Πόλεμος στο Ισραήλ: «Η Χαμάς κρύβει βάσεις εκτόξευσης πυραύλων σε παιδικές χαρές»

«Η Χαμάς κρύβει βάσεις εκτόξευσης πυραύλων σε παιδικές χαρές», καταγγέλλει η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, που σε ανάρτησή της στο Χ, δημοσιεύει βίντεο, σύμφωνα με το οποίο, οι βάσεις βρίσκονται ελάχιστα μέτρα από παιδική πισίνα και κοντά σε κτήρια κατοίκων.

«Παιδιά, κούνιες, πισίνα και ρουκέτες. Το ένα από αυτά τα πράγματα δεν μοιάζει με το άλλο. Η Χαμάς κρύβει βάσεις εκτόξευσης πυραύλων σε παιδικές χαρές» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει ότι το βίντεο προέρχεται από την καρδιά μιας περιοχής στο Μπέιτ Χανούν.

Kids, swings, pool and rockets. One of these things is not like the other.

🚨 Breaking: The @IDF has discovered rocket launchers and launch pits near a children’s swimming pool and in an old amusement park in Gaza.

This is one of many examples pointing to Hamas’ use of human shields in Gaza.

Hamas endangers millions of innocents in Israel and in… pic.twitter.com/8itOLpb4Ff

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 5, 2023