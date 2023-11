Πόλεμος στη Γάζα: Βομβαρδίστηκε το μοναδικό ψυχιατρείο – Εκτεταμένες ζημιές και σε οφθαλμιατρείο

Συνεχείς είναι οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή, με τη Λωρίδα της Γάζας να σφυροκοπάται ανελέητα από το Ισραήλ εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Οι πόλεις έχουν μεταβληθεί σε έναν σωρό από ερείπια, ενώ οι άμαχοι βρίσκονται στο έλεος του πολέμου, βλέποντας τη φρίκη να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Οι τελευταίες πληροφορίες, που έρχονται από τον παλαιστινιακό θύλακα, θέλουν τα ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα να έχουν βομβαρδίσει το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Λωρίδα, ενώ από τις αεροπορικές επιδρομές έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές και σε ένα οφθαλμιατρείο.

«Ο βομβαρδισμός είχε στόχο το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο της περιοχής και ένα οφθαλμιατρείο στην πόλη της Γάζας», δήλωσε στο Anadolu ο Salama Marouf, επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «οι ισραηλινές δυνάμεις χτυπούν σκόπιμα αρτοποιεία, πηγές νερού και πηγές ηλιακής ενέργειας για να λιμοκτονήσει ο πληθυσμός».

Οι εικόνες από τον βομβαρδισμό του ψυχιατρικού νοσοκομείου είναι αποκαρδιωτικές. Οι τοίχοι και τα ταβάνια από τα δωμάτια των ασθενών έχουν καταρρεύσει, παράθυρα έχουν σπάσει και παντού υπάρχουν σωροί από ερείπια.

Σημειώνεται, ότι την περασμένη εβδομάδα (30/10) σημειώθηκε ισραηλινός βομβαρδισμός και στο μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το Quds News Network, το δίκτυο ενημέρωσης που σχετίζεται με τη Χαμάς, τα αεροσκάφη στόχευσαν τον τρίτο όροφο του Τουρκικού Νοσοκομείου Φιλίας. Κατά το ίδιο μέσο, το νοσοκομείο είναι το μοναδικό εξειδικευμένο νοσοκομείο αντιμετώπισης του καρκίνου στον θύλακα, ενώ, ο βομβαρδισμός του προκάλεσε μεγάλες ζημιές.

#BREAKING| Israeli jets targeted the 3rd floor of the Turkish Friendship Hospital in #Gaza, which is the only specialized cancer hospital in the enclave, leaving heavy damage. pic.twitter.com/7kCQbPopHA

