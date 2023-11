Σοκαριστικό βίντεο μετά το μακελειό της Χαμάς στο φεστιβάλ με τους 250 νεκρούς

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο που καταγράφει την απόλυτη φρίκη που είχε εξαπλωθεί στο φεστιβάλ SuperNova μετά τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου με πάνω από 250 νεκρούς καταγράφει βίντεο του Ισραηλινού Στρατού.

Πρόκειται για στιγμές οι οποίες εκτυλίσσονται μόλις οι ισραηλινοί στρατιώτες φθάνουν στην περιοχή, όταν ήταν πλέον ήδη αργά, αφού οι σοροί ήταν διασκορπισμένες στον χώρο. Πολλές ήταν στοιβαγμένες φανερώνοντας με γλαφυρό τρόπο τις δραματικές τελευταίες στιγμές όπου οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ είχαν πλησιάσει ο ένας τον άλλον δίπλα σε ψυγεία προσπαθώντας να κρυφτούν από τη δολοφονική μανία των τρομοκρατών οι οποίοι τους έβρισκαν και τους πυροβολούσαν εν ψυχρώ.

Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα Ισραηλινού στρατιώτη ο οποίος έχει φθάσει στον χώρο και ερευνά μαζί με τους συναδέλφους του το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες ή να βρίσκονται ακόμα εκεί τρομοκράτες της Χαμάς.

Disturbing images ⚠️

Four weeks ago today, 200+ young Israelis were butchered by Hamas terrorists at the Nova music festival.

This is what the aftermath looked like through the eyes of an IDF soldier who came to rescue survivors.

Don’t look away.https://t.co/MG5BoqKWy9

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 4, 2023