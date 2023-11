Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Συνελήφθη ξανά η ακτιβίστρια Ahed Tamimi

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν ξανά την Ahed Tamimi. Η Παλαιστίνια ακτιβίστρια είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή, καθώς ως έφηβη το 2018, συνελήφθη και αργότερα φυλακίστηκε, καθώς χαστούκισε και κλώτσησε στρατιώτες των IDF.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, η Tamimi συνελήφθη στο χωριό Νάμπι Σαλίχ κοντά στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης. Μάλιστα, πριν από μια εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός είχε συλλάβει τον πατέρα της Μπασέμ Ταμίμι, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στην Ιορδανία.

Η Jerusalem Post ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε καλέσει σε μια ανάρτηση στο Instagram για τη δολοφονία εποίκων της Δυτικής Όχθης. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνέλαβε την 22χρονη Παλαιστίνια ακτιβίστρια Ahed Tamimi κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η Ahed Tamimi συνελήφθη ως ύποπτη για υποκίνηση βίας και τρομοκρατικές δραστηριότητες στην πόλη Nabi Salih» κοντά στη Ραμάλα, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στο AFP. «Η Ταμίμι μεταφέρθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας για περαιτέρω ανάκριση.»

Σύμφωνα με το Israel Today, η Ταμίμι κατηγορείται για υποκίνηση τρομοκρατίας για όσα είχε γράψει πριν έξι μέρες στο Instagram: «Το μήνυμά μας προς τις αγέλες των εποίκων: Σας περιμένουμε σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Όχθης από τη Χεβρώνα μέχρι την Τζενίν. Θα σας σφάξουμε και θα λέτε ότι αυτό που σας έκανε ο Χίτλερ ήταν ένα αστείο. Θα πιούμε το αίμα σας και θα φάμε τα κρανία σας. Προχωρήστε, σας περιμένουμε».

Curly haired Palestinian icon Ahed Tamimi, a favorite of the “antizionist” left, on Instagram: “Come on settlers, we will slaughter you. We are waiting for you in all the cities of the West Bank. What Hitler did to you was a picnic. We will drink your blood and eat your skulls” pic.twitter.com/RwJ4m9U71F

— Boaz Arad 博雅 (@aradboaz) October 30, 2023