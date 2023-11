ΟΗΕ: Κοινή δήλωση Κίνας – ΗΑΕ για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Οι εκπρόσωποι της Κίνας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Ηνωμένα Εθνη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο X) προέβησαν σε κοινή δήλωση μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο απέτυχε για άλλη μια φορά να συμφωνήσει σ’ ένα ψήφισμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε για επείγουσα ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», είπε στους δημοσιογράφους ο πρεσβευτής της Κίνας Ζανγκ Τζουν. «Τονίζουμε την ανάγκη το Συμβούλιο Ασφαλείας να ενεργήσει επειγόντως και να υιοθετήσει ένα ουσιαστικό και εφαρμόσιμο ψήφισμα», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας την κοινή δήλωση η Λάνα Νουσεϊμπέχ, η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον ΟΗΕ, δήλωσε ότι «όπως ακούσαμε σήμερα, οι άμαχοι στη Γάζα δεν μπορούν να βρουν ασφάλεια ούτε σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, νοσοκομεία και προσφυγικούς καταυλισμούς».

«Οι πόλεμοι έχουν νόμους. Και πρέπει να τηρηθούν» τόνισε.

Joint Statement by Ambassador Zhang Jun @ChinaAmbUN, Permanent Representative of China to the UN, and Ambassador Lana Zaki Nusseibeh, Permanent Representative of the United Arab Emirates to the UN, on the situation in Gaza. @UAEMissionToUN pic.twitter.com/emHfZZ2YNO

— Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) November 7, 2023