Είναι η λύση των δύο κρατών εφικτή για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους;

Από τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα δεν κατάφερε να αποτρέψει το Ισραήλ να απαντήσει στην κτηνώδη επίθεση της Χαμάς με έναν άγριο πόλεμο, τα βλέμματα των ηγετών της στρέφονται τώρα στην επόμενη μέρα.

«Όταν τελειώσει αυτή η κρίση, πρέπει να υπάρχει ένα όραμα για αυτό που θα ακολουθήσει, και κατά την άποψή μας αυτό (σ.σ. που θα ακολουθήσει) πρέπει να είναι μια λύση δύο κρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά πριν από λίγες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ενώ ανάλογη θέση εξέφρασαν είτε οι ίδιοι είτε μέσω αντιπροσώπων τους ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ έως και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σαφώς και δεν είναι η πρώτη φορά που η λύση των δύο κρατών στην πικρή αυτή σύγκρουση που ταλανίζει την περιοχή εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, δηλαδή το μοίρασμα της γης μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της Μεσογείου για τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων, κυρίαρχων κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους που θα ζουν πλάι πλάι, έχει τεθεί στο τραπέζι, γράφει ο Guardian.

Μέχρι σήμερα όμως έχει αποδειχτεί αδύνατο για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους να καταλήξουν σε μια τέτοια συμφωνία. Μάλιστα, από τότε που οι σχετικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Τζον Κέρι, τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, κατέρρευσαν το 2014, και οι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ πολλαπλασιάστηκαν, οι αναλυτές άρχισαν να εκτιμούν ότι η λύση των δύο κρατών πέθανε οριστικά.

Israel-Palestine: Is the two-state solution the answer to the crisis? https://t.co/qyNYpUN6pp

— The Observer (@ObserverUK) November 4, 2023