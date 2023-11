Ισραήλ-Χαμάς: «Δεν λειτουργεί πια ως νοσοκομείο – Απελπιστική και επικίνδυνη η κατάσταση» λέει ο ΠΟΥ για το Αλ Σίφα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατάφερε να έρθει σε επαφή με εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, όπου χιλιάδες Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους κάποιοι βαριά τραυματισμένοι, βρίσκουν καταφύγιο καθώς ο ισραηλινός στρατός περικυκλώνει το νοσοκομείο.

Σε δήλωσή του την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Γκεμπρεγέσους χαρακτήρισε την κατάσταση «απελπιστική και επικίνδυνη».

«Πέρασαν 3 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό και με πολύ φτωχό διαδίκτυο που έχει επηρεάσει σοβαρά την ικανότητά μας να παρέχουμε ουσιαστική φροντίδα. Οι συνεχείς πυροβολισμοί και οι βομβαρδισμοί στην περιοχή έχουν επιδεινώσει τις ήδη κρίσιμες συνθήκες.

Ο κόσμος δεν μπορεί να στέκεται σιωπηλός ενώ τα νοσοκομεία, που θα έπρεπε να είναι ασφαλή καταφύγια, μεταμορφώνονται σε νεκροταφεία, τοπία καταστροφής και απόγνωσης», πρόσθεσε.

