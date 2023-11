Συγκλονιστική στιγμή: Παλαιστίνιοι με λευκές σημαίες και σηκωμένα τα χέρια ψηλά εγκαταλείπουν τη Λωρίδα της Γάζας

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός και δείχνει εκατοντάδες κατοίκους της Γάζας, μερικοί από τους οποίους έχουν υψωμένα τα χέρια και μερικοί κρατάνε λευκές σημαίες, να κινούνται μαζικά και πεζή κι όντας περικυκλωμένοι από ισραηλινά στρατεύματα μέσω του δρόμου Σαλάχ αλ Ντιν από τον βορρά προς νότο της Λωρίδας.

Ο Αντράε γράφει ότι οι IDF ανοίγουν και πάλι έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για την εκκένωση των Παλαιστινίων και απηύθυναν άλλη μια έκκληση προς τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας και να κατευθυνθούν νότια.

Ο Αντράε ανακοίνωσε ότι ο δρόμος Σαλάχ αλ Ντιν θα είναι ανοικτός για τους Παλαιστίνιους ώστε να εκκενώσουν προς τη νότια Γάζα μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ. σήμερα.

«Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε αυτήν την επόμενη ευκαιρία για να μετακινηθείτε νότια πέρα από τη Γουάντι Γάζα», αναφέρει ακόμα κατηγορώντας τη Χαμάς ότι «συνεχίζει να υπονομεύει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες» και την κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

«Αν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ήδη φροντίσει για τον εαυτό του», αναφέρει ακόμα.

Το βίντεο αναδημοσίευσε ο Χουσάμ Ζόμλοτ, επικεφαλής της παλαιστινιακής διπλωματικής αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναδημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό του στο Χ κι έγραψε:

«Τα ισραηλινά τανκς βρίσκονται στη Γάζα για να επιβάλουν τη μαζική εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα σπίτια τους. Έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι το Ισραήλ σχεδιάζει και υλοποιεί μια δεύτερη Νάκμπα. Και ο κόσμος εξακολουθεί να συζητάει αν πρέπει να ζητήσει κατάπαυση του πυρός για τη Γάζα;».

Invading Israeli tanks are in #Gaza to force the mass expulsion of Palestinians from their homes. We have warned repeatedly that Israel is planning for and implementing a 2nd #Nakba. And the world is still debating whether to call for a #CeasefireForGaza? pic.twitter.com/w3boDCXRZk

— Husam Zomlot (@hzomlot) November 7, 2023