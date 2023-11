Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Νεκρή 19χρονη ισραηλινή στρατιώτης – Ήταν όμηρος της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το θάνατο της 19χρονης Noa Marciano, ένα από τα νεαρά μέλη του ισραηλινού στρατού που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Χθες, η Χαμάς δημοσίευσε ένα απόσπασμα από την ομιλία της Marciano υπό αιχμαλωσία, περίπου τέσσερις ημέρες μετά την απαγωγή της.

Το δεύτερο μέρος του κλιπ δείχνει τη νεαρή κοπέλα νεκρή με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι ήταν αποτέλεσμα βομβαρδισμού της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, αλλά οι ιατροδικαστές δήλωσαν ότι φαίνεται πιο πιθανό να ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε την ταυτότητα της Marciano λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Οι IDF ανέφεραν ότι κρατείται όμηρος από τη Χαμάς και δεν επιβεβαίωναν τον θάνατό της.

The Israel Defense Force has Confirmed that 19 y/o Noa Marciano, an IDF Soldier who was taken Hostage by Hamas during the Surprise Attack against Southern Israel on October 7th has Died and that her Family has been Notified; the “Al-Qassam Brigades” of Hamas released a Video… pic.twitter.com/pJUY84KHIX

— OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2023