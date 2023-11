Χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς ο Μπάιντεν – Πότε θα ξεκινήσει η εκεχειρία

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που προβλέπει την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που πήραν μαχητές του παλαιστινιακού κινήματος όταν εξαπέλυσαν έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Τα μέρη συμφώνησαν –με μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ– να υπάρξει τετραήμερη «ανθρωπιστική παύση» των εχθροπραξιών και να αφεθούν ελεύθεροι τουλάχιστον 50 όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και 150 παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές –κυρίως γυναίκες και παιδιά–, καθώς και να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο.

Ο κ. Μπάιντεν τόνισε πως προσμένει μετά τη συμφωνία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους «κι άλλοι αμερικανοί όμηροι». Αναφερόταν στην απελευθέρωση δυο γυναικών με αμερικανική υπηκοότητα από τη Χαμάς στα τέλη Οκτωβρίου.

«Η σημερινή συμφωνία αναμένεται να φέρει πίσω στην πατρίδα επιπλέον αμερικανούς ομήρους και δεν θα σταματήσω ώσπου να απελευθερωθούν όλοι», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Το Κατάρ, διαμεσολαβητής στις συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε ανθρωπιστική παύση.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δόθηκαν πρόσθετες λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων και τα εξής:

The State of Qatar announces that a humanitarian pause has been agreed in Gaza

Doha – 22 November 2023

The State of Qatar announces the success of its joint mediation efforts undertaken with the Arab Republic of Egypt and the United States of America between Israel and the…

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) November 22, 2023