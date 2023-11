Live: Στην «καρδιά» της Γάζας τα ισραηλινά στρατεύματα – Βομβαρδισμοί με δεκάδες νεκρούς

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, μαζί με τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 10.300 έχουν σκοτωθεί μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, όπου εκεί οι νεκροί ανέρχονται στους 1.400.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η Γάζα γίνεται «νεκροταφείο για τα παιδιά» αφού έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 4.237. Το Ισραήλ σκοτώνει παιδιά στην Παλαιστίνη με πρωτοφανή ρυθμό, σύμφωνα με την ομάδα δικαιωμάτων, Defense for Children International-Palestine.

Ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Νετανιάχου «παύση» των μαχών στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ με τη σειρά του ζητά η μεταπολεμική Γάζα να ελέγχεται στρατιωτικά από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και Αραβικές χώρες.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς αναφέρει πως η οργάνωση κατέστρεψε περισσότερα από 100 ισραηλινά τεθωρακισμένα.

Οι IDF συνεχίζουν να χτυπούν σε νοσοκομεία και σε σχολεία τα οποία θεωρούν «νόμιμους στόχους», καθώς κατηγορούν τη Χαμάς ότι βρίσκει κάλυψη εκεί.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν μίλησε για κατοχή της Γάζας» μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων και πρώην πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Ρον Ντέρμερ, σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC, χθες Τρίτη.

Οι δηλώσεις του Ντέρμερ, ο οποίος πρόσκειται στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, γίνονται αφού η Ουάσινγκτον δήλωσε πως αντιτίθεται σε μια νέα μακροπρόθεσμη κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Εκατοντάδες Εβραίοι ακτιβιστές στις ΗΠΑ κατέλαβαν ειρηνικά το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη για να απαιτήσουν τον τερματισμό των «γενοκτονικών βομβαρδισμών» του Ισραήλ κατά των αμάχων στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Με βάση τις πληροφορίες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ένα μαχητικό αεροσκάφος σκότωσε τον Mohsen Abu Zina, επικεφαλής του τμήματος όπλων και βιομηχανιών της Χαμάς στο τμήμα παραγωγής της.

Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Mohsen Abu Zina υπηρέτησε ως ένας από τους κορυφαίους προγραμματιστές όπλων της Χαμάς και ήταν ειδικός στην ανάπτυξη στρατηγικών όπλων και πυραύλων που χρησιμοποιούσαν οι μαχητές της οργάνωσης.

Τα στρατεύματα βρίσκονται πλέον «στην καρδιά» της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, όπου οι χερσαίες μάχες και η εκστρατεία βομβαρδισμού εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες για «να καταστραφεί η Χαμάς», δήλωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική εκεχειρία χωρίς την επιστροφή των ομήρων», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ λέει ότι ο Νετανιάχου βρίσκεται σε κατάσταση «νευρικής κρίσης» μετά την αποτυχία στην ασφάλεια της 7ης Οκτωβρίου και τώρα κάνει λάθος υπολογισμούς, καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας της Γάζας για «αόριστο χρονικό διάστημα» μετά το τέλος του πολέμου.

«[Ο Νετανιάχου] έχει συρρικνωθεί. Έχει καταστραφεί συναισθηματικά, αυτό είναι σίγουρο«, δήλωσε ο Olmert στο POLITICO, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει πλέον γίνει κίνδυνος για το Ισραήλ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι οι υπηρεσίες υγείας, αποχέτευσης, ύδρευσης και διατροφής στη Γάζα βρίσκονται σε «οριακό σημείο».

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το Ισραήλ στην είσοδο στη Γάζα και των επιθέσεων στις υποδομές του πολιορκημένου θύλακα, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατρικές προμήθειες.

Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την ισραηλινή αεροπορική επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια έχει πλέον αυξηθεί σε τουλάχιστον εννέα.

Οι ινδικές αρχές απαγόρευσαν κάθε διαμαρτυρία αλληλεγγύης στο Κασμίρ, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, και ζήτησαν από τους μουσουλμάνους ιεροκήρυκες να μην αναφέρουν τη σύγκρουση στα κηρύγματά τους, δήλωσαν κάτοικοι και θρησκευτικοί ηγέτες στο Associated Press.

Οι περιορισμοί αποτελούν μέρος των προσπαθειών της Ινδίας να περιορίσει κάθε μορφή διαμαρτυρίας που θα μπορούσε να μετατραπεί σε αίτημα για τον τερματισμό της κυριαρχίας του Νέου Δελχί στην αμφισβητούμενη περιοχή.

Αντανακλούν επίσης μια μετατόπιση της εξωτερικής πολιτικής της Ινδίας υπό τον λαϊκιστή πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, μακριά από τη μακροχρόνια υποστήριξή της προς τους Παλαιστίνιους, λένε οι αναλυτές.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε την πρόταση μομφής κατά της Δημοκρατικής Αντιπροσώπου Rashida Tlaib, της μοναδικής Παλαιστίνιας Αμερικανίδας στο Κογκρέσο, για τα σχόλια που έκανε σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο τελικός απολογισμός της ψηφοφορίας στην ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους αίθουσα ήταν 234-188 υπέρ της αποδοκιμασίας της Tlaib. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά της πρότασης, ενώ τρεις Δημοκρατικοί και ένας Ρεπουμπλικάνος απείχαν. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

I am the only Palestinian American serving in Congress, and my perspective is needed here now more than ever. I will not be silenced and I will not let anyone distort my words. Palestinian-American US Representative Rashida Tlaib @RepRashida pic.twitter.com/vSFW2s59i0 — Nizam Tellawi (@nizamtellawi) November 8, 2023

07:14 Αγρυπνία έξω από το ισραηλινό κοινοβούλιο για τους ομήρους της Χαμάς

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε αγρυπνία έξω από το ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την αιχμαλωσία τουλάχιστον 240 ανθρώπων από τη Χαμάς.

Από τότε, μόνο πέντε από τους αιχμαλώτους έχουν απελευθερωθεί ή διασωθεί.

Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας με αίτημα την επιστροφή των αιχμαλώτων –μεταξύ των οποίων Ισραηλινοί και πολίτες άλλων χωρών– πραγματοποιήθηκαν επίσης τη Δευτέρα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Τσεχική Δημοκρατία.

07:06 «Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές» σχετικά με τις δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας δηλώνει ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

«Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχουν ‘κόκκινες γραμμές’ σχετικά με το πόσους Παλαιστινίους επιτρέπεται να σκοτώσει το Ισραήλ» δήλωσε ο John Kirby απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σε συνέντευξη Τύπου.

«Είναι επίσης αλήθεια ότι οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται και ότι άμαχοι πολίτες σκοτώνονται από αυτές» προσέθεσε ο ίδιος. Διαβάστε περισσότερα εδώ.





06:55 40 Φιλιππινέζοι διέφυγαν από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ferdinand Marcos Jr δήλωσε ότι 40 Φιλιππινέζοι διέφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα.



Και οι 40 ταξιδεύουν στο Κάιρο, όπου σκοπεύουν να πάρουν πτήσεις για να επιστρέψουν στις Φιλιππίνες, ανέφερε ο Marcos στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ελπίζω ότι και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας που επίσης θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μπορούν επίσης να βγουν κανονικά με τις συζύγους και τους αγαπημένους τους» δήλωσε ο ίδιος σε ξεχωριστό βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ikinagagalak kong ibalita na 40 sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafah crossing sa Egypt. Sila ngayon ay patungo ng Cairo, kung saan sila magmumula para makauwi nang tuluyan sa ating bansa sa susunod na mga araw.@IsraelMFA@MofaQatar_EN… — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) November 8, 2023

06:43 Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τζαμπάλια – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Τις τελευταίες ημέρες, η Τζαμπάλια είδε μια σειρά από μαζικές βομβιστικές επιθέσεις με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι.

06:32 Περισσότεροι από 200 Γερμανοί πολίτες εγκαταλείπουν τη Γάζα

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Annalena Baerbock επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 200 Γερμανοί υπήκοοι και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε την Αίγυπτο για τη βοήθειά της να εγκαταλείψουν οι Γερμανοί τον βομβαρδισμένο παράκτιο θύλακα, όπου περισσότεροι από 10.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό από τις 7 Οκτωβρίου.

«Πολλές ευχαριστίες στους εταίρους μας στην Αίγυπτο για την υποστήριξή τους», έγραψε η γερμανίδα υπουργός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να εργάζεται «έως ότου κάθε Γερμανός που θέλει να φύγει από τη χώρα μπορεί να το κάνει».

Ο υπουργός ζήτησε επίσης ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Über 200 Deutsche & Familienangehörige konnten inzwischen aus #Gaza ausreisen. Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza. Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung. Wir arbeiten weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann. 1/3 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 7, 2023

06:16 Νεκρός ακόμη ένας ισραηλινός στρατιώτης στις μάχες στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα του στρατιώτη που σκοτώθηκε στις μάχες στη Γάζα. Ο λοχίας Yaacov Ozeri, μέλος του Πυροβολικού, σκοτώθηκε σε μάχες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ο 28χρονος Ozeri ήταν από το Kfar Shamai, ένα moshav στο βόρειο Ισραήλ.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά στις ολονύκτιες μάχες.

05:57 Νυχτερινή επιδρομή του ισραηλινού στρατού στην πόλη Ακάμπα της Δυτικής Όχθης

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην κατεχόμενη πόλη Άκαμπα της Δυτικής Όχθης.



Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το Al Jazeera Arabic στο X, βαριά οπλισμένοι ισραηλινοί στρατιώτες φαίνονται να βγαίνουν από ένα θωρακισμένο όχημα και να τρέχουν μέσα από ένα στενό δρομάκι.

Ένα άλλο βίντεο του Al Jazeera Arabic έδειχνε μια ισραηλινή μπουλντόζα να δέχεται πυρά καθώς διέσχιζε έναν στενό δρόμο στη γειτονιά Kafr Saba στην πόλη Qalqilya.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عقابا في طوباس بالضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/RlFBu1ore3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 8, 2023





05:38 Οι ΗΠΑ ενάντια σε «νέα κατοχή» της Γάζας από το Ισραήλ

Η Ουάσιγκτον τόνισε πως θα εναντιώνονταν σε νέα μακρόχρονη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, την επομένη της δήλωσης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως η χώρα του θα αναλάβει «τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στον θύλακο αφού τερματιστεί ο πόλεμος που κήρυξε στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Κατά την άποψή μας, οι Παλαιστίνιοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της λήψης αυτών των αποφάσεων, η Γάζα είναι παλαιστινιακό έδαφος και θα παραμείνει παλαιστινιακό έδαφος», δήλωσε χθες Τρίτη κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

«Γενικά μιλώντας, δεν υποστηρίζουμε την επιβολή νέας κατοχής της (Λωρίδας της) Γάζας, ούτε το Ισραήλ» την επιδιώκει, συνέχισε.

05:00 Το Ισραήλ θέλει την Γάζα υπό τον έλεγχο ΗΠΑ-ΕΕ-Αραβικών χωρών σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Eli Cohen δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι το Ισραήλ επιθυμεί η περιοχή να τεθεί υπό διεθνή συνασπισμό, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία ή να διοικείται από τους τοπικούς πολιτικούς ηγέτες της Γάζας.

Διπλωμάτες στην Ουάσινγκτον, τα Ηνωμένα Έθνη, τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής έχουν επίσης αρχίσει να σταθμίζουν τις επιλογές.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων στη μετασυγκρουσιακή Γάζα, μια προσωρινή διοίκηση υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων που θα αποκλείει τους πολιτικούς της Χαμάς, έναν προσωρινό ρόλο ασφάλειας και διακυβέρνησης για τα γειτονικά αραβικά κράτη και την προσωρινή εποπτεία του εδάφους από τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε το Reuters αυτό το μήνα.

04:45 Οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ της Χαμάς ανακοίνωσαν πως έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 100 τεθωρακισμένα

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσαν οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, η οργάνωση κατέστρεψε περισσότερα από 100 ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα κατά τη διάρκεια των 32 ημερών των μαχών.

Τα τεθωρακισμένα Merkava κοστίζουν περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έχουν καταστραφεί και θωρακισμένες μπουλντόζες και οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

04:20 Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 θα ζητήσουν «ανθρωπιστική παύση» στις μάχες στη Γάζα

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά πλουσιότερων χωρών (G7) αναμένεται να αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση την ανάγκη ανθρωπιστικής παύσης των μαχών στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε την Τετάρτη η ιαπωνική εφημερίδα Asahi.

03:55 Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει Αραβικές, Αφρικανικές και Ισλαμικές Συνόδους Κορυφής για να συζητήσουν τη σύγκρουση στη Γάζα

Σύμφωνα με το Reuters η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει συνόδους κορυφής αραβικών, ισλαμικών και αφρικανικών κρατών τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, όπως δήλωσε ο υπουργός επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας.

«Θα δούμε, αυτή την εβδομάδα, μέσα στις επόμενες ημέρες, τη Σαουδική Αραβία να συγκαλεί έκτακτη αραβική σύνοδο κορυφής στο Ριάντ», δήλωσε ο υπουργός επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ Αλ-Φαλίχ, στο Φόρουμ Νέας Οικονομίας του Bloomberg στη Σιγκαπούρη.

«Θα δείτε τη Σαουδική Αραβία να συγκαλεί μια σύνοδο κορυφής Αφρικής-Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ και σε λίγες ημέρες θα δείτε τη Σαουδική Αραβία να συγκαλεί μια ισλαμική σύνοδο κορυφής», είπε. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

03:30 Ηχηρή παραίτηση του σκιώδη υπουργού Εργασίας των Εργατικών για την θέση του κόμματος ενάντια στην κατάπαυση του πυρός

Ο σκιώδης υπουργός Εργασίας των…Εργατικών στην Αγγλία παραιτήθηκε θέλοντας να εκφράσει την εναντίωσή του με την στάση του πολιτικού του αρχηγού.

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στέρμερ απέκτησε ακόμα έναν πονοκέφαλο, ενώ του απομένουν ακόμα 38, όσοι και οι βουλευτές που έχουν εκφράσει ανοιχτά την διαφωνία τους, προτρέποντας τον Στάρμερ να ζητήσει την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Γάζα.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, έγινε σαφές ότι η άποψή μου για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα διαφέρει σημαντικά από τη θέση που έχετε υιοθετήσει», ανέφερε ο Χουσέιν στην επιστολή παραίτησης του προς τον Κιρ Στάρμερ.

Αμέσως μετά την παραίτηση απέστειλε γράμμα στον ΟΗΕ ζητώντας κατάπαυση του πυρός.

I want to be able to strongly advocate for a ceasefire, as called for by the UN General Secretary. In order to be fully free to do so, I have tonight stepped down from Labour’s Frontbench. My letter below: pic.twitter.com/u47KMVNhxt — Imran Hussain MP (@Imran_HussainMP) November 7, 2023

03:05 Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι

Η περιοχή αυτή θεωρείται πολύ πυκνοκατοικημένη και τα ισραηλινά στρατεύματα σταθμεύουν ακριβώς στα περίχωρα του προσφυγικού καταυλισμού.

Τα ισραηλινά στρατεύματα προσπαθούν να προωθηθούν, βαθύτερα στον καταυλισμό, για να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο και να καταστρέψουν τη στρατιωτική υποδομή των Παλαιστινίων μαχητών.

Εκτοξεύουν διαφορετικές φωτοβολίδες φωτισμού στον ουρανό σε αυτή την περιοχή.

02:40 Σύμβουλος Νετανιάχου: Το Ισραήλ σχεδιάζει παρουσία ασφαλείας, όχι πολιτικό έλεγχο της Γάζας

Ο Μαρκ Ρετζέφ, ανώτερος σύμβουλος του Ισραηλινού ηγέτη Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επανακαταλάβει, κατά τα λεγόμενά του, τη Γάζα, αλλά αντίθετα σχεδιάζει να διατηρήσει μια παρουσία ασφαλείας στον θύλακα.

«Όταν αυτό τελειώσει και έχουμε νικήσει τη Χαμάς, είναι ζωτικής σημασίας να μην υπάρξει ένα αναζωπυρωμένο τρομοκρατικό στοιχείο, μια αναζωπυρωμένη Χαμάς», δήλωσε στο CNN, μετά τα σχόλια του Νετανιάχου τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει «τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια (…) για αόριστο χρονικό διάστημα».

«Θα πρέπει να υπάρχει ισραηλινή παρουσία ασφαλείας, αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα βρεθεί εκεί για να κυβερνά τους κατοίκους της Γάζας», πρόσθεσε.

02:20 Ισραηλινός ακτιβιστής που έχασε τους γονείς του στην επίθεση της Χαμάς καλεί τον κόσμο να σταματήσει να στηρίζει τον Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός ακτιβιστής και φιλειρηνιστής Μαόζ Ίνον, οι γονείς του οποίου σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός πρέπει να φύγει.

«Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ όσο ο Νετανιάχου βρίσκεται στο γραφείο του. Γι’ αυτό φωνάζω στον κόσμο: Μην υποστηρίζετε τον Νετανιάχου. Μην μας στέλνετε όπλα. Μη μας στέλνετε πολεμικά πλοία», δήλωσε ο Ίνον.

Τα σχόλιά του καταγράφηκαν σε βίντεο από τον ισραηλινό φωτογράφο Όρεν Ζιβ.

«Στείλτε μας ειρήνη. Στείλτε μας αγάπη. Στείλτε μας τη συμφιλίωση», συμπλήρωσε.

My Hero: Maoz Inon, son of Bilha, 76, and Yakovi, 78, murdered at Netiv HaAsara on October 7th, started a protest tent outside the Israeli parliament in Jerusalem calling Netanyahu to resign and to end the war pic.twitter.com/T6v6k2QnBw — Oren Ziv (@OrenZiv_) November 7, 2023

02.00 Η αντιπρόεδρος Χάρις καλεί το Ισραήλ να αποδόσει δικαιοσύνη έναντι των εξτρεμιστών εποίκων που εθύνονται για βίαιες πράξεις

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις έθεσε την ανάγκη «να αυξηθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στη Δυτική Όχθη» στη συνομιλία της με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να λογοδοτήσουν οι εξτρεμιστές έποικοι για βίαιες πράξεις.

Η Harris «επανέλαβε επίσης την υποστήριξή της στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τους πολίτες του και να καταπολεμήσει την τρομοκρατία μετά τη φρικτή επίθεση της Χαμάς και υπογράμμισε την εστίαση της ίδιας και του Προέδρου Μπάιντεν στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

01:35 Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θρηνούν την απώλεια συναδέλφου τους

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσαν ότι ένα από τα μέλη του προσωπικού τους στη Γάζα σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά του στη βόρεια Γάζα.

Ο Μοχάμεντ Αλ Αχέλ ήταν τεχνικός εργαστηρίου της οργάνωσης για δύο χρόνια και βρισκόταν στο σπίτι του στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Σάτι όταν η περιοχή βομβαρδίστηκε και το κτίριο του κατέρρευσε τη Δευτέρα.

Δεκάδες άνθρωποι φέρονται να σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό, ανέφεραν, προσθέτοντας: «Είναι σαφές ότι κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι ασφαλές από τους βάναυσους και αδιάκριτους βομβαρδισμούς».

Η οργάνωση κάλεσε για άλλη μια φορά για άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι είναι «ο μόνος τρόπος για να αποτραπούν περισσότεροι παράλογοι θάνατοι»σε όλη τη Γάζα.

Today, we are mourning the loss of one of our team members in Gaza, Mohammed Al Ahel, who was killed along with several members of his family on 6 November. — MSF International (@MSF) November 7, 2023

01:13 Ο Μπάιντεν επιβεβαιώνει ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου «παύση» στις μάχες στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να υπάρξει παύση στις μάχες στη Γάζα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε τη Δευτέρα.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε προηγουμένως ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο «τακτικής παύσης» των μαχών στη Γάζα για ανθρωπιστικούς λόγους και πιθανές απελευθερώσεις ομήρων κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους τη Δευτέρα.

00:48 500 άνθρωποι πέρασαν στην Αίγυπτο από τη Ράφα

Τουλάχιστον 500 άνθρωποι πέρασαν σήμερα στην Αίγυπτο μέσω της Ράφα, σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας.

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ξένοι ή Παλαιστίνιοι διπλής υπηκοότητας.

Η Ιορδανία δήλωσε ότι έφυγαν 262 δικοί της πολίτες και ο Καναδάς 59.

Δεκαεννέα κάτοικοι της Γάζας που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη πέρασαν επίσης σε αιγυπτιακά νοσοκομεία, δήλωσε ιατρική πηγή.

00:30 Νέα «σφαγή» σε γειτονιά της Γάζας

Μια νέα «σφαγή» πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Shujaiya στη Γάζα, ανακοίνωσε την Τρίτη το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το Middle East Eye.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε τη γειτονιά στα ανατολικά της Γάζας, σκοτώνοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όλοι τους γυναίκες και παιδιά.

00:07 Στο στόχαστρο της Βουλής των Αντιπροσώπων η μοναδική Αμερικανοπαλαιστίνια βουλευτής

Η Ρασίντα Ταλίμπ, προοδευτική βουλευτής των Δημοκρατικών και μοναδική Παλαιστίνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων βρίσκεται αντιμέτωπη με ψηφίσματα στο σώμα που την επικρίνουν για τη στάση της στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ένα από τα νέα ψηφίσματα – που εισήχθη από τον Ρεπουμπλικάνο Rich McCormick – κατηγορεί την Tlaib ότι «προωθεί ψευδείς αφηγήσεις» σχετικά με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και «καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ».

Σε δήλωσή της, η Tlaib ανέφερε ότι «είναι κρίμα που οι συνάδελφοί μου επικεντρώνονται περισσότερο στο να με φιμώσουν παρά στο να σώσουν ζωές, καθώς ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ξεπερνά τις 10.000».

«Αντί να αναγνωρίσουν τη φωνή και την προοπτική της μοναδικής Παλαιστίνιας Αμερικανίδας στο Κογκρέσο, οι συνάδελφοί μου κατέφυγαν στη διαστρέβλωση των θέσεών μου σε ψηφίσματα γεμάτα με προφανή ψέματα», είπε.

Από το βήμα της Βουλής είπε: «Ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι αναλώσιμος».

«Είμαστε ανθρώπινα όντα όπως όλοι οι άλλοι. Η γιαγιά μου, όπως όλοι οι Παλαιστίνιοι, θέλει απλώς να ζήσει τη ζωή της με ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια που όλοι αξίζουμε.

«Το να μιλάμε για να σώσουμε ζωές – ανεξαρτήτως πίστης, ανεξαρτήτως εθνικότητας – δεν πρέπει να είναι αμφισβητήσιμο σε αυτή την αίθουσα».

23:57 Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού για την επίθεση στο ανθρωπιστικό κονβόι

Νωρίτερα αναφέραμε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι μια ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή δέχθηκα πυρά στη Γάζα.

Δύο φορτηγά που μετέφεραν σωτήριες ιατρικές προμήθειες είχαν υποστεί ζημιές, ανέφερε η οργάνωση, ενώ ένας οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα, Γουίλιαμ Σόμπεργκ, σχολίασε αναφορικά με την επίθεση:

«Αυτές δεν είναι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να εργαστεί το προσωπικό».

«Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε επείγουσα βοήθεια στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Η διασφάλιση ότι η ζωτικής σημασίας βοήθεια μπορεί να φτάσει στις ιατρικές εγκαταστάσεις αποτελεί νομική υποχρέωση βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

23:52 «Κατάπαυση του πυρός» – Καθιστική διαμαρτυρία στο Άγαλμα της Ελευθερίας

Εκατοντάδες Αμερικανοεβραίοι προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη ζητώντας κατάπαυση του πυρός.

Hundreds of American Jewish activists peacefully «occupied» the Statue of Liberty in New York , demanding a ceasefire and an end to Israel’s bombing» of civilians in Gaza. pic.twitter.com/SA3Y4cAIAl — S p r i n t e r X (@SprinterX99880) November 7, 2023

23:45 Μεγάλη πυρκαγιά μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στη Γάζα

Νέο αιματοκύλισμα στη βόρεια Γάζα.

23:29 Προβληματισμός στις ΗΠΑ για το «θα κυβερνήσουμε τη Γάζα του Νετανιάχου»

Ιδιαίτερα ανήσυχες είναι οι ΗΠΑ από το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν έχει ένα «σχέδιο εξόδου από τη Γάζα» μετά την ολοκλήρωση του πολέμου και εφόσον το Τελ Αβίβ ολοκληρώσει τον στόχο της εξάλειψης της Χαμάς.

Μάλιστα τον προβληματισμό των Αμερικανών αξιοματούχων ήρθαν να εντείνουν οι δηλώσεις Νετανιάχου ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τη διοίκηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

23:10 Οι IDF υποστηρίζουν με νέο βίντεο ότι βρήκαν τούνελ της Χαμάς

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι εντόπισε τούνελ της Χαμάς δίπλα σε λούνα παρκ.





Το Quds News Network που συνδέεται με τη Χαμάς σχολίασε ότι οι κάτοικοι της περιοχής Al Noor από όπου τραβήχτηκε το βίντεο διαβεβαιώνουν ότι η υποτιθέμενη σήραγγα είναι απλώς ένα είδος αποχέτευσης καθώς το δίκτυο δεν λειτουργεί στην περιοχή. «Οι σωλήνες αποχέτευσης στη φωτογραφία φαίνονται καθαρά στο βίντεο», αναφέρει ακόμα το δίκτυο.

23:02 Χαμάς: Ονειρεύονται οι ΗΠΑ αν πιστεύουν ότι θα μας διώξουν από τη διακυβέρνηση της Γάζας

Μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς απέρριψε κάθε συζήτηση για αποκλεισμό της ομάδας από τη μελλοντική διακυβέρνηση στη Γάζα, απαντώντας στα όσα δήλωσε προηγουμένως ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι.

Ο αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας για το μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα δήλωσε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να είναι μέρος της εξίσωσης στη διακυβέρνηση της Γάζας.

«Νομίζω ότι οι Αμερικανοί ονειρεύονται πολλά», δήλωσε ο Ghazi Hamad, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera Arabic. «Οι Αμερικανοί που απέτυχαν στο Ιράκ, που απέτυχαν στο Αφγανιστάν, που απέτυχαν στη Σομαλία… τώρα θέλουν να αναδιαρθρώσουν τη Γάζα;»

Ο Χαμάντ δήλωσε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη διακυβέρνηση της Γάζας είναι εσωτερικό παλαιστινιακό ζήτημα, προσθέτοντας ότι η Χαμάς θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε απόφαση.

Προειδοποίησε επίσης την Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να μην κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εις βάρος της Χαμάς, καθώς το ερώτημα για το τι θα συμβεί στη Γάζα εάν η Χαμάς ηττηθεί μεγαλώνει.

«Δεν πρέπει να συνεργαστείτε με τους Αμερικανούς», είπε ο Χαμάντ απευθυνόμενος στην Παλαιστινιακή Αρχή. «Και μην πάτε στη Γάζα με τις πλάτες του αμερικανικών τανκς». Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της ΠΑ Μαχμούντ Αμπάς θα πρέπει να αρνηθεί κάθε πρόταση των ΗΠΑ να αναλάβει τη Γάζα, αλλά πρόσθεσε ότι η έλλειψη δημόσιων σχολίων για το θέμα από την ΠΑ «δημιουργεί ερωτηματικά».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του ισραηλινού στρατού ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Γάζας, ο Χαμάντ ζήτησε από τους Ισραηλινούς να παρουσιάσουν αποδείξεις για την προέλασή τους και πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινοί δεν θέλουν να διασώσουν τους αιχμαλώτους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

22:52 IDF: Επίθεση σε στόχους της Χαμάς στον Λίβανο

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι απάντησε σε πυρά που δέχτηκε από τον Λίβανο με επίθεση σε αντιαρματική ομάδα και άλλους στόχους της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης μίας αποθήκης όπλων και υποδομών για το συντονισμό τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.





22:46 Βομβαρδισμός στον νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με αναφορές στα social media υπήρξε βομβαρδισμός του Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές του νοτίου Λιβάνου. Το βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει μία μεγάλη έκρηξη.

#Breaking: Brutal Israeli bombardment on the outskirts of border villages in southern #Lebanon. pic.twitter.com/XEIk1ByV38 — Quds News Network (@QudsNen) November 7, 2023

Το war monitor δημοσιεύει επίσης βίντεο όπου αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλά χτυπήματα από αέρος στον νότιο Λίβανο.

⚡️Multiple airstrikes on southern Lebanon tonight pic.twitter.com/QldIf31Nuv — War Monitor (@WarMonitors) November 7, 2023

22:35 O Μπάιντεν πιέζει τον Νετανιάχου για τριήμερη παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα

Σύμφωνα με το αμερικανικό Axios o Τζο Μπάιντεν έκανε αυτήν την πρόταση στον Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες μαζί του.

Επικαλούμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ, το Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Κατάρ συζητούν μια πρόταση σύμφωνα με την οποία «η Χαμάς θα απελευθερώσει 10-15 ομήρους και θα χρησιμοποιήσει την τριήμερη παύση για να εξακριβώσει την ταυτότητα όλων των ομήρων και να παραδώσει έναν κατάλογο με τα ονόματα των ανθρώπων που κρατάει».

Δύο Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι «ο Νετανιάχου είπε στον Μπάιντεν ότι δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις της Χαμάς και δεν πιστεύει ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια συμφωνία σχετικά με τους ομήρους».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει, ανέφερε το Axios, ενώ ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν σχολιάζει τις ιδιωτικές συνομιλίες του Μπάιντεν.

22:25 Ρουκέτες στο Τελ Αβίβ – Ζημιές σε σπίτι

Μια ρουκέτα έπληξε ένα σπίτι σε κεντρική γειτονιά, ανατολικά του Τελ Αβίβ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου καταιγισμού ρουκετών από τη Γάζα, αναφέρει η Haaretz.

Το χτύπημα προκάλεσε ζημιές σε σπίτι ανάμεσα σε δύο ορόφους. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο όπου αναζητά υπολείμματα της ρουκέτας.

Οι ταξιαρχίες Κασάμ της Χαμάς ανέφεραν στο Telegram ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ ως απάντηση στις σφαγές εναντίον αμάχων στη Γάζα.

22:19 Η Σκότλαντ Γιαρντ δεν πιστεύει ότι υπάρχει λόγος για να απαγορευτεί η φιλοπαλαιστινιακή πορεία στο Λονδίνο

Η Σκότλαντ Γιαρντ δεν πιστεύει ότι έχει λόγους να υποστηρίξει την απαγόρευση της προγραμματισμένης διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης στο κέντρο του Λονδίνου την Ημέρα της Εκεχειρίας, αναφέρει ο Guardian.

Πηγές λένε ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες πληροφορίες που να υποδηλώνουν κίνδυνο σοβαρής διαταραχής.

Η κυβέρνηση πιέζει τη Μητροπολιτική Αστυνομία να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για να ζητήσει την απαγόρευση της προτεινόμενης διαδήλωσης το Σάββατο.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Άλεξ Τσαλκ, δήλωσε στο Sky News ότι δεν πιστεύει ότι η πορεία υπέρ της Παλαιστίνης πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε «παράνομες» τις εκκλήσεις της βρετανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τη διαδήλωση.

Πολλοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ, καταδίκασαν την προγραμματισμένη διαδήλωση κατά της βίας στη Γάζα το Σάββατο, καθώς συμπίπτει με τις εκδηλώσεις μνήμης για το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, την Ημέρα Ανακωχής.

«Η κυβερνητική πίεση προς την αστυνομία για την απαγόρευση ειρηνικών διαδηλώσεων είναι παράνομη. Ο Υπουργός Εσωτερικών που περιγράφει τις συντριπτικά ειρηνικές διαδηλώσεις ως «πορείες μίσους» και «εξτρεμιστικές» είναι μια δυστοπική διαστρέβλωση», έγραψε η Διεθνής Αμνηστία στο Twitter.

Peaceful protest is STILL a human right. 🚨 Government pressure on police to ban peaceful protests is illegitimate. The Home Secretary describing overwhelmingly peaceful demonstrations as “hate marches” and “extremist” is a dystopian distortion. #ProtectTheProtest — Amnesty UK (@AmnestyUK) November 7, 2023

22:06 Οικογένειες ομήρων στήνουν καταυλισμό έξω από το Κνεσέτ

Οι οικογένειες των νεκρών και οι οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα στήνουν καταυλισμό έξω από το Κνέσετ στην Ιερουσαλήμ, όπου σκοπεύουν να παραμείνουν 24 ώρες το 24ωρο, για να απαιτήσουν την αντικατάσταση της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Οι οικογένειες φέρνουν στρώματα και σκηνές για να προετοιμάσουν τον καταυλισμό, αλλά παρά το γεγονός ότι κατέθεσαν άδεια στο δήμο για να στήσουν τις σκηνές πριν από ώρες, ο δήμος αγνόησε το αίτημά τους για τη δημιουργία του καταυλισμού και προσπαθούν να τους εμποδίσουν να τον στήσουν.

21:52 Βίαιες επιδρομές στην κεντρική και βόρεια Γάζα

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας αναφέρει ότι μια «σειρά βίαιων επιδρομών» σφυροκοπούν τώρα την πόλη της Γάζας και τις βόρειες περιοχές του θύλακα.

Η δήλωση, που κοινοποιήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, έγινε λίγες ώρες αφότου το υπουργείο ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια νωρίτερα σήμερα.

21:42 Ο Λευκός Οίκος ακόμα σχεδιάζει τις κόκκινες γραμμές για το Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να χαράσσουν το ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές για το Ισραήλ.

Το σχόλιο έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα, όταν ο Κίρμπι ρωτήθηκε αν ο αυξανόμενος αριθμός των νεκρών έχει οδηγήσει στην επανεκτίμηση της στάσης της Ουάσιγκτον.

Ο Κίρμπι πιέστηκε επίσης για το αν οι ΗΠΑ έχουν θέσει την προοπτική να αναστείλουν ή να μειώσουν τη βοήθεια προς το Ισραήλ εάν δεν ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες αμάχων.

«Δεν θα μπω στις ιδιωτικές συζητήσεις που έχουμε με τους Ισραηλινούς ομολόγους μας. Θα σας πω το εξής, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι έχουν τα εργαλεία και τις δυνατότητες που χρειάζονται για να αμυνθούν απέναντι σε αυτό που ήταν ξεκάθαρα μια υπαρξιακή απειλή για την κοινωνία και τον λαό τους.

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να έχουν αυτά που χρειάζονται, θα συνεχίσουμε επίσης να τους παροτρύνουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και συγκεκριμένοι στη στόχευσή τους», δήλωσε ο Κίρμπι.

21:34 Ερυθρός Σταυρός: Κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια δέχθηκε πυρά στην πόλη της Γάζας

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε ότι αυτοκινητοπομπή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια δέχθηκε πυρά σήμερα στην πόλη της Γάζας, αλλά έφθασε τελικά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα όπου παρέδωσε ιατρικές προμήθειες.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την επίθεση.

21:30 Αμερικανός αξιωματούχος επισκέπτεται τον Λίβανο ζητώντας ηρεμία στα σύνορα

Ο Άμος Χόχσταϊν, ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, συναντήθηκε σήμερα με ανώτερους Λιβανέζους ηγέτες, σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό.

«Μετέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νοιάζονται βαθιά για τον Λίβανο και τον λαό του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας για τις ζωές των πολιτών που χάθηκαν. Άκουσε τις ανησυχίες των Λιβανέζων αξιωματούχων και τους ενημέρωσε για τις κινήσεις των ΗΠΑ», ανέφερε η πρεσβεία.

«Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να δουν τη σύγκρουση στη Γάζα να εξαπλώνεται και τόνισε ότι η αποκατάσταση της ηρεμίας κατά μήκος των νότιων συνόρων πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα τόσο για τον Λίβανο όσο και για το Ισραήλ».

21:23 Είναι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα η πιο θανατηφόρα σύγκρουση με θύματα παιδιά τα τελευταία χρόνια;

To Al Jazeera πραγματοποίησε μία τραγική σύγκριση των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους σε μεγάλες συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια. Όλες ήταν φρικτές και καταστροφικές αλλά η Γάζα ξεχωρίζει.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

21:17 Οι δημοσιογράφοι της Γάζας βρίσκονται σε «συνεχή, άμεσο κίνδυνο θανάτου»

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) προειδοποίησαν ότι οι δημοσιογράφοι στη Λωρίδα της Γάζας «που συνεχίζουν να καλύπτουν έναν από τους πιο θανατηφόρους πολέμους αυτού του αιώνα βρίσκονται σε συνεχή, άμεσο κίνδυνο θανάτου».

«Πουθενά δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για τους δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας – είτε βρίσκονται στο ύπαιθρο, είτε εργάζονται σε σκηνές που έχουν στηθεί κοντά σε νοσοκομεία, είτε εργάζονται στα σπίτια τους ή σε πρόχειρα καταφύγια μαζί με τους αγαπημένους τους», ανέφεραν οι RSF.

Σαράντα ένας δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε η ομάδα, συμπεριλαμβανομένων 36 Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα.

Η RSF ανέφερε επίσης ότι περισσότερες από 50 εγκαταστάσεις μέσων ενημέρωσης έχουν καταστραφεί πλήρως ή εν μέρει σε ισραηλινές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας στο γραφείο του Agence France-Presse στη Γάζα.

21:02 Έρευνα του Al Jazeera για τις «αποκαλύψεις» του Ισραήλ περί τούνελ της Χαμάς κάτω από νοσοκομεία

Αξιωματούχοι του Ισραήλ έχουν ισχυριστεί πολλές φορές πως στοχεύουν νοσοκομεία γιατί εκεί βρίσκονται πυρήνες της Χαμάς. Μάλιστα ο ισραηλινός στρατός έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα βίντεο που έδειχνε μια εσοχή στο έδαφος δίπλα στο νοσοκομείο που υποτίθεται ότι ήταν η αρχή του τούνελ της Χαμάς.

Το Al Jazeera χρησιμοποιώντας βίντεο από το σημείο, τα σχέδια του νοσοκομείου και μιλώντας με έναν μηχανικό που εργάστηκε στην κατασκευή του αποδομεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ. Το υποτιθέμενο τούνελ, υποστηρίζει το Al Jazeera, είναι δεξαμενή νερού.

Δείτε αναλυτικά το βίντεο:

An Al Jazeera digital investigation found no grounds to the Israeli forces claim that there is a Hamas tunnel under Gaza’s Sheikh Hamad Hospital ⤵️ pic.twitter.com/4640OprGwk — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 7, 2023

20:52 Κάθε περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας είναι επικίνδυνη

Ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι ακολούθησαν τις ισραηλινές εντολές να εκκενώσουν προς τις νότιες περιοχές, κάποιοι από αυτούς έγιναν στόχος ενώ έφευγαν από τη βόρεια Γάζα αλλά και όταν έφτασαν στις νότιες περιοχές, αναφέρει το Al Jazeera.

Η κατάσταση στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, για τους ανθρώπους που παραμένουν εκεί, επιδεινώνεται πραγματικά, καθώς τους τελειώνουν τα αποθέματα νερού και τροφίμων. Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του ιδίως στη βόρεια και κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

20:44 Οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την «επανακατάληψη της Γάζας»

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Νετανιάχου, σύμφωνα με τα οποία το Ισραήλ θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα μετά τον πόλεμο, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Vedant Patel δήλωσε ότι «γενικά μιλώντας», η Ουάσιγκτον «δεν υποστηρίζει την επανακατάληψη της Γάζας, ούτε και το Ισραήλ».

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι την ίδια στιγμή συμφωνούμε με το Ισραήλ ότι δεν υπάρχει επιστροφή στο status quo της 6ης Οκτωβρίου», δήλωσε ο Πατέλ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην προηγούμενη ημέρα των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Η ασφάλεια δεν πρέπει να διακυβευθεί στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή και η Γάζα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί πλέον βάση από την οποία θα εξαπολύονται τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του λαού του Ισραήλ ή οποιουδήποτε άλλου.

Και γι’ αυτό εργαζόμαστε με τους εταίρους μας πάνω σε διάφορα σενάρια – για την προσωρινή διακυβέρνηση, για τις παραμέτρους ασφαλείας, για τις καταστάσεις ασφαλείας – στη Γάζα για τη στιγμή που αυτή η κρίση θα υποχωρήσει».

20:37 Επιμένει στη μη κατάπαυση του πυρός ο Νετανιάχου – Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των κιμπούτζ

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για κατάπαυση του πυρός μέχρι να απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι που κρατούντα στη Γάζα.

«Η πόλη της Γάζας είναι περικυκλωμένη», πρόσθεσε. «Εμείς επιχειρούμε μέσα σε αυτήν».

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ότι αν συμμετάσχει στις μάχες, θα είναι μεγάλο λάθος.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι το κράτος εργάζεται για την αποκατάσταση των κοινοτήτων, των κιμπούτζ, στις περιοχές που επλήγησαν από την επίθεση της Χαμάς. Στις περιοχές αυτές θα επενδύσει «όλα τα απαραίτητα κεφάλαια» για να το επιτύχει.

20:25 Περισσότερα από τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γκάλαντ, δήλωσε ότι «ούτε η Χαμάς ούτε το Ισραήλ θα ελέγχουν τη Γάζα μετά τον πόλεμο».

Ο Γκάλαντ έκανε αυτή τη δήλωση λίγες ώρες αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έχει «για αόριστο χρονικό διάστημα τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στη Γάζα.

Τα σχόλια του Νετανιάχου προκάλεσαν ανησυχίες ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να καταλάβει τον θύλακα μετά τον πόλεμο.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Γκάλαντ χαρακτήρισε την πόλη της Γάζας – τη μεγαλύτερη πόλη στην πολιορκημένη περιοχή, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι – ως τη «μεγαλύτερη τρομοκρατική βάση που έχει κατασκευαστεί ποτέ».

Είπε ότι δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική παύση χωρίς την επιστροφή των αιχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς.

20:19 Ερυθρός Σταυρός: Ηθική αποτυχία

«Έναν μήνα μετά, οι άμαχοι στη Γάζα και το Ισραήλ υφίστανται τεράστια βάσανα και απώλειες. Αυτό πρέπει να σταματήσει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στον ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου.

Η οργάνωση, ωστόσο, απέφυγε να απευθύνει ρητή έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Η πρόεδρος της ΔΕΕΣ, Mirjana Spoljaric, δήλωσε ότι ήταν ιδιαίτερα συγκλονισμένη όταν είδε τα δεινά που έπρεπε να υποστούν τα παιδιά.

«Τα παιδιά έχουν ξεριζωθεί από τις οικογένειές τους και κρατούνται όμηροι. Στη Γάζα, χειρουργοί της ΔΕΕΣ περιθάλπουν νήπια των οποίων το δέρμα έχει απανθρακωθεί από εκτεταμένα εγκαύματα», ανέφερε στη δήλωσή της. «Οι εικόνες των ταλαιπωρημένων, νεκρών και τραυματισμένων παιδιών θα μας στοιχειώνουν όλους. Πρόκειται για μια ηθική αποτυχία».

Η Spoljaric ζήτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση των αιχμαλώτων που έχουν συλληφθεί από τη Χαμάς.

επέμεινε ότι όλα τα μέρη της σύγκρουσης «πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να απαλλάξουν όλους τους αμάχους από τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων».

προειδοποίησε ότι η «αραιή βοήθεια» που εισρέει δεν είναι σε θέση να παράσχει στους ανθρώπους τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.

δήλωσε ότι απαιτείται επειγόντως ασφαλής και διαρκής ανθρωπιστική πρόσβαση σε όλη τη Γάζα.

κατήγγειλε τις επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης, τονίζοντας ότι «οι σκηνές κατεστραμμένων νοσοκομείων και ασθενοφόρων είναι απαράδεκτες».

20:09 Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ: Η πίεση που μας ασκείται θα αυξηθεί – Δεν θα σταματήσουμε

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Γκαλάντ δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να παραμείνει αποφασιστικό στην επίθεσή του, παρά τις «πιέσεις».

«Οι πιέσεις που μας ασκούνται θα αυξηθούν, μπορεί σύντομα να αναγκαστούμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Για μένα, η μάχη δεν μπορεί να σταματήσει μέχρι να επιτευχθούν τα επιτεύγματά της. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει στάση, απλώς προχωράμε μπροστά», δήλωσε.

Ο Γκάλαντ πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις μάχονται στην καρδιά της πόλης της Γάζας.

Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω αυξανόμενων διεθνών πιέσεων για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Οι ΗΠΑ – ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ – έχουν επίσης τονίσει όλο και περισσότερο την ανάγκη προστασίας των αμάχων, ενώ πιέζουν για ανθρωπιστικές «παύσεις» στις μάχες.

20:05 ΠΟΥ: «Πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανθρώπινη καταστροφή;

Ο Tedros Adhanom Ghebreyesus ζήτησε εκ νέου κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων.

«Η ιστορία θα μας κρίνει όλους από το τι θα κάνουμε για να τερματίσουμε αυτή την τραγωδία», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

It has been a month of intense bombardment in #Gaza. 10,000 people have died. Over 4,000 of them were children. How long will this human catastrophe last? We urge all parties to agree to a humanitarian ceasefire and work toward lasting peace. We again call for the immediate… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 7, 2023

19:50 Θρίλερ με πέντε Έλληνες εγκλωβισμένους στη Γάζα

Σε μοναστήρι βρίσκονται πέντε Έλληνες στη Λωρίδα της Γάζας. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο είναι δύσκολο να επικοινωνήσουν. Όπως ανέφερε το MEGA δεν είναι γνωστό πόσες μέρες είναι εγκλωβισμένοι.

Οι ίδιοι απευθύνουν έκκληση για τον απεγκλωβισμό τους και ζητούν παρέμβαση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

19:28 Τουλάχιστον 320 άτομα πέρασαν σήμερα από τη Ράφα

Τουλάχιστον 320 Παλαιστίνιοι διπλής υπηκοότητας εισήλθαν σήμερα στην Αίγυπτο από τη Γάζα, μετά το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται αιγυπτιακές πηγές.

Το συνοριακό πέρασμα έκλεισε το Σάββατο και την Κυριακή μετά από ισραηλινή επίθεση σε ασθενοφόρο που κατευθυνόταν προς τη Ράφα. Άνοιξε και πάλι τη Δευτέρα με περιορισμένο αριθμό διερχόμενων ατόμων, σύμφωνα με το Reuters.

Από αυτούς που πέρασαν στην Αίγυπτο σήμερα, μόνο τέσσερις ήταν τραυματίες που θα λάβουν θεραπεία στην Αίγυπτο, δήλωσε ιατρική πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων.

19:17 Δεν επιβεβαιώνουν οι Παλαιστίνιοι την επίθεση στον Αμπάς

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δημοσιεύτηκε από τουρκικά ΜΜΕ, ως επίθεση ενόπλων κατά του Μαχμούντ Αμπάς, φαίνεται πως δεν επιβεβαιώνεται από τις παλαιστινιακές αρχές.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, σύμφωνα με το Spectator Index, διέψευσε τις αναφορές για απόπειρα δολοφονίας του Αμπάς.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas — The Spectator Index (@spectatorindex) November 7, 2023

I deleted the video. Palestiniam sources say that these are armed clashes in the Jalazoun refugee camp in the Ramallah area. The Palestinian Authority says that the clashes are part of a raid they are conducting against drug dealers. No assassination attempt. https://t.co/UjhcWElnU6 — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 7, 2023

19:08 Κίνδυνος εξάπλωσης χολέρας στη Γάζα – 600 άτομα μοιράζονται μία τουαλέτα σε καταφύγιο του ΟΗΕ

Οι συνθήκες στη Γάζα είναι απάνθρωπες και επιδεινώνονται καθημερινά, αναφέρει το UNRWA του ΟΗΕ, με την έλλειψη πόσιμου νερού να αυξάνει τους φόβους για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

18:54 Αγρυπνία στο Τελ Αβίβ για την απελευθέρωση των ομήρων

Αγρυπνία υπό το φως των κεριών πραγματοποιείται στο Τελ Αβίβ, με συγγενείς και φίλους των ομήρων στη Γάζα να ζητούν την απελευθέρωσή τους.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες έξω από το ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ, καθώς και κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Νωρίτερα σήμερα, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε επίσης την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Amnesty International reiterates its call for the immediate & unconditional release of all civilian hostages, some of them children, who have been held in the occupied Gaza Strip for a month after being abducted by Hamas & other armed groups on 7 October.https://t.co/zbtiAMf3DM — Amnesty International (@amnesty) November 7, 2023

18:50 Σκληρές εικόνες με τραυματισμένα παιδιά μετά τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό της Τζαμπάλια

Υγειονομικοί προσπαθούν να περιθάλψουν παιδιά μετά από ακόμα έναν βομβαρδισμό. Τις φωτογραφίες δημοσιεύει το Quds News Network.

18:39 Σκοπός της Χεζμπολάχ να πιέσει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να σταματήσουν την επίθεση στη Γάζα

Μιλώντας στο NBC News, ο Naim Qassem, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι η αύξηση διασυνοριακών εντάσεων έχει ως στόχο να στείλει «ένα σαφές μήνυμα ότι αν επεκταθείς θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες».

«Η Χεζμπολάχ συμμετέχει για να μειωθεί η πίεση στη Γάζα», δήλωσε ο Qassem στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Qassem πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ επιτίθεται στο Ισραήλ, ενώ άλλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν επιτίθενται στο προσωπικό των ΗΠΑ για να στείλουν ένα μήνυμα να σταματήσει η επίθεση στη Γάζα.

«Όσοι βρίσκονται στον Άξονα της Αντίστασης έχουν δει ότι ο εγκέφαλος είναι η Αμερική», δήλωσε ο Qassem. «Έτσι, χτυπούν την Αμερική για να στείλουν το μήνυμα να σταματήσει. Ακριβώς όπως και το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει».

Και πρόσθεσε: «Πώς η Αμερική και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν το δικαίωμα να στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ που σκοτώνει αμάχους και παιδιά και καταστρέφει σπίτια, ενώ εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους μας και τους αγαπημένους μας στην Παλαιστίνη;».

18:26 Ισραηλινά αεροσκάφη πάνω από την Βηρυτό

Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει κίνηση ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών στην Βηρυτό, όπως μεταδίδει η Haaretz. Κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει νωρίτερα ότι υπήρξε εκτόξευση 20 ρουκετών από τον Λίβανο.

18:07 Σύνοψη σημαντικότερων εξελίξεων

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα σε τελευταία ενημέρωσή του αναφέρει ότι 10.328 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 4.237 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στον πολιορκημένο θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας ανέφερε ότι όλα τα αρτοποιεία στην πόλη της Γάζας και στις βόρειες επαρχίες της Γάζας έχουν σταματήσει να λειτουργούν λόγω των συστηματικών στοχεύσεων του ισραηλινού στρατού αλλά και της έλλειψης καυσίμων και αλευρών.

Ο ακροδεξιός ισραηλινός πολιτικός Simcha Rothman δήλωσε ότι μετά τον πόλεμο, η Γάζα δεν πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Από την άλλη ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ Yossi Beilin είπε στο Al Jazeera ότι είναι «πρόωρο» να πούμε τι θα συμβεί στη Γάζα μετά τον πόλεμο.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υποστηρίζει ότι είναι «έτοιμη να απελευθερώσει» 12 αιχμαλώτους που έχουν συλληφθεί στη Γάζα, αλλά οι ισραηλινές αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις είναι «αυτές που εμποδίζουν την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος».

Δύο ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες στην Ντέρι αλ Μπαλάχ με χτυπήματα σε κτίρια κατοικιών στο κέντρο της πόλης.

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι οι υπηρεσίες υγείας, αποχέτευσης, ύδρευσης και διατροφής της Γάζας πλησιάζουν σε «οριακό σημείο».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συζήτησε την κατάσταση στη Γάζα με τον Ιάπωνα ομόλογό του ενόψει της συνόδου της G7 στο Τόκιο, όπου ο Άντονι Μπλίνκεν ελπίζει ότι τα μέλη θα συμφωνήσουν σε μια ενιαία απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ υποσχέθηκε να «διπλασιάσει» τον αριθμό των νεκρών από τυχόν ισραηλινές επιθέσεις εναντίον αμάχων μετά από πρόσφατο χτύπημα που σκότωσε τρία παιδιά και τη γιαγιά τους στο νότιο Λίβανο.

Διοικητής στρατού του Ισραήλ στον Νότο, είπε ότι για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία, ο ισραηλινός στρατός «μάχεται στην καρδιά της πόλης της Γάζας».

17:55 Βομβαρδισμοί στο κέντρο της Ντέιρ αλ Μπαλάχ – Χτυπήθηκαν κατοικίες

O ανταποκριτής του Al Jazeera, Safwat Kahlout, μεταφέρει την εικόνα από την Ντείρ αλ Μπαλάχ που δέχτηκε νέο χτύπημα μέσα σε λίγες ώρες. Όπως λέει: «ήμασταν στα 300 μέτρα από το σημείο που έγινε η τελευταία έκρηξη πριν από δύο ώρες, όταν ακούσαμε ισχυρές εκρήξεις που ταρακούνησαν το κέντρο της πόλης.

Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν στο σημείο των εκρήξεων για να βοηθήσουν τον κόσμο που βρέθηκε κάτω από χαλάσματα. Σε επικοινωνία μας με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής μας είπαν ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κτίρια κατοικιών στο κέντρο της Ντέρι αλ Μπαλάχ.

Το κέντρο είναι γεμάτο με ανθρώπους που σχηματίζουν ουρές στον φούρνο για προμήθειες νερού.

Τα ασθενοφόρα και οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους να απομακρύνουν τα χαλάσματα για να ανασύρουν τις σορούς.

17:41 Έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση στη Βρετανία ενόψει των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων του Σαββατοκύριακου

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας, Όλιβερ Ντάουντεν, θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης Cobra «για να συντονίσει την αντίδραση της κυβέρνησης στην κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα».

«Θα εξετάσουμε ένα ευρύ φάσμα τομέων, αλλά προφανώς θα επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στον αντίκτυπο της τρομοκρατικής επίθεσης στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου και στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα γύρω από τη συνοχή των κοινοτήτων στη Μ. Βρετανία».

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών των υπουργών σχετικά με τις φιλοπαλαιστινιακές πορείες που έχουν προγραμματιστεί για την Ημέρα Εκεχειρίας, καθώς και εν μέσω της αύξησης των αντισημιτικών και ισλαμοφοβικών περιστατικών στη Βρετανία.

17:32 Αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ να αρθεί η απαγόρευση αντιπολεμικών διαδηλώσεων

Η Adalah – το Νομικό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Αραβικών Μειονοτήτων στο Ισραήλ – δηλώνει ότι υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για την ακύρωση της απόφασης της αστυνομίας να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στη Γάζα.

Η ισραηλινή αστυνομία αποφάσισε νωρίτερα να μην χορηγήσει άδειες για διαδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα στις παλαιστινιακές πόλεις Umm al-Fahm και Shakhnin στο Ισραήλ.

17:27 Αντιμετωπίστε τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία, αλλιώς θα σας κόψουμε τη χρηματοδότηση – Μήνυμα της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε σχολεία και κολλέγια

Ο υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Μιγκέλ Καρντόνα προειδοποίησε τα σχολεία και τα κολέγια ότι μπορεί να χάσουν την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εάν δεν αντιμετωπίσουν τις αντισημιτικές και ισλαμοφοβικές διακρίσεις.

«Θέλουμε να προωθήσουμε την ελευθερία του λόγου και, για να είμαστε ειλικρινείς μαζί σας, οι πανεπιστημιουπόλεις είναι ο χώρος όπου οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά όταν πρόκειται για αντισημιτισμό ή ισλαμοφοβία, αυτό δεν έχει θέση στις πανεπιστημιουπόλεις ή στα σχολεία μας», δήλωσε στο CNN.

Το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Παιδείας έχει λάβει «οκτώ ή εννέα» καταγγελίες από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σημείωσε ο Καρντόνα.

17:22 Στο στόχαστρο της αστυνομίας οι αναρτήσεις των Παλαιστίνιων πολιτών του Ισραήλ

Η ισραηλινή αστυνομία εξέτασε περισσότερες από 370 διαδικτυακές αναρτήσεις σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα που είχαν γραφτεί από Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ, αναφέρει το κέντρο υπεράσπισης Mossawa.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους στο Ισραήλ, δήλωσε ότι περίπου οι μισές αναρτήσεις ερευνώνται επίσημα για «υποκίνηση».

Η οργάνωση κατηγόρησε την ισραηλινή αστυνομία για μεροληψία, επισημαίνοντας το γεγονός ότι κανένας Εβραίος πολίτης δεν έχει ερευνηθεί για διαδικτυακό υλικό «υποκίνησης» που σχετίζεται με τον πόλεμο της Γάζας.

Since 7.10.2023, 374 posts suspected of incitement have been dealt with and investigations have been confirmed against 171 of them. More than 100 people have been arrested, and 44 indictments have been presented. pic.twitter.com/O3DJ69h50x — The Mossawa Center (@MossawaCenter) November 7, 2023

17:14 IDF Είμαστε στην καρδιά της Γάζας

Διοικητής του στρατού του Ισραήλ ενημέρωσε για την επιχειρησιακή πρόοδο και δήλωσε ότι για πρώτη φορά σε μια «δεκαετία οι IDF μάχονται στην καρδιά της πόλης της Γάζας. Στην καρδιά του τρόμου».

«Πρόκειται για έναν πολύπλοκο και δύσκολο πόλεμο και δυστυχώς έχει κόστος», δήλωσε ο Yaron Finkelman, προσθέτοντας ότι ο στρατός «δεν θα σιωπήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή μας».

17:02 IDF: Είκοσι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν περίπου 20 ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ και εξαπέλυσαν επίθεση στη γειτονική χώρα.

Έξι ρουκέτες αναχαιτίστηκαν επιτυχώς και δύο έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές στο Ein Qiniyye, ένα χωριό των Δρούζων κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

16:57 Επικοινωνία Παλαιστινιακής Άρχης με τον Ρώσο ΥΠΕΞ

Ο ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος Hussein al-Sheikh λέει ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για να συζητήσουν τον πόλεμο στη Γάζα και τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας θέση ενάντια στους θανάτους αμάχων από όλες τις πλευρές, την άμεση κατάπαυση του πυρός, το άνοιγμα ασφαλών διαδρόμων και τη μη εκδίωξη του παλαιστινιακού λαού από την πατρίδα του», έγραψε ο al-Sheikh, γενικός γραμματέας της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, στο X.

Είπε ότι και οι δύο συμφώνησαν ότι μια «πολιτική λύση βασισμένη στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», καθώς και να αναλάβουν «κοινή δράση» σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη αυτών των συνδυασμένων στόχων.

16:45 Συνάντηση Μπλίνκεν με τον Ιάπωνα ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συζήτησε την κατάσταση στη Γάζα με τον Ιάπωνα ομόλογό του πριν από τη συνάντηση της G7 στο Τόκιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν ευχαρίστησε την υπουργό Εξωτερικών Γιόκο Καμικάουα που κατήγγειλε τη Χαμάς και που «εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τους Αμερικανούς πολίτες που έχασαν τη ζωή τους» στην επίθεση της οργάνωσης πριν από ένα μήνα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της ΕΕ συναντώνται για τις διήμερες συνομιλίες της G7, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η ομάδα πρέπει να επιδείξει ενότητα για τον πόλεμο στη Γάζα, όπως έκανε και για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

16:30 Haaretz: Συνάντηση του ηγέτη της Χαμάς με τον Ερντογάν

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η ισραηλινή Haaretz ο ηγέτης της Χαμάς θα συναντήσει τον Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία.

16:16 Μποϊκοτάζ του τουρκικού κοινοβουλίου σε μεγάλες εταιρείες που στηρίζουν το Ισραήλ

Το τουρκικό κοινοβούλιο αφαίρεσε προϊόντα της Coca-Cola και της Nestle να πωλούνται στα εστιατόριά του, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται ότι στηρίζουν το Ισραήλ εν μέσω της σύγκρουσης στη Γάζα.

«Αποφασίστηκε τα προϊόντα εταιριών που στηρίζουν το Ισραήλ να μην πωλούνται σε εστιατόρια και καφετέριες στο συγκρότημα του κοινοβουλίου», αναφέρει η ανακοίνωση του κοινοβουλίου, στην οποία σημειώνεται ότι η απόφαση ελήφθη από τον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, Νουμάν Κουρτουλμούς, ενώ οι δύο εταιρίες δεν κατονομάζονται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

16:00 Επίθεση με πυροβολισμούς στη συνοδεία του Μαχμούντ Αμπάς

Επίθεση με πυροβολισμούς εξαπέλυσαν ένοπλοι στη συνοδεία του επικεφαλής της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η οργάνωση «Παιδιά του Αμπού Τζαντέλ».

Τα «Παιδιά του Αμπού Τζαντέλ» είχαν δώσει προθεσμία 24 ωρών στον Μαχμούντ Αμπάς να πάρει μέτρα στη Γάζα κατά του Ισραήλ.

Σε βίντεο που ανέβηκε σε κανάλια στο Telegram κι έκανε λόγο για απόπειρα δολοφονίας του Μαχμούντ Αμπάς και έχει αναδημοσιευθεί σε τουρκικά μέσα διακρίνεται τουλάχιστον ένας φρουρός από τη συνοδεία του Μαχμούντ Αμπάς να δέχεται πυροβολισμούς και να πέφτει τραυματίας στο έδαφος.

Προς το παρόν η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από κάποιο αραβόφωνο μέσο.

#SONDAKİKA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konvoyuna ateş açıldı. ▪️Saldırıyı ‘Ebu Cendel’in Çocukları’ üstlendi.

▪️Ebu Cendel’in Çocukları, Mahmud Abbas’a Gazze konusunda adım atması ve İsrail’e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti. pic.twitter.com/ZKRwqOpZGC — EHA MEDYA (@eha_medya) November 7, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

15:46 Ισραηλινό χτύπημα στο Ντέιρ Αλ-Μπάλα – Δεκάδες νεκροί

Για «σφαγή» κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό, το υπουργείο Υγείας της Γάζας κάνοντας λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στο Ντέιρ αλ-Μπάλα.

Η ισραηλινή επίθεση έγινε σε δύο σπίτια στην κεντρική Γάζα.

Φωτογραφίες που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera δείχνουν δεκάδες κατοίκους, πληρώματα ασθενοφόρων και μέλη της πολιτικής άμυνας να ψάχνουν στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός.

#عاجل | صحة غزة: عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بدير البلح#حرب_غزة pic.twitter.com/XNDer4n62Q — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 7, 2023

15:33 Χεζμπολάχ: Θα απαντήσουμε επί δύο σε ισραηλινά χτυπήματα κατά αμάχων

Ένας βουλευτής της Χεζμπολάχ δήλωσε την Τρίτη ότι η λιβανέζικη οργάνωση θα απαντήσει «επί δύο» σε τυχόν ισραηλινές επιθέσεις εναντίον αμάχων μετά το χτύπημα που σκότωσε τρία παιδιά και τη γιαγιά τους στο νότιο Λίβανο.

«Η αντίσταση θα απαντήσει διπλά σε κάθε επίθεση που στοχεύει αμάχους», δήλωσε ο Αλί Φαγιάντ σύμφωνα με το Reuters κατά την κηδεία των τεσσάρων Λιβανέζων που σκοτώθηκαν την Κυριακή στα νότια του Λιβάνου.

15:21 Συγκλονιστική στιγμή – Παλαιστίνιοι με λευκές σημαίες και σηκωμένα ψηλά τα χέρια εγκαταλείπουν τη Λωρίδα της Γάζας

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός και δείχνει εκατοντάδες κατοίκους της Γάζας, μερικοί από τους οποίους έχουν υψωμένα τα χέρια και μερικοί κρατάνε λευκές σημαίες, να κινούνται μαζικά και πεζή κι όντας περικυκλωμένοι από ισραηλινά στρατεύματα μέσω του δρόμου Σαλάχ αλ Ντιν από τον βορρά προς νότο της Λωρίδας.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Αβιχάι Αντράε δημοσίευσε το σύντομο κλιπ στο X.

Ο Αντράε γράφει ότι οι IDF ανοίγουν και πάλι έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για την εκκένωση των Παλαιστινίων και απηύθυναν άλλη μια έκκληση προς τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας και να κατευθυνθούν νότια.

Ο Αντράε ανακοίνωσε ότι ο δρόμος Σαλάχ αλ Ντιν θα είναι ανοικτός για τους Παλαιστίνιους ώστε να εκκενώσουν προς τη νότια Γάζα μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ. σήμερα.

#عاجل أيها سكان غزة، انضموا الى الكثيرين الذين يتوجهون الى جنوب وادي غزة في هذه الساعة!

🔴أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تواصل المساس بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحتكم وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين… pic.twitter.com/9hxL6e8gfn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 7, 2023

«Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε αυτήν την επόμενη ευκαιρία για να μετακινηθείτε νότια πέρα ​​από τη Γουάντι Γάζα», αναφέρει ακόμα κατηγορώντας τη Χαμάς ότι «συνεχίζει να υπονομεύει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες» και την κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους σαν «ανθρώπινες ασπίδε».

«Αν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ήδη φροντίσει για τον εαυτό του», αναφέρει ακόμα.

Invading Israeli tanks are in #Gaza to force the mass expulsion of Palestinians from their homes. We have warned repeatedly that Israel is planning for and implementing a 2nd #Nakba. And the world is still debating whether to call for a #CeasefireForGaza? pic.twitter.com/w3boDCXRZk — Husam Zomlot (@hzomlot) November 7, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

15:07 Η Χαμάς ήταν έτοιμη να απελευθερώσει 12 ξένους ομήρους αλλά το Ισραήλ την εμπόδισε

Με ανάρτηση στο κανάλι του Telegram, το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ ανέφεραν ότι είναι έτοιμες να απελευθερώσουν 12 ομήρους με ξένη υπηκοότητα αλλά το Ισραήλ το εμπόδισε.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, oι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ ανέφεραν ότι ήταν «έτοιμες να απελευθερώσουν» 12 ομήρους που βρίσκονται στη Γάζα, αλλά «η κατάσταση στο έδαφος», δηλαδή οι ισραηλινές αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις – «είναι αυτό που εμποδίζει την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος».

14:54 Συγκλονιστική φωτογραφία – Το ισοπεδωμένο γραφείο του AFP στη Γάζα μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Μια φωτογραφία που μοιράστηκε ένας δημοσιογράφος του AFP την Τρίτη έδειξε την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο γραφείο του πρακτορείου ειδήσεων στη Γάζα μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Το γραφείο του AFP επλήγη την περασμένη εβδομάδα εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιδρομών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Το AFP ζήτησε περισσότερες εξηγήσεις από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με την επίθεση. Ο στρατός είχε δηλώσει ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ένα κτίριο σε κοντινή απόσταση που «μπορεί να προκάλεσε συντρίμμια».



Ωστόσο, το AFP δήλωσε ότι η ισραηλινή δήλωση «από μόνη της δεν εξηγεί την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο γραφείο του AFP».

«Ένα χτύπημα στα γραφεία ενός διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων στέλνει ένα βαθιά ανησυχητικό μήνυμα σε όλους τους δημοσιογράφους που εργάζονται σε τόσο δύσκολες συνθήκες στη Γάζα», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AFP, Φαμπρίς Φρις.

«Είναι σημαντικό να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για την προστασία των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα», πρόσθεσε.

14:44 Συνολικά 114 ξένοι έχουν απομακρυνθεί από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα

Συνολικά 114 ξένοι υπήκοοι έχουν απομακρυνθεί από τη Γάζα προς την Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα μέχρι σήμερα Τρίτη, δήλωσε στο CNN, ένας Αιγύπτιος συνοριακός αξιωματούχος.

Επιπλέον, τέσσερις τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι έφτασαν στην Αίγυπτο για περίθαλψη μέσω του περάσματος, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN, ο συνολικός αριθμός των τραυματισμένων Παλαιστινίων με σοβαρά τραύματα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα που έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο ανέρχεται σε 105.

Τουλάχιστον άλλοι 30 τραυματίες ασθενείς αναμένεται να φθάσουν σήμερα στη χώρα, δήλωσε ακόμα ο αξιωματούχος.

14:34 IDF: Συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τούνελ της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε νέα βίντεο στη δημοσιότητα από τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, με τους στρατιώτες των IDF να συνεχίζουν να καταστρέφουν τούνελ της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις IDF, στρατιώτες εντόπισαν τούνελ μέσα σε μια κατοικία σε μια αστική γειτονιά στην περιοχή Μπέιτ Χανούν.

Δείτε σχετικό βίντεο:





14:28 Αυξάνονται οι νεκροί στη Γάζα

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 10.328 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πολιορκημένο θύλακα μετά από ισραηλινές επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 4.237 παιδιά.

14:25 ΟΗΕ: Σε «κρίσιμο σημείο» η κατάσταση στη Γάζα

Οι υπηρεσίες στη Γάζα είναι κοντά σε «κρίσιμο σημείο» χωρίς προμήθειες σε καύσιμα, δήλωσε σήμερα ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του γραφείου συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), προσθέτοντας ότι κανένα από τα 569 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν φθάσει στον θύλακα έως τώρα δεν μετέφερε καύσιμα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής των υπηρεσιών αρωγής του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς δήλωσε ότι υπήρχε «κάποια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος καυσίμων στην υπό ισραηλινή πολιορκία Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

«Ολοένα και περισσότερες μονάδες κλείνουν, ολοένα και περισσότερα ζωτικής σημασίας μέσα τελειώνουν», δήλωσε ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην ίδια ενημέρωση, αναφερόμενος στις προμήθειες καυσίμων.

14:16 «Το αισθάνθηκα σαν χίλιους σεισμούς»

Κάτοικος της νότιας Γάζας περιγράφει το ισραηλινό χτύπημα που κατέστρεψε το σπίτι του και, ανάμεσα σε άλλα, λέει: «Το αισθάνθηκα σαν χίλιους σεισμούς, σαν να ήταν ένα εκατομμύριο ατομικές βόμβες μαζί».

“It felt like one million earthquakes, like a million nuclear bombs combined.” A displaced #Gazan describes an #Israeli airstrike that destroyed his house in the southern Gaza Strip. Read more: https://t.co/wVFOF9vdte pic.twitter.com/LXNPuezFug — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 7, 2023

14:09 Ποιες χώρες έχουν ανακαλέσει τους διπλωμάτες τους από το Ισραήλ

Το Al Jazeera έχει συγκεντρώσει σε ένα γράφημα ποιες χώρες έχουν ανακαλέσει τους διπλωμάτες τους από το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι η Βολιβία έχει διακόψει εντελώς τις διπλωματικές σχέσεις της με το Ισραήλ.

Οι χώρες που έχουν αποσύρει τους διπλωμάτες τους είναι οι:

Μπαχρέιν

Τσαντ

Χιλή

Κολομβία

Ονδούρα

Ιορδανία

Νότια Αφρική

Τουρκία

14:00 Έληξε η διορία που είχε δώσει το Ισραήλ για απομάκρυνση αμάχων από τη βόρεια Γάζα

Στις 14:00 η ώρα το μεσημέρι έληξε η διορία που είχε δώσει ο ισραηλινός στρατός για απομάκρυνση αμάχων από τη βόρεια Γάζα μέσω του διαδρόμου εκκένωσης που άνοιξε.

Εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Εσωτερικών στη Γάζα κατήγγειλε ότι: «Η υποτιθέμενη ασφαλής διαδρομή για την έξοδο των Παλαιστινίων από τη βόρεια προς τη νότια Γάζα για την οποία μιλάει η ισραηλινή κατοχή δεν είναι παρά ένα ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ, καθώς η κατοχή διέπραξε ειδεχθείς σφαγές εναντίον αμάχων που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις μάχες χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδρομή».

13:53 Έσωσαν γυναίκα και τις κόρες της κάτω από τα ερείπια

Νέο συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από τη Γάζα, με μια γυναίκα και τις κόρες της να ανασύρονται ζωντανές κάτω από τα ερείπια κτιρίου μετά από ισραηλινό χτύπημα.

A woman and her daughters have miraculously been pulled out alive from under the rubble of their home in Gaza.#GazaGenocide #CeasefireInGazaNOW https://t.co/7C1kfYTvmz pic.twitter.com/OznkJlFd2t — Quds News Network (@QudsNen) November 7, 2023

13:43 Διαδήλωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη στη Στοκχόλμη

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο οι οποίες ζητούν να υπάρξει τερματισμός των βομβαρδισμών στη Γάζα για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη.

Δείτε βίντεο από τη Στοκχόλμη:





13:33 Εκατοντάδες αποχαιρετούν τη γιαγιά με τα εγγόνια της που σκοτώθηκαν στον Λίβανο

Μια γυναίκα και τρία παιδιά, τα εγγόνια της, σκοτώθηκαν στον Λίβανο μετά από ισραηλινό χτύπημα.

Τα θύματα βρίσκονταν σε όχημα της οικογένειας στον νότιο Λίβανο.

Lebanese mourners bid a farewell to a grandmother and her three granddaughters who were murdered last night in an Israeli artillery bombardment which targeted their vehicle in southern Lebanon.https://t.co/7C1kfYTvmz pic.twitter.com/WqKtyq9OH8 — Quds News Network (@QudsNen) November 7, 2023

13:24 UNRWA: Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος πουθενά στη Γάζα

«66 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 540 τραυματίστηκαν σε 50 εγκαταστάσεις της UNRWA που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγια τον τελευταίο μήνα.

Άνθρωποι που βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών – αναζητώντας ασφάλεια σε σχολεία της UNRWA – σκοτώθηκαν σε μέρη που θα έπρεπε να προστατεύονται σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», καταγγέλλει με νέα ανάρτησή της η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

No place is safe in📍#Gaza 66 people have been killed & 540 injured sheltering in 50 @UNRWA installations this past month People sheltering under the @UN flag- seeking safety in @UNRWA schools- were killed in places that should be protected under International Humanitarian Law pic.twitter.com/EZEyMeJHPJ — UNRWA (@UNRWA) November 7, 2023

13:15 Παύλος Μαρινάκης: Είναι αναγκαίο να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις και συνεχής ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

Με αναφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια που απέστειλε η Ελλάδα προς τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το φορτίο το οποίο περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό έφθασε χθες με αεροσκάφος C130 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελ Αρίς της Αιγύπτου, όπου το υποδέχθηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο», είπε και εξήγησε ότι το φορτίο της βοήθειας συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

C-130 aircraft with cargo of 🇬🇷 humanitarian aid destined for the civilians of the Gaza Strip arrived at El Arish Airport in Egypt. Mission was welcomed by the Ambassador of Greece to Egypt pic.twitter.com/3BTkE13idB — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 6, 2023

«Είναι αναγκαίο να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις και συνεχής ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, κάτι το οποίο τόνισε και ο πρωθυπουργός στη χθεσινή επικοινωνία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν», πρόσθεσε.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και την καταδίκη της τρομοκρατικής Χαμάς», τόνισε.

13:10 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πριν από τη σύνοδο της G7 στο Τόκιο

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση στους πολιορκημένους στη Γάζα στην Ιαπωνία με συνθήματα «Σταματήστε τη γενοκτονία» και «Μπλίνκεν ντροπή σου».

13:05 Νέες εχθροπραξίες στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνοιυ

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι το Ισραήλ χτύπησε και πάλι θέσεις στον Λίβανο ως απάντηση σε επίθεση.

Ο ίδιος έγραψε:

«Οι IDF επιτέθηκαν σε τρομοκρατική ομάδα στο λιβανέζικο έδαφος που προσπάθησε να εκτοξεύσει αντιαρματικό πύραυλο προς το ισραηλινό έδαφος κοντά στην περιοχή Σατούλα.

Επίσης, νωρίτερα σήμερα οι δυνάμεις των IDF επιτέθηκαν σε μια θέση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να απομακρύνουν μια απειλή».

טנק של צה»ל תקף לפני זמן קצר בשטח לבנון חוליית מחבלים שניסתה לשגר טיל נ»ט לעבר שטח ישראל סמוך למרחב שתולה. כמו כן, מוקדם יותר היום כוחות צה»ל תקפו עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה, על מנת להסיר איום. — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 7, 2023

12:57 Κοριτσάκι από την Κορέα σοκάρεται όταν του δείχνουν τραυματισμένο παιδί στην Παλαιστίνη

Κορίτσι από την Κορέα παθαίνει σοκ και βουρκώνει όταν του δείχνουν τραυματισμένο παιδί στην Παλαιστίνη. Το παιδί δείχνει να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ενώ όσο κοιτάει το τραυματισμένο αγοράκι ετοιμάζεται να βάλει τα κλάματα.

Πώς, άλλωστε, να χωρέσει το μυαλουδάκι του ό,τι συντελείται στη Γάζα με μεγάλα θύματα τα παιδιά;

Δείτε το βίντεο:

A video of a Korean child crying after seeing a Palestinian child cry in the hospital has become viral on social media. pic.twitter.com/e92dYWhlTp — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) November 7, 2023

12:50 Τρία οπλισμένα drones καταρρίφθηκαν πάνω από το αεροδρόμιο του Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ

Τρία οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σήμερα πάνω από το αεροδρόμιο του Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ, στο οποίο σταθμεύουν αμερικανικές και άλλες διεθνείς δυνάμεις, σε δύο χωριστές επιθέσεις, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις, οι οποίες είναι οι τελευταίες μιας σειράς εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

US military bases in Iraq, Syria targeted again by droneshttps://t.co/JMn7dXk3Jp pic.twitter.com/5txzB2g0NE — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) November 7, 2023



Το σύστημα άμυνας στρατιωτικής βάσης κοντά στο αεροδρόμιο λειτούργησε επιτυχώς εναντίον των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αναφέρεται στη δήλωση. Δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές στις υποδομές, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ αλ-Σουντάνι έχει δεσμευθεί να διώξει τους υπεύθυνους για τις πρόσφατες επιθέσεις σε τρεις στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ που φιλοξενούν συμβούλους του διεθνούς συνασπισμού.

Πρόκειται για τις βάσεις Αΐν αλ-Άσαντ στο δυτικό Ιράκ, μια στρατιωτική βάση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης και την Χαρίρ στην Αρμπίλ.

12:42 Μόσχα: Χρειάζονται «ανθρωπιστικές παύσεις» για την «καταστροφική» κατάσταση στη Γάζα

Η Ρωσία ζητά «ανθρωπιστικές παύσεις» κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση για τους αμάχους εκεί «καταστροφική».

Η Μόσχα θα συνεχίσει τις επαφές με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τους Παλαιστίνιους για να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι ανθρωπιστικές προμήθειες μπορούν να παραδοθούν στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση των ΜΜΕ.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής σε επίπεδο εργασιών, δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμη επαφές υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Οι Ρώσοι διπλωμάτες συνεχίζουν να εργάζονται για την επιστροφή των Ρώσων πολιτών από τη ζώνη σύγκρουσης Παλαιστίνης – Ισραήλ».

12:35 Σοροί νεκρών Παλαιστινίων στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα

Ομαδική κηδεία θυμάτων των χθεσινοβραδινών βομβαρδισμών γίνεται στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα.

Πολλές είναι οι σοροί των θυμάτων, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα να τους αποχαιρετούν εν μέσω νέων ισραηλινών επιθέσεων και με τη χερσαία επιχείρηση των IDF να κλιμακώνεται.

Bodies of Palestinians murdered by Israel last night are laid out for a mass funeral in the courtyard of the Saint Porphyrius Church in #Gaza. pic.twitter.com/6UF6h4ofKP — Quds News Network (@QudsNen) November 7, 2023

12:25 Σκληρή ανακοίνωση του ΚΙΣΕ για την πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ «Πανελλαδική ημέρα δράσης υπέρ του παλαιστινιακού λαού»

«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την έκπληξη και τον προβληματισμό από την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ με την οποία κήρυσσε «τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 πανελλαδική ημέρα δράσης υπέρ του παλαιστινιακού λαού», μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση των 30 ημέρων από τη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς σε πόλεις και χωριά του Κράτους του Ισραήλ.

Με το κείμενο αυτό, υιοθετεί το Δ.Σ της ΟΛΜΕ και χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία της Χαμάς που επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ, και τη δολοφονία Εβραίων, όπου κι αν βρίσκονται», αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα, το ΚΙΣΕ.

12:16 Παλαιστίνιος αξιωματούχος Υγείας: Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση του παιδιατρικού νοσοκομείου al-Rantisi

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο ισραηλινός στρατός διέταξε τη διοίκηση του νοσοκομείου παίδων al-Rantisi να εκκενώσει το νοσοκομείο, επειδή σκοπεύει να βομβαρδίσει την εγκατάσταση.

Δεν υπήρξε άμεση ισραηλινή απάντηση στην κατηγορία.

Το υπουργείο έδωσε επίσης τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Περίπου 70 παιδιά εκτιμάται ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο al-Rantisi

Η εγκατάσταση φιλοξενεί 1.000 εκτοπισμένους ανθρώπους στη βόρεια Γάζα

Ένας αριθμός ασθενών δεν γίνεται να μεταφερθεί για λόγους υγείας

Το al-Rantisi είναι ένα νοσοκομείο που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και στεγάζει το μοναδικό παιδιατρικό τμήμα για τον καρκίνο στη Γάζα

Ο θάλαμος για τα παιδιά με καρκίνο χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τη Δευτέρα

12:06 Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Στο τέλος του πολέμου οι IDF θα έχουν απόλυτη ελευθερία δράσης στη Γάζα – Απειλές στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σε ειδική ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας της Κνεσέτ ότι οι κύριοι στόχοι για την περίοδο μετά τον πόλεμο στη Γάζα είναι η εξάλειψη της απειλής για την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών, ο τερματισμός της στρατιωτικής και κυβερνητικής δραστηριότητας της Χαμάς και η εξασφάλιση της ελευθερίας δράσης των IDF στη Γάζα «χωρίς περιορισμούς στις επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τον Γκάλαντ, «Το σύστημα ασφαλείας υπό την ηγεσία μου επικεντρώνεται σε δύο βασικά πράγματα: τη νίκη στον πόλεμο και την επιστροφή των ομήρων».

Ο Γκάλαντ πρόσθεσε ότι «ο Γιαχία Σινουάρ έκανε ένα λάθος στη Γάζα και σφράγισε τη μοίρα της Χαμάς και τη μοίρα της Γάζας. Αν ο Νασράλα κάνει λάθος, θα σφραγίσει τη μοίρα του Λιβάνου».

11:56 Προσήχθη 22χρονος στο Σύνταγμα – Ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία

Σε προσαγωγή 22χρονου προχώρησε η Αστυνομία επειδή ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία στο Σύνταγμα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11:47 «Δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους και τα τρώνε τα σκυλιά»

Σοκάρει η δήλωση του προέδρου του Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, Ραμί Αμπντού για την κατάσταση στη Γάζα.

«Δεκάδες πτώματα κείτονται στις άκρες των δρόμων ανατολικά και δυτικά της πόλης της Γάζας και τα τρώνε τα σκυλιά.

Εκατοντάδες θύματα αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα και τα σώματά τους αποσυντίθενται. Κάποιοι από αυτούς ήταν ζωντανοί, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να τους ανασύρει κάτω από τα χαλάσματα.

Άνθρωποι στην πόλη της Γάζας και στις βόρειες περιοχές της Γάζας πεθαίνουν από την πείνα λόγω της εξάντλησης των τροφίμων και του πόσιμου νερού, ενώ έχουν αναφερθεί θάνατοι παιδιών λόγω λειψυδρίας και πείνας», λέει ο ίδιος.

Τη δήλωση αναμεταδίδει και το δίκτυο Quds News Network που σχετίζεται με τη Χαμάς.

BREAKING | Rami Abdu, the Chairman of the Euro-Mediterranean Human Rights Monitor: ⭕ Dozens of dead bodies are lying on the sides of roads east and west of Gaza City, and are being EATEN BY DOGS. ⭕ Hundreds of victims are missing under the rubble, and their bodies are… pic.twitter.com/s8sQ4bwwmP — Quds News Network (@QudsNen) November 7, 2023

11:38 Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή εν μέσω της κλιμάκωσης στη Γάζα

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ άρχισε σήμερα πενθήμερη επίσκεψη στη Μέση Ανατολή για να συζητήσει με κυβερνητικούς αξιωματούχους και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα καθώς κλιμακώνεται η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, begins a five-day visit to the Middle East to engage with government officials and civil society on the human rights violations taking place amid Israel’s escalation in #Gaza.https://t.co/xcsjNVSuat pic.twitter.com/vQUdDYHhut — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 7, 2023

«Ήταν ένας ολόκληρος μήνας σφαγής, αδιάκοπου πόνου, αιματοχυσίας, καταστροφής, οργής και απελπισίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Τουρκ.

«Παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων βρίσκονται στη ρίζα αυτής της κλιμάκωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξεύρεση μιας διεξόδου απ’ αυτή τη δίνη του πόνου».

Ο Τουρκ βρίσκεται σήμερα στο Κάιρο και θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη, τη Ράφα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τη Γάζα, πριν ταξιδέψει μεθαύριο, Πέμπτη, στο Αμμάν, ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

11:28 IDF: Ανοίγει ξανά διάδρομος προς τον νότο

Σύμφωνα με τις IDF, ανοίγει ξανά διάδρομος διαφυγής προς τον νότο για τους αμάχους.

The IDF has once again opened an evacuation corridor today for civilians in northern Gaza to move southwards: https://t.co/Q3LHbDqAwS — Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος Τύπου των IDF αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Κάτοικοι της Γάζας, ενωθείτε με τους πολλούς που κατευθύνονται προς τα νότια του Γουάντι Γάζα αυτή την ώρα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρόλο που η Χαμάς συνεχίζει να υπονομεύει τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές προσπάθειες για λογαριασμό σας και σας χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες, σήμερα οι IDF θα επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση από τον δρόμο Σαλάχ αλΝτιν μεταξύ 10 π.μ. και 2 μ.μ..

Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να μετακινηθείτε νότια πέρα από το Γουάντι Γάζα.

Πολλοί από εσάς το κάνετε αυτή την ώρα, όπως μπορείτε να δείτε στις συνημμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από λίγο. Αν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ήδη φροντίσει να προστατευτούν».

#عاجل أيها سكان غزة، انضموا الى الكثيرين الذين يتوجهون الى جنوب وادي غزة في هذه الساعة!

🔴أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تواصل المساس بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحتكم وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين… pic.twitter.com/9hxL6e8gfn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 7, 2023

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να κατευθυνθούν στον νότο, οι βομβαρδισμοί στη νότια Γάζα συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, με τουλάχιστον 23 άτομα να χάνουν τη ζωή τους στην Καν Γιουνίς και τη Ράφα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους Υγείας.

11:25 Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στο Ισραήλ για τα θύματα από τις επιθέσεις της Χαμάς

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στο Ισραήλ για τα θύματα από τις επιθέσεις της Χαμάς.

Live update: Israelis hold minute of silence for October 7 massacre victims https://t.co/Lx3ql3OPoU . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 7, 2023

11:24 Το γράφημα που αποτυπώνει τη φρίκη των 31 ημερών

Το infographic του Euro-Med Monitor αποτυπώνει τη φρίκη των 31 ημερών μετά από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο που κήρυξε το Ισραήλ στη συνέχεια.

#Infographic| Statistics on the Israeli attack on the Gaza Strip (07 October-06 November 2023) pic.twitter.com/JadzRWMhVU — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) November 6, 2023

11:16 Μετά τις 7 Οκτωβρίου: Περισσότεροι από 330.000 Ισραηλινοί έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ

Το ynet αναφέρει ότι περισσότεροι από 331 χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Η Αρχή Αεροδρομίων δήλωσε ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λειτουργεί και είναι ανοικτό για απογειώσεις και προσγειώσεις.

11:13 Κι άλλος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος νεκρός

Νεκρός είναι ο δημοσιογράφος του παλαιστινιακού πρακτορείου ειδήσεων WAFA, Αμπού Χασίρα.

Σύμφωνα με το WAFA, ο ίδιος έχασε τη ζωή του μαζί με άλλα 42 άτομα (συγγενείς και γείτονές του) στα δυτικά προάστια της πόλης της Γάζας.

11:00 Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι Υγείας: 23 οι νεκροί μετά από τα χτυπήματα στην Καν Γιουνίς και Ράφα

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους Υγείας, τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νωρίς σήμερα το πρωί στις πόλεις Καν Γιουνίς και Ράφα στη νότια Γάζα.

10:50 UNRWA: Κολοσσιαίες διαστάσεις παίρνει ο αναγκαστικός εκτοπισμός και η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα

Νέα ανάρτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα έκανε η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή.

H UNRWA σημειώνει ότι κολοσσιαίες διαστάσεις παίρνει ο αναγκαστικός εκτοπισμός και η ανθρωπιστική τραγωδία στην πολιορκημένη από το Ισραήλ Λωρίδα.

«Εδώ και έναν μήνα, οι άνθρωποι σε όλη την περιοχή της Γάζας δεν λαμβάνουν βοήθεια, σκοτώνονται και βομβαρδίζονται έξω από τα σπίτια τους.

Καθημερινός αγώνας για να βρουν ψωμί και νερό. Οι διακοπές ρεύματος αποκόπτουν τους ανθρώπους από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τον υπόλοιπο κόσμο», σημειώνει η UNRWA.

For 1 month, people across📍#GazaStrip have been denied aid, killed & bombed out of their homes. Daily struggles to find bread & water. Blackouts cut people off from loved ones & the rest of the world. This is forced displacement & humanitarian tragedy of colossal proportions. pic.twitter.com/J12Z4w0hqw — UNRWA (@UNRWA) November 7, 2023

10:41 Συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ – «Μείνετε κοντά σε προστατευμένη περιοχή»

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, οι κάτοικοι στο βόρειο Ισραήλ που διαμένουν στις περιοχές

Μέιν Μπαρούτς

Κφαρ Γκιλάντι

Μασγκάβ Αμ

Μενάρα

Μαλκιάχ

Κφαρ Γιουβάλ

Μετούλα

Μαργκαλιότ

Ραμότ Ναφτάλι

καλούνται να παραμείνουν κοντά σε προστατευόμενες περιοχές λόγω προειδοποίησης για περιστατικό ασφαλείας.

Η κυκλοφορία στους δρόμους στην περιοχή Ραμίμ Ριντζ έχει απαγορευτεί.

Live update: Residents in north instructed to stay near shelters amid unspecified security alert – report https://t.co/qoFoprsCio . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 7, 2023

10:30 Ισχυρό το ισραηλινό χτύπημα στην Καν Γιουνίς – 11 οι νεκροί

Ισραηλινό χτύπημα σε σπίτι στην Καν Γιουνίς στη νότια Γάζα προκάλεσε τον θάνατο 11 ανθρώπων και πανικό.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και παιδιά.

Δείτε βίντεο από τον δημοσιογράφο Αμρ Ταμπάς:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amr Tabash (@amr.tabash)

10:19 Βίντεο γροθιά στο στομάχι από τη Γάζα

Τραγικές είναι οι συνθήκες στη Γάζα. Οι πολίτες προσπαθούν να βγάλουν κάτω από τα ερείπια τις σωρούς των θυμάτων με τις εικόνες να είναι πολύ σκληρές.

With a severe shortage of civil defense equipment, this is how civilians in Gaza are pulling out their victims to bury them after being bombed and murdered by Israel.#CeasefireInGazaNow pic.twitter.com/VCLxL8Zi4B — Quds News Network (@QudsNen) November 7, 2023

10:08 Πυροβόλησαν Παλαιστίνια που είχε σημαία της Χαμάς και ένα μικρό μαχαίρι κοντά στην Ιερουσαλήμ

Παλαιστίνια που ήταν τυλιγμένη με σημαία της Χαμάς και είχε μαζί της ένα μικρό μαχαίρι πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στο checkpoint στην Καλαντίγια κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Δείτε βίντεο:





Η γυναίκα, σύμφωνα με τους Times of Israel, δέχεται ιατρική βοήθεια επί τόπου και είναι υπό κράτηση.

Η τραυματισμένη γυναίκα έφτασε πεζή στο σημείο ελέγχου και αρνήθηκε να ακούσει τις οδηγίες των φρουρών και των δυνάμεων της Συνοριακής Αστυνομίας, οι οποίοι «απάντησαν γρήγορα πυροβολώντας την και την εξουδετέρωσαν», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής Αστυνομίας.

10:00 Ερυθρά Ημισέληνος: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στις νυχτερινές επιδρομές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 47 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν επίσης κατά τη διάρκεια των επιδρομών που έχουν αυξηθεί σε συχνότητα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά. Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν στην περιοχή της Χεβρώνας.

Το πρωί πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στα περίχωρα του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, όπου αναφέρθηκαν επίσης κάποιες μάχες.

Τουλάχιστον 164 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κρατουμένων που πέθαναν υπό ισραηλινή κράτηση.

Περισσότεροι από 2.200 έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Μετασχηματιστής πήρε φωτιά μετά από ισραηλινή επίθεση στην Τουλκαρέμ:

A power transformer catches fire after being targeted by Israeli gunfire in the Tulkarm refugee camp in the occupied West Bank. pic.twitter.com/236CfheRzm — Quds News Network (@QudsNen) November 7, 2023

09:50 Παραδέχεται το χτύπημα κοντά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς – Μαχητές της Χαμάς ήταν σε διπλανό κτίριο

Σύμφωνα με την καθημερινή τακτική ενημέρωση του ισραηλινού στρατού, οι IDF συνεχίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχεται το χτύπημα κοντά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς, ωστόσο υποστηρίζει ότι μαχητές της Χαμάς ήταν σε διπλανό κτίριο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση με φωτογραφίες και βίντεο στο X (πρώην Twitter):

הלוחמים הכווינו כלי טיס לתקיפת המחבלים. התקיפה הובילה לפיצוצי משנה משמעותיים שהעידו על הימצאות מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס בסביבה אזרחית — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 7, 2023

09:41 Ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Βρίσκουν ανθρώπινα υπολείμματα ένα μήνα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς»

Ο Έιλον Λεβί, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες ανθρώπων που εργάζονται για την ταυτοποίηση ανθρώπινων λειψάνων μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Στις 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς απανθράκωσε τα θύματά της έτσι που οι IDF προσέλαβαν αρχαιολόγους για να ελέγξουν τα χαλάσματα και να βρουν ανθρώπινα λείψανα.

Βρήκαν ‘βέβαιες αποδείξεις’ για τα λείψανα δέκα ανθρώπων», γράφει ο ίδιος.

Δείτε την ανάρτησή του:

On October 7, Hamas incinerated its victims so badly that the IDF has recruited archaeologists to sift through the rubble and find human remains. They’ve found “certain evidence” of the remains of ten people. pic.twitter.com/tOcBMiqV2R — Eylon Levy (@EylonALevy) November 7, 2023

09:31 Μόσχα: Πολλά ερωτήματα προκαλεί η δήλωση του Ισραηλινού υπουργού για την πυρηνική βόμβα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα πως η δήλωση Ισραηλινού υπουργού, ο οποίος φάνηκε ανοιχτός στην ιδέα να πραγματοποιήσει το Ισραήλ πυρηνικό πλήγμα στη Γάζα, δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

Προχθές, Κυριακή, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέστειλε τη συμμετοχή στις κυβερνητικές συνεδριάσεις του υπουργού Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος ανήκει σ’ ένα ακροδεξιό κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού.

Ερωτηθείς σε ραδιοφωνική συνέντευξη για μια υποθετική πυρηνική επιλογή, ο Ελιγιάχου απάντησε: «Αυτός είναι ένας τρόπος».

Το σχόλιό του καταδικάσθηκε γρήγορα από όλο τον αραβικό κόσμο, προβλημάτισε Ισραηλινούς παρουσιαστές και χαρακτηρίσθηκε «απαράδεκτο» από Αμερικανό αξιωματούχο.

09:24 Νοσοκόμα που έφυγε από τη Γάζα: «Τα παιδιά ζουν ακρωτηριασμένα σε άθλιες συνθήκες»

Η νοσοκόμα Έμιλι Κάλαχαν περιγράφει τον εφιάλτη του πολέμου στη Γάζα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

09:14 Συγκλονιστικό βίντεο – Κοριτσάκι σώθηκε από τα συντρίμμια μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Διασώστες κατάφεραν να βγάλουν από τα συντρίμμια κτιρίου στη Γάζα κοριτσάκι που κυριολεκτικά είχε θαφτεί κάτω από μπάζα μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Το βίντεο από το δίκτυο Quds News Network είναι συγκλονιστικό.

Το κοριτσάκι απλώνει το χέρι του για να ζητήσει βοήθεια, ενώ οι διασώστες μετακινούν προσεκτικά τα κομμάτια τοίχου που το έχουν πλακώσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πού έχει μεταφερθεί το κοριτσάκι.





Διαβάστε περισσότερα εδώ

09:05 Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, η «δύναμη κρούσης» της Χαμάς

Ως στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς οι Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ διαδραμάτισαν κύριο ρόλο στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Κατά πόσο στηρίζονται από το Ιράν;

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:57 Διαδηλωτές μπλόκαραν αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο που φαίνεται να μεταφέρει όπλα στο Ισραήλ

Οι διαδηλώσεις στην Τακόμα της Ουάσινγκτον ήρθαν μετά από παρόμοιες αντιπολεμικές κινητοποιήσεις στην Καλιφόρνια.

«Θέλουμε κατάπαυση του πυρός τώρα. Θέλουμε να σταματήσουν να δολοφονούνται άνθρωποι τώρα. Θέλουμε μια πραγματική έρευνα και δράση σχετικά με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και τη χρηματοδότηση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουασίμ Χάγκε, ένας από τους διαδηλωτές στη συγκέντρωση στην Τακόμα, από το Arab Resource and Organizing Center (AROC), την ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων που οργάνωσε τις διαμαρτυρίες.

Ο ίδιος είπε ότι μια έμπιστη πηγή ενημέρωσε το AROC ότι το πλοίο θα φορτωνόταν με όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό και θα πήγαινε στο Ισραήλ, καθώς αυτό συνεχίζει την επίθεση στη Γάζα.

Το Al Jazeera δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως τον ισχυρισμό αυτό.

Ο Τζεφ Γιούργκεσεν, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, σχολίασε με e-mail με αφορμή το άρθρο ότι το πλοίο χρησιμοποιήθηκε πράγματι για την υποστήριξη της «μετακίνησης αμερικανικού στρατιωτικού φορτίου».

Ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες. «Λόγω της επιχειρησιακής ασφάλειας, [το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ] δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τη μετακίνηση ή πληροφορίες σχετικά με το φορτίο που φορτώθηκε σε αυτά τα πλοία», έγραψε ο ίδιος.

08:47 Κατεστραμμένες υποδομές στην Τουλκαρέμ μετά από την ισραηλινή επιδρομή

08:41 Κονβόι με ασθενοφόρα που μεταφέρουν ασθενείς πέρασε στην Αίγυπτο από τη Ράφα

Τέσσερα ασθενοφόρα που μετέφεραν ασθενείς από το νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας πέρασαν από τη Ράφα προς την Αίγυπτο, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

A convoy of four #ambulances transporting patients from the Al Shifa hospital in Gaza city has arrived at the #Rafah border crossing with Egypt, the #ICRC says, as it called for the protection of hospitals, medical personnel and patients.https://t.co/lPJzaTgBXR — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 7, 2023

08:37 Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στη Δυτική Όχθη

Μάχες διεξάγονται στην Τζενίν, σύμφωνα με το Al Jazeera, έξω από τον προσφυγικό καταυλισμό.

Βίντεο δείχνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισβάλει στον προσφυγικό καταυλισμό.





Περισσότεροι από 160 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.

08:28 Νέο ισραηλινό χτύπημα στην Καν Γιουνίς στη νότια Γάζα

An Israeli air strike targeted a residential building in #Gaza‘s Khan Yunis, an Al Arabiya correspondent says. https://t.co/KGCmHqTtSc pic.twitter.com/St7veuWDCC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 7, 2023

Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Δείτε βίντεο:





08:19 Στην Ιαπωνία ο Μπλίνκεν για τη συνεδρίαση της G7 που θα επικεντρωθεί στη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στην Ιαπωνία για τη συνεδρίαση της G7, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.

Live update: Blinken arrives in Japan for Gaza-dominated G7 meet https://t.co/FcY2e7Vynf . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 7, 2023

08:13 «Αυτό προσβάλει την ανθρωπότητα»

Ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρεται στους πάνω από 10.000 θανάτους σε ένα μήνα στη Γάζα και γράφει χαρακτηριστικά ότι «αυτό προσβάλει την ανθρωπότητα».

Η ανάρτηση του Μάρτιν Γκρίφιθς:

10,000 people have reportedly been killed since 7 October, according to #Gaza‘s Ministry of Health.⁰

10,000 people in one month.⁰

This defies humanity. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) November 6, 2023

08:10 Ηγετικό στέλεχος της Ισλαμικής Τζιχάντ συνελήφθη στη Ραμάλα

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν το ηγετικό στέλεχος της Ισλαμικής Τζιχάντ, Τζούμα Αμπντουλάχ αλ-Τάγια, μετά από έφοδο στο σπίτι του στην παλαιστινιακή πόλη αλ-Μπίρα κοντά στη Ραμάλα.

Ο ίδιος είχε απελευθερωθεί από τη φυλακή όπου κρατείτο.

Το ισραηλινό ynet γράφει για τον αλ-Τάγια ότι βρισκόταν σε ισραηλινή φυλακή «για τη δημιουργία τρομοκρατικού πυρήνα στην περιοχή της Ραμάλα και για τη διεξαγωγή δεκάδων επιθέσεων με πυροβολισμούς εναντίον Ισραηλινών».

08:04 Παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης: 20 νεκροί μετά από ισραηλινή επίθεση στη Ράφα

Οι παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν 20 άτομα από ισραηλινή επίθεση στη Ράφα στη νότια Γάζα.

Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος Τζακ Χούρι της Haaretz μεταφέρει ότι αεροπορικές επιθέσεις και ρίψεις βλημάτων πυροβολικού είναι σε εξέλιξη στην πόλη της Γάζας – και στην περιοχή του νοσοκομείου Σίφα.

Νωρίτερα, η Ερυθρά Ημισέληνος είχε καταγγείλει ότι το Ισραήλ επιτέθηκε για άλλη μια φορά κοντά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς, στο οποίο τα καύσιμα τελειώνουν.

🚨📢 The @PalestineRCS urgently appeals to international health and humanitarian organizations to swiftly provide vital assistance and essential supplies to the #Gaza governorate and the northern region. 🔴The fuel reserves for Al_Quds Hospital’s power generator are anticipated… pic.twitter.com/LVrI7EYY40 — PRCS (@PalestineRCS) November 6, 2023

07:58 Συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και Παλαιστίνιους στην Τουλκαρέμ

Μαύρος καπνός φαίνεται πάνω από τον προσφυγικό καταυλισμό στη Δυτική Όχθη, ενώ, σύμφωνα με το Al Jazeera, ακούγονται πυροβολισμοί.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται στην Τουλκαρέμ από τη Δευτέρα και έχουν καταγραφεί τουλάχιστον εννέα θάνατοι τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των δύο Παλαιστινίων που πέθαναν ενώ βρίσκονταν υπό ισραηλινή κράτηση, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του αραβικού Μέσου στη Ραμάλα, Ζέιν Μπασράβι.

اشتباكات متواصلة بين فلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/chTXG65yGj — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 7, 2023

07:53 Τα αραβικά media συνεχίζουν να προβάλλουν την κινητοποίηση στο Άγαλμα της Ελευθερίας

Η κινητοποίηση στο Άγαλμα της Ελευθερίας που καλούσε σε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα προβάλλεται από τα αραβικά media.

Hundreds of US #Jewish activists peacefully occupied New York’s Statue of Liberty to demand a ceasefire by #Israel and an end to the “genocidal bombardment” of civilians in #Gaza.https://t.co/91Bg874dWj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 7, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:45 Αντιπολεμική διαδήλωση στο Μιζούρι

Πάνω από 75 ακτιβιστές στο Μιζούρι εμπόδισαν κάθε σημείο εισόδου στο κτίριο της Boeing όπου παράγονται βόμβες και πυρομαχικά που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στη Γάζα.

Το εργοστάσιο κατασκευής έχει προμηθεύσει το Ισραήλ με σχεδόν 1.000 βόμβες από τις 7 Οκτωβρίου.

Over 75 activists in Missouri have obstructed every entry point to the Boeing building where bombs and ammunition used by Israel in Gaza are produced. The manufacturing plant has supplied Israel with almost 1,000 bombs since 7 Octoberhttps://t.co/U3MHIrXzUY — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 7, 2023

07:40 Τα ΗΑΕ θέλουν να οικοδομήσουν νοσοκομείο εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως σκοπεύουν να κατασκευάσουν νοσοκομείο εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΑΕ, του Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, απογειώθηκαν πέντε αεροσκάφη από το Αμπού Ντάμπι με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή του νοσοκομείου, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, το WAM.

Το υλικό που μετέφεραν επρόκειτο να εκφορτωθεί στην αιγυπτιακή πόλη Ας Αρίς και κατόπιν να μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Το νοσοκομείο αυτό 150 κλινών θα έχει διάφορες κλινικές και ειδικότητες, μεταξύ άλλων μονάδες εντατικής θεραπείας και παιδιατρική κλινική, διευκρίνισε το WAM. Κατά το πρακτορείο, η πρωτοβουλία αποτελεί έκφραση της ιστορικής υποστήριξης και αλληλεγγύης των ΗΑΕ προς τον παλαιστινιακό λαό.

Οργανώσεις αρωγής χαρακτηρίζουν καταστροφική την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, πολλά νοσοκομεία μετά βίας λειτουργούν.

07:35 Ο βαθύτερος στόχος του Νετανιάχου για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε σε συνέντευξή του, μεταξύ άλλων, πως η χώρα του θα αναλάβει τη «συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στη Λωρίδα της Γάζας επ’ αόριστον.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:30 Η Ινδονησία εκφράζει την υποστήριξή της στο νοσοκομείο της Γάζας μετά τις ισραηλινές κατηγορίες

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας δήλωσε ότι το νοσοκομείο της Ινδονησίας στη Γάζα χτίστηκε «για να εξυπηρετήσει τις ιατρικές ανάγκες των Παλαιστινίων» μετά τις κατηγορίες του ισραηλινού στρατού ότι το νοσοκομείο έχει χρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς για την εξαπόλυση επιθέσεων, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Το νοσοκομείο της Ινδονησίας στη Γάζα είναι μια εγκατάσταση που κατασκευάστηκε από Ινδονήσιους αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση των ιατρικών αναγκών των Παλαιστινίων στη Γάζα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

Το νοσοκομείο «νοσηλεύει επί του παρόντος ασθενείς σε αριθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τη δυναμικότητά του», πρόσθεσε το ινδονησιακό ΥΠΕΞ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ινδονησιακό Νοσοκομείο βυθίστηκε στο σκοτάδι μετά από τα τελευταία ισραηλινά χτυπήματα.

Gaza’s Indonesia Hospital in darkness after Israeli strikes #CeasefireForGazaNOW pic.twitter.com/rji9gNXwye — ACLM (@Oizoblu) November 6, 2023

07:22 Το 70% των κατοίκων της Γάζας έχουν εκτοπιστεί καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι

Οι συνεχιζόμενοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν ήδη οδηγήσει στον εκτοπισμό το 70% του πληθυσμού του πολιορκημένου θύλακα μέσα σε μόλις ένα μήνα, ανέφερε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Γάζας.

Τουλάχιστον 1,61 εκατομμύρια από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των ασταμάτητων βομβαρδισμών και επιθέσεων πυροβολικού, οι οποίοι έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 10.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάνω από 4.100 παιδιά.

Στην ανακοίνωση του γραφείου αναφέρεται επίσης ότι το 2% του συνολικού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας έγινε άμεσα θύμα της ισραηλινής επίθεσης αφού είτε σκοτώθηκε είτε τραυματίστηκε.

07:14 Παλαιστίνιος σκοτώθηκε μετά από συγκρούσεις με τις IDF στη Δυτική Όχθη

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με τις IDF στο χωριό Σα’ίρ κοντά στη Χεβρώνα στη νότια Δυτική Όχθη, αναφέρουν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονταν στην πόλη προκειμένου να χαρτογραφήσουν το σπίτι της οικογένειας του 16χρονου Παλαιστίνιου που σκοτώθηκε χθες μετά από την επίθεση που πραγματοποίησε με μαχαίρι κοντά στην είσοδο της Πύλης του Ηρώδη στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σκοτώνοντας μια αξιωματικό της Συνοριακής Αστυνομίας.

Η χαρτογράφηση είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία που ακολουθούν οι ισραηλινές αρχές για να πραγματοποιήσουν στη συνέχεια την κατεδάφιση κάποιου σπιτιού.

Οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι η πολιτική αυτή συμβάλει στην αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων, αλλά οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ΗΠΑ καταδικάζουν την πολιτική αυτή ως συλλογική τιμωρία, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

07:05 IDF: Σκοτώσαμε κι άλλο διοικητή της Χαμάς

Οι IDF υποστηρίζουν ότι σκότωσαν κι άλλο διοικητής της Χαμάς, αυτή τη φορά τον Ουαέλ Ασέφα.

Ο Ασέφα, διοικητής της Χαμάς στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «βοήθησε στην αποστολή χιλιάδων τρομοκρατών να επιτεθούν, να απαγάγουν και να δολοφονήσουν Ισραηλινούς πολίτες στις 7 Οκτωβρίου».

🔴 The IDF eliminated Wael Asefa, Commander of Hamas’ Deir al-Balah Battalion. Asefa aided in the dispatch of thousands of terrorists to assault, abduct and murder Israeli civilians on October 7th. pic.twitter.com/LXOGvU6zWb — Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023

06:55 Κίνα και ΗΑΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν κοινή δήλωση στα Ηνωμένα Έθνη με την οποία ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Ζητάμε μια επείγουσα ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο πρέσβης της Κίνας Ζανγκ Τζουν.

«Οι άμαχοι στη Γάζα δεν μπορούν να βρουν ασφάλεια ούτε στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, στα νοσοκομεία και στους καταυλισμούς προσφύγων», πρόσθεσε η Λάνα Ζάκι Νουσέιμπεχ, πρέσβειρα των ΗΑΕ στον ΟΗΕ.

«Οι πόλεμοι έχουν νόμους», είπε. «Και πρέπει να τηρούνται».

“Wars have laws…and they must be upheld.” China and the UAE jointly called for an immediate humanitarian ceasefire after a UN Security Council meeting failed to reach a resolution. 🔴 LIVE updates: https://t.co/4O9UkROc7j pic.twitter.com/NpgAWzHoR8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 7, 2023



Η κοινή δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα να καταλήξει σε ψήφισμα για τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν «ανθρωπιστική παύση» για να σταματήσουν οι μάχες, αλλά άλλα μέλη του ΣΑ θέλουν «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

06:50 Μετά από οκτάωρη ανάπαυλα, σειρήνες ηχούν ξανά στο νότιο Ισραήλ

Σύμφωνα με τη Haaretz, μετά από οκτάωρη ανάπαυλα, σειρήνες για ρουκέτες ηχούν ξανά στο νότιο Ισραήλ.

06:45 Έρευνα για τον θάνατο Εβραίου μετά από συμπλοκή με φιλοπαλαιστίνιο διαδηλωτή στο Λος Αντζελες

Έρευνα ξεκίνησε στο Λος Αντζελες μετά τον θάνατο 69χρονου ως αποτέλεσμα τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ φιλοϊσραηλινών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

06:40 Η ανάρτηση των IDF για τον ένα μήνα από την επίθεση της Χαμάς

Σε ανάρτηση για τον ένα μήνα από την επίθεση της Χαμάς προχώρησε ο ισραηλινός στρατός, αναφέροντας, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Ενώ ο κόσμος μπορεί να έχει προχωρήσει μετά από αυτό, εμείς δεν έχουμε αυτό το προνόμιο».

Η σχετική ανάρτηση:

It’s been a month since the October 7 Massacre. While the world might have moved on, we don’t have that privilege. Hamas started this war—yet it’s a war we must fight. A war we must win. pic.twitter.com/LkmCyhbe8R — Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023

06:34 Αναφορές για 8 νεκρούς στη νότια Γάζα

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, 8 άνθρωποι είναι νεκροί μετά από ισραηλινό χτύπημα στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το αραβικό Μέσο, το Ισραήλ χτύπησε σπίτι στην Μά’αν, περιοχή στην Καν Γιουνίς.

Στην κεντρική Γάζα, πολλοί ήταν εκείνοι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Al-Aqsa Marty’s μετά από επίθεση κοντά στο Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ.

#فيديو خاص للجزيرة يوثق مشاهد لشهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الجبنية بمدينة رفح في قطاع غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/gnnOpPTMXA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 7, 2023

06:25 Συμπληρώθηκε ένας μήνας φρίκης

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις από τη Γάζα, το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη ακριβώς, με ένα μήνα φρίκης να συμπληρώνεται σήμερα μετά την επίθεση της Χαμάς και την κήρυξη του πολέμου που ακολούθησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.

Δείτε ό,τι προηγήθηκε εδώ