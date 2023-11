Ισραήλ: Ανατροπή με την 8χρονη που θεωρούνταν νεκρή από την επίθεση της Χαμάς – Πιστεύεται ότι είναι όμηρος

Ανατροπή δεδομένων υπάρχει στην υπόθεση της 8χρονης Έμιλι Χαντ, η οποία παρόλο που συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα θύματα από την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου, πλέον πιστεύεται ότι είναι ζωντανή και βρίσκεται μεταξύ των όμηρων που κρατάει η παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα.

Όπως δήλωσε την Κυριακή η μεγαλύτερη αδελφή της 8χρονης, η οικογένεια ενημερώθηκε σχετικά με την ανατροπή της υπόθεσης από τις ισραηλινές Αρχές πριν από πέντε ημέρες. Σε συνέντευξή της στο Channel 12, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η οικογένεια έκλαψε για την Έμιλι όταν πληροφορήθηκαν ότι είχε σκοτωθεί.

«Μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Ήμασταν σε πένθος», είπε αρχικά ωστόσο όπως είπε στη συνέχεια, «στις 31 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την έχουν απαγάγει».

Η Έμιλι ήταν σε ένα πάρτι στο σπίτι μιας φίλης της στο κιμπούτς τη νύχτα της 6ης προς 7η Οκτωβρίου, είπε η Νάταλι και όπως σημείωσε η φίλη της και η μητέρα της έχουν επίσης προφανώς απαχθεί, παρόλο που στην οικογένειά τους είπαν αρχικά επίσης ότι είχαν σκοτωθεί, προσέθεσε η Νάταλι.

Η 8χρονη έχει επίσης ιρλανδική υπηκοότητα. Είπε ότι οι ιρλανδικές Αρχές υποσχέθηκαν να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν, αν και ξεκαθάρισαν ότι οι δυνατότητές τους να το κάνουν αυτό είναι περιορισμένες, είπε.

Μάλιστα όντας στο στούντιο του Channel 12, η Νάταλι ζήτησε να μιλήσει απευθείας στην Έμιλι, κοίταξε στην κάμερα και είπε: «Θέλω να σου πω ότι κάνουμε τα πάντα για να σε πάμε σπίτι. Ξέρουμε ότι σε κρατούν όμηρο. Σε αγαπάμε πάρα πολύ και μας λείπεις».

Η Έμιλι είναι κόρη του ιρλανδικής καταγωγής, Τόμας Χαντ, ο οποίος μετακόμισε στο Ισραήλ πριν από περίπου 30 χρόνια πριν, και της ισραηλινής Λιάτ, η οποία πέθανε πριν από μερικά χρόνια από καρκίνο.

Μάλιστα ο πατέρας της 8χρονης είχε συγκλονίσει όταν σε μία άκρως συναισθηματική συνέντευξη στις 12 Οκτωβρίου είχε δηλώσει με δάκρυα στα μάτια ανακουφισμένος που η κόρη του σκοτώθηκε, από το να βρισκόταν ως όμηρος στα χέρια της Χαμάς.

«Μου είπαν απλώς: ‘Βρήκαμε την Έμιλι, είναι νεκρή’, και είπα ‘Ναι’ και χαμογέλασα, γιατί αυτή ήταν η καλύτερη είδηση των δυνατοτήτων που ήξερα», είχε αφηγηθεί τότε ο Τόμας. «Είτε θα ήταν νεκρή είτε στη Γάζα, και αν ξέρετε κάτι για το τι κάνουν στους ανθρώπους που είναι στη Γάζα, αυτό είναι χειρότερο από τον θάνατο… οπότε ο θάνατος ήταν ευλογία», είχε προσθέσει.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter’s tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI

— CNN (@CNN) October 12, 2023