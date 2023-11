Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ο βαθύτερος στόχος του Νετανιάχου για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Γάζα με την ισραηλινή πλευρά να απορρίπτει κάθε αίτημα για κατάπαυση του πυρός παρά τους χιλιάδες νεκρούς αμάχους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται πως αποκάλυψε ποιος είναι ο βασικός του στόχος για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός εάν προηγουμένως δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που κρατά η Χαμάς.

Ο κ. Νετανιάχου ο οποίος θέλει πάση θυσία την εξόντωση της Χαμάς, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στα σχέδια του για την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως η χώρα του θα αναλάβει τη «συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στη Λωρίδα της Γάζας επ’ αόριστον αφού τερματιστεί ο πόλεμος που κήρυξε στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ρωτήθηκεποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά τον πόλεμο, με τον κ. Νετανιάχου να απαντά: «αυτοί που δεν θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο της Χαμάς».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε πως επί της ουσίας το «Ισραήλ θα αναλάβει, επ’ αόριστον, τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στον παλαιστινιακό θύλακα δείχνοντας έτσι τις πραγματικές του προθέσεις για το πως ευαγγελίζεται την πολιτική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη λήξη του πολέμου.

