ΗΠΑ: Προβληματισμός για το «θα κυβερνήσουμε τη Γάζα» του Νετανιάχου

Ιδιαίτερα ανήσυχες είναι οι ΗΠΑ από το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν έχει ένα «σχέδιο εξόδου από τη Γάζα» μετά την ολοκλήρωση του πολέμου και εφόσον το Τελ Αβίβ ολοκληρώσει τον στόχο της εξάλειψης της Χαμάς.

Μάλιστα τον προβληματισμό των Αμερικανών αξιοματούχων ήρθαν να εντείνουν οι δηλώσεις Νετανιάχου ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τη διοίκηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή της εφημερίδας Haaretz, Ζβί Μπαρέλ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν ρώτησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πολέμου για το «σχέδιο εξόδου» του Τελ Αβίβ κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, αλλά έλαβε την εντύπωση ότι το θέμα δεν έχει καν συζητηθεί ακόμη.

Πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου αρνείται εδώ και καιρό να συζητήσει την κατάσταση για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι η εισβολή των ισραηλινών στρατευμάτων στην «καρδιά» της πόλης της Γάζας αυξάνει τον κίνδυνο να γίνουν λάθη.

Προειδοποίησε ακόμα ότι ορισμένοι υπουργοί αντιτίθενται στη σταδιακή μεταβίβαση του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία προωθεί η αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λάβουν υπόψη τους κάποιες «διεθνείς» εκτιμήσεις παρά την πρωτοφανή πολιτική και στρατιωτική υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

Τον προβληματισμό «πυροδότησαν» όσα δήλωσε σε συνέντευξή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ότι η χώρα του θα αναλάβει επ’ αόριστον τη «συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στη Λωρίδα της Γάζας αφού τερματιστεί ο πόλεμος που κήρυξε στη Χαμάς.

Ερωτηθείς, συγκεκριμένα, ποιος θ’ ασκήσει τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά τον πόλεμο, ο κ. Νετανιάχου απάντησε: «αυτοί που δεν θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο της Χαμάς».

