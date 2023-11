ΗΠΑ: Ψηφίστηκε πρόταση μομφής κατά Παλαιστίνιας βουλευτού για την κριτική της στο Ισραήλ

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε αργά την Τρίτη την πρόταση μομφής κατά της Δημοκρατικής εκπροσώπου Rashida Tlaib από το Μίσιγκαν – της μοναδικής Παλαιστίνιας-Αμερικανίδας στο Κογκρέσο – σε μια πρωτοφανή επίπληξη για τη ρητορική της σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Το αποτέλεσμα των ψήφων, 234 υπέρ και 188 κατά, ήρθε αφού αρκετοί Δημοκρατικοί ενώθηκαν με τους Ρεπουμπλικανούς για να αποδοκιμάσουν την Tlaib. Η βουλευτής με τρεις θητείες έχει γίνει επί μακρόν στόχος επικρίσεων για τις απόψεις της σχετικά με τη σύγκρουση δεκαετιών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Guardian, η συζήτηση για την πρόταση μομφής το απόγευμα της Τρίτης ήταν συναισθηματική και έντονη. Ο Ρεπουμπλικανός εκπρόσωπος Rich McCormick από τη Τζόρτζια προώθησε το μέτρο της μομφής ως απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε προώθηση αντισημιτικής ρητορικής από την Tlaib. Είπε ότι «προέβαλε απίστευτα ψεύδη για τον μεγαλύτερο σύμμαχό μας, το Ισραήλ, και την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου».

Σε δηλώσεις της στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Tlaib υπερασπίστηκε την κριτική που άσκησε στη χώρα και κάλεσε τους νομοθέτες να συμμετάσχουν στην έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Δεν θα σιωπήσω και δεν θα σας αφήσω να διαστρεβλώσετε τα λόγια μου», δήλωσε η Tlaib.

I am the only Palestinian American serving in Congress, and my perspective is needed here now more than ever.

I will not be silenced and I will not let anyone distort my words.

