Οργάνωση λιμενεργατών της Βαρκελώνης αρνείται οποιαδήποτε φορτοεκφόρτωση όπλων προς το Ισραήλ

Η Οργάνωση των Λιμενεργατών της Βαρκελώνης (OEPB) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι «δεν θα επιτρέψουμε τη δραστηριότητα πλοίων που περιέχουν πολεμικό υλικό».

Σε ανακοίνωσή τους, οι λιμενεργάτες του λιμανιού της Βαρκελώνης εξήγησαν ότι με την απόφασή τους αυτή επιδιώκουν να «προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό» και να αποφύγουν τη «θυσία» του.

Με τον τρόπο αυτό, η οργάνωση έδειξε τη δέσμευσή της για τον σεβασμό και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «τα οποία φαίνεται να έχουν ξεχαστεί από τις χώρες που έχουν υπογράψει» την οικουμενική διακήρυξη και τα οποία «παραβιάζονται σήμερα στην Ουκρανία, το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη».

Οι λιμενεργάτες του λιμανιού της Βαρκελώνης επανέλαβαν την «απόλυτη απόρριψη κάθε μορφής βίας» και «ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός και την αναζήτηση ειρηνικών λύσεων» τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γάζα, όπου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί ως αντίδραση στην επίθεση της Χαμάς έχουν ήδη προκαλέσει περίπου 10.000 θανάτους.

Εκτός από την απόρριψη των εξοπλιστικών πλοίων, η OEPB κάλεσε τον ΟΗΕ να «σταματήσει τη συνενοχή του μέσω της αδράνειας ή της παραμέλησης των καθηκόντων του και να ανακτήσει το πνεύμα και τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε, με την ειρήνη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι τρεις από τους κύριους άξονές του».

Αυτόχθονες ακτιβιστές, μαζί με Δημοκρατικούς, αντιεξουσιαστές και διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων εμπόδισαν ένα φορτίο όπλων προς το Ισραήλ να φύγει από το λιμάνι της Τακόμα με το πλοίο Cape Orlando με αποκλεισμό από στεριά και θάλασσα.

Τουλάχιστον 100 διαδηλωτές είχαν αποκλείσει την είσοδο του λιμανιού από νωρίς τη Δευτέρα.

Currently at the Port of Tacoma… hundreds of people are out to block Cape Orlando, the US military vessel filled with military cargo to aid the genocide in Gaza.

Activists in canoes have now successfully blocked off a shipping container from getting to the ship pic.twitter.com/WfbUybAPwB

— alissa azar (@AlissaAzar) November 6, 2023