Ισραήλ – Χαμάς: Αυτή είναι η «Νάκμπα της Γάζας» – Άνοιξε διάδρομος διαφυγής προς τα νότια, σύμφωνα με τις IDF

Συνεχίζεται ο «πόλεμος στα νοσοκομεία» από το Ισραήλ στη Γάζα με τις ΙDF να υποστηρίζουν ότι εκεί κρύβονται μαχητές της Χαμάς, κάτι το οποίο αρνούνται κατηγορηματικά γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό που επιχειρούν κάτω από αδιανόητες συνθήκες για να σώσουν από νεογέννητα μωρά μέχρι ασθενείς και τραυματίες.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι έχασε την επικοινωνία με το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Γάζα.

Τουλάχιστον 11.078 είναι οι νεκροί στη Γάζα

Ανένδοτος παραμένει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, ενώ υποστήριξε ότι δεν θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει τον έλεγχο ασφαλείας της Λωρίδας της Γάζας «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Σήμερα Κυριακή αναμένεται να ανοίξει ξανά το πέρασμα στη Ράφα για τους πολίτες με διπλή υπηκοότητα. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι άνοιξε ξανά διάδρομος διαφυγής προς τα νότια.

Συνεχίζονται οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, αυξάνονται οι φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου.

Δείτε live

Live οι εξελίξεις στο in

11:30 Υπουργείο Υγείας στη Γάζα: 13 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά από ισραηλινό χτύπημα στην Καν Γιουνίς

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 13 νεκροί μετά από νέο ισραηλινό αεροπορικό χτύπημα στην Καν Γιουνίς, στα νότια της Λωρίδας.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

#Gaza Israeli warplanes bomb a residential block in Khan Younis city, southern Gaza. استهداف مربع سكني في مدينة خانيونس pic.twitter.com/dEjBz8laOs — @gaza_genocide (@sherpasian) November 12, 2023

11:21 Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ: Αυτό που χρειάζεται στη Γάζα είναι η κατοχή

Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Σε συνέντευξή του στο δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο Kan την Κυριακή είπε ότι «μετά την εκκένωση των [οικισμών] του Γκους Κατίφ (σ.σ. το 2005 στη νότια Γάζα) ο κόσμος έχει αλλάξει, η πραγματικότητα έχει αλλάξει».

Αναφερόμενος στις αυξανόμενες φωνές στην ισραηλινή δεξιά για την επανεγκατάσταση του μπλοκ των οικισμών Γκους Κατίφ στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ο Μπεν-Γκβιρ πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις γι’ αυτό, από τη στιγμή που δεν έχεις τον έλεγχο της περιοχής και δεν έχεις πραγματική παρουσία εκεί – και σίγουρα όταν αφήνεις τρομοκρατική οργάνωση να παραμείνει εκεί – είσαι εκτεθειμένος σε επιθέσεις και δολοφονίες».

«Αν οι κάτοικοί μας ήταν εκεί, θα ήταν αδύνατο να γίνει αυτή η σφαγή. Όταν έχεις παρουσία επί τόπου, έχεις πληροφορίες και έλεγχο, είσαι ο ιδιοκτήτης», πρόσθεσε.

«Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι μια κατοχή. Κάθε φορά που οι εχθροί μας έχαναν έδαφος, έχαναν τον πόλεμο. Πρέπει να έχουμε τον πλήρη έλεγχο – αυτό θα αποτρέψει τους εχθρούς μας, θα τους δώσει να καταλάβουν ότι έχουμε νικήσει και θα επιτρέψει στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Δεν φοβάμαι την επανεγκατάσταση του Γκους Κατίφ».

11:10 37 νεογέννητα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή

Η φωτογραφία με τα νεογέννητα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ δύο δεν τα κατάφεραν και πέθαναν.

Τα μωράκια είναι τυλιγμένα με κουβέρτες για να μην πάθουν υποθερμία αφού το νοσοκομείο υπολειτουργεί.

11:00 Πώς οι γιατροί και οι νοσηλευτές αποσπούν τα παιδιά από τους ήχους των βομβαρδισμών

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) με ανάρτηση της στο X δείχνει μια ομάδα παιδιών από την Παλαιστίνη που έχουν μαζευτεί μαζί, παρακολουθώντας ένα βίντεο, καθώς η ομάδα των γιατρών και των νοσηλευτών προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των πιτσιρικιών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που μαίνονται.

«Παρά τις διακοπές ρεύματος και την έλλειψη βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, οι ομάδες της PRCS προσπαθούν να ανακουφίσουν τον πόνο των εκτοπισμένων παιδιών στο νοσοκομείο Al-Quds», αναφέρει η PRCS.

«Στόχος τους είναι να φέρουν χαμόγελα στα πρόσωπα αυτών των παιδιών, παρά τις σκηνές πόνου και φόβου που βιώνουν λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών βομβαρδισμών στην περιοχή του νοσοκομείου Al-Quds», προστίθεται.

❣️Despite the power outages and the lack of basic life essentials, the #PRCS teams strive to alleviate the suffering of displaced children in Al-Quds Hospital. Their goal is to bring smiles to the faces of these children, despite the scenes of pain and fear they experience due to… pic.twitter.com/3NeGIKjCAz — PRCS (@PalestineRCS) November 12, 2023

10:52 Δραματικές εικόνες – Με κάρα μεταφέρονται οι νεκροί

Οι εικόνες που έρχονται από την πολιορκημένη Γάζα είναι συγκλονιστικές.

Πολίτες μεταφέρουν με κάρα τους νεκρούς από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο:





10:45 Νέα βίντεο και φωτογραφίες από τα χτυπήματα των IDF στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι

Νέα βίντεο και φωτογραφίες από τα χτυπήματα των IDF στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο λογαριασμό του Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας στο Twitter.

Ανάμεσα σε αυτά, είναι και αυτά που αποτυπώνουν τα χτυπήματα από αέρος.

הכוחות הכווינו למקום כלי טיס מאויש מרחוק שתקף שלושה מחבלים. הכלי המשיך במרדף אחרי המחבל הנוסף שברח דרך סמטאות צפופות, ותקף אותו לאחר זמן קצר — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 12, 2023

10:35 Εικόνες καταστροφής στη Ράφα μετά από ισραηλινές επιθέσεις

Την ώρα που οι IDF καλούν τους άμαχους πολίτες να απομακρυνθούν από τη βόρεια Γάζα προς τη νότια, στη δημοσιότητα έρχονται φωτογραφίες από τη Ράφα όπου οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και οι πολίτες ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες.

10:26 IDF: Άνοιξε ξανά διάδρομος διαφυγής από τη βόρεια Γάζα – Και από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν ότι «ανθρωπιστική παύση» θα υπάρξει και σήμερα στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας έτσι ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν άμαχοι προς τον νότο (σ.σ. ωστόσο και εκεί σημειώνονται επιθέσεις, όπως στην Καν Γιουνίς).

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, αντισυνταγματάρχης Αβιχάι Αντράε, αναφέρει στο X ότι ο δρόμος Σαλάχ α-Ντιν θα είναι ανοιχτός προς τα νότια για συνολικά επτά ώρες σήμερα, μεταξύ 09:00 π.μ. και 16:00 μ.μ..

Επιπλέον, ο ίδιος λέει ότι οι IDF θα κάνουν «τακτικές παύσεις στις στρατιωτικές δραστηριότητες» στην Τζαμπάλια και στη γειτονική Ιζμπάτ Μαλιέν σήμερα μεταξύ 10:00 π.μ. και 14:00 μ.μ., ώστε οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να φτάσουν στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να απομακρυνθούν νότια.

Θα υπάρχει επίσης μια ασφαλής διαδρομή από το νοσοκομείο Σίφα, μέσω της οδού Αλ-Ουέχντα, για να φτάσουν άμαχοι στον δρόμο Σαλάχ α-Ντιν, και να κατευθυνθούν προς τη νότια Γάζα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

#عاجل سكان شمال غزة لديّ عدة رسائل مهمة اليكم هذا الصباح: مئات الآلاف من السكان قد انتقلوا على مدار الأيام الأخيرة عبر الممرّ الآمن الإنساني، سواء بالسيارات أو مشيًا على الأقدام عبر شارع صلاح الدين. 🔴 اليوم (الأحد) أيضًا سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام مروركم، اعتبارًا من… pic.twitter.com/9VuWmdN21o — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2023

10:15 Γερμανικό ΥΠΕΞ: Πάνω από 280 Γερμανοί πολίτες και συγγενείς τους απομακρύνθηκαν από τη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 280 Γερμανοί και οι συγγενείς τους μπόρεσαν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες.

Οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κάτοχοι γερμανικών διαβατηρίων που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την εμπόλεμη παράκτια περιοχή μπορούν να το πράξουν συνεχίζονται, ανέφερε το γερμανικό ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X αργά το Σάββατο.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων είχαν τη δυνατότητα – με δυσκολίες- να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας για την Αίγυπτο.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 600 ξένοι πολίτες και Παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα κατάφεραν να φύγουν την περασμένη Παρασκευή.

10:06 Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι

Σύμφωνα με το Quds News Network, που σχετίζεται με τη Χαμάς, υπάρχουν αναφορές για πολλούς Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν και άλλους που τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στο μπλοκ 12 του προσφυγικού καταυλισμού Σάτι δυτικά της πόλης της Γάζας.

Οι κάτοικοι της περιοχής παροτρύνουν την Ερυθρά Ημισέληνο να φτάσει στους τραυματίες για να τους απομακρύνει.

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον συγκεκριμένο προσφυγικό καταυλισμό, όπως προαναφέρθηκε, ενώ έχει δώσει στη δημοσιότητα βίντεο από τις μάχες που έγιναν εκεί, ενώ υποστηρίζει ότι απομάκρυνε ομάδα αμάχων.

IDF says a significant amount of troops continue to fight in Gaza City’s al-Shati camp. It says that in one incident, Givati Brigade troops identified civilians in a building, and enabled them to evacuate. But during the evacuation, Hamas opened fire at the soldiers. The troops… pic.twitter.com/MWr73M1Ced — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 12, 2023

09:57 WAFA: Εννέα άμαχοι σκοτώθηκαν σε σπίτι στη βόρεια Γάζα μετά από ισραηλινό χτύπημα – Πού αλλού υπάρχουν νεκροί

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA έχει συγκεντρώσει που έχουν γίνει αιματηρές ή καταστροφικές επιθέσεις από τις IDF τις τελευταίες ώρες:

Εννέα άμαχοι σκοτώθηκαν και πολλοί έχουν τραυματιστεί μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο το σπίτι της οικογένειας αλ-Ασκάρι στην περιοχή Ταλ αλ-Ζαατάρ στη βόρεια Γάζα.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε τις εγκαταστάσεις του UNDP στη συνοικία Νασρ της πόλης της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες άνθρωποι, προκαλώντας περισσότερα θύματα.

Δύο γιατροί σκοτώθηκαν και αρκετοί εκτοπισμένοι τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στην περιοχή του μαιευτηρίου Μαχντί στη γειτονιά Νασρ.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε στόχο το σπίτι της οικογένειας Ραντίσι στον προσφυγικό καταυλισμό Σαμπούρα στη Ράφα, καθώς και την οικογένεια Αμπού Άμπντα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα.

Δύο πρόωρα μωρά πέθαναν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος.

Ένα παιδί σκοτώθηκε και πολλά τραυματίστηκαν μετά από βομβαρδισμό από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη του σπιτιού της οικογένειας Αμπού Σαμπ στην Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Καν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ένα σύμπλεγμα κατοικιών που ανήκε στην οικογένεια Φάρα στην περιοχή Σεΐκ Νάσερ, ανατολικά της Καν Γιουνίς, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτίριο αφού είχε εκκενωθεί νωρίτερα.

09:47 Την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζητάει η επικεφαλής του ιρλανδικού Σιν Φέιν

Η Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, πρόεδρος του ιρλανδικού Σιν Φέιν, σε διάγγελμα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση σε εθνικό επίπεδο, είπε:

«Η ιρλανδική κυβέρνηση πρέπει να πρωτοστατήσει και να παραπέμψει το Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο… Και να στείλει τον Ισραηλινό πρέσβη σπίτι του!».





09:39 Νεκρός ένας ακόμη Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη από ισραηλινά πυρά

Το Γραφείο Συντονισμού και Σύνδεσης του Ισραήλ ενημέρωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα ότι ένας κάτοικος της πόλης Μπούρκα στα βόρεια της Δυτικής Όχθης σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά.

Το θύμα είναι ο 34χρονος Μουντάσαρ Σιφ, ο οποίος πυροβολήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

09:33 Υπουργείο Υγείας στη Γάζα: Εκτός λειτουργίας το νοσοκομείο Αλ Σίφα, πέντε νεκροί ασθενείς

Ο δημοσιογράφος της Haaretz, Τζακ Χούρι υπενθυμίζει ότι ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε το πρωί της Κυριακής ότι το νοσοκομείο Αλ Σίφα είναι εκτός λειτουργίας και δεν μπορεί να παρέχει καμία ιατρική υπηρεσία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι πέντε ασθενείς, μεταξύ των οποίων δύο πρόωρα μωρά, πέθαναν λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος και ότι οι σοροί περισσότερων από 100 νεκρών ασθενών βρίσκονται ακόμη στο νοσοκομειακό συγκρότημα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν σε νεκροθάλαμο.

Στην κατάσταση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα αναφέρονται όλα τα διεθνή ΜΜΕ, με τα αραβικά δίκτυα να μεταδίδουν συνεχώς εκκλήσεις των εργαζόμενων και των εθελοντών εκεί.

Heavy fighting between Israeli forces and #Hamas trapped thousands of people in #Gaza’s hospitals, as medics and aid workers warned patients will die in the crippled facilities unless there is a pause in the battle.https://t.co/OC6TFCaBTC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 12, 2023

09:23 IDF: «Εξολοθρεύσαμε μαχητές στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, απομακρύναμε αμάχους»

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, σφοδρές μάχες με μέλη της Χαμάς έγιναν το βράδυ του Σαββάτου στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι.

Σε μία από τις μάχες, σύμφωνα πάντα με τις IDF, στρατιώτες της ταξιαρχίας Givatay εντόπισαν άμαχο πληθυσμό σε κτίριο και του επέτρεψαν την απομάκρυνση μέσω ασφαλούς διαδρόμου.

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, οι μαχητές της Χαμάς πυροβόλησαν προς τις ισραηλινές δυνάμεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ υπήρξε απάντηση από τις IDF με αποτέλεσμα οι μαχητές της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης «να εξουδετερωθούν».

Σε άλλες περίπτωσεις, οι IDF «εξουδετέρωσαν μια ομάδα που είχε οχυρωθεί σε ένα σπίτι στη γειτονιά (σ.σ. στο Σάτι), πυροβολώντας ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας. Επίσης, ένα μαχητικό αεροσκάφος επιτέθηκε σε στρατιωτική αποθήκη, αφού εντοπίστηκε η εκτόξευση αντιαρματικού πυραύλου από αυτήν».

09:13 Διαδήλωση έξω από το σπίτι του Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ – Ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Μεγάλη διαδήλωση, όπου συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι, έγινε έξω από το σπίτι του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν στο Ντελάγουερ.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.





09:07 Times of Israel: Οι ΗΠΑ ζήτησαν διευκρινίσεις από τον Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις για τη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με τα σχόλια του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας για αόριστο χρονικό διάστημα μετά τον πόλεμο κατά της Χαμάς.

Η απαίτηση για διευκρινίσεις αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan και ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την αναφορά στους Times of Israel.

09:00 Ο ΠΟΥ ζητάει άμεση κατάπαυση του πυρός

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ζητάει «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, ενώ ανησυχεί για το ότι έχει χάσει την επικοινωνία με το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα, ενώ υπάρχουν οι αναφορές για τις επανειλημμένες επιθέσεις που δέχεται το νοσοκομείο.

Deeply worrisome and frightening: @WHO has lost contact with its focal points in Al-Shifa Hospital in #Gaza, amid horrifying reports of the hospital facing repeated attacks. There are reports that some of those who fled the hospital have been shot at, wounded, or killed. The… https://t.co/buhccOjRqF — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 12, 2023

08:51 «Αυτή είναι η Νάκμπα της Γάζας το 2023»

Σε συνέντευξή του ο υπουργός Γεωργίας του Ισραήλ, Άβι Ντίχτερ ανέφερε ότι ο τωρινός εκτοπισμός των Παλαιστινίων στη Λωρίδα είναι η «Νάκμπα της Γάζας το 2023».

Όπως υπενθυμίζει και το Middle East Eye που παρουσιάζει το βίντεο της συνέντευξης η Νάμπα ή Καταστροφή αναφέρεται στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων που κατέληξαν σε προσφυγικούς καταυλισμούς για να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ το 1948 στα εδάφη της Παλαιστίνης.

In an interview, Israel’s agriculture minister described the current displacement and persecution of Palestinians in Gaza as “the Nakba of Gaza 2023”. The Nakba refers to the ethnic cleansing of Palestinians from their lands to make way for the creation of Israel in 1948 pic.twitter.com/2xkeheYwEt — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 12, 2023

08:42 Νέες φωτογραφίες των IDF από τις χερσαίες επιχειρήσεις – 46 οι νεκροί στρατιώτες

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε νέες φωτογραφίες στη δημοσιότητα από τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τον θάνατο άλλων πέντε στρατιωτών χθες.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι νεκροί στρατιώτες από την έναρξη των επιχειρήσεων στη Λωρίδα είναι 46.

08:37 Ιατρική βοήθεια στη Γάζα με αλεξίπτωτα έριξαν οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις

Αξιωματούχος των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι ένα αεροπλάνο της Βασιλικής Αεροπορίας της χώρας έριξε το Σάββατο επείγουσα ιατρική βοήθεια στο ιορδανικό νοσοκομείο εκστρατείας στη Γάζα για δεύτερη φορά χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα, μετέδωσε το Ιορδανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τα ΗΑΕ και το Κατάρ για να ενισχυθούν οι δυνατότητες του νοσοκομείου, αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι το νοσοκομείο συνεχίζει να λειτουργεί υπό δύσκολες συνθήκες λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών.

08:29 IDF: Έχουμε καταστρέψει πάνω από 150 τούνελ της Χαμάς

Σύμφωνα με τις ΙDF, μέχρι τώρα έχουν καταστρέψει πάνω από 150 τούνελ της Χαμάς στη Γάζα.

Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους σχετικά με τις χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα.

08:20 Αναφορές για νέο χτύπημα του Ισραήλ στην κεντρική Γάζα

Το δίκτυο Quds News Network, που σχετίζεται με τη Χαμάς, κάνει λόγο για νέο χτύπημα του Ισραήλ στην κεντρική Γάζα.

BREAKING: At least four Palestinian civilians have been reported murdered in an Israeli airstrike on Deir el-Balah in central Gaza.#GazaGenocide pic.twitter.com/QPMTDWFkps — Quds News Network (@QudsNen) November 12, 2023

08:10 Στο Ισραήλ για τη συμφωνία για τους ομήρους αξιωματούχος του Λευκού Οίκου

Ο Μπρετ ΜακΓκουρκ, συντονιστής του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, θα επισκεφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel, το Ισραήλ την Τρίτη, στο πλαίσιο περιοδείας σε χώρες της περιοχής με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ που θα εξασφαλίζει την απελευθέρωση πολλών από τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla, επικαλούμενος δύο Ισραηλινούς και Αμερικανούς ανώτερους αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα, αναφέρει ότι ο ΜακΓκουρκ θα επισκεφθεί πρώτα τις Βρυξέλλες για συνομιλίες με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκαλάντ και ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας και πληροφοριών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στη συνέχεια ο ΜακΓκουρκ θα μεταβεί στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, όπως αναφέρεται.

08:00 Φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διεθνής κοινότητα φοβάται εξάπλωση του πολέμου, ειδικά στον Λίβανο, καθώς στα σύνορα της χώρας αυτής οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές από την 8η Οκτωβρίου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ και τα πλήγματα πλέον γίνονται σε ολοένα μεγαλύτερο βάθος.

Ισραηλινά πλήγματα έχουν εξάλλου στοχοθετήσει θέσεις στη Συρία από όπου, σύμφωνα με τις IDF, μέλη της Χεζμπολάχ εκτοξεύουν ρουκέτες.

In this video, footage of Hezbollah of them firing a Burkan IRAM at Israel for the first time can be seen, targeting the IDF’s Honen barracks in the Ramim (aka Manara) ridge This is likely based on the Iranian Falaq-2. Similar Falaq-2 based IRAMs are very popular in Syria & Iraq https://t.co/L1JAB1KLnW pic.twitter.com/GDRl7CTZiW — Iran Defense|نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (@IranDefense) November 11, 2023



Ο ηγέτης του σιιτικού κινήματος, Χασάν Νασράλα, αναφέρθηκε σε ενίσχυση των επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ από την πλευρά του προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ να μην «παίζει με τη φωτιά», διαμηνύοντας πως η Βηρυτός μπορεί να έχει την ίδια τύχη με τη Γάζα αν η Χεζμπολάχ σύρει τον Λίβανο σε πόλεμο.

Πάνω από 90 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη λιβανέζικη πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, κυρίως μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά και άμαχοι και τουλάχιστον ένας δημοσιογράφος. Στην ισραηλινή πλευρά, γίνεται λόγους για οκτώ νεκρούς, έξι στρατιωτικούς και δυο άμαχους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου νωρίς σήμερα πως έπληξε «τρομοκρατικές υποδομές» στη Συρία με μαχητικά αεροσκάφη, σε αντίποινα για πυρά από το έδαφος της χώρας αυτής προς το τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν που έχει προσαρτήσει το κράτος του Ισραήλ από το 1981.

07:52 Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Δραματική η κατάσταση στα νοσοκομεία – Δύο νεογέννητα πέθαναν

Η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο δραματική στα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου δυο νεογνά γεννημένα πρόωρα που βρίσκονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας πέθαναν πρόωρα χθες Σάββατο, εξαιτίας της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, εν μέσω σφοδρών μαχών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και μαχητές της Χαμάς.

«We are nearly sure that we are alone now. No

one hears us… The problem is to be sure that we can evacuate the neonatal patients because we have

about 37 to 40 premature babies.» Dr Mohammed Obeid, surgeon at Al-Shifa hospital, shares his testimony from today⤵️ pic.twitter.com/3oHC5GKzQ0 — MSF International (@MSF) November 11, 2023



Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες κάλεσαν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, αίτημα που πρόβαλαν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην Ευρώπη, με φόντο τις ανησυχίες πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί και τη φραστική κλιμάκωση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, που ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά στα σύνορα.

Σήμερα, 37η ημέρα του πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου, 20 από τα 36 νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας είναι «εκτός λειτουργίας», σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, εξέφρασε τις πρώτες πρωινές ώρες έντονη ανησυχία καθώς οι υπηρεσίες του «έχασαν την επαφή» με το προσωπικό του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο ολόκληρου του παλαιστινιακού θυλάκου, που έχει γίνει στόχος «επανειλημμένων επιθέσεων».

Εκρήξεις και ανταλλαγές σφοδρών πυρών στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της περιοχής με εμβαδό κάπου 360 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007, συνεχίζονταν τη νύχτα.

07:44 Η κατάρρευση των επικοινωνιών δημιουργεί προβλήματα και στην καταγραφή των θυμάτων

Η «κατάρρευση των υπηρεσιών και των επικοινωνιών στα νοσοκομεία στα βόρεια της Γάζας» καθυστερεί το υπουργείο Υγείας της Γάζας να ενημερώσει για τους τελευταίους αριθμούς των τραυματιών και των νεκρών, αναφέρει ο ΟΗΕ.

Ο αριθμός των νεκρών είναι ακριβής μέχρι και τις 14:00 η ώρα στις 10 Νοεμβρίου.

Δείτε γράφημα για τις ανθρώπινες απώλειες σε Γάζα και Ισραήλ:

07:35 Αποκαρδιωτικές εικόνες – Μωρά στους διαδρόμους των νοσοκομείων

Βίντεο του Al Jazeera αποτυπώνει την κατάσταση στα νοσοκομεία στη Γάζα που παραμένουν στόχος του Ισραήλ.

Μωρά βρίσκονται στο πάτωμα του μεγαλύτερου νοσοκομείου στη Λωρίδα, Αλ Σίφα.

Γύρω από το νοσοκομείο υπάρχουν ισραηλινές δυνάμεις που το έχουν περικυκλώσει, καθώς και ελεύθεροι σκοπευτές.

Δείτε το βίντεο:

07:25 Μαίνεται το αιματοκύλισμα, στο στόχαστρο τα νοσοκομεία στη Γάζα

Καλημέρα σας. Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα, με τα νοσοκομεία να έχουν μπει στο στόχαστρο του όλες τις τελευταίες ημέρες. Μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα ό,τι συμβαίνει στην πολιορκημένη Λωρίδα, το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη.

Διαβάστε για ό,τι προηγήθηκε εδώ