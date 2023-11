Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε σπίτι μαχητή της Χαμάς [Βίντεο]

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δηλώνουν ότι κατεδάφισαν το σπίτι του Muhannad Faleh Shehadeh, ενός εκ των δύο μαχητών της Χαμάς που σκότωσαν τέσσερις Ισραηλινούς σε επίθεση με πυροβολισμούς σε βενζινάδικο κοντά στον οικισμό Eli της Δυτικής Όχθης τον Ιούνιο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη Ουρίφ, νότια της Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη, και κατεδάφισαν το σπίτι του Μουχανάντ Σεχαντέχ, ενός από τους δύο μαχητές της Χαμάς που πραγματοποίησαν την επίθεση με πυροβολισμούς τον Ιούνιο.

Το σπίτι του δεύτερου μαχητή, του Khaled Mustafa Sabah, κατεδαφίστηκε από τις IDF τον περασμένο μήνα.

IDF says it demolished the home of Muhannad Faleh Shehadeh, one of the two Hamas terrorists who killed four Israelis in a shooting attack at a gas station near the West Bank settlement of Eli in June, in the village of Urif near Nablus. The home of the second assailant, Khaled… pic.twitter.com/9ftjvRRbWV

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023