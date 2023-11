Δυτική Όχθη: Βραδινή επιδρομή του ισραηλινού στρατού – Συνέλαβαν Παλαιστίνιο ενώ έκανε live μετάδοση

Νυχτερινή επιδρομή στη Δυτική Όχθη πραγματοποίησαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού τα ξημερώματα της Δευτέρας. Βίντεο που αναρτήθηκε από το Al Jazeera Arabic στο X έδειχνε τις ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στη Χεβρώνα.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ένα τεθωρακισμένο όχημα με ισραηλινή σημαία δίπλα στους βαριά οπλισμένους στρατιώτες.

Μάλιστα σε βίντεο που έχει ανέβει στα social media διακρίνεται η στιγμή που οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού εισέρχονται στο σπίτι του Λιάντ Μπανάτ και τον συλλαμβάνουν ενώ έκανε live μετάδοση στο TikTok.

Another one of the Occupation forces arrest the young man, Iyad Banat, from #Hebron, live#IsraelTerrorism #CeasefireInGazaNOW #CeasefireNOW pic.twitter.com/47wRpqrIJf

— 🇵🇸Anon_Gaza🇵🇸 (@AnonOzzyDude) November 13, 2023