Ισραήλ: «Η 19χρονη Νόα Μαρτσιάνο δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στο Αλ Σίφα», λένε οι IDF

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς δολοφόνησε τη 19χρονη στρατιώτη Νόα Μαρτσιάνο μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή κάτι που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του, εκτός από ένα infographic που δείχνει τις τοποθεσίες κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, όπου βρέθηκαν τα πτώματα της Μαρτσιάνο και ακόμη μίας ομήρου της Γεχουντίτ Βάις.

Η 19χρονη Νόα Μαρτσιάνο ήταν ανάμεσα στους ομήρους που μετέφερε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης, οι ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, είχαν δείξει φωτογραφίες υποστηρίζοντας ότι είχε σκοτωθεί μετά από ισραηλινό πλήγμα στις 9 Νοεμβρίου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) είχαν γνωστοποιήσει αρχικά την ταυτότητα της και στη συνέχεια ότι είναι νεκρή.

Την Κυριακή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι, υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί της Χαμάς είναι «ψέματα» και ότι σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, η 19χρονη δολοφονήθηκε από μαχητή της παλαιστινιακής οργάνωσης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Σύμφωνα με τον ίδιο η 19χρονη τραυματίστηκε στην ισραηλινή επιδρομή αλλά σύμφωνα με ανεξάρτητη ιατροδικαστική εξέταση, δεν κινδύνευσε η ζωή της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με τους IDF, εκτελέστηκε.

BREAKING: IDF spokesperson Daniel Hagari says Hamas took multiple hostages to al Shifa hospital

They «used the hospital as a human shield shelter to Hamas terrorists», he says.

— Sky News (@SkyNews) November 19, 2023