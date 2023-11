Γάζα: Νεκρός στους βομβαρδισμούς ο «πατέρας των φτωχών» – Ποιος ήταν ο ζαχαροπλάστης «μάστερ» του κιουνεφέ

Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους, στη συντριπτική τους πλειονότητα αμάχους πολίτες. Ολόκληρες οικογένειες έχουν ξεκληριστεί και η πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να είναι ακόμα μεγαλύτερος είναι μεγάλη, καθώς θεωρείται πως αρκετά άψυχα σώματα είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια κτιρίων στον ισοπεδωμένο από τους βομβαρδισμούς παλαιστινιακό θύλακα.

Στα θύματα περιλαμβάνονται θεατρικοί συγγραφείς, μυθιστοριογράφοι και δημοσιογράφοι και φυσικά πολλοί άλλοι. Ένας πρόσφατος θάνατος Παλαιστίνιου που σκόρπισε θλίψη σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και όχι μόνο, ήταν αυτός του Αμπού Σαντί, κατά κόσμον Μασούντ αλ Κουτάτι, ενός 64χρονου ζαχαροπλάστη, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Αμπού Σαντί είχε ένα δημοφιλές εστιατόριο κιουνεφέ, το οποίο παρήγαγε το αγαπημένο γλυκό, φτιαγμένο από περιστρεφόμενη ζύμη βουτηγμένη σε σιρόπι και τυρί. Μάλιστα στις δεκαετίες που εργαζόταν ως ζαχαροπλάστης και διέθετε το κατάστημα απέκτησε φήμη εκτός από τη γεύση των γλυκών του και για τη γενναιοδωρία του.

Μάλιστα τον ήξεραν όλοι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, καθώς είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «πατέρας των φτωχών» (Αμπού αλ-Γκαλάμπα), επειδή προσέφερε σε μειωμένες τιμές κιουνεφέ στους κατοίκους της περιοχής και δωρεάν σε όσους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν.

«Αφήστε τους φτωχούς να φάνε», ήταν το σλόγκαν που χρησιμοποιούσε το κατάστημα του το οποίο βρισκόταν στη συνοικία Αλ-Ζαϊτούν στα ανατολικά της πόλης της Γάζας.

Ο ζαχαροπλάστης εργαζόταν για περισσότερα από 50 χρόνια στον τομέα της παρασκευής γλυκών και τα προϊόντα του δημιουργούσαν μεγάλες ουρές πελατών ειδικά τα Σαββατοκύριακα, τα βράδια, αλλά και σε γιορτές.

Ο ίδιος είχε νιώσει τη βία που η ισραηλινή κατοχή και ο πόλεμος έχουν προκαλέσει στους κατοίκους της Γάζας και κατά το παρελθόν, καθώς κατά τη διάρκεια της Πρώτης Ιντιφάντα -της παλαιστινιακής εξέγερσης κατά της ισραηλινής κατοχής- μεταξύ 1987 και 1993, το μικρό φορτηγό από το οποίο ο ζαχαροπλάστης πουλούσε τα προϊόντα του πυρπολήθηκε και καταστράφηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Παρόλα αυτά, συνέχιζε να είναι ένας από τους πιο αξιόλογους παρασκευαστές κιουνεφέ στη Γάζα, κερδίζοντας τον θαυμασμό των ντόπιων, αλλά και ξένων.

Βαθιά θλιμμένος από το θάνατο του Αμπού Σαντί, ο Παλαιστίνιος ερευνητής Αμπνταλχαντί Αλίλα έγραψε για τον συγγενή του στο X: «Ο σύζυγος της ξαδέλφης μου, ο Αμπού Σαντί, ήταν γνωστός ως ένας από τους πιο διάσημους πωλητές κιουνεφέ στη Γάζα. Πέρυσι, η ουρά τη νύχτα μπροστά από το κατάστημά του στην οδό Σαλάχ αλ-Ντιν εκτεινόταν πολύ μακριά. Τα κιουνεφέ του δεν ήταν μόνο νόστιμα και αυθεντικά αλλά και προσιτές τιμές».

My cousin’s husband, Abu Shadi, was renowned as one of the most famous kunafa sellers in Gaza. Last year, the queue at night in front of his shop on Salah al-Din Street would stretch very long. His kunafa was not only delicious and authentic but also affordable. He fondly… pic.twitter.com/gQOfErHgKz

— Abdalhadi Alijla عبد الهادي العجلة (@alijla2021) November 3, 2023