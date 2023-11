Ισραήλ: Ο στρατός γνωστοποίησε την ταυτότητα ομήρου – Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι σκοτώθηκε σε βομβαρδισμούς

O Ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε για πρώτη φορά την ταυτότητα ομήρου που κρατείται από τη Χαμάς μετά από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης, οι ταξιαρχίες Αλ Κασάμ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς διακρίνεται μία νεαρή στρατιώτης να διαβάζει ένα μήνυμα στα εβραϊκά, στο οποίο αυτοπροσδιορίζεται με το όνομα και τον αριθμό της ταυτότητας και λέει ότι κρατείται στη Γάζα εδώ και τέσσερις ημέρες.

Η νεαρή κοπέλα αυτοπροσδιορίζεται ως Φάουλ Αζάνι Μαρκ Ασιάνι και σε φωτογραφίες στο βίντεο φέρεται να έχει σκοτωθεί μετά από ισραηλινό πλήγμα στις 9 Νοεμβρίου στη Γάζα όπου κρατούνταν όμηρος

Σύμφωνα με τις Αλ Κασάμ, το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε στις αρχές της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε την ταυτότητα της στρατιώτη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι κρατείται όμηρος από τη Χαμάς και δεν επιβεβαιώνουν ότι είναι νεκρή. Σύμφωνα με τον στρατό πρόκειται για τη 19χρονη Νόα Μαρτσιάνο.

«Οι καρδιές μας συμπαραστέκονται στην οικογένεια Μαρτσιάνο, της οποίας η κόρη, Νόα, απήχθη βάναυσα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα, τόσο τα μυστικά όσο και τα επιχειρησιακά, για να φέρουμε τους ομήρους στο σπίτι τους», αναφέρει ο στρατός σύμφωνα με τους Times of Israel.

Είναι η πρώτη φορά που ο στρατός επιβεβαίωσε επίσημα την ταυτότητα ενός ομήρου από τότε που ένοπλοι της Χαμάς απήγαγαν περίπου 240 άτομα όταν εισέβαλαν από τη Γάζα στα στρατιωτικοποιημένα σύνορα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Ένας εκπρόσωπος των IDF (Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ) πήγε στο σπίτι της οικογένειας και τους ενημέρωσε για τη δημοσίευση του βίντεο», αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού.

