή αυτό θα επηρεάσει τη Χαμάς.

»Η Χαμάς έχει το δικό της δίκτυο επικοινωνιών που δεν συνδέεται με τις συνολικές συνδέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

»Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό που κάνει το Ισραήλ τώρα, καθιστά αδύνατο για τον υπόλοιπο κόσμο να φτάσει στους Παλαιστίνιους πολίτες.

»Θα καταστήσει αδύνατο για τα νοσοκομεία, για την κοινωνία των πολιτών, να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο.

»Η Χαμάς θα συνεχίσει να επικοινωνεί μεταξύ της. Το Ισραήλ απλώς βομβαρδίζει και διασφαλίζει ότι το μήνυμα του εγκλήματος δεν θα φτάσει στον υπόλοιπο κόσμο».

00:23 ΗΑΕ: Καταγγέλλουν τον Ισραηλινό υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έθεσε στις επιλογές την ρίψη πυρηνικών στη Γάζα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν με την σειρά τους τον Υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι μία από τις επιλογές του Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χαμάς είναι να ρίξει πυρηνική βόμβα στη Γάζα.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ χαρακτίρισε τις δηλώσεις του Ελιγιάχου «επαίσχυντες και απαράδεκτες».

«Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και υποκίνηση για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, όπως εγκλήματα πολέμου, και εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για πρόθεση διάπραξης γενοκτονίας», αναφέρει το Άμπου Ντάμπι.

00:01 Παραιτήσεις στους Εργατικούς στη Βρετανία για την άρνηση του Στάρμερ να ταχθεί υπέρ της εκεχειρίας

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου του Μπέρνλεϊ και άλλοι 10 δημοτικοί σύμβουλοι παραιτήθηκαν από το Εργατικό Κόμμα απόψε εξαιτίας της στάσης του ηγέτη του κόμματος, Κίρ Στάρμερ, να μην πιέσει για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν: «Έχει γίνει φανερό ότι ο Στράμερ και η ηγεσία είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες μας ή να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα μέσα στις κοινότητές μας».

Και πρόσθεσε: «Στις εκκλήσεις μας να παραιτηθεί απάντησε ότι οι ατομικές ανησυχίες των μελών δεν είναι στο επίκεντρο της προσοχής του, καταδεικνύοντας ακόμη περισσότερο ότι δεν εκτιμά τη φωνή της βάσης του κόμματος».

23:58 Μετά τον Μπλίνκεν δουλειά πιάνει ο επικεφαλής της CIA – Προσγειώθηκε στο Ισραήλ

Ο επικεφαλής της CIA προσγειώθηκε στο Ισραήλ καθώς ο πόλεμος στη Γάζα εντείνεται.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Γουίλιαμ Μπερνς θα έχει συνομιλίες με Ισραηλινούς ηγέτες και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στον «πρώτο σταθμό ενός ταξιδιού που περιλαμβάνει επισκέψεις σε πολλά κράτη» στη Μέση Ανατολή. Οι ΝΥΤ επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους.

23:52 Άγριοι βομβαρδισμοί στη Γάζα





23:44 ΝΥΤ: Το Ισραήλ πιέζει ώστε οι Παλαιστίνιοι της Γάζας να πάνε στην Αίγυπτο

Σε δημοσίευμα των ΝΥΤ που επικαλείται έξι διπλωμάτες αναφέρεται ότι το Ισραήλ προσπαθεί υπογείως να πείσει την Αίγυπτο και άλλες χώρες να συμφωνήσουν στην μετακίνηση χιλιάδων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, ενισχύοντας έτσι τους φόβους των Παλαιστινίων για μαζικό εκτοπισμό ή αλλιώς μια νέα «Νάκμπα».

Το Ισραήλ προσπάθησε αθόρυβα να οικοδομήσει διεθνή υποστήριξη τις τελευταίες εβδομάδες σε αυτόν τον στόχο.

Ισραηλινοί ηγέτες και διπλωμάτες πρότειναν κατ’ ιδίαν την ιδέα σε αρκετές ξένες κυβερνήσεις, πλαισιώνοντάς την ως μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία που θα επέτρεπε στους αμάχους να ξεφύγουν προσωρινά από τους κινδύνους της Γάζας και να πάνε σε προσφυγικούς καταυλισμούς στην έρημο του Σινά, ακριβώς έξω από τα σύνορα στη γειτονική Αίγυπτο.

Η πρόταση απορρίφθηκε από τους περισσότερους συνομιλητές του Ισραήλ – στους οποίους περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία – λόγω του κινδύνου ότι μια τέτοια μαζική μετακίνηση θα μπορούσε να λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά και οι Παλαιστίνιοι να εκτοπιστούν από την πατρίδα τους.

Φοβούνται ακόμα ότι μία τέτοια εξέλιξη – την οποία έχει απορρίψει το Κάιρο – θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την Αίγυπτο.

23:33 Ανατροπή με την 8χρονη που θεωρούνταν νεκρή από την επίθεση της Χαμάς – Εκτιμούν ότι είναι όμηρος

Ανατροπή δεδομένων υπάρχει στην υπόθεση της 8χρονης Έμιλι Χαντ, η οποία παρόλο που συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα θύματα από την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου, πλέον εκτιμάται ότι είναι ζωντανή και βρίσκεται μεταξύ των όμηρων που κρατάει η παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα.

Όπως δήλωσε την Κυριακή η μεγαλύτερη αδελφή της 8χρονης, η οικογένεια ενημερώθηκε σχετικά με την ανατροπή της υπόθεσης από τις ισραηλινές Αρχές πριν από πέντε ημέρες. Σε συνέντευξή της στο Channel 12, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η οικογένεια έκλαψε για την Έμιλι όταν πληροφορήθηκαν ότι είχε σκοτωθεί.

«Μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Ήμασταν σε πένθος», είπε αρχικά ωστόσο ανέφερε στη συνέχεια ότι «στις 31 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την έχουν απαγάγει».

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

23:29 Έφτασε ο Μπλίνκεν στην Άγκυρα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα το βράδυ στην Άγκυρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν αύριο, Δευτέρα, μεσούσης της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς.

23:19 Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου μετά τις αντιδράσεις – «Έδειξε» τους πολιτικούς του αντιπάλους ως υπεύθυνους για την επίθεση της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει τώρα ότι η Χαμάς εξαπέλυσε τη φονική επίθεσή της στο Ισραήλ «επειδή θέλει να μας σκοτώσει όλους και όχι λόγω οποιασδήποτε εσωτερικής διαφωνίας», μετά τις υπόνοιες που άφησε ότι οι διαμαρτυρίες των εφέδρων στρατιωτών κατά της δικαστικής αναθεώρησης ήταν ένας παράγοντας που οδήγησε τη Χαμάς να επιτεθεί.

«Όλοι μαζί, όλη η ισραηλινή κοινωνία, θα νικήσουμε», απάντησε ο υπουργός Μπένι Γκαντζ, αφού ζήτησε από τον Νετανιάχου να ανακαλέσει τα προηγούμενα σχόλιά του.

23:08 Δημοσιογράφος του Anadolu έχασε όλα τα παιδιά του, τα αδέρφια του και τα ανίψια του από τον βομβαρδισμό του καταυλισμού Maghazi

«Ανακάλυψα ότι τα τέσσερα παιδιά μου είχαν σκοτωθεί. Η μοναχοκόρη μου σκοτώθηκε. Ο καλός μου ο Αχμέτ, ας τον λυπηθεί ο Θεός. Ο Κενάν, μακάρι ο Θεός να τον λυπηθεί. Ο Qais, μακάρι ο Θεός να τον λυπηθεί. Τι μπορώ να σας πω;

Τα ανίψια μου σκοτώθηκαν, ας τους λυπηθεί ο Θεός. Ο αδελφός μου σκοτώθηκε μαζί με τα παιδιά του Αμπούντ, Αμπντελραχίμ και Λαγιάν. Όλα τα αδέρφια μου σκοτώθηκαν, εκτός από έναν, τον Μαχμούντ, ο οποίος τραυματίστηκε όταν ο τοίχος έπεσε πάνω του. Η γυναίκα μου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Anadolu photojournalist Mohammad Al-Aloul lost his children, four of his brothers and their children in an Israeli strike on the Maghazi refugee camp in Gaza https://t.co/MKRDTITXji pic.twitter.com/uBaGXFL8xB — Reuters (@Reuters) November 5, 2023

22:55 Βίντεο μετά την επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Maghazi

Ο καταυλισμός βρίσκεται στην υποτιθέμενη ασφαλή ζώνη όπου το Ισραήλ είπε στους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.

Μετά τα χτυπήματα, ένας Παλαιστίνιος δήλωσε:

Χτύπησαν τη δεξαμενή νερού, όπως έκαναν με όλες τις δεξαμενές νερού, μήπως οι δεξαμενές νερού τους πέταξαν πέτρες; Μήπως η δεξαμενή νερού έριξε ρουκέτα; Το κάνουν αυτό για να ταπεινώσουν τους ανθρώπους.

Πάνω από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

22:42 «Ο χειρότερος εφιάλτης μας» – Ο «Γολγοθάς» των γονιών στη Λωρίδα της Γάζας

Τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι άμαχοι και οι οικογένειες που έχουν εγκλωβιστεί στη Λωρίδα της Γάζας, περιέγραψε μία νεαρή γυναίκα που μόλις έξι ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στη βόρεια Γάζα για να γλιτώσει από τους ανηλεείς βομβαρδισμούς του Ισραήλ και να αναζητήσει καταφύγιο στο κεντρικό σημείο του παλαιστινιακού θύλακα, όπου αυτή και ο σύζυγός της μένουν τώρα σε ένα μικρό διαμέρισμα μαζί με άλλα 43 άτομα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:40 Διαδήλωση στην Κύπρο – «Να σταματήσει το έγκλημα στην Παλαιστίνη»

22:32 Αντιδράσεις στις δηλώσεις Νετανιάχου για σύνδεση των κινημάτων του Ισραήλ με την επίθεση της Χαμάς

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας Μπένι Γκαντζ καταδίκασε την έκκληση του πρωθυπουργού Νετανιάχου να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της άρνησης των εφέδρων να υπηρετήσουν στις IDF πριν από τον πόλεμο με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτώβρη.

Ο Gantz δήλωσε στο X: «Η καθολική συμμετοχή των εφέδρων και η έκτακτη κινητοποίηση ολόκληρης της ισραηλινής κοινωνίας είναι η συντριπτική απάντηση σε όλους τους εχθρούς μας. Η αποφυγή της ευθύνης και η συκοφαντία κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι προσβολή για το κράτος μας. Ο πρωθυπουργός πρέπει να ανακαλέσει τις δηλώσεις του με ξεκάθαρο τρόπο.

Θα ήθελα να ευχηθώ δύναμη και πάλι σε όλους εκείνους που υπηρετούν από κάθε τόπο. Χάρη σε εσάς θα νικήσουμε».

22:28 Σειρήνες ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ

22:13 Καταγγελία στον ΟΗΕ για τη δολοφονία αμάχων υποβάλει ο Λίβανος

Ο Λίβανος θα υποβάλει καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη για τη δολοφονία αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η χώρα του συλλέγει πληροφορίες και φωτογραφίες και πιθανόν θα υποβάλει την καταγγελία της αύριο, Δευτέρα.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στον Λίβανο ότι ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τρείς ανθρώπους που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι ο στρατός θα εκδώσει ανακοίνωση εντός της ημέρας σε σχέση με ένα αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο.

22:06 Χαμάς: Υπήρξε συμφωνία για ανταλλαγή ομήρων αλλά το Ισραήλ μπλόφαρε

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Khalil al-Hayya λέει ότι υπήρχε μια επικείμενη συμφωνία για την απελευθέρωση αμάχων και ξένων κρατουμένων στη Γάζα σε αντάλλαγμα με γυναίκες και παιδιά στις ισραηλινές φυλακές, αλλά το Ισραήλ συνέχισε να μπλοφάρει, γεγονός που έκανε τους πάντες να επιστρέψουν στο μηδέν.

22:00 Κάλεσμα Ελλήνων καλλιτεχνών για τον τερματισμό της γενοκτονίας της Γάζας

Ζητάμε τον τερματισμό της γενοκτονίας και των δολοφονιών όλων των αμάχων, την άμεση κατάπαυση του πυρός, τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τον τερματισμό της συνενοχής των κυβερνητικών μας οργάνων σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματων πολέμου.

Με κείμενό τους Ελληνες καλλιτέχνες ζητούν τερματισμό των εχθροπραξιών και ένα τέλος στις βιαιοπραγίες στη λωρίδα της Γάζας.

Το κείμενο έχει συγκεντρώσει ήδη σχεδόν 200 υπογραφές και η συλλογή συνεχίζεται. Δείτε αναλυτικά το κείμενο και τις υπογραφές εδώ.

21:52 Ισραήλ: «Βασισμένη σε πληροφορίες» η επίθεση στον Λίβανο

Τρία παιδιά και η γιαγιά τους σκοτώθηκαν από ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο. Στα δύο αμάξια που φαίνεται ότι στόχευσαν οι ισραηλινές δυνάμεις επέβαινε και ένας δημοσιογράφος τοπικού μέσου.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί βάσει πληροφοριών και εξετάζει κάθε γεγονός στον Λίβανο διεξοδικά.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε: «Όσον αφορά τον Λίβανο, επιτιθόμαστε βάσει πληροφοριών και θα συνεχίσουμε να επιτιθόμαστε. Αυτή είναι η αποστολή μας. Όποιος μας απειλεί θα του επιτεθούμε.

«Και κάθε γεγονός φυσικά που συμβαίνει στον Λίβανο το εξετάζουμε και μαθαίνουμε γι’ αυτό για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι ό,τι μπορώ να πω σε αυτό το σημείο».

21:43 Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν Παλαιστίνια δημοσιογράφο στη Δ. Όχθη – Έγκυος και μητέρα τριών παιδιών

Οι ισραηλινές δυνάμενές συνέλαβαν τη δημοσιογράφο Sumayya Jawabreh από τον προσφυγικό καταυλισμό Al Far’a στην πόλη Τούμπας στη Δ. Όχθη. Η δημοσιογράφος είναι έγκυος 7 μηνών και μητέρα τριών παιδιών.

Ο αριθμός των συλλήψεων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη έχει εκτοξευθεί από τις 7 Οκτώβρη. Συνολικά έχουν σκοτωθεί 144 άτομα.

21:40 Περισσότερες πληροφορίες για την ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο – Στόχευαν δύο αυτοκίνητα της ίδια οικογένειας – Στο ένα επέβαινε δημοσιογράφος

Το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει ότι δύο αυτοκίνητα που μετέφεραν μέλη της ίδιας οικογένειας – ένας από αυτούς ένας τοπικός δημοσιογράφος – κινούνταν μεταξύ των πόλεων Ainata και Aitaroun όταν χτυπήθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Το ένα από τα αυτοκίνητα χτυπήθηκε απευθείας και τυλίχθηκε στις φλόγες, αναφέρει το δημοσίευμα. Μια γυναίκα και τρία κορίτσια, ηλικίας 10, 12 και 14 ετών σκοτώθηκαν ενώ άλλοι επιβάτες τραυματίστηκαν.

Λίγο μετά την ισραηλινή επίθεση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι μαχητές της εκτόξευσαν ρουκέτες Grad από το νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ σε απάντηση. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ρουκέτες προσγειώθηκαν στις ισραηλινές μεθοριακές πόλεις Metula και Kiryat Shmona. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν υπήρχαν θύματα.

Το περιστατικό αυξάνει την πιθανότητα μιας νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης της σύγκρουσης στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

21:37 Επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Κουντς – Ανησυχία ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε την ανησυχία του για την ασφάλεια των ασθενών, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκουν καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ Κουντς στην πόλη της Γάζας.

Ισραηλινή επίθεση χτύπησε νωρίτερα κοντά στο νοσοκομείο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 14 άτομα και προκαλώντας ζημιές στο κτίριο.

«Ο ΠΟΥ επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός, ενεργή προστασία των αμάχων και της υγειονομικής περίθαλψης και σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου», ανέφερε ο οργανισμός σε ανάρτησή του στο Χ.

.@PalestineRCS reports heavy shelling and airstrikes in the vicinity of Al-Quds Hospital. Two patients and 12 people sheltering at the hospital reported injured. The hospital has also sustained damage. @WHO is extremely concerned for the safety of the patients, health workers,… https://t.co/5PKwFVMpGP — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) November 5, 2023

21:29 Ο Νετανιάχου «δείχνει» τους πολιτικούς του αντιπάλους ως υπεύθυνους για την επίθεση της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι εκκλήσεις προς τους έφεδρους στρατιώτες να αρνηθούν τη θητεία τους στις IDF θα πρέπει να διερευνηθούν ως πιθανή επιρροή στην απόφαση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Το κίνημα Brothers and Sisters in Arms δήλωσε ως απάντηση: «Ο Νετανιάχου καρφώνει το μαχαίρι στην καρδιά των μαχητών, την ώρα του πολέμου. Όλο το έθνος πολεμά (εκτός από τους γιους σου), και μόνο εσύ συνεχίζεις να διαλύεις το έθνος».

Η οργάνωση Brothers and Sisters in Arms που δημιουργήθηκε από εν ενεργεία εφέδρους και βετεράνους του στρατού ιδρύθηκε για να αντιταχθεί στις πολιτικές του Νετανιάχου εξαιτίας της δικαστικής μεταρρύθμισης που επεδίωκε η κυβέρνηση του Ισραήλ και προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες.

Από τις 7 Οκτώβρη η οργάνωση Brothers and Sisters in Arms σταμάτησαν οποιαδήποτε πολιτική δράση εναντίον του Νετανιάχου και αξιοποίησαν το δίκτυό τους για την επιστράτευση των εφέδρων.

21:19 Ισραήλ: Η Γάζα έχει πλέον χωριστεί στα δύο – Στη βόρεια και τη νότια

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό η χερσαία επιχείρηση έχει επιτύχει να χωρίσει τα παλαιστινιακά εδάφη στα δύο, ενώ συνεχίζονται τα «σημαντικά» πλήγματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας… Τώρα υπάρχει μια νότια Γάζα και μια βόρεια Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι.

Τα στρατεύματα «έφτασαν στην ακτογραμμή και την κρατούν», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν τώρα εκτεταμένα πλήγματα στις υποδομές της τρομοκρατίας – κάτω από το έδαφος και πάνω από αυτό», δήλωσε ο Hagari.

21:15 Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Ελλάδα

Αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους άμαχους της Λωρίδας της Γάζας αναχωρεί αύριο Δευτέρα με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών.

Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. «Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές, αύριο Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 9.30 πμ θα αναχωρήσει αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους άμαχους της Λωρίδας της Γάζας. Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας».

21:00 Χαμάς: Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε επιτροπή του ΟΗΕ να εξετάσει τα νοσοκομεία στη Γάζα

Μετά τα όσα υποστηρίζει το Ισραήλ για πυρήνες της Χαμάς μέσα στα νοσοκομεία, ισχυρισμό που το Τελ Αβίβ προβάλλει μετά τους βομβαρδισμούς σε ιατρικές εγκαταστάσεις, η κυβέρνηση της Γάζας δηλώνει έτοιμη να δεχτεί επιτροπή του ΟΗΕ που θα εξετάσει το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία της χώρας.

20:45 Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπλίνκεν στο Ιράκ

Ο Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Βαγδάτη στο πλαίσιο του ταξιδιού τους σε πολλά κράτη της Μ. Ανατολής. Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να διασφαλίσουν ότι η σύγκρουση στη Γάζα δεν θα επεκταθεί. «Αυτό είναι το επείγον και ζωτικό έργο της αμερικανικής διπλωματίας».

Ερωτηθείς σχετικά με πιθανές «ανθρωπιστικές παύσεις», ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι «πρόκειται για μια διαδικασία. Το Ισραήλ έχει θέσει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι ανθρωπιστικές παύσεις.

Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και εργαζόμαστε ακριβώς γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν οι παύσεις για τους ομήρους. Επικεντρωνόμαστε στο να τους φέρουμε πίσω».

Πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις «από το Ιράν» κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είναι «εντελώς απαράδεκτες».

«Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του λαού μας. Δεν θέλουμε σύγκρουση με το Ιράν, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε το προσωπικό μας, είτε είναι στρατιωτικό είτε πολιτικό», ανέφερε.

20:38 Η Ερυθρά Ημισέληνος δεν έχει επαφή με το προσωπικό της στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι έχει χάσει επαφή με τις ομάδες της στη Γάζα. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και η σύνδεση στο ίντερνετ κόπηκε για ακόμα μία φορά στη Λωρίδα της Γάζας ενώ το Ισραήλ έχει εξαπολύσει σφοδρούς βομβαρδισμούς.

🚨 Unfortunately, we’ve lost contact with our #Gaza teams during the third telecom blackout since the escalation began.

We hope they are safe and well.🙏#GazaUnderAttack #communication_blackout pic.twitter.com/qOuRcLYmO0 — PRCS (@PalestineRCS) November 5, 2023

20:31 Πάπας Φραγκίσκος: Εν ονόματι του Κυρίου, σας ικετεύω, σταματήστε

Την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζα ζήτησε για ακόμα μία φορά ο πάπας Φραγκίσκος. Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας είπε: «Εν ονόματι του Κυρίου, σας ικετεύω, σταματήστε. Παύσατε πυρ!».

Παράλληλα, ευχήθηκε «να ακολουθηθεί κάθε οδός που να μπορέσει να επιτρέψει την αποφυγή της διεύρυνσης της σύρραξης, να παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και οι βοήθειες να μπορέσουν να φτάσουν στους κατοίκους της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι σοβαρότατη».

Ακόμα ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε και πάλι έκκληση για την απελευθέρωση των ομήρων υπενθυμίζοντας ότι «ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλά παιδιά» τα οποία «πρέπει να επιστρέψουν στις οικογένειές τους».

20:29 Η Παλαιστινιακή Αρχή επικεντρώνεται στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Χουσεΐν Χαμαγιέλ, μέλος του Επαναστατικού Συμβουλίου της Φατάχ και εκπρόσωπος της οργάνωσης, δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επικεντρώνεται σε διπλωματικά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η λύση είναι ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και πρέπει να σταματήσει τώρα, γρήγορα και επειγόντως, ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Έχουμε προειδοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για τις περιφερειακές συνέπειες της ισραηλινής κατοχής, η οποία κλιμακώνει τη βία, εξοπλίζει τους εποίκους και παρέχει ασφάλεια σε εξτρεμιστικές ομάδες που εισέρχονται στον περίβολο του τζαμιού Αλ Άκσα», πρόσθεσε.

20:20 Παλαιστινιακές αρχές στη Γάζα: Στο στόχαστρο ξανά νοσοκομεία

Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει «σφοδρούς βομβαρδισμούς» γύρω από πολλά νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, λίγο μετά τη διακοπή των τηλεπικοινωνιών, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς.

«Για περισσότερο από μία ώρα, υπάρχουν σφοδροί βομβαρδισμοί γύρω από νοσοκομεία», δήλωσε ο Σαλάμα Μαρούφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης.

20:14 Το συνδικάτο δημοσιογράφων στην Παλαιστίνη προειδοποιεί για ισραηλινά εκτεταμένα εγκλήματα

Το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων προειδοποίησε για πιθανό σχέδιο του Ισραήλ να πραγματοποιήσει «εκτεταμένα εγκλήματα», καθώς η Γάζα βυθίζεται στο σκοτάδι μετά τη διακοπή των γραμμών διαδικτύου και τηλεφώνου.

Το Ισραήλ έκοψε τις γραμμές διαδικτύου και τηλεφώνου στη Λωρίδα της Γάζας, για τρίτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel.

«Με λύπη μας ανακοινώνουμε την πλήρη διακοπή των επικοινωνιών και των υπηρεσιών διαδικτύου στη Γάζα, αφού η ισραηλινή πλευρά αποσύνδεσε τους διακομιστές», ανέφερε η Paltel σε ανακοίνωσή της.

20:04 IDF: Το επόμενο 48ωρο θα μπούμε στην πόλη της Γάζας – Οι επιχειρήσεις μπορεί να διαρκέσουν και ένα χρόνο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο για επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Η ισραηλινή Haaretz παρουσιάζει το σχέδιο του ισραηλινού στρατού όπως το περιγράφουν οι εκπρόσωποί του.

Οι IDF εκτιμούν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα περικυκλώσουν πλήρως την πόλη της Γάζας μέσα σε 48 ώρες και θα αρχίσουν μάχες μέσα στην πόλη.

Στόχος της επιχείρησης, όπως αναφέρουν, θα είναι να προσεγγίσουν τους πράκτορες της Χαμάς στην πόλη και να καταστρέψουν τις σήραγγες και τα στρατιωτικά και πολιτικά κυβερνητικά όργανα της Χαμάς.

Οι IDF πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για την καταστροφή της Χαμάς, αλλά ότι θα απαιτηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. από μερικούς μήνες έως ένα χρόνο ή και περισσότερο. Οι IDF σημείωσαν ότι για να εκκαθαριστεί η περιοχή από τους «τρομοκράτες», είναι απαραίτητο να δράσουν διεξοδικά και σχετικά αργά.

Οι IDF δήλωσαν επίσης ότι σε αυτό το στάδιο, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποφύγουν να εισέλθουν σε σήραγγες, εκτιμώντας ότι είναι παγιδευμένες. Επομένως, κάθε σήραγγα θα αντιμετωπίζεται από έξω από ειδικές δυνάμεις, ώστε να μην τίθενται οι στρατιώτες σε άμεσο κίνδυνο και να επιτρέπεται η αντιμετώπιση τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι είναι σκόπιμο, η αεροπορία θα χτυπήσει σήραγγες από αέρα, εξουδετερώνοντας οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα.

Σε αυτό το στάδιο, οι IDF δεν έχουν δώσει εντολή στις δυνάμεις να αρχίσουν να επιχειρούν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, κρύβονται πολλά ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των IDF ασχολήθηκαν με το θέμα και δεν απέκλεισαν μια στρατιωτική επιχείρηση στο νοσοκομείο, αν υπάρξει η ευκαιρία να γίνει.

19:46 Al Jazeera: Σοβαρές συγκρούσεις γύρω από την πόλη της Γάζας

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στη Γάζα, Safwat Kahlout, μεταδίδει ότι την τελευταία ώρα σημειώνονται σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και Παλαιστίνιων μαχητών. Για αυτόν τον λόγο, προσθέτει, οι αεροπορικές επιδρομές έχουν ενταθεί προκειμένου να μπορέσουν να προωθηθούν τα ισραηλινά τανκς στην πόλη της Γάζας.

Ο ίδιος αναφέρει: «Οι σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έχουν ενταθεί την τελευταία ώρα. Ακούγονται δυνατές εκρήξεις από τα νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας μέχρι το κέντρο. Σοβαρές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα.

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές προετοιμάζονται από την αρχή για την ισραηλινή εισβολή. Γι’ αυτό έχουν σκάψει ένα δίκτυο τούνελ κάτω από το έδαφος.

Από τα βίντεο που δημοσιοποίησαν οι ένοπλες ομάδες, φαίνεται να βγαίνουν από μυστικές σήραγγες και να επιτίθενται στις ισραηλινές δυνάμεις. Όταν οι Ισραηλινοί προσπαθούν να προωθηθούν περισσότερο στη Γάζα, αντιμετωπίζονται και γίνονται ανταλλαγές πυρών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν πολλές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο για την είσοδο των τανκς. Αλλά οι ομάδες μάχης αντιμετωπίζουν τα τανκς με σφοδρά πυρά».

19:44 Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ θα πληρώσει για τους θανάτους των τριών παιδιών στον Λίβανο

Μια ισραηλινή επίθεση σε αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο σκότωσε τρία παιδιά και τη γιαγιά τους, λέει ένας εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ από την περιοχή.

Ο Χασάν Φαντλάλα δήλωσε ότι η μητέρα των τριών παιδιών – κοριτσιών ηλικίας 8 έως 14 ετών – τραυματίστηκε από το χτύπημα, το οποίο έπληξε το όχημα καθώς κινούνταν μεταξύ των χωριών Αϊνάτα και Αϊταρούν κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

«Ο εχθρός θα πληρώσει το τίμημα για τα εγκλήματά του κατά των αμάχων», δήλωσε ο Φαντλάλα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ερωτηθείς σχετικά με προηγούμενες αναφορές από πηγές ασφαλείας στο Λίβανο ότι ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τρία άτομα σε αυτοκίνητο κοντά στην Αϊνάτα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ο στρατός θα εκδώσει ανακοίνωση αργότερα.

19:32 Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας – Στο στόχαστρο ξανά ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπάλια

Το Quds News Network κάνει λόγο για σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Το Al Jazeera αναφέρει ότι στόχος έγινε για ακόμα μία φορά ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπάλια ενώ χτυπήματα σημειώνονται και κοντά στο Ινδονησιακό νοσοκομείο.









19:23 IDF: Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε σε επίθεση της Χεζμπολάχ στα βόρεια του Ισραήλ

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των IDF στα αραβικά, ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε σε επίθεση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να υπονομεύει την ασφάλεια στο βορρά και στοχεύει αδιακρίτως τους κατοίκους, ενώ θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα στο νότιο Λίβανο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

19:00 Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε ισραηλινό στρατιωτικό όχημα

Η Χεζμπολάχ λέει ότι στόχευσε ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα στην άλλη πλευρά των συνόρων με κατευθυνόμενους πυραύλους, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας όσους επέβαιναν σε αυτό.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο στο Yiftah στο βόρειο Ισραήλ και δήλωσε ότι ανταπέδωσε. Δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα.

18:46 Νέο μπλακ-άουτ στις επικοινωνίες στη Γάζα

Στο… σκοτάδι βρίσκονται και πάλι οι επικοινωνίες στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel, οι υπηρεσίες επικοινωνιών και διαδικτύου διακόπηκαν πλήρως -για μία ακόμα φορά- στη Γάζα.

18:42 Νέο ισραηλινό χτύπημα στο Λίβανο – Τρία παιδιά νεκρά

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισραηλινά πυρά έπληξαν αυτοκίνητο πολίτη που κινούνταν στην περιοχή Bint Jbeil, στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον λιβανέζικο ειδησεογραφικό κανάλι Al Mayadeen, από το χτύπημα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους τρία παιδιά που επέβαιναν στο όχημα.

18:39 «Πυρά» Νετανιάχου κατά του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Επίθεση εναντίον του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «αδιαφορεί για το λαό του».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ, «συμπεριφέρεται σαν ένας μικρός Χίτλερ στο καταφύγιό του».

18:20 Εκτοξευτές ρουκετών σε παιδική χαρά

Εκτοξευτές ρουκετών που σύμφωνα με τους IDF ανήκουν στη Χαμάς σε κοντινή απόσταση από μία παιδική χαρά, δήλωσαν ότι εντόπισαν οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες επιχειρούν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη της συνεχούς χρήσης του άμαχου πληθυσμού από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ως ανθρώπινης ασπίδας για τρομοκρατικούς σκοπούς», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Israeli ground forces operating in the northern Gaza Strip have located Hamas rocket launchers in close proximity to a swimming pool and a playground, the IDF reveals. pic.twitter.com/WQbVX2IPps — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023

18:06 Το δράμα των εκτοπισμένων Παλαιστινίων – 1,5 εκατ. οι εσωτερικοί πρόσφυγες

Ο αριθμός των εκτοπισμένων στη Γάζα έφτασε το 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια την Παρασκευή.

Διαβάστε εδώ περισσότερα

17:55 Τι κρύβεται πίσω από την έκκληση Μπλίνκεν για «ανθρωπιστική παύση» στη Γάζα

Στα αίτια που έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση Μπάιντεν και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν να έχουν ξεκινήσει τις εκκλήσεις για «ανθρωπιστική παύση» στη Λωρίδα της Γάζας, παρόλο που συνεχίζει να εξοπλίζει το Ισραήλ, στέκεται εκτενές άρθρο του Al Jazeera.

Διαβάστε εδώ περισσότερα

17:47 Εγκαταλείπουν τη Γάζα οι Αμερικανοί

Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί και μέλη των οικογενειών τους έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά στον πολιορκούμενο θύλακα παραμένουν Aμερικανοί πολίτες και συνεχίζονται οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που έχει συλλάβει η Χαμάς, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σε αυτούς που έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα περιλαμβάνονται Aμερικανοί πολίτες, κάτοικοι των ΗΠΑ με μόνιμη άδεια παραμονής και οι οικογένειές τους, είπε ο Τζόναθαν Φάινερ, ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου στην εκπομπή του CBS, «Face the Nation».

17:38 Ταυτοποιήθηκε η σορός μιας 16χρονης κοπέλας που αγνοούνταν

Στην ταυτοποίηση της σορού μιας 16χρονης κοπέλας που βρισκόταν μαζί με τον πατέρα της στο μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου προχώρησαν οι ισραηλινές Αρχές.

Η Πέρετζ έπασχε από μυϊκή δυστροφία και εγκεφαλική παράλυση και κηρύχθηκε αγνοούμενη μετά την επίθεση, ενώ το πτώμα του πατέρα της, Eric Peretz, βρέθηκε περίπου 10 ημέρες μετά την επίθεση.

17:24 Νέοι βομβαρδισμοί στο νοσοκομείο Αλ Κουντς

Σύμφωνα με τη Washington Post, σημειώθηκε νέο μπαράζ βομβαρδισμών κοντά στο νοσοκομείο της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, Αλ Κουντς.

Υπενθυμίζεται ότι στο νοσοκομείο στεγάζονται χιλιάδες ασθενείς και εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, ενώ σύμφωνα με τους ιθύνοντες του νοσοκομείου σημειώθηκαν νέοι τραυματισμοί από τους βομβαρδισμούς.

17:14 Απειλεί τις ΗΠΑ το Ιράν

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα «πληγούν σκληρά» αν η Ουάσινγκτον δεν εφαρμόσει εκεχειρία στη Γάζα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της χώρας που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Η συμβουλή μας προς τους Αμερικανούς είναι να σταματήσουν άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να εφαρμόσουν εκεχειρία, διαφορετικά θα πληγούν σκληρά», είπε ο Μοχάμεντ Ρεζά Αστιανί.

17:08 Ρουκέτες από τη Γάζα στα νότια σύνορα με το Ισραήλ

17:05 Μπλίνκεν στην Κύπρο: Μια επίσκεψη για λίγο αλλά με μεγάλη σημασία

Στο επίκεντρο της συζήτησης ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι συνθήκες που διαμορφώνει στην περιοχή και η πρωτοβουλία της Λευκωσίας για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Γάζα.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Φωτάκη εδώ

17:02 Το Τσαντ ανακαλεί τον πρεσβευτή του από το Ισραήλ

Το Τσαντ ανακάλεσε τον πρεσβευτή του από το Ισραήλ, επικαλούμενο «το πρωτοφανές κύμα θανατηφόρας βίας» μέσα στη Γάζα. Η Τουρκία, η Ονδούρα, η Χιλή, η Κολομβία, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν έχουν επίσης ανακαλέσει τους πρεσβευτές τους, ενώ η Βολιβία διέκοψε τους δεσμούς της με το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα λόγω των συνεχιζόμενων χτυπημάτων κατά των Παλαιστινίων στον πολιορκημένο θύλακα.

«Μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, το Τσαντ καταδικάζει την απώλεια πολυάριθμων αθώων πολιτών και καλεί σε κατάπαυση του πυρός για μια βιώσιμη λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα», ανέφερε η αφρικανική χώρα σε ανακοίνωσή της.

16:59 Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί έφυγαν από τη Γάζα

Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί, κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών και οι οικογένειές τους απομακρύνθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Τις τελευταίες ημέρες, μέσω αρκετά εντατικών διαπραγματεύσεων με όλες τις πλευρές, καταφέραμε να βγάλουμε έξω περισσότερους από 300 Αμερικανούς, νόμιμους μόνιμους κατοίκους και τα μέλη των οικογενειών τους», δήλωσε ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζόναθαν Φάινερ στο CBS News.

Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη «αρκετοί» Αμερικανοί που παραμένουν στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος, είπε.

16:53 Νετανιάχου: Καμία εκεχειρία εάν δεν επιστρέψουν οι όμηροι

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν υπάρξει καμία εκεχειρία ένα δεν γυρίσουν οι όμηροι. Όπως είπε αυτό είναι ένα μήνυμα «τόσο στους φίλους όσο και στους εχθρούς μας» και πρόσθεσε: «Θα συνεχίζουμε μέχρι να τους νικήσουμε».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά την επίσκεψη του Νετανιάχου σε αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ.

16:44 Η Τουρκία θα δεχτεί 1.000 καρκινοπαθείς από τη Γάζα

Η Τουρκία και η Αίγυπτος συμφώνησαν ώστε περίπου 1.000 καρκινοπαθείς και άλλοι τραυματίες που χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη στη Γάζα να σταλούν στην Τουρκία για θεραπεία, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα.

«Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται ώστε σχεδόν 1.000 ασθενείς, ιδίως καρκινοπαθείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο φιλίας Τουρκίας-Παλαιστίνης -το μοναδικό νοσοκομείο θεραπείας καρκίνου της Γάζας, το οποίο αναγκάστηκε να σταματήσει τη λειτουργία του – αλλά και κάποιοι τραυματίες οι οποίοι χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη, να μεταφερθούν στην Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα», δήλωσε ο Koca στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Στη συνέχεια, σχεδιάζεται η μεταφορά των καρκινοπαθών και όσων βρίσκονται σε επείγουσα κατάσταση στη χώρα μας με αεροδιακομιδές και μέσω νοσοκομειακών πλοίων», είπε.

16:36 IDF: Έχουμε ειδοποιήσει τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν προς τον Νότο

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, σε τηλεοπτικό μήνυμα είπε ότι ο στρατός έριξε 1,5 εκατομμύριο φυλλάδια, έκανε 20.000 τηλεφωνήματα και έστειλε 6 εκατομμύρια ηχογραφημένα μηνύματα σε πολίτες στη βόρεια Γάζα, προτρέποντάς τους να εκκενώσουν το νότιο τμήμα.

Ακόμα παρουσίασε μία ηχογραφημένη συνομιλία με κάποιον που ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι κάτοικος της Γάζας. Σε αυτήν ο άνδρας φέρεται να είπε ότι τον έστειλαν πίσω στον βορρά ενώ πρόσθεσε «ξέρετε ποιος μας έστειλε πίσω».

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού έρχονται εν μέσω αύξησης των αντιδράσεων της διεθνούς κοινής γνώμης για τους βομβαρδισμούς νοσοκομείων και καταφυγίων, αλλά και τις καταγγελίες για χτυπήματα και στον Νότο αλλά και σε καραβάνια που κατευθύνονται προς τον Νότο.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

16:28 Διαδηλώσεις στη Ραμάλα εναντίον της επίσκεψης Μπλίνκεν

16:17 Αμπάς σε Μπλίνκεν: Θα αναλάβουμε ρόλο στη Γάζα υπό τον όρο μιας συνολικής πολιτικής λύσης

Ο Αμπάς δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα μπορούσε να επιστρέψει στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας μόνο εάν βρεθεί μια «συνολική πολιτική λύση» για τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων.

Μετά τη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Αμπάς στη Ραμάλα, ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο Μπλίνκεν εξέφρασε την άποψη ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο «τι θα επακολουθήσει στη Γάζα».

«Θα αναλάβουμε πλήρως τις ευθύνες μας στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής λύσης που θα περιλαμβάνει όλη τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της Γάζας», είπε ο Αμπάς στον Μπλίνκεν σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

15:58 H Σαουδική Αραβία καταδικάζει τη «ρίψη πυρηνικών στην Γάζα»

Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει με «τον πιο έντονο τρόπο» τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού, Amichai Eliyahu, που άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να ρίξει πυρηνική βόμβα στη Γάζα.

«Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν το βαθμό στον οποίο ο εξτρεμισμός και η βαρβαρότητα έχουν διεισδύσει στην ισραηλινή κυβέρνηση. Η αποτυχία της άμεσης αποπομπής του υπουργού από την κυβέρνηση και το απλό “πάγωμα” της ιδιότητάς του αντικατοπτρίζει το ύψος της περιφρόνησης όλων των ανθρώπινων, ηθικών, θρησκευτικών και νομικών προτύπων και αξιών της ισραηλινής κυβέρνησης», τονίζει σχετικά η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.

15:42 Συζητήσεις της Τουρκίας με Αίγυπτο και Ιορδανία για τη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, συζήτησε τις εξελίξεις στη Γάζα με τους ΥΠΕΞ της Αιγύπτου και της Ιορδανίας.

Σε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες, που είχε με τους ομολόγους του, Σάμεχ Σούκρι και Αϊμάν Σαφάντι, ο Φιντάν αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις που στοχεύουν τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα και να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός.

Επίσης, στη συνομιλία τους Χακάν Φιντάν και Σάμεχ Σούκρι αναφέρθηκαν στις προσπάθειες να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα.

15:31 Εκκλήσεις για ασφαλή απομάκρυνση των τραυματιών από τη Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς απευθύνει έκκληση στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ή στην Αίγυπτο να εγγυηθούν την ασφαλή απομάκρυνση των τραυματιών από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Καλούμε την ICRC να εγγυηθεί μια ασφαλή διέλευση για τους τραυματίες, να τους συνοδεύσει και να εγγυηθεί την ασφαλή τους άφιξη στο πέρασμα της Ράφα μέχρι να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Αιγύπτου», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Άσραφ αλ Κούντρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι να επιτρέψει η Αίγυπτος σε αιγυπτιακά ασθενοφόρα να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας και να μεταφέρουν τους τραυματίες από τα νοσοκομεία του θύλακα σε αιγυπτιακά νοσοκομεία «για να εγγυηθεί την ασφαλή έξοδό τους».

15:15 Νέος βομβαρδισμός σε προσφυγικό καταυλισμό στη Γάζα

Ένας ακόμη καταυλισμός προσφύγων χτυπήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Al Jazeera. Όπως αναφέρει το δίκτυο, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τον καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 20 Παλαιστίνιους νεκρούς και πολλούς άλλους τραυματίες, ενώ πλάνα δείχνουν ανθρώπους να ψάχνουν κάτω από τα ερείπια των σπιτιών για να ανασύρουν τα θύματα.

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο τρίτος προσφυγικός καταυλισμός που πλήττεται τις τελευταίες 24 ώρες μετά τον Αλ Μαγκάζι και τη Τζαμπάλια.

15:09 Έκτακτη ενημέρωση από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις

Στις 15:3ο (τοπική ώρα) ο εκπρόσωπος των IDF, Daniel Hagari, θα πραγματοποιήσει έκτακτη ενημέρωση, στην οποία θα αποκαλύψει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Γάζα ως βάσεις για τις επιχειρήσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Οκτωβρίου, ο Hagari είχε αποκαλύψει με στοιχεία ότι η κύρια βάση επιχειρήσεων της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Shifa στην πόλη της Γάζας. Μάλιστα, παρείχε οπτικό υλικό ως απόδειξη των δραστηριοτήτων της ένοπλης οργάνωσης.

At 15:30 today Israel time, IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari will reveal evidence in a special media briefing proving Hamas’ use of hospitals in Gaza as bases of operation.@WHO @amnesty @PalestineRCS @UN @UNRWA Join our live stream to see how Hamas uses Gazans. pic.twitter.com/oIcEULpb9k — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:55 Μαίνονται οι μάχες κοντά στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Το μεσημέρι της Κυριακής ένας αντιαρματικός πύραυλος της Χεζμπολάχ χτύπησε όχημα στο Κιμπούτς Γιάφταχ, στην Άνω Γαλιλαία και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο. Οι IDF απάτησαν με πυρά πυροβολικού.

14:38 Κρύβει η Χαμάς βάσεις εκτόξευσης πυραύλων σε παιδικές χαρές;

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι κρύβει βάσεις εκτόξευσης πυραύλων σε παιδικές χαρές.

«Παιδιά, κούνιες, πισίνα και ρουκέτες. Το ένα από αυτά τα πράγματα δεν μοιάζει με το άλλο. Η Χαμάς κρύβει βάσεις εκτόξευσης πυραύλων σε παιδικές χαρές. Να η απόδειξη…», αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στο X, από περιοχή του Μπέιτ Χανούν, ενώ ένας αξιωματούχος σχολιάζει ότι «οι βάσεις εκτόξευσης πυραύλων βρίσκονται μόλις πέντε μέτρα από μια παιδική πισίνα και 20-30 μέτρα από κτήρια κατοίκων».

Kids, swings, pool and rockets.

One of these things is not like the other. Hamas hides rocket launchpads in children’s playgrounds. Here’s the proof: pic.twitter.com/rCwZYviftm — Israeli Air Force (@IAFsite) November 5, 2023

14:23 Απάντηση του ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής στον Amichai Eliyahu

Οργισμένη απάντηση δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ, Amichai Eliyahu, που μίλησε για ρίψη πυρηνικών στην Γάζα.

«Τέτοια σχόλια αποτελούν μετάφραση του γενοκτονικού πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας εδώ και 30 ημέρες», αναφέρει το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, δηλώνει ότι τα σχόλια του Ισραηλινού υπουργού «αποτελούν σαφή αντανάκλαση των εκστρατειών υποκίνησης που υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι για την καταστροφή της Γάζας και τον εκτοπισμό των κατοίκων της. Τα σχόλια αυτά αποτελούν πλήγμα για όλες τις χώρες που απαιτούν από το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των αμάχων».

14:12 Διεθνής ανθρωπιστική διάσκεψη στη Γαλλία στις 9 Νοεμβρίου

Διεθνής ανθρωπιστική διάσκεψη θα φιλοξενήσει η Γαλλία στις 9 Νοεμβρίου και θα ασχοληθεί με το θέμα του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και την κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ παράλληλα θα συζητηθεί η προστασία των αμάχων στη Γάζα.

Στη διάσκεψη θα προσκληθούν οι χώρες που έχουν κεντρικό ρόλο στον διπλωματικό διάλογο για τον πόλεμο στην Γάζα, όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία αλλά και χώρες του Περσικού Κόλπου. Επίσης, αναμένεται να εκπροσωπηθούν και πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, διεθνείς θεσμοί και οργανισμοί.

14:00 Στους 11.175 οι νεκροί του πολέμου

Νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Γάζας κάνει λόγο για αύξηση των νεκρών στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι από τις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί στη Γάζα 9.770 άτομα, εκ των οποίων 4.880 είναι παιδιά. Την ίδια ώρα, πάνω από 26.000 είναι οι τραυματίες.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν χάσει τη ζωή τους 152 άτομα και έχουν τραυματιστεί 2.100 άνθρωποι, ενώ στο Ισραήλ 1.405 είναι οι νεκροί και 5.600 οι τραυματίες.

13:48 Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζητά το Ιράν από τις ΗΠΑ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πληγούν σκληρά εάν η Ουάσινγκτον δεν εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Αστιανί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Και πρόσθεσε: «Η συμβουλή μας προς τους Αμερικανούς είναι να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο στη Γάζα και να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός, διαφορετικά θα πληγούν σκληρά».

Υπογραμμίζεται ότι το Ιράν θεωρεί πως οι ΗΠΑ εμπλέκονται «στρατιωτικά» στη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς.

13:36 Περισσότερες από 100 οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την Κυριακή ότι έχει καταγράψει 102 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς στις αρχές Οκτωβρίου.

«Από τις 7 Οκτωβρίου, ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 102 επιθέσεις σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης στη Λωρίδα της Γάζας. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα 504 θανάτους, 459 τραυματισμούς, ζημιές σε 39 εγκαταστάσεις και επηρέασαν 31 ασθενοφόρα», ανέφερε ο ΠΟΥ.

13:25 Βρέθηκαν χάρτες με τα τούνελ της Χαμάς

Ο απεσταλμένος του MEGA στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ, Λεωνίδας Καπερναράκος, μεταδίδει ότι «ίσως σε κάποιο τούνελ έχουν βρεθεί χάρτες με τα τούνελ και τις σήραγγες της Χαμάς, που μάλλον βρίσκονται στα χέρια των Ισραηλινών».

«Αυτά τα τούνελ είναι πάνω από 400 χιλιόμετρα. Αν όντως ισχύουν οι πληροφορίες και οι χάρτες βρίσκονται στα χέρια των Ισραηλινών, έχουν ένα μεγάλο όπλο», εξηγεί ο δημοσιογράφος.

13:13 Άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα ζητά η Γαλλία

Άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού νεκρών αμάχων, ζητά η Γαλλία.

Σε δηλώσεις της από την Ντόχα, η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών, Κατρίν Κολονά, ανέφερε ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αμάχων που έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και έκανε έκκληση για «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία».

Επίσης, τόνισε ότι η Γαλλία εργάζεται για να εγκριθεί ένα κείμενο για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να προστατευθούν τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι δημοσιογράφοι.

«Une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue est absolument nécessaire et doit pouvoir mener à un cessez-le-feu», a déclaré la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna

→ https://t.co/wx7sCuptyy pic.twitter.com/OOpHWOPLbm — Le Figaro (@Le_Figaro) November 5, 2023

12:55 Οι IDF κατέρριψαν drone στον Λίβανο

«Πριν από λίγο, εντοπίστηκε ένα UAV που πετούσε από το εσωτερικό του Λιβάνου προς το Ισραήλ. Το UAV εντοπίστηκε από τα συστήματα ανίχνευσης και ελέγχου και αναχαιτίστηκε επιτυχώς από την εναέρια άμυνας των IDF πάνω από τον Λίβανο», ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν αρκετές εκτοξεύσεις από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ και μια πυρκαγιά στην περιοχή Malkia. «Απαντήσαμε με πυρά πυροβολικού», γνωστοποίησαν οι IDF.

12:36 Είκοσι ένα μέλη της ίδια οικογένειας σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση

Τραγωδία για οικογένεια Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς 21 μέλη της σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Τα θύματα ανήκουν στην οικογένεια του Αμπού Χασίρα, ο ισραηλινός βομβαρδισμός στοχοποίησε το σπίτι του, γεμάτο με γυναίκες και παιδιά», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

12:25 Συνάντηση Μπλίνκεν – Αμπάς στη Ραμάλα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, είχε σήμερα συνομιλίες με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, στη Ραμάλα καθώς η διεθνής κοινότητα φοβάται ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μπορεί να επεκταθεί στη Δυτική Όχθη.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Αργότερα σήμερα, ο Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί και την Τουρκία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

12:13 «Κρύφτηκα κάτω από το πτώμα του φίλου μου και γλίτωσα»

Οι μαρτυρίες των επιζώντων του φεστιβάλ SuperNova στο Ισραήλ συνεχίζουν να συγκλονίζουν. Η Νόαμ Μαζάλ Μπεν-Ντέιβιντ είναι σήμερα ζωντανή επειδή κρύφτηκε πίσω από το πτώμα του φίλου της στο πίσω μέρος ενός κοντέινερ, την ώρα που η Χαμάς σκόρπιζε τον θάνατο.

«Μας περικύκλωσαν και συνέχισαν να πυροβολούν ασταμάτητα… Καθώς οι ένοπλοι της Χαμάς πλησίαζαν, ο Ντέιβιντ με πήρε και με πέταξε στο πίσω μέρος του κοντέινερ λέγοντάς μου να πάω όσο πιο βαθιά μπορούσα και να κρυφτώ. Ένας από αυτούς πήδηξε μέσα και φώναξε “Αλλάχ Άκμπαρ” και μια βόμβα εξερράγη και άρχισαν να πυροβολούν ασταμάτητα», περιγράφει η 27χρονη στην Express.

Ο φίλος της πυροβολήθηκε στο στήθος και εκείνη στο πόδι και στο ισχίο. «Κρύφτηκα κάτω από το πτώμα του, καθώς η Χαμάς έσφαζε τους πάντες», θυμάται σήμερα, 30 ημέρες μετά το «Μαύρο Σάββατο».

🚨 JUST IN – HAMAS ATTACK VICTIM SURVIVED BY PLAYING DEAD ‘I hid in a skip under my boyfriend’s body as Hamas slaughtered everyone.’ Israeli model Noam Mazal Ben-David, 27, had to pretend to be dead for two hours among dead bodies after her partner, David Neman, and many… pic.twitter.com/u2Oo3piJhW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 5, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11:56 «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία», δηλώνει το Κατάρ

Την υπουργό εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά, υποδέχτηκε στο Βασιλικό Παλάτι ο Εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, και, μεταξύ άλλων, συζήτησαν την κατάσταση στη Γάζα.

Στο τέλος της συνάντησης, ο σεΐχης τόνισε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των αμάχων και έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

«Μας λυπεί το γεγονός ότι η κατάσταση στη Γάζα συνεχίζει να επιδεινώνεται. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των αμάχων. Οι διεθνείς αντιδράσεις στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο. Τονίσαμε την ανάγκη να παρασχεθούν όλες οι ανάγκες των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών και των καυσίμων για τη Λωρίδα της Γάζας. Η έλλειψη καυσίμων απειλεί να θέσει περισσότερα νοσοκομεία εκτός λειτουργίας. Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία», δήλωσε ο Εμίρης.

11:42 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στο Σύνταγμα

Συλλαλητήριο και συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό διοργανώνουν σήμερα Κυριακή 5 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος, σωματεία και φορείς. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία.

Κλειστές είναι αυτή την ώρα η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11:31 «Στην Τζαμπάλια δεν υπάρχει προσφυγικός καταυλισμός», υποστηρίζει το Ισραήλ

Δηλώσεις στο αμερικανικό NewsNation έκανε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Τζόναθαν Κονρίκους, υποστηρίζοντας ότι «δεν χτύπησαν προσφυγικό καταυλισμό στην Τζαμπάλια».

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στην Τζαμπάλια δεν υπάρχει κάποιος προσφυγικός καταυλισμός», τόνισε αρχικά και σημείωσε ότι στην περιοχή λειτουργούν καταυλισμοί, τους οποίους τα Ηνωμένα Έθνη τους παραχωρούν σε Παλαιστίνιους αμάχους.

«Εμείς χτυπάμε στρατηγικούς στόχους», συμπλήρωσε ο Κονρίκους.

Tough questions from @ChrisCuomo about ambulances, hospitals, humanitarian relief and our rules of engagement. And of course the old «refugee» misnomer. pic.twitter.com/Sdh5JP8Hf2 — Jonathan Conricus (@jconricus) November 4, 2023

11:20 Στους 45 οι νεκροί από τον ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό Αλ Μαγκάζι

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 περίπου άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό χθες βράδυ στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ο αριθμός των μαρτύρων από τη σφαγή του Μαγκάζι αυξήθηκε στους 45», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του και προσθέτει ότι η πλειονότητα των θυμάτων «είναι παιδιά και γυναίκες» και ότι «σπίτια έγιναν άμεσοι στόχοι».

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA πάντως μετέδωσε από τις πρώτες ώρες ότι τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την επιδρομή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11:11 Επίθεση σε τζαμί στη βόρεια Γάζα

Ισραηλινές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ένα τζαμί ανατολικά της Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Al Jazeera Arabic.

Η είδηση για τον βομβαρδισμό έρχεται την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών, συμπεριλαμβανομένων τζαμιών και εκκλησιών.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε επίσης δύο τζαμιά στις συνοικίες Al-Zaytoun και Al-Sabra, νότια της πόλης της Γάζας.

10:58 Διαδηλωτές έξω από την κατοικία του Νετανιάχου – Τον καλούν να παραιτηθεί

Εκατοντάδες άνθρωποι ζήτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, διαδηλώνοντας το βράδυ του Σαββάτου (4/11) έξω από την κατοικία του στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Times of Israel.

Επίσης, απαίτησαν να εγκριθεί συμφωνία ανταλλαγής για τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι είναι υπεύθυνος για τις αποτυχίες που οδήγησαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τους μαχητές της Χαμάς.

Διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου πραγματοποιήθηκαν και αλλού. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Τελ Αβίβ, στην Πλατεία των Ομήρων, για να εκφράσουν τη στήριξή τους στις οικογένειες των 240 και πλέον ομήρων που συνελήφθησαν από τους μαχητές της Χαμάς.

10:46 «Η ρίψη ατομικής βόμβας στη Γάζα είναι μία επιλογή»

Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Amichai Eliyahu για χρήση πυρηνικών στη Γάζα.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Radio Kol Berama, ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πολεμούν στη Γάζα» και ότι «η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα θα αποτελούσε αποτυχία».

Ερωτηθείς εάν πρέπει να ρίξει ατομική βόμβα στον θύλακα, απάντησε ότι «αυτή είναι μια από τις επιλογές».

Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου αντέδρασε άμεσα και τον απέκλεισε επ’ αόριστον από όλες τις μελλοντικές κυβερνητικές συσκέψεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι «τα λόγια του είναι αποκομμένα από την πραγματικότητα. Το Ισραήλ και ο ισραηλινός στρατός ενεργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του διεθνούς δικαίου για να αποτρέψουν πλήγματα σε ανθρώπους που δεν εμπλέκονται και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό μέχρι τη νίκη».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

10:38 Το Τσαντ ανακαλεί τον πρεσβευτή του στο Ισραήλ

Το Τσαντ ανακαλεί τον πρεσβευτή του στο Ισραήλ, επικαλούμενο «το πρωτοφανές κύμα βίας» στη Γάζα.

«Μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, το Τσαντ καταδικάζει την απώλεια πολυάριθμων αθώων πολιτών και καλεί σε κατάπαυση του πυρός για μια βιώσιμη λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η Ονδούρα, η Χιλή, η Κολομβία και η Τουρκία ανακάλεσαν επίσης τους πρεσβευτές τους, ενώ η Βολιβία διέκοψε τους δεσμούς της με το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης κατά των Παλαιστινίων.

Today, #Chad recalled its chargé d’affaires from #Israel amid increasing violence in #Gaza, and called for a ceasefire. pic.twitter.com/aIx9CSjQtk — Patrick Heinisch (@PatrickHeinisc1) November 4, 2023

10:29 Αναφορές για επίθεση των Ισραηλινών σε ασθενοφόρα νότια του Λιβάνου