Live: «Δεν υπάρχει συμφωνία» για τους αιχμαλώτους λέει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ βομβαρδίζει νοσοκομεία, προσφυγικούς καταυλισμούς, σχολεία και κατοικημένες περιοχές στη βόρεια και νότια Γάζα μέρα και νύχτα.

Oμάδα του ΠΟΥ που επιθεώρησε το νοσοκομείο al-Shifa το Σάββατο το χαρακτήρισε «ζώνη θανάτου». Σε χιλιάδες ανθρώπους δόθηκε μόλις μία ώρα για να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο, προκαλώντας πανικό.

Νέες λεπτομέρειες προέκυψαν σχετικά με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε μουσικό φεστιβάλ στην έρημο, μεταξύ των οποίων ότι ένα ισραηλινό στρατιωτικό ελικόπτερο πυροβόλησε κατά των επιτιθέμενων της Χαμάς, χτυπώντας ορισμένους επισκέπτες του φεστιβάλ.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη καμία συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, αμέσως μετά την αναφορά της Washington Post ότι οι ΗΠΑ ήταν κοντά στη μεσολάβηση μιας τέτοιας συμφωνίας.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός πρωθυπουργός, το βράδυ του Σαββάτου δήλωσε πως δεν υπάρχει επίσης καμία συμφωνία σχετικά με την απελευθέρωση των αιχμαλώτων της Χαμάς. Όπως είπε υπήρξαν «πολλές ανακριβείς αναφορές» και πως «όταν υπάρχει κάτι να πούμε, θα σας το αναφέρουμε».

Ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιδρομή στα σπίτια ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς στην πολυτελή γειτονιά Ριμάλ της πόλης της Γάζας και έδωσαν μάχη με πράκτορες στην περιοχή, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Αναφέρουν ότι στρατιώτες της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, άρματα μάχης και μηχανικοί μάχης, με αεροπορική υποστήριξη, μάχονται τη Χαμάς στο Ριμάλ, καθώς και στη γειτονιά Σέιχ Ιτζλίν, και εργάζονται για τον εντοπισμό υποδομών της.

Τα στρατεύματα εντόπισαν περίπου 35 φρεάτια σήραγγας και δεκάδες όπλα στις δύο γειτονιές και σκότωσαν αρκετούς πράκτορες της Χαμάς. Οι δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιδρομή σε στρατιωτικό στρατόπεδο της Χαμάς στην περιοχή Ριμάλ, εντοπίζοντας μια αποθήκη όπλων και επτά εκτοξευτές ρουκετών, αναφέρουν οι IDF.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοινώνουν τον θάνατο τριών εφέδρων που σκοτώθηκαν χθες.

Πρόκειται για τους: αρχιλοχίας Rani Tahan, 40 ετών, λοχίας επιχειρήσεων του 8717ου τάγματος της 261ης εφεδρικής ταξιαρχίας από το Sde Nehemia, και ο αρχιλοχίας (ε. α. ) Yakir Biton, 34 ετών, του 8717ου τάγματος της 261ης εφεδρικής ταξιαρχίας, από την Ιερουσαλήμ.

Οι Tahan και Biton έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας στη Γάζα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών της χερσαίας επιχείρησης σε 61.

Ανακοινώνεται επίσης ο θάνατος του ταγματάρχη (ε. α. ) Chen Yahalom, 35 ετών, αξιωματικού στο 8159ο Τάγμα Πυροβολικού του Σώματος Πυροβολικού, από το Kfar Azar, ο οποίος πέθανε στις 18 Νοεμβρίου. Οι IDF δεν διευκρινίζουν τις συνθήκες του θανάτου του.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 30 πρόωρα μωρά απομακρύνθηκαν από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του θύλακα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων AP.



Ο Medhat Abbas, εκπρόσωπος του υπουργείου, δήλωσε ότι εκκενώθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το Σάββατο, οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν τους γιατρούς, τους ασθενείς και τους εκτοπισμένους στο νοσοκομείο al-Shifa να εκκενώσουν τον ιατρικό χώρο, αναγκάζοντας ορισμένους να φύγουν υπό την απειλή όπλων, σύμφωνα με γιατρούς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα αυτοκινητοπομπή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα δέχθηκε επίθεση, την ώρα που μετέφερε εργαζόμενους της μη κυβερνητικής οργάνωσης και μέλη των οικογενειών τους από περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα προς τα νότια της Γάζας.

Όπως καταγγέλλει η οργάνωση, η επίθεση ήταν σκόπιμη, καθώς είχαν ενημερωθεί και τα δύο μέρη της σύγκρουσης για την αποστολή. Περισσότερα εδώ.

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ζητά νέα συνάντηση των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών μετά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ριάντ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς, ο Χανίγια πραγματοποίησε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες με περιφερειακούς και διεθνείς ηγέτες μετά την εκκένωση του νοσοκομείου Al-Shifa στη Γάζα, όπου το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι βρισκόταν ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς και έχει παράσχει αποδείξεις ότι εκεί αποθηκευόταν στρατιωτικός εξοπλισμός.

Τόνισε την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μία έκτακτη συνεδρίαση σε συνέχεια της Συνόδου ώστε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις για να σταματήσει η συνεχιζόμενη επίθεση και να σπάσει η πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ στη Ντόχα, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ και η πολιορκία του νοσοκομείου al-Shifa στη Γάζα αποτελούν «έγκλημα«.

«Το Ισραήλ δεν σέβεται κανέναν διεθνή νόμο ή σύμβαση«, πρόσθεσε.

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη συνεδρίαση που θα γίνει διαδικτυακά θα συμμετάσχει ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα εδώ.

Οι Χούθι της Υεμένης δηλώνουν ότι θα βάλουν στο στόχαστρο όλα τα πλοία που ανήκουν σε ισραηλινές εταιρείες. Ο εκπρόσωπος του στρατού της ομάδας που πρόσκειται στο Ιράν, Yahya Sarea, λέει ότι θα βάλουν στο στόχαστρο όλα τα πλοία που ανήκουν ή λειτουργούν από ισραηλινές εταιρείες ή φέρουν ισραηλινή σημαία, σύμφωνα με το κανάλι Telegram της ομάδας.

Ο εκπρόσωπος κάλεσε όλες τις χώρες να αποσύρουν τους πολίτες τους που εργάζονται στα πληρώματα τέτοιων πλοίων. Περισσότερα εδώ.

#Yemen’s #Houthi militia say they will target all ships owned and operated by Israeli companies or those carrying the Israeli flag, Reuters reports citing the group’s Telegram channel account. #Israel https://t.co/910fphE2S1 pic.twitter.com/RTaf0IRcjr

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 19, 2023