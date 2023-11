Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Ο χρόνος της κατάπαυσης θα ανακοινωθεί το επόμενο 24ωρο – Πρώτο βήμα

Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων και κατάπαυση του πυρός είναι γεγονός μετά από μαραθώνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και εν μέσω έντονων διαφωνιών.

Το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση της συμφωνίας που δεν θα είναι εύκολη, αν και το πρώτο αυτό βήμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τη διεθνή κοινότητα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας ισραηλινές δυνάμεις έκαναν επιδρομή στη Δ. Όχθη.

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε στο Telegram, η Χαμάς αναφέρει για την κατάπαυση του πυρός ότι αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου:

Εν μέσω των πληροφοριών για εκεχειρία στη Γάζα, η διοίκηση του Ινδονησιακού νοσοκομείου δήλωσε στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ότι έλαβε μήνυμα Whatsapp από τις ισραηλινές δυνάμεις που διέταζε την εκκένωση της ιατρικής μονάδας εν μέσω αναφορών για πιθανή επιδρομή.

Το νοσοκομείο της Ινδονησίας έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω μη παροχής ρεύματος, αλλά εξακολουθεί να φιλοξενεί περίπου 550 ασθενείς, εκ των οποίων οι 50 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και 200 άτομα ιατρικό προσωπικό και περισσότερους από 1.500 εκτοπισμένους.

Η διοίκηση του νοσοκομείου δήλωσε στο Wafa ότι η τελευταία απειλή έχει προκαλέσει «κατάσταση πανικού» μεταξύ όσων βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, καθώς φοβούνται επανάληψη όσων συνέβησαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Τις τελευταίες ημέρες έχει ήδη πληγεί άμεσα από ισραηλινά πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Το βράδυ της Δευτέρας, τουλάχιστον 100 τραυματίες και άρρωστοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Nasser στη Χαν Γιουνίς, σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε πλήγμα ισραηλινού τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην περιοχή του καταυλισμό προσφύγων της Τουλκαρέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέδωσε δήλωση, στην οποία χαιρετίζει τη συμφωνία για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί του Κατάρ και τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι της Αιγύπτου για «την κρίσιμη ηγεσία και τη συνεργασία τους για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας».

Πρόσθεσε ότι «εκτιμά τη δέσμευση που ανέλαβε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και η κυβέρνησή του για την υποστήριξη μιας εκτεταμένης παύσης».

«Είναι σημαντικό όλες οι πτυχές αυτής της συμφωνίας να εφαρμοστούν πλήρως», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η σημερινή συμφωνία θα πρέπει να φέρει στην πατρίδα επιπλέον Αμερικανούς ομήρους και δεν θα σταματήσω μέχρι να απελευθερωθούν όλοι», είπε.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του κυβερνητικού νοσοκομείου Thabet Thabet στην κατεχόμενη Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης και συνέλαβαν με τη βία έναν τραυματισμένο ασθενή.

Η κατάσταση του τραυματία ήταν ασαφής.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν ένα σπίτι στη συνοικία Balawneh στον προσφυγικό καταυλισμό του Tulkarem, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις νεαρούς άνδρες.

Σύμφωνα με το Wafa, οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν τα πληρώματα ασθενοφόρων που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τα τραυματισμένα θύματα.

Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα απέκλεισαν τις εισόδους και τις εξόδους του νοσοκομείου, εμποδίζοντας τα ασθενοφόρα και την άφιξη των τραυματιών που προσπαθούσαν να λάβουν επείγουσα ιατρική φροντίδα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Το Κατάρ, διαμεσολαβητής στις συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε ανθρωπιστική παύση.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δόθηκαν πρόσθετες λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων και τα εξής:

The State of Qatar announces that a humanitarian pause has been agreed in Gaza

Doha – 22 November 2023

The State of Qatar announces the success of its joint mediation efforts undertaken with the Arab Republic of Egypt and the United States of America between Israel and the…

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) November 22, 2023