Γάζα: Εννέα Αμερικανοί όμηροι της Χαμάς – Ανάμεσά τους και 3χρονο παιδί

Σε εννέα ανέρχονται οι Αμερικανοί πολίτες που αγνοούνται μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και θεωρείται ότι ανάμεσα στους ομήρους που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ανάμεσά τους είναι και αρκετά παιδιά, ένα εκ των οποίων είναι ένα παιδί ηλικίας τριών ετών οι γονείς του οποίου σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες σε «συνεχείς διαπραγματεύσεις» για την απελευθέρωση των ομήρων που πιστεύεται ότι κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, ενώ αξιωματούχοι εργάζονται για τον εντοπισμό εννέα Αμερικανών που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μιλώντας στην εκπομπή This Week του ABC, ο Σάλιβαν είπε: «Υπάρχουν συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχουν οι Ισραηλινοί, το Κατάρ και εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό, διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα φέρουμε πίσω τους Αμερικανούς που κρατούνται όμηροι, καθώς και όλους τους άλλους ομήρους».

Ο Σάλιβαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «δεν πρόκειται να ησυχάσει» μέχρι να απελευθερωθεί κάθε όμηρος. Είπε ότι δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι κρατούνται από τη Χαμάς.

«Γνωρίζουμε τον αριθμό των αγνοουμένων και αυτός είναι ο αριθμός που έχουν δώσει οι Ισραηλινοί. Αλλά δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς είναι ακόμη ζωντανοί», δήλωσε ακόμα ο Σάλιβαν.

«Όσον αφορά τους Αμερικανούς, υπάρχουν εννέα αγνοούμενοι Αμερικανοί πολίτες καθώς και ένας αγνοούμενος νόμιμος μόνιμος κάτοικος, κάτοχος πράσινης κάρτας. Αυτός είναι ο αριθμός που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή του και έχουμε έρθει σε επαφή με τις οικογένειες. Στην πραγματικότητα, θα συναντήσω προσωπικά τα μέλη των οικογενειών των Αμερικανών ομήρων την ερχόμενη εβδομάδα», είπε ακόμα.

Nine American citizens are still missing after Hamas attack on Israel last month, White House national security adviser Jake Sullivan tells @JonKarl.

“I will personally be seeing family members of the American hostages this coming week.” https://t.co/o0UxYIEO8k pic.twitter.com/HqYlmhOBp4

— This Week (@ThisWeekABC) November 12, 2023