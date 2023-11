Αγγλία: Παραιτήθηκε ο βουλευτής των Εργατικών Ιμράν Χουσεΐν για να υποστηρίξει την κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Ο σκιώδης υπουργός Εργασίας των…Εργατικών στην Αγγλία παραιτήθηκε θέλοντας να εκφράσει την εναντίωσή του με την στάση του πολιτικού του αρχηγού.

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στέρμερ απέκτησε ακόμα έναν πονοκέφαλο, ενώ του απομένουν ακόμα 38, όσοι και οι βουλευτές που έχουν εκφράσει ανοιχτά την διαφωνία τους, προτρέποντας τον Στάρμερ να ζητήσει την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Γάζα.

Ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας, έχει προκαλέσει αναταρραχές στα περισσότερα ευρωπαϊκά κόμματα της Αριστεράς, που από την μια η φιλοευρωπαϊκή τους ατζέντα προτάσσει την στήριξη του Ισραήλ, όμως οι ψηφοφόροι θέλουν να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Αμέσως μετά την παραίτηση απέστειλε γράμμα στον ΟΗΕ.

Το σημαντικό κομμάτι της ανακοίνωσης αναφέρει πως «Η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη για να τερματιστεί η αιματοχυσία, για να διασφαλιστεί ότι αρκετή βοήθεια μπορεί να περάσει στη Γάζα και να φτάσει σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη και για να συμβάλει στην ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων».

I want to be able to strongly advocate for a ceasefire, as called for by the UN General Secretary. In order to be fully free to do so, I have tonight stepped down from Labour’s Frontbench.

My letter below: pic.twitter.com/u47KMVNhxt

— Imran Hussain MP (@Imran_HussainMP) November 7, 2023