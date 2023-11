Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: «Ομολογία ήττας» του Ισραήλ τα σχόλια για ρίψη πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός υπουργός Υποθέσεων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιερουσαλήμ, Αμιχάι Ελιγιάχου προέβη σε μια ιδιαιτέρως ανησυχητική και πρωτοφανής δήλωση σχετικά με την έκβαση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ρίψη πυρηνικής βόμβας στην περιοχή αποτελεί «μια επιλογή» για τον ισραηλινό στρατό.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση και ακόμα και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι ο υπουργός είναι «εκτός πραγματικότητας» και τον απέκλεισε επ’ αόριστον από όλες τις μελλοντικές κυβερνητικές συσκέψεις.

BREAKING: Netanyahu says comment by Minister of Heritage Amihai Eliyah, regarding possibility of dropping a nuclear weapon on Gaza, is ‘detached from reality’.

Οι δηλώσεις του υπουργού δεν έμειναν φυσικά ασχολίαστες και εκτός του Ισραήλ. Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν μέσω ανάρτησης στο X χαρακτήρισε τις εν λόγω δηλώσεις ως «απόδειξη ότι το καθεστώς έχει ουσιαστικά ηττηθεί από την αντίσταση».

❇️ Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian’s message on X social media platform on the threat by a Zionist regime minister to use atomic bombs in #Gaza:

The remarks by the Israeli regime’s minister about using atomic bombs are a testament that the regime has been… pic.twitter.com/dp82tyOxdS

