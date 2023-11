Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Ασθενείς και γιατροί παγιδευμένοι στα νοσοκομεία – «Κοντά η συμφωνία»

Πάνω από 13.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και περίπου 6.000 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις των Ισραηλινών που εδώ και 46 μέρες σφυροκοπούν τη Γάζα.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι είναι παγιδευμένοι μέσα στο νοσοκομείο της Ινδονησίας στη βόρεια Γάζα, το οποίο είναι περικυκλωμένο από ισραηλινά τανκς, ενώ δεκάδες έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ έχουν γίνει 335 επιθέσεις σε υγειονομικές δομές σε Γάζα και Δυτική Όχθη από την αρχή του πολέμου.

Ο επικεφαλής της Χαμάς λέει ότι η συμφωνία για εκεχειρία με το Ισραήλ «πλησιάζει». Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πιθανή πενθήμερη παύση των μαχών.

Στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων έχει μπει τις τελευταίες δύο ημέρες ο προσφυγικός καταυλισμός Νουσεϊράτ, με τους νεκρούς μετά από χτύπημα σε κατοικίες να ανέρχονται σε 20. Αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιδρομών.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν στα βόρεια, όπου βομβαρδίστηκαν τρεις κατοικίες στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia, εκτός από την επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί εναντίον ενός από τα σχολεία των Ηνωμένων Εθνών στη Φαλούτζα.

Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων και κατοικιών συνεχίστηκαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ εντείνει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στην περιοχή του νοσοκομείου της Ινδονησίας και του νοσοκομείου Kamal Adwan στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που θεωρούνται τα δύο κύρια κεντρικά νοσοκομεία τα οποία παρέχουν περίθαλψη σε χιλιάδες Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της πολιορκημένης περιοχής.

Σύμφωνα με το Al Jazeera υπάρχουν αναφορές ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν βάλει στο στόχαστρο ένα σχολείο που φιλοξενεί εκτοπισμένους στην περιοχή αλ Φαλούτζα στη βόρεια Γάζα.

Στο παρακάτω infographic του Al Jazeera παρατίθενται οι αριθμοί νεκρών και τραυματιών από την έναρξη του πολέμου σε Ισραήλ, Γάζα και Δυτική Όχθη.

Οι IDF δήλωσαν ότι αεροσκάφη επιτέθηκαν σε περίπου 250 στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την προηγούμενη ημέρα, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού της Χαμάς, εκτοξευτών πυραύλων και άλλων υποδομών.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι ένα μαχητικό ελικόπτερο επιτέθηκε σε θέση εκτόξευσης ρουκετών, από την οποία πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ βολές προς την κεντρική περιοχή του Ισραήλ, Gush Dan. Ο στρατός δήλωσε ότι ανακάλυψε έγγραφα για όπλα που βρέθηκαν μέσα σε σπίτια στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιαρματικού πυραύλου κρυμμένου κάτω από την κούνια ενός μωρού.

Η λιβανέζικη οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που είχε ως στόχο ένα σπίτι που χρησιμοποιείται από ισραηλινούς στρατιώτες στη Metulla στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι το χτύπημα ήρθε ως αντίποινα για τη στοχοποίηση από το Ισραήλ σπιτιών σε συνοριακά χωριά στο νότιο Λίβανο.

Τις τελευταίες ημέρες, η Χεζμπολάχ έχει αυξήσει τον αριθμό των επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων κατά μήκος των συνόρων, με μέσο όρο περίπου 10 την ημέρα.

Ο Izzat al-Rishq δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας εκεχειρίας θα αποκαλυφθούν τις επόμενες ώρες.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και αφορούν:

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, εξέφρασε την αντίθεσή του στη χρήση του όρου «γενοκτονία» από ορισμένους επικριτές των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με ορισμένους φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές που αποκαλούσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «Γενοκτονία Τζο», ο Κίρμπι είπε ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν, αλλά η λέξη «γενοκτονία» δεν χρησιμοποιείται ορθά.

«Αυτό που θέλει η Χαμάς, μην γελιέστε, είναι γενοκτονία. Θέλουν να εξαφανίσουν το Ισραήλ από το χάρτη. Το έχουν πει δημόσια σε περισσότερες από μία περιπτώσεις – στην πραγματικότητα, μόλις πρόσφατα», δήλωσε ο Κίρμπι.

«Και έχουν πει ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν, αυτό που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου θα συμβεί ξανά και ξανά και ξανά».

Ο Κίρμπι δήλωσε ότι αν και οι απώλειες μεταξύ των αμάχων στη Γάζα είναι «πολύ υψηλές», το Ισραήλ δεν προσπαθεί να «σβήσει τον παλαιστινιακό λαό από τον χάρτη».

«Το Ισραήλ δεν προσπαθεί να σβήσει τη Γάζα από το χάρτη», είπε. «Το Ισραήλ προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι σε μια γενοκτονική τρομοκρατική απειλή. Έτσι, όταν πρόκειται να αρχίσουμε – αν πρόκειται να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, ας τη χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα».

Η υπηρεσία τροφίμων του ΟΗΕ ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

«Τα υπάρχοντα συστήματα τροφίμων καταρρέουν και για να φτάσουν σε όσους έχουν ανάγκη, το WFP και οι εταίροι μας χρειάζονται αυξημένη πρόσβαση και πόρους όπως καύσιμα, φυσικό αέριο και συνδεσιμότητα», δήλωσε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Around 2.2 million people in #Gaza need urgent food assistance.

Existing food systems are collapsing, and to reach those in need, WFP and our partners need increased access and resources like fuel, gas, and connectivity.

To make a real impact, we need hostilities to halt.

— World Food Programme (@WFP) November 21, 2023