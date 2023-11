Live: Αναφορές για επίθεση των IDF στο ινδονησιακό νοσοκομείο της Γάζας με νεκρούς

Συνεχίζει το Ισραήλ να βομβαρδίζει, προσφυγικούς καταυλισμούς, σχολεία και κατοικημένες περιοχές, (δείτε εδώ όσα προηγήθηκαν) επεκτείνοντας τις φονικές επιχειρήσεις του και στο νότιο τμήμα της Γάζας, με τον μακάβριο απολογισμό να ανεβάζει σε τουλάχιστον 13.000 τους νεκρούς Παλαιστίνιους.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από απευθείας ισραηλινά πλήγματα στο ινδονησιακό νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το οποίο ο ΠΟΥ χαρακτήρισε ζώνη θανάτου, απομακρύνθηκαν 31 από τα 39 πρόωρα νεογνά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα όπου παλεύουν με σοβαρές λοιμώξεις λόγω της έλλειψης ιατρικών προμηθειών.

Την ίδια ώρα ο Mounir el-Boursh, διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, απέρριψε τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι βρήκε μια σήραγγα της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, μιλώντας για «καθαρό ψέμα«.

Η Χαμάς στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε να κηρυχθεί εντός της ημέρας κατάπαυση του πυρός η οποία θα έχει διάρκεια από τέσσερις ως πέντε ημέρες σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 50 ομήρων, ωστόσο πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Ισραήλ διέψευσε την πληροφορία.

Δείτε live:

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας, της Σαουδικής Αραβίας και της Παλαιστινιακής Αρχής συναντώνται στο Πεκίνο και ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μεταδίδει το Reuters.

Οι υπουργοί Εξωτερικών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών συναντήθηκαν τη νύχτα της Κυριακής με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών στο Πεκίνο και ζήτησαν κατάπαυση του πυρός. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Wang Yi, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να παρέμβει στον πόλεμο και να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ανθρωπιστική καταστροφή.

Το προσωπικό του ινδονησιακού νοσοκομείου στη βόρεια Γάζα απευθύνει έκκληση για επείγουσα βοήθεια μετά από το ισραηλινό χτύπημα που σκότωσε οκτώ άτομα μέσα στο νοσοκομείο, το οποίο έχει περικυκλωθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν εργάτες από τη Γάζα σε επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο Deir al-Ghusun και στη γειτονική πόλη Attil, στο βορειοδυτικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιους εργάτες που κατάγονται από τη Γάζα.

Η Wafa ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Birzeit Dania Hanatsheh κατά τη διάρκεια επιδρομής στο σπίτι της οικογένειάς της στη Ραμάλα.

Ένας Παλαιστίνιος πολίτης ονόματι Issam Fuqaha από το προάστιο Shweika βόρεια του Tulkarem συνελήφθη επίσης, δήλωσε η Wafa.

Επίθεση στο ινδονησιακό νοσοκομείο στην Γάζα πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός σκοτώνοντας ασθενείς και ανθρώπους που είχαν αναζητήσει καταφύγιο, μεταδίδει η Haaretz επικαλούμενη παλαιστινιακές πηγές.

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αυτή την επίθεση μεταδίδει το Al Jazeera.

🚨 Power has been cut at the #Indonesian Hospital in N #Gaza

🔴 Medical Director of the Indonesian Hospital:

The Doctor was injured while operating a surgery by the IOF indiscriminate shelling which bombed the second floor of the hospital. A number of others injured. pic.twitter.com/Rb209sg7aA

— NabeelaAkh (@NabeelaAkh) November 20, 2023