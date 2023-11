ΗΠΑ: Το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων καλεί τον Μπάιντεν να πιέσει το Ισραήλ να ελευθερώσει την Ταμίμι

Το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR) κάλεσε την Ουάσινγκτον να πιέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να απελευθερώσει την εξέχουσα 22χρονη Παλαιστίνια ακτιβίστρια Αχέντ Ταμίμι.

Η Ταμίμι συνελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας και ο πατέρας της, Μπασέμ, συνελήφθη επίσης την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας συλλήψεων του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Αν εξέχουσες παλαιστινιακές προσωπικότητες όπως η Αχέντ Ταμίμι και ο πατέρας της δεν είναι ασφαλείς από τις κλιμακούμενες επιθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη, κανένας Παλαιστίνιος δεν είναι ασφαλής», ανέφερε σε δήλωσή του ο αναπληρωτής διευθυντής του CAIR, Έντουαρντ Άχμεντ Μίτσελ.

«Οι ανοιχτά ρατσιστές, ακροδεξιοί υπουργοί του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εκτός ελέγχου. Η κυβέρνηση Μπάιντεν πρέπει να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση της Αχέντ Ταμίμι και να απαιτήσει τον τερματισμό των κλιμακούμενων επιθέσεων της ισραηλινής κυβέρνησης κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη» συνέχισε ο Μίτσελ.

Η Αχέντ Ταμίμι είναι Παλαιστίνια από το Ναμπί Σαλίχ, χωριό κοντά στην Ραμάλα της Δυτικής Όχθης και κόρη του επίσης ακτιβιστή Μπάσεμ αλ-Ταμίμι.

Αποτελεί σύμβολο κατά της ισραηλινής κατοχής. Να σημειωθεί πως όλη η οικογένεια αποτελεί στόχο συλλήψεων, παρενόχλησης και επιθέσεων για περισσότερα από 15 χρόνια.

Σε ηλικία 16 ετών συνελήφθη επειδή χτύπησε ισραηλινό στρατιώτη, ενώ μία ώρα νωρίτερα είχε πυροβολήσει τον ξάδελφο της Μοχάμεντ Ταμίμι με πλαστική σφαίρα στο κεφάλι. Ο Μοχάμεντ μαζί με αυτήν και άλλους διαδηλωτές κατηγορήθηκαν πως πετούσαν πέτρες σε ισραηλινούς στρατιώτες.

Το να πετάει κανείς πέτρες σε ισραηλινούς στρατιώτες τιμωρείται με 5 χρόνια φυλάκιση.

— CAIR National (@CAIRNational) November 6, 2023