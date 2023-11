Ράνια της Ιορδανίας: Δεν ζητούν εκκένωση της Γάζας για τους άμαχους, αλλά ως άλλοθι για τον υπόλοιπο κόσμο

Σε νέα συνέντευξή της στο CNN, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας επέκρινε τις εντολές εκκένωσης του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους που ζουν σε όλη τη λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα επιχειρηματολόγησε πως: Όταν ζητείται από 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να διακινδυνεύσουν το θάνατο, αυτό δεν είναι προστασία των αμάχων, αυτό είναι αναγκαστικός εκτοπισμός.

Και ακόμη και οι περιοχές στις οποίες (οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι) ζήτησαν από τους ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο, αυτές οι λεγόμενες «ασφαλείς ζώνες», έχουν επίσης δεχθεί επιθέσεις.

Και δεν πειράζει που οι εντολές εκκένωσης στέλνονται στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στη Γάζα από την αρχή αυτού του πολέμου.

Δεν είναι αυτοί το κοινό-στόχος, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος. Είναι η προσπάθεια του Ισραήλ να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τις ενέργειές του.

Η βασίλισσα Ράνια αντέδρασε επίσης στους ισχυρισμούς εκείνων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ότι η κατάπαυση του πυρός θα επιτρέψει περαιτέρω τις επιθέσεις της Χαμάς.Είπε: «Με αυτό το επιχείρημα, απορρίπτουν εγγενώς… ακόμη και επικροτούν και δικαιολογούν τους θανάτους χιλιάδων αμάχων. Και αυτό είναι ηθικά καταδικαστέο.

Είναι επίσης κοντόφθαλμο και όχι εντελώς ορθολογικό γιατί … αν καταφέρεις να εξαλείψεις όλη τη Χαμάς, τι ακολουθεί;

When Arab leaders met with @SecBlinken in Amman Saturday, the US Secretary of State said a ceasefire in Gaza will only enable more Hamas attacks. Jordan’s @QueenRania says that stance is “endorsing and justifying the death of thousands of civilians” and “is morally reprehensible” pic.twitter.com/MJpFH45nok

