Ισραήλ: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο για φυλάκιση ενός έτους για όσους διαβάζουν συστηματικά δημοσιεύσεις της Χαμάς

Η Επιτροπή Συντάγματος του Ισραήλ ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει ποινή φυλάκισης ενός έτους για όποιον διαβάζει συστηματικά δημοσιεύματα της Χαμάς και του ISIS, τα οποία περιλαμβάνουν λόγια επαίνου, συμπάθειας ή ενθάρρυνσης για τρομοκρατικές πράξεις.

Ωστόσο, η ανάγνωση δημοσιεύσεων που γίνεται τυχαία, καλόπιστα ή για νόμιμο σκοπό δεν θα αποτελεί απαγορευμένη ενέργεια, επισημαίνεται.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, η επιτροπή πρόσθεσε στο νομοσχέδιο ως όρο τη συστηματική και συνεχή κατανάλωση τέτοιων δημοσιεύσεων, μια περίσταση που υποδηλώνει ταύτιση με αυτές τις οργανώσεις.

Νωρίτερα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν και πάλι την Παλαιστίνια Άχεντ Ταμίμι.

Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, η ίδια είχε γίνει γνωστή στα εφηβικά της χρόνια, το 2018, όταν συνελήφθη και στη συνέχεια φυλακίστηκε μετά που χαστούκισε και κλώτσησε ισραηλινούς στρατιώτες.

Η Ταμίμι συνελήφθη στο χωριό Νάμπι Σαλίχ κοντά στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, όπως ανέφερε η εφημερίδα Haaretz σήμερα Δευτέρα.

#BREAKING| Israeli forces arrest Ahed Tamimi from Al Nabi Saleh village in the #West Bank. Over a week ago, Israeli forces arrested her father, Bassem Tamimi while he was trying to make his way to Jordan.#Palestine pic.twitter.com/W0DZ86XW8K

— Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023