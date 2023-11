Live: Πολιορκημένο το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα – «Σκάβουμε λάκκους για τους νεκρούς με τα χέρια μας»

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίσσονται στα νοσοκομεία της Γάζας όπου το Ισραήλ κατάφερε ισχυρά πλήγματα στα κτίρια αυτά που, εκτός από ασθενείς, φιλοξενούν εκατοντάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Τέσσερα νοσοκομεία είναι περικυκλωμένα από ισραηλινά άρματα, με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να ζητά να σταματήσει η καταστροφή των νοσοκομείων στη Γάζα καθώς «τίθεται σε κίνδυνο η ζωή χιλιάδων ανθρώπων», σύμφωνα με τη Χαμάς.

Η Σύνοδος Κορυφής των Αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ζήτησε να σταματήσει η πολιορκία της Γάζας. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε δεύτερο μήνυμά του είπε ότι η οργάνωση θα συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις που προκαλούν πρόβλημα στην αεράμυνα του Τελ Αβίβ, ενώ σημείωσε ότι όλη η πίεση πρέπει να ασκηθεί προς τις ΗΠΑ που βρίσκονται πίσω από την ισραηλινή επίθεση.

22:58 «Καμία Παλαιστινιακή Αρχή στην μεταπολεμική Γάζα» λέει ο Νετανιάχου

Ο ηγέτης του Ισραήλ απέκλεισε οποιοδήποτε ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα μόλις τελειώσει ο πόλεμος, αν και κάτι τέτοιο έχει προταθεί από τις ΗΠΑ στην κυβέρνηση Αμπάς.

«Θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο εκεί», είπε, όταν ρωτήθηκε αν η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία έχει μερικό διοικητικό έλεγχο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μπορεί να κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο.

«Δεν θα υπάρξει μια πολιτική αρχή που θα εκπαιδεύει τα παιδιά της να μισούν το Ισραήλ, να σκοτώνουν Ισραηλινούς, να εξαφανίσουν το κράτος του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου.

Οι σημερινές δηλώσεις του Νετανιάχου – εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στο Ισραήλ μετά τη στοχοποίηση των νοσοκομείων και της αδιάκοπης αιματοχυσίας αμάχων – έρχονται για ακόμα μία φορά σε αντίθεση με τα όσα επιχειρούν να προβάλουν οι ΗΠΑ ως διέξοδο για την μεταπολεμική Γάζα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει να υποστηρίζει ένα σενάριο ελέγχου της Γάζας από το Ισραήλ ακόμα κι αν αυτό δεν μοιάζει ρεαλιστικό. Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν τους φόβους των Παλαιστινίων ότι το Ισραήλ επιχειρεί να τους εκδιώξει από τη Λωρίδα της Γάζα, σενάριο που έχει αποκλειστεί από τη διεθνή κοινότητα και – σύμφωνα με τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων- από τις ΗΠΑ.

22:54 ΟΗΕ: 101 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν στη Γάζα – Χρειαζόμαστε μία πραγματική προοπτική παλαιστινιακής κρατική υπόστασης

Σε ομιλία του το Σάββατο στην αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, ο γενικός επίτροπος της UNRWA Philippe Lazzarini δήλωσε:

«Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, πενθεί για 101 συναδέλφους που επιβεβαιώθηκε ότι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

Τη Δευτέρα, οι σημαίες του ΟΗΕ παγκοσμίως θα είναι μεσίστιες για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί, με την πλειονότητα να είναι γυναίκες και παιδιά. Πολλοί περισσότεροι είναι σίγουρα ακόμα κάτω από τα ερείπια.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εκδιώξει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Περισσότερες από 700.000 γυναίκες, παιδιά και άνδρες ζουν τώρα σε σχολεία και καταφύγια της UNRWA…

Οι βασικές υπηρεσίες καταρρέουν. Τα πάντα τελειώνουν – τρόφιμα, νερό, φάρμακα και καύσιμα.

Οι δραματικές εξελίξεις στο νοσοκομείο Αλ Σίφα χθες το βράδυ ώθησαν πολλούς από το υγειονομικό προσωπικό και τους τραυματίες να φύγουν…

Έχω 13.000 συναδέλφους στη Γάζα. Οι περισσότεροι έχουν εκτοπιστεί. Πολλοί συνεχίζουν να εργάζονται…

Μπορούμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα αν έχουμε τα μέσα…

Μια πολιτική λύση έχει γίνει ζήτημα ζωής και θανάτου για εκατομμύρια ανθρώπους. Μια πραγματική προοπτική παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης είναι κρίσιμη. Πρέπει να απομακρυνθούμε από το χείλος του γκρεμού πριν να είναι πολύ αργά».

22:45 Νετανιάχου κατά Μακρόν: Σοβαρό λάθος να επικρίνει το Ισραήλ

Σε συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκολάντ και τον υπουργό Μπένι Γκαντζ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τα δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ «πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει γυναίκες και παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας». Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Μακρόν «έκανε ένα σοβαρό λάθος, ένα πραγματικό και ηθικό λάθος».

Ο Νετανιάχου συνέχισε: «Αυτός που εμποδίζει την εκκένωση των πολιτών δεν είναι το Ισραήλ, είναι η Χαμάς. Αυτός που πυροβόλησε τις περιοχές διέλευσης στον ασφαλή διάδρομο δεν είναι το Ισραήλ, είναι η Χαμάς. Επομένως, η ευθύνη για την εκκένωση δεν είναι του Ισραήλ, είναι της Χαμάς».

Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκολάντ επέκρινε επίσης τις δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών.

«Αναρωτιέμαι ο ίδιος και τους ρωτώ – από πού προέρχεται αυτό το θάρρος να μας κάνουν ηθικό κήρυγμα εν μέσω πολέμου; Θέλω να πω σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες που μας επικρίνουν, ότι δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να εκτελέσουμε την αποστολή μας… ώστε να ηττηθεί η Χαμάς».

22:38 Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός εγκαλεί τη Γερμανία για τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Mohammad Shtayyeh λέει ότι η Γερμανία πρέπει να κάνει μια σαφέστερη δήλωση σχετικά με την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Shtayyeh δήλωσε ότι το Βερολίνο πρέπει «να λάβει θέση για τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Η μη έκκληση για τερματισμό του πολέμου, η υποστήριξη του Ισραήλ με όπλα, το ενθαρρύνει να συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον του λαού μας στη Γάζα», δήλωσε ο Shtayyeh.

Έκανε τα σχόλια αυτά την ώρα που η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπάερμποκ πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη πριν πετάξει στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον ισραηλινό ομόλογό της.

22:26 Περισσότερα για την ομιλία Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι ο στρατός θα συνεχίσει τη μάχη του κατά της Χαμάς στη Γάζα με «πλήρη ισχύ», απορρίπτοντας τις αυξανόμενες διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί μετά τον πόλεμο και το Ισραήλ «θα συνεχίσει να ελέγχει την ασφάλεια εκεί».

Ερωτηθείς τι εννοεί με τον έλεγχο της ασφάλειας, ο Νετανιάχου είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να είναι σε θέση να εισέρχονται στη Γάζα όταν είναι απαραίτητο για να κυνηγήσουν μαχητές.

Μια τέτοια θέση φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα μεταπολεμικά σενάρια που διακινούνται από τον στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δηλώνουν ότι αντιτίθενται σε μια ισραηλινή επανακατάληψη της περιοχής.

22:22 Διαδηλωτές στο Ισραήλ ζητούν κατάπαυση του πυρός

Διαδηλωτές στη μεγάλη συγκέντρωση για την απελευθέρωση των ομήρων ζητούν εκεχειρία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ που αναγράφουν: «Ισραηλινοί υπέρ της κατάπαυσης του πυρός», «Ο πόλεμος δεν έχει νικητές» και «Μόνο οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα δώσουν λύση».

Now in Tel Aviv Israeli left wing activists call to end the war and for ceasefire outside the ministry of defense headquarters pic.twitter.com/mygrkLaUfS — Oren Ziv (@OrenZiv_) November 11, 2023

22:14 Νέα επιδρομή του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν – Νεκρός 19χρονος Παλαιστίνιος

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο διευθυντής του κυβερνητικού νοσοκομείου της Τζενίν.

Ο 19χρονος Amir al-Qaisi μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και υπέκυψε στα τραύματά του, δήλωσε ο Dr Wissam Bakr.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να καταστρέφει δρόμους και υποδομές στην Τζενίν.

#عاجل | تغطية صحفية: » جرافات جيش الاحتلال تواصل عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في جنين». pic.twitter.com/nmV2bcM7tn — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 11, 2023

22:06 Νετανιάχου: Δεν θα συμφωνήσω σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψω τον έλεγχο ασφαλείας της Λωρίδας της Γάζας

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει τον έλεγχο ασφαλείας της Λωρίδας της Γάζας «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Όσον αφορά τους ομήρους, είπε: «Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου είναι σαφής – δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την επιστροφή των ομήρων μας».

«Η Χαμάς έχει πρακτικά χάσει τον έλεγχο του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας. Δεν έχει πουθενά ασφαλές μέρος για να κρυφτεί. Προς τους Άραβες ηγέτες που νοιάζονται για το μέλλον των χωρών τους στην περιοχή – πρέπει να σταθείτε απέναντι στη Χαμάς. Στα 16 χρόνια της διακυβέρνησής της, η Χαμάς έφερε καταστροφή στη Γάζα και έφερε μόνο δύο πράγματα: αίμα και φτώχεια», δήλωσε ο Νετανιάχου.

21:50 Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών στο Τελ Αβίβ – Ανάμεσα σε υποστηρικτές και επικριτές του Νετανιάχου

21:44 Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά την Κυριακή

Η συνοριακή αρχή της Γάζας αναφέρει ότι το χερσαίο πέρασμα της Ράφα στην Αίγυπτο θα ανοίξει ξανά την Κυριακή για τους κατόχους ξένων διαβατηρίων.

Οι εκκενώσεις από τη Λωρίδα της Γάζας προς τη γειτονική Αίγυπτο για ξένους πολίτες και Παλαιστίνιους που χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη ανεστάλησαν την Παρασκευή.

21:36 Διευθυντής Αλ Σίφα: Η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι εκτός ελέγχου – Μίλησα με τους Ισραηλινούς

Ο Mohammad Abu Salmiya, διευθυντής του νοσοκομείου Αλ – Σίφα, λέει ότι εκατοντάδες τραυματίες πρέπει να μεταφερθούν, καθώς χιλιάδες συνεχίζουν να αναζητούν καταφύγιο από τα ισραηλινά πλήγματα στην κατεστραμμένη εγκατάσταση.

«Πρέπει να εργαστούμε για τη μεταφορά αυτών των τραυματιών και μίλησα με τους Ισραηλινούς για το θέμα αυτό. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να μεταφέρουμε τους τραυματίες και τα νεογέννητα μωρά και τους ασθενείς εντατικής θεραπείας με ασφάλεια.

«Ο αριθμός των εκτοπισμένων που διαμένουν εδώ έχει μειωθεί από χθες. Μόλις έγινε η επίθεση στο νοσοκομείο πολλοί άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι μετακόμισαν σε ένα κοντινό σχολείο. Δεκάδες έχουν τραυματιστεί και σκοτωθεί. Περίπου 5.000 έως 7.000 εκτοπισμένοι παραμένουν εδώ.

«Είναι μια τραγωδία. Τα νεκρά σώματα – δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε καταψύκτες καθώς δεν λειτουργούν και έτσι αποφασίσαμε να σκάψουμε ένα λάκκο κοντά στο νοσοκομείο. Είναι μια πολύ απάνθρωπη σκηνή. Η κατάσταση είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Εκατοντάδες πτώματα αποσυντίθενται», δήλωσε ο Abu Salmiya στο Al Jazeera.

21:33 IDF: Θα βοηθήσουμε να απομακρυνθούν τα βρέφη από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα βοηθήσουν να απομακρυνθούν αύριο Κυριακή τα βρέφη από το νοσοκομείο Σίφα, στην Πόλη της Γάζας.

Ο στρατός συντονίζει την εκκένωση αυτή με τη διοίκηση του νοσοκομείου, δήλωσε ο Χαγκάρι σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Το προσωπικό του νοσοκομείου Σίφα ζήτησε να βοηθήσουμε αύριο να μεταφερθούν τα μωρά από την παιδιατρική κλινική σε ένα πιο ασφαλές νοσοκομείο. Θα παράσχουμε την απαιτούμενη βοήθεια», είπε ο Χαγκάρι.

Νωρίτερα σήμερα η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Physician for Human Rights-Israel («Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ισραήλ») ανέφερε πως δύο πρόωρα μωρά πέθαναν και άλλα 37 βρέφη κινδυνεύουν μετά την αναγκαστική διακοπή της εντατικής φροντίδας νεογνών ελλείψει ηλεκτρικού ρεύματος στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας, που τελεί υπό πολιορκία.

21:22 Διαδήλωση στο Τελ Αβίβ – Φέρτε πίσω τους ομήρους

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για την απελευθέρωση των ομήρων.

Η Jacky Levy, σύντροφος του Noam Dan, του οποίου η οικογένεια, απήχθη από το Nir Oz, δήλωσε στη Haaretz: «Μας ρωτούν σε ποιον στρέφεται η οργή μας. Στρέφεται κυρίως σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για εμάς, σε αυτούς που έχουν συμβόλαιο μαζί μας», την κυβέρνηση του Ισραήλ.

«Δεν μπορούν να μας λένε «εμπιστευτείτε μας». Αυτή η φράση δεν έχει κανένα νόημα από τις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε η Levy.

Η Noam Perry, κόρη του Haim, 79 ετών, που απήχθη από το Nir Oz, είπε στο βήμα της συγκέντρωσης: «Κύριε Πρωθυπουργέ, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μη μου μιλάτε για κατάκτηση, μη μου μιλάτε για ισοπέδωση [της Γάζας]. Μην μιλάτε καθόλου. Απλά αναλάβετε δράση… φέρτε τους πίσω στο σπίτι τώρα».

21:12 Ερυθρά Ημισέληνος: Μόνο 7 από τα 18 ασθενοφόρα λειτουργούν στην πόλη της Γάζας – Γίνονται στόχος του ισραηλινού στρατού

Μόνο επτά από τα 18 ασθενοφόρα λειτουργούν στην πόλη της Γάζας και στις βόρειες περιοχές, και αυτά ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν λόγω έλλειψης καυσίμων, αναφέρει η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

«Οι ομάδες μας βλέπουν δεκάδες Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και δεν μπορούν να τους προσεγγίσουν επειδή τα ασθενοφόρα μας γίνονται στόχος του ισραηλινού στρατού», δήλωσε η PRCS.

Την περασμένη εβδομάδα μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων κοντά στο νοσοκομείο Αλ – Σίφα σκότωσε 15 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 60. Το ασθενοφόρο μετέφερε βαριά τραυματισμένους ασθενείς από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο όταν χτυπήθηκε από ισραηλινή επίθεση.

20:55 IDF: Η Χαμάς λέει ψέματα για τα νοσοκομεία – Έχουν χάσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας

Ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει τις επιχειρήσεις τους στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, «που αποτελεί κεντρικό προπύργιο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», το τελευταίο 24ωρο.

«Η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της λωρίδας, οι κάτοικοι της Γάζας έχουν φύγει αντίθετα με τις οδηγίες της. Για να το αποτρέψει αυτό, λέει ψέματα για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία», δήλωσε ο Χαγκάρι.

«Χθες, έσπευσαν να μας κατηγορήσουν για επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Ελέγξαμε τα συστήματά μας και για άλλη μια φορά ήταν μια αποτυχημένη εκτόξευση από τρομοκρατικές οργανώσεις στη λωρίδα. Η Χαμάς διαπράττει έγκλημα πολέμου με τη χρήση των νοσοκομείων».

Ο Χαγκάρι τόνισε, επίσης στα αγγλικά, ότι «τις τελευταίες ώρες δημοσιεύονται ψευδείς ειδήσεις ότι περικυκλώνουμε το νοσοκομείο Αλ Σίφα και του επιτιθέμεθα. Αυτές είναι ψευδείς αναφορές. Πολεμάμε με τρομοκράτες που επιλέγουν να πολεμούν ακριβώς δίπλα σε νοσοκομεία».

20:38 Επαναβεβαιώνουν τη στήριξη τους στο Ισραήλ οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν συνομίλησε με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ. Σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο, ο Όστιν τάχθηκε για ακόμα μία φορά υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί, αλλά επανέλαβε επίσης την ανάγκη προστασίας των αμάχων, καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Όστιν τόνισε επίσης την ανάγκη να αποφευχθεί μια περιφερειακή κλιμάκωση.

20:30 Ο διευθυντής του ινδονησιακού νοσοκομείου εκλιπαρεί τους «έντιμους ανθρώπους» να δράσουν

Στη βόρεια Γάζα, ο διευθυντής του νοσοκομείου της Ινδονησίας λέει ότι η έλλειψη καυσίμων έχει οδηγήσει στη διακοπή ρεύματος στη μονάδα αφαλάτωσης, και σε άλλες εγκαταστάσεις.

«Το νοσοκομείο λειτουργεί με το 30-40% της δυναμικότητάς του», δήλωσε ο Atef Al-Kahlot. «Καλούμε τους έντιμους ανθρώπους του κόσμου, αν έχουν απομείνει κάποιοι από αυτούς, να ασκήσουν πίεση στις δυνάμεις κατοχής για να προμηθεύσουν το ινδονησιακό νοσοκομείο και τα υπόλοιπα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας».

20:17 Χαμάς: Καταστρέψαμε 160 ισραηλινά οχήματα

Οι ταξιαρχίες Κασάμ έχουν καταστρέψει 160 ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα -εν μέρει ή ολοκληρωτικά- από την έναρξη της χερσαίας εισβολής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

«Ο ισραηλινός στρατός αντιμετωπίζει σθεναρή αντίσταση και υπάρχουν σφοδρές συγκρούσεις. Οι μαχητές μας αιφνιδιάζουν τον εχθρό κάτω από τη γη και πάνω από αυτή και κάτω από τα χαλάσματα. Καταστρέφουν τα τανκς και τις μπουλντόζες τους», δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα.

Η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με μαχητές να καταστρέφουν ισραηλινά τανκς. Το βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.





20:09 «Εκεχειρία τώρα» – Μαζικές διαδηλώσεις στην Ευρώπη – Ένα εκατομμύριο στο Λονδίνο

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκές πόλεις με βασικό αίτημα «εκεχειρία τώρα». Σε Λονδίνο, Βρυξέλλες, Παρίσι χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους. Στο Λονδίνο οι διοργανωτές κάνουν λόγο για ένα εκατομμύριο διαδηλωτές σε μία από τις μαζικότερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών.

A protest of 300 thousand people was held in #Paris in support of #Palestine. pic.twitter.com/obLQuqOaRH — SeyirPost (@seyirpost_en) November 11, 2023

We just made history. In our thousands and in our MILLIONS 🇵🇸 #CeasefireNOW pic.twitter.com/zMjKa6B1uz — PSC (@PSCupdates) November 11, 2023

Brussels today. Simultaneous mass demos across Europe, rejecting occupation, apartheid, mass murder and genocide, standing with brothers and sisters in Gaza. People in power have abused it. We DEMAND a better world. WE WILL HAVE IT! Free #Palestine. Long live #Gaza. #CeasefireNOW pic.twitter.com/F4z8bM8Xsb — Clare Daly (@ClareDalyMEP) November 11, 2023

20:03 Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσουν οι Νετανιάχου, Γκάλαντ και Γκαντζ

Η Συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και θα πραγματοποιηθεί σε στρατιωτική βάση του Τελ Αβίβ. Διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων είναι σε εξέλιξη σε όλη την χώρα.

1019:47 Πρώτη συνάντηση του Σαουδάραβα πρίγκιπα με τον Ιρανό πρόεδρο

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και ο Ιρανός πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραϊσί, συναντήθηκαν σήμερα στο Ριάντ για πρώτη φορά αφότου η Σαουδική Αραβία και το Ιράν αποκατέστησαν τις διπλωματικές σχέσεις τους τον Μάρτιο, σύμφωνα με το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Κατά την ίδια πηγή, ο πρόεδρος και ο πρίγκιπας έδωσαν έμφαση στην «ενότητα του ισλαμικού κόσμου».

19:35 Διαδηλώσεις στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων

Διαδηλώσεις προγραμματίζονται σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ με αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων.

Στην παραλιακή πόλη Καισάρεια, όπου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εξοχική κατοικία, οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτησή του. Θα πραγματοποιηθεί επίσης συγκέντρωση στη μνήμη των εκατοντάδων Ισραηλινών που δολοφονήθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

«Κάθε λεπτό που περνάει αυξάνει την οργή εναντίον του κατηγορούμενου [αναφερόμενοι στον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για διαφθορά]», αναφέρουν στο κάλεσμα για το συλλαλητήριο.

19:20 «Μας σκοτώνουν, κάντε κάτι» -Έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη διεθνή κοινότητα

«Τα τελευταία 24ωρα, τα νοσοκομεία στη Γάζα δέχονται ανηλεείς βομβαρδισμούς», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

«Το νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ Σίφα, η μεγαλύτερη υγειονομική εγκατάσταση όπου εξακολουθεί να εργάζεται προσωπικό των ΓΧΣ, έχει χτυπηθεί αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένων των μαιευτηρίων και των εξωτερικών ιατρείων, με αποτέλεσμα πολλαπλούς θανάτους και τραυματισμούς.

Οι εχθροπραξίες γύρω από το νοσοκομείο δεν έχουν σταματήσει. Οι ομάδες των ΓΧΣ και εκατοντάδες ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Οι ΓΧΣ επαναλαμβάνουν επειγόντως τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των νοσοκομείων, για άμεση κατάπαυση του πυρός και για την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων, του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών».

«Μας σκοτώνουν εδώ, σας παρακαλώ κάντε κάτι» έγραψε με μήνυμα ένας από τους νοσηλευτές των ΓΧΣ από το υπόγειο του νοσοκομείου Αλ Σίφα σήμερα το πρωί, όπου ο ίδιος και η οικογένειά του βρίσκουν καταφύγιο από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς. «Τέσσερις ή πέντε οικογένειες έχουν καταφύγει τώρα στο υπόγειο, οι βομβαρδισμοί είναι τόσο κοντά, τα παιδιά μου κλαίνε και ουρλιάζουν από φόβο».

🔴#Gaza: “We are being killed here, please do something» We urge the US, UK, Canada, Member states of the League of Arab States, Member states of the Organisation of the Islamic Cooperation and the European Union to take action to ensure a ceasefire now https://t.co/68YLaoZ5Ob — MSF International (@MSF) November 11, 2023

19:08 Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν 24χρονο κοντά στην Τζενίν

Ο θανατηφόρος πυροβολισμός εναντίον του 24χρονου σημειώθηκε στην πόλη Araba, κοντά στην Τζενίν, αναφέρει η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

«Εδώ και μια εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί επιδρομές και εισβολές σε καθημερινή βάση», δήλωσε ο Ahmad al-Arda, δήμαρχος της Araba.

«Πριν από τρεις ημέρες, ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ άλλα δύο τραυματίστηκαν ελαφρά. Σήμερα, έγινε άλλη μια επιδρομή στην πόλη και οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρομαχικά εναντίον μιας ομάδας νεαρών ανδρών, σκοτώνοντας τον Χαμράν».

18:50 IDF: Βρέθηκαν πυρομαχικά σε νηπιαγωγείο στη βόρεια Γάζα

Ο εκπρόσωπος των IDF ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν πυρομαχικά και εκρηκτικά σε ένα νηπιαγωγείο στο Beit Hanoun στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Οι στρατιώτες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατέστρεψαν επίσης φρεάτια τούνελ και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικά και πολιτικά κτίρια όπου βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων, χάρτες και υλικό πληροφοριών της Χαμάς.

18:37 Δύο νεογέννητα σε θερμοκοιτίδες πέθαναν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Δύο βρέφη που βρισκόταν σε θερμοκοιτίδες πέθαναν εξαιτίας της διακοπής ρεύματος στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, λέει η ισραηλινή ΜΚΟ Physicians for Human Rights Israel , επικαλούμενοι γιατρούς του νοσοκομείου, ενώ οι μάχες μαίνονται γύρω από το συγκρότημα Αλ Σίφα.

«Ως αποτέλεσμα της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών σταμάτησε να λειτουργεί. Δύο πρόωρα βρέφη έχουν πεθάνει και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή άλλων 37 πρόωρων βρεφών» στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ισραηλινή ομάδα γιατρών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας της Γάζας Γιουσέφ Αμπού αλ-Ρις, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι όλες οι γεννήτριες και οι πηγές ενέργειας είναι εκτός λειτουργίας.

Δεκάδες «μωρά δίνουν μάχη με τον θάνατο», είπε.

18:20 Γκάλαντ: Ό,τι κάνουμε στη Γάζα ξέρουμε να το κάνουμε και στη Βηρυτό

Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ επισκέφθηκε τους διοικητές των ισραηλινών δυνάμεων στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ συζήτησε με τους στρατιώτες που υπηρετούν εκεί.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Gallant απευθύνθηκε στους πολίτες του Λιβάνου, προειδοποιώντας ότι «η Χεζμπολάχ παρασύρει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που μπορεί να συμβεί και κάνει λάθος. Αν κάνει τέτοιου είδους λάθη εδώ, αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα είναι πρώτα και κύρια οι πολίτες του Λιβάνου. Ό,τι κάνουμε στη Γάζα, ξέρουμε να το κάνουμε και στη Βηρυτό».

Πρόσθεσε επίσης ότι «η πολεμική αεροπορία κατευθύνεται βόρεια και η ισχύς της είναι πολύ μεγάλη. Δεν χρησιμοποιήσαμε ούτε το 10% της δύναμης της αεροπορίας στη Γάζα».

Το μήνυμα του Γκάλαντ έρχεται μετά την ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Νασράλα, που μεταξύ άλλων είπε ότι η λιβανέζικη οργάνωση θα συνεχίσει τις επιθέσεις της στο Ισραήλ που έχουν ήδη δημιουργήσει πρόβλημα στην αεράμυνα του Τελ Αβίβ.

18:08 Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι δεν πυροβολεί εναντίον του νοσοκομείου Αλ Σίφα

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα αραβικά, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχουν συγκρούσεις με μαχητές της Χαμάς γύρω από το νοσοκομείο, αλλά ότι οι εγκαταστάσεις του δεν αποτελούν στόχο και ότι οι άνθρωποι που θέλουν να εκκενώσουν το νοσοκομείο μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια από την ανατολική πλευρά του συγκροτήματος.

Νωρίτερα σήμερα ο Muhammad Abu Salmiya, διευθυντής του νοσοκομείου, και ο Dr. Youssef Abu al-Reesh, από το υπουργείο Υγείας της Γάζας, μίλησαν στο Al Jazeera μέσα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Περιέγραψαν μια κατάσταση πολιορκίας, με βομβαρδισμούς πυροβολικού και τη συνεχή απειλή πυρών ισραηλινών ελεύθερων σκοπευτών προς όποιον προσπαθούσε να κινηθεί εντός του συγκροτήματος ή να το εγκαταλείψει.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες αναφέροντας ότι όποιος επιχειρεί να βγει από το νοσοκομείο δέχεται πυρά.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, βρίσκονται 20.000 άτομα, ασθενείς, υγειονομικοί και εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

18:00 Διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη για το Μεσανατολικό ζήτησε ο Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα πρέπει να συγκληθεί διεθνής ειρηνευτική διάσκεψη προκειμένου να εξευρεθεί μια μόνιμη λύση στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους.

Ο Ερντογάν μιλούσε στην κοινή σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που διεξάγεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

«Το Ισραήλ παίρνει εκδίκηση… στα μωρά, στα παιδιά και στις γυναίκες της Γάζας», είπε ο Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός, «Αυτό που είναι επείγον στη Γάζα δεν είναι παύσεις για λίγες ώρες, μάλλον χρειαζόμαστε μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Δεν μπορούμε να βάλουμε τους αντιστεκόμενους της Χαμάς που υπερασπίζονται την πατρίδα τους στην ίδια κατηγορία με εκείνους της κατοχικής δύναμης», είπε ο Ερντογάν.

Μια μόνιμη λύση στη σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους εξαρτάται από τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους στη βάση των συνόρων του 1967, δήλωσε ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος.

«Πιστεύουμε πως μια διεθνής ειρηνευτική διάσκεψη θα παράσχει την πιο κατάλληλη βάση για αυτό. Είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες, περιλαμβανομένων και εκείνων μιας εγγυήτριας δύναμης, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη που θα εγκαθιδρυθεί σε αυτό το πλαίσιο», είπε.

17:48 Κοινή δήλωση από την Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού συνδέσμου

Οι συμμετέχοντες στη σημερινή έκτακτη αραβο-ισλαμική σύνοδο κορυφής στο Ριάντ ζητούν τον τερματισμό της πολιορκίας της Γάζας.

Σε δήλωσή τους, οι ηγέτες απαίτησαν να επιτραπεί η είσοδος βοήθειας στη Γάζα και ζήτησαν να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ.

Η δήλωση απέρριψε επίσης τον χαρακτηρισμό του πολέμου του Ισραήλ ως «αυτοάμυνα» και καταδίκασε «την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, τα εγκλήματα πολέμου, τις βάρβαρες και απάνθρωπες σφαγές από την κατοχική κυβέρνηση».

17:33 Ισραηλινά τανκς περικυκλώνουν το νοσοκομείο Αλ Κουντς

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι ισραηλινά τανκς και οχήματα περικυκλώνουν το νοσοκομείο Αλ Κουντς ενώ τα χτυπήματα είναι αδιάκοπα με αποτέλεσμα τα κτίρια του νοσοκομείου να τρέμουν.

Πυροβολισμοί συνεχίζουν να έχουν ως στόχο το νοσοκομείο και υπάρχει αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής αριθμός τραυματιών.

17:26 Οι IDF αναχαίτισαν αεροσκάφος που πέρασε τα σύνορα από τον Λίβανο

Οι IDF αναφέρουν ότι αναχαίτισαν ένα αεροσκάφος που πέρασε τα σύνορα από τον Λίβανο στην περιοχή Kabri στο βόρειο Ισραήλ.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι ένα άρμα επιτέθηκε σε μια ομάδα που προσπάθησε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς πυραύλους προς κοινότητες κοντά στα σύνορα και τις θέσεις του στρατού.

17:13 Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Νασράλα

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα μόλις ολοκλήρωσε τη δεύτερη ομιλία του από την έναρξη του πολέμου.

Ακολουθούν μερικά από τα κυριότερα σημεία της όπως τα σταχυολόγησε το Al Jazeera:

Αυτό το οδυνηρό γεγονός και αυτά τα σημαντικά εγκλήματα αποδεικνύουν ότι ο ισραηλινός εχθρός επιδιώκει εκδίκηση χωρίς ηθικά, νομικά ή ανθρωπιστικά όρια. Αυτό αποδεικνύει τη φύση αυτής της οντότητας.

Όλη η πίεση πρέπει να στοχεύσει στην αμερικανική κυβέρνηση, διότι αυτή είναι που κρατάει τα ηνία εξ αρχής.

Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι η αλλαγή της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με το Ισραήλ, το οποίο σκοτώνει χιλιάδες παιδιά και γυναίκες. Αυτή η αλλαγή είναι προς το συμφέρον της αντίστασης, του σχεδίου της και του πληθυσμού της Γάζας, ιδιαίτερα μέσω των διαδηλώσεων στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη… Ο χρόνος ασκεί πίεση στον εχθρό.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν αποφασίζει στη θέση των κινημάτων αντίστασης, αλλά τα υποστηρίζει.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευσε το Εϊλάτ πριν από δύο ημέρες προκάλεσε μεγάλο φόβο στο Ισραήλ και ο εχθρός το αναγνώρισε. Το γεγονός αυτό ήταν σημαντικού μεγέθους και σημασίας. Το Ισραήλ ήταν σε σύγχυση για την προέλευση αυτού του drone, αν προερχόταν από την Υεμένη, το Ιράκ ή από αλλού. Τελικά, κατηγόρησαν έναν πυρήνα της Χεζμπολάχ στη Συρία. Ως εκ τούτου, βομβάρδισαν τη Συρία και χάσαμε αρκετούς εκεί. Έτσι η Συρία πληρώνει βαρύ τίμημα.

Στους Αμερικανούς, λέω: «Αν θέλετε να σταματήσουν τα δευτερεύοντα μέτωπα, πρέπει να σταματήσετε την επίθεση στη Γάζα».

17:11 Βομβαρδισμοί στο ινδονησιακό νοσοκομείο

Νέοι βομβαρδισμοί κοντά στο ινδονησιακό νοσοκομείο αναφέρθηκαν πριν από λίγο. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει τα νοσοκομεία Αλ Σίφα κα Αλ Κουντς.

17:05 Περισσότερα από την ομιλία Νασράλα: Εκτοξεύουμε καθημερινά drones – Θέλουμε να κρατάμε απασχολημένη την αεράμυνα του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη «κάθε μέρα», κάποια επιθετικά και κάποια που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, είπε ο Νασράλα στην ομιλία του από τη Βηρυτό. Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, ορισμένα «φτάνουν μέχρι τη Χάιφα και ολόκληρο τον βορρά. Κάποια επιστρέφουν, κάποια όχι, αλλά και αυτό δεν πειράζει, αφού είναι μέρος του πολέμου φθοράς για την ισραηλινή αεράμυνα».

Στην ομιλία του, ο Νασράλα αναφέρθηκε στο μέτωπο του Λιβάνου, σημειώνοντας ότι τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ισραήλ είναι ένας «νέος παίκτης», γεγονός που καθιστά τα καθήκοντα της Χεζμπολάχ πιο δύσκολα. «Παρά ταύτα, αυξάνουμε τις επιθέσεις. Υπάρχει επίσης αύξηση στη χρήση των νέων επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ»,

17:00 Νασράλα: Τα αραβικά κράτη πρέπει να λειτουργήσουν ως εμπόδιο στο Ισραήλ – Διπλωματικές όχι στρατιωτικές κινήσεις

Ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, στη δεύτερη ομιλία του από την έναρξη του πολέμου, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «έχει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων για να επιβάλει κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ».

Είπε ότι το Ιράν υποστηρίζει την αντίσταση κατά του Ισραήλ «σε όλες τις πτυχές, οικονομικά και στρατιωτικά, πολιτικά και ηθικά. Αν υπάρχει ενίσχυση της περιφερειακής αποτρεπτικής ισορροπίας, είναι χάρη στο Ιράν».

Ο Νασράλα δήλωσε σε ομιλία του που μεταδόθηκε στη Βηρυτό ότι «ο αραβικός και ισλαμικός κόσμος παρακολουθεί τη σύνοδο κορυφής στο Ριάντ. Δεν υπάρχει απαίτηση να κινηθούν στρατοί και να δράσουν εναντίον του Ισραήλ, αλλά περισσότερο τα κράτη να λειτουργήσουν ως ένα εμπόδιο και να πιέσουν τις ΗΠΑ να δράσουν εναντίον της κυβέρνησης και να απειλήσουν με διπλωματικά βήματα για να σταματήσει η επιθετικότητα», εξήγησε ο Νασράλα.

Το ελάχιστο αίτημα, τόνισε, είναι να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, αλλά και το πέρασμα της Ράφα, ώστε να μεταφερθούν τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα για να σωθούν οι τραυματίες στη Γάζα.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ είπε στην εναρκτήρια ομιλία του ότι ο άξονας της αντίστασης καταφέρνει να εμποδίσει το Ισραήλ με έναν «ιρανικό αποκλεισμό». Αναφέρθηκε στις επιθέσεις των ανταρτών της Υεμένης στο Ισραήλ και είπε ότι «τα αποτελέσματά τους είναι σημαντικά. Το Ισραήλ αναγκάζεται να εκτρέψει μέρος του συστήματος αεράμυνάς του στην περιοχή του Εϊλάτ».

Πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να απειλούν την Υεμένη και το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολάχ, τόσο έμμεσα όσο και άμεσα. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν τις απειλές τους».

16:47 Μεγαλειώδης η φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στο Λονδίνο

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πραγματοποιείται η διαδήλωση στο Λονδίνο με βασικό αίτημα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει μεγάλη αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης των Τόριδων να κρατήσουν την ίδια στάση με τις ΗΠΑ στο ζήτημα στης Γάζας, και εδώ και ένα μήνα γίνονται μαζικές διαδηλώσεις, μαζικότερες των τελευταίων είκοσι ετών.

Σήμερα, και ενώ η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να μην επιτρέψει τη διαδήλωση, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους του Λονδίνου.

Ακροδεξιές οργανώσεις κάλεσαν σε αντιδιαδήλωση, με σαφώς μικρότερη συμμετοχή, με σύνθημα «θέλουμε πίσω τη χώρα μας» και συγκρούστηκαν με την αστυνομία που δεν επέτρεψε να έρθουν σε επαφή με την φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση.

16:38 Προσπαθούν να μεταφέρουν τα μωρά στις θερμοκοιτίδες σε άλλο μέρος του νοσοκομείου

Ο διευθυντής του Αλ Σίφα, Muhammad Abu Selmiyyah, δήλωσε ότι «επικοινωνούμε με τον Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να μεταφέρουμε μόνο τα μωρά που βρίσκονται σε θερμοκοιτίδα και είναι ακόμη ζωντανά, σε ασφαλέστερο μέρος εντός του νοσοκομείου».

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένα μωρό πέθανε ενώ άλλα 39 βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Εκρήξεις ακούγονται και μέσα από το νοσοκομείο που πολιορκείται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

16:24 Τανκς στα είκοσι μέτρα από το νοσοκομείο Αλ Κουντς – Ευθείες βολές στο κτίριο

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι ισραηλινά τανκς βρίσκονται στα 20 μέτρα απόσταση από το νοσοκομείο Αλ Κουντς. Σε ανάρτηση στο Twitter η οργάνωση αναφέρει ότι σημειώνονται ευθείες βολές στο νοσοκομείο, ενώ επικρατεί πανικός και φόβος στον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος εκεί.

🚨⚠️Israeli tanks are 20 meters away from Al-Quds Hospital.

Direct shooting at the hospital, creating a state of extreme panic and fear among 14000 displaced people. #Gaza#AlQudsHospital #NotATarget pic.twitter.com/iRZggCcIkP — PRCS (@PalestineRCS) November 11, 2023

16:20 Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Πυροβολούν όσους προσπαθούν να βγουν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιβεβαιώνουν αναφορές ότι άνθρωποι δέχονται πυρά καθώς προσπαθούν να βγουν από το νοσοκομείο al-Shifa.

«Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το προσωπικό μας παρακολουθεί ανθρώπους να δέχονται πυροβολισμούς καθώς προσπαθούν να φύγουν από το νοσοκομείο Al-Shifa», ανέφερε στο X.

#GAZA At the time of writing, our staff are witnessing people being shot at as they attempt to flee the Al-Shifa hospital. — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) November 11, 2023

16:11 Χαμάς: Σε τρία πράγματα πρέπει να επικεντρωθούν οι μουσουλμάνοι και ο Άραβες ηγέτες

Μιλώντας στο Al Jazeera από τη Βηρυτό, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν σχολίασε την κοινή σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του ΟΙΚ στο Ριάντ.

Είπε ότι υπάρχουν τρία πράγματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι Άραβες και οι μουσουλμάνοι ηγέτες.

«Πρώτον, να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις και η γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων», είπε, καλώντας τις χώρες να διακόψουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

«Το δεύτερο σημείο είναι να στείλουν ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια και καύσιμα». «Και το τρίτο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι να μιλήσουμε με μια ενιαία φωνή ζητώντας η παλαιστινιακή υπόθεση να λυθεί ξεκινώντας από τη βάση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων και όχι από οποιαδήποτε άλλη βάση», πρόσθεσε ο Hamdan.

«Η ειρηνευτική διαδικασία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οικοδομήθηκε πάνω στις ανάγκες του Ισραήλ – και αυτή είναι η αιτία της αποτυχίας».

15:57 Κανείς δεν μπορεί να βγει ή να μπει στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο επικεφαλής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, Marwan Abu Sada, περιγράφει τη δραματική κατάσταση που βιώνουν όσοι βρίσκονται στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας.

Μιλώντας στην Ιατρική Βοήθεια για την Παλαιστίνη, ο Sada περιγράφει πώς κανείς δεν μπορεί να βγει από το νοσοκομείο, καθώς οι άνθρωποι πυροβολούνται στους δρόμους.

«Κανείς δεν μπορεί να βγει από το νοσοκομείο Shifa. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο νοσοκομείο Σίφα. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη», δήλωσε.

«Οι άνθρωποι που προσπάθησαν σήμερα το πρωί να εκκενώσουν το νοσοκομείο, δέχτηκαν πυροβολισμούς στους δρόμους. Κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν, κάποιοι άλλοι τραυματίστηκαν».

«Ακούμε εκρήξεις μέσα από το νοσοκομείο, και η επικοινωνία μας με τον έξω κόσμο είναι κομμένη». «Αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή για όλα τα υγειονομικά συστήματα του κόσμου»

15:45 Εκτός λειτουργίας το Αλ Σίφα

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η λειτουργία του Αλ Σίφα βρίσκεται πλέον στον αέρα. Σύμφωνα με τον παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ένα νεογέννητο έχει χάσει τη ζωή του ενώ άλλα 39 που βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες κινδυνεύουν.

Η ΕΡΤ μετέδωσε νωρίτερα ότι ο αριθμός των νεκρών νεογέννητων έχει φτάσει στα τρία.

15:35 Σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα ότι σιωπά για τα δεινά των Παλαιστινίων αμάχων, ενώ επιτρέπει στο Ισραήλ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο εμίρης ήταν ένας από τους πολλούς Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες που μίλησαν στην κοινή σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Όλοι τους καταδίκασαν τον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Επίσης ο Philippe Lazzarini, ο επικεφαλής της UNRWA, κάλεσε τις αραβικές χώρες να αναλάβουν ισχυρότερη δράση για την προστασία των αμάχων στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε χθες το σχολείο al-Buraq για να σκοτώσει τον Ahmed Siam, ο οποίος λέει ότι ήταν διοικητής της Χαμάς. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Η διευθύντρια επικοινωνίας της παλαιστινιακής υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ UNRWA, Juliette Touma, δήλωσε στο Al Jazeera ότι δεν υπάρχει καμία βάση για τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι το προσωπικό της οργάνωσης είναι μέλη της Χαμάς.

Ο Monir al-Barsh, διευθυντής του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, λέει ότι «κάθε κινούμενο αντικείμενο» γύρω από το νοσοκομείο al-Shifa αποτελεί στόχο για τις ισραηλινές δυνάμεις και ότι ο μεγάλος αριθμός των νεκρών οδηγεί στη διάνοιξη ομαδικού τάφου εντός του χώρου του νοσοκομείου.

15:20 Ερντογάν: Να γίνει έλεγχος από τον ΙΑΕΑ στα πυρηνικά του Ισραήλ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Ριάντ, κάλεσε τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να ξεκινήσει έρευνα για την κατοχή πυρηνικών όπλων από το Ισραήλ και να δημοσιεύσει τα πορίσματά της στον κόσμο.

«Αυτό το ευαίσθητο θέμα, το οποίο απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο Ερντογάν.

15:00 Τα βασικότερα σημεία της ομιλίας του προέδρου του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του στη σύνοδο κορυφής του Ριάντ σχετικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Ακολουθεί μια περίληψη των όσων είπε:

Οι τυφλοί βομβαρδισμοί κατά της Γάζας πρέπει να σταματήσουν.

Όλος ο ισλαμικός κόσμος πρέπει να ενωθεί και μέσω αυτής της ενότητας μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.

Η Αμερική υποστηρίζει το Ισραήλ στον ΟΗΕ και ασκεί βέτο σε ψηφίσματα που εμποδίζουν τη δολοφονία των Παλαιστινίων. Έχει ανοίξει το δρόμο για το Ισραήλ να σκοτώνει περισσότερο, να βομβαρδίζει περισσότερο.

Ελπίζω ότι στο τέλος αυτής της συνόδου κορυφής θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα που θα είναι προς όφελος του παλαιστινιακού λαού.

Πρέπει να στηρίξουμε την αντίσταση και πρέπει να φιλήσουμε τα χέρια και το πρόσωπο κάθε μέλους της παλαιστινιακής αντίστασης.

14:40 Ο εμίρης του Κατάρ καταδικάζει τη σιωπή της διεθνής κοινότητας

Ο Εμίρης του Κατάρ Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί επέκρινε τη διεθνή κοινότητα ότι παραμένει σιωπηλή για τα δεινά των Παλαιστινίων πολιτών, ενώ επιτρέπει στο Ισραήλ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι μια πραγματική απειλή σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για πρωτοφανή γεγονότα. Πώς γίνεται ο βομβαρδισμός των νοσοκομείων να γίνεται μια συνηθισμένη επίθεση κάτω από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι από κάτω υπάρχουν σήραγγες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις» αναρωτήθηκε ο εμίρης στη σύνοδο κορυφής του Ριάντ.

«Τα μάτια μας έχουν παγώσει και οι καρδιές μας είναι ραγισμένες βλεποντας όλες αυτές τις φρικαλεότητες. Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα», συνέχισε.

«Πολλοί άνθρωποι και κράτη σε όλο τον κόσμο που έχουν δώσει διαλέξεις στο παρελθόν σχετικά με την ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τις ανθρώπινες αξίες παραμένουν σιωπηλοί εν μέσω όλων αυτών των φρικαλεοτήτων.

«Η διεθνής κοινότητα σιωπά μπροστά σε όλες αυτές τις σκηνές. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να βομβαρδιστούν σε κοινή θέα τον 20ο αιώνα» είπε.

14:30 Αμπάς: Τόσα εγκλήματα μπροστά στα μάτια της διεθνής κοινότητα

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα στη σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Ριάντ το Σάββατο.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να δράσει γρήγορα για να σταματήσει την ισραηλινή επιθετικότητα και να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα και να αποτρέψει την απέλαση του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη».

«Δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία στρατιωτική λύση ή λύση ασφαλείας στο παλαιστινιακό ζήτημα. Όλες αυτές οι λύσεις έχουν αποτύχει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα αυτά τα εγκλήματα γίνονται μπροστά στα μάτια του κόσμου χωρίς καμία πραγματική δράση από την πλευρά του η διεθνής κοινότητα να σταματήσει αυτόν τον εγκληματικό πόλεμο και να αποδώσει δικαιοσύνη για τον παλαιστινιακό λαό», είπε.

Ο Αμπάς πρόσθεσε: «Καλούμε για μια διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη που θα οδηγήσει σε μια πολιτική λύση με βάση τις αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας και την αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία για την παροχή προστασίας στον παλαιστινιακό λαό. Η Λωρίδα της Γάζας είναι μέρος του παλαιστινιακού κράτους και η πολιτική λύση πρέπει να την περιλαμβάνει».

14:20 Υπό τον έλεγχο του Ισραήλ 11 στρατιωτικές θέσεις της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα πως έχει πάρει τον έλεγχο 11 στρατιωτικών θέσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας εκστρατείας.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι χτύπησε και άλλες σήραγγες και ύποπτους μαχητές στο παλαιστινιακό έδαφος στη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πολεμικό ναυτικό επιτέθηκε σε αποθήκες όπλων της Χαμάς αργά χθες, Παρασκευή (10/11).

Τα πυρά ρουκετών από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ συνεχίστηκαν σήμερα με τις σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού να ηχούν σε μια μεθοριακή κοινότητα κοντά στη Γάζα.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν επίσης ότι είναι νεκρός από ισραηλινά πυρά ένας διοικητής της Χαμάς που «κρατούσε ομήρους περίπου 1.000 κατοίκους της Γάζας στο νοσοκομείο Al Rantisi». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

13:50 Ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής του Ριάντ

Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής στο Ριάντ, με τον Σαουδάραβα διάδοχο να εκφωνεί την εναρκτήρια ομιλία του.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε την άμεση διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων και αιχμαλώτων.

«Πρόκειται για μια ανθρωπιστική καταστροφή που απέδειξε την αποτυχία της διεθνούς κοινότητας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να βάλουν τέλος στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ και να αποδείξουν τα διπλά πρότυπα που υιοθετήθηκαν από τον κόσμο», πρόσθεσε.

13:30 Πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ ζητάει το Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραΐσι, ελπίζει να επιτύχει συμφωνία μεταξύ των 57 χωρών που συμμετέχουν στην κοινή σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας καθώς στοχεύει να προωθήσει την ατζέντα που είχαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι από την έναρξη του πολέμου: πλήρες μποϊκοτάζ του πετρελαίου και προμήθεια φυσικού αερίου στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera ο Ιρανός πρόεδρος προχωρά ένα βήμα παραπέρα απαιτώντας την απαγόρευση της πώλησης όπλων στο Ισραήλ και ότι οι αραβικές χώρες επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στους εναέριους χώρους τους για ισραηλινές πτήσεις μέχρι να υπάρξει λύση στη σύγκρουση .

Ο Ραΐσι είναι ο πρώτος Ιρανός πρόεδρος που επισκέπτεται την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας εδώ και 11 χρόνια – ο τελευταίος ήταν ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ το 2012.

13:00 Χωρίς ρεύμα και νερό

Ο δημοσιογράφος Sami al-Sultan καταγράφει πώς οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα παρέχουν νερό στα σπίτια εν μέσω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος.

Το βίντεο δείχνει πώς οι άνθρωποι βασίζονται σε στοιχειώδεις μεθόδους για να γεμίσουν δεξαμενές νερού για οικιακή χρήση, με προμήθειες να έρχονται μία φορά κάθε τρεις ημέρες.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την επιδείνωση της κατάστασης των υδάτων στη Λωρίδα της Γάζας. Το 2021, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία και το Ευρωμεσογειακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν ξεκαθαρίσει ότι το νερό της Γάζας δεν είναι πόσιμο, με το 97% του νερού της να είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SAMI ALSULTAN (@sami97alsultan)

12:45 Έκκληση βοήθειας από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους

Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος Yara Eid δημοσίευσε στο διαδίκτυο μια συγκινητική έκκληση για να σώσει μια οικογένεια που έχει παγιδευτεί μέσα στο σπίτι της από ισραηλινά τανκς κοντά στο νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός πυροβολεί όποιον κινείται στην περιοχή και εμποδίζει την άφιξη ασθενοφόρων, σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Σε ένα αραβικό και αγγλικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της X, η Eid ζήτησε από διεθνείς οργανισμούς να σώσουν την 13μελή οικογένεια Khreis.

Λέει ότι είναι παγιδευμένοι στο σπίτι τους περικυκλωμένοι από τανκς και βομβαρδίζονται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

امانة يا جماعة أنقذوهم امانة امانة امانة pic.twitter.com/jMYxoVpEjf — Yara Eid 🇵🇸 يارا عيد (@yaraeid_) November 11, 2023

12:30 Διακόπηκαν οι επιχειρήσεις στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στο θύλακα, διακόπηκαν σήμερα επειδή εξαντλήθηκαν πλήρως τα καύσιμα.

«Ως αποτέλεσμα, ένα νεογέννητο μωρό πέθανε μέσα στη θερμοκοιτίδα, όπου βρίσκονται 45 μωρά», δήλωσε στο Reuters ο Ασράφ αλ-Κίντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, για τις οποίες κάτοικοι είπαν πως όλη τη νύχτα έδιναν μάχες με ενόπλους της Χαμάς μέσα και γύρω από την Πόλη της Γάζας όπου βρίσκεται το νοσοκομείο, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

«Η κατάσταση είναι χειρότερη απ’ ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Είμαστε πολιορκημένοι μέσα στο Ιατρικό Συγκρότημα Αλ Σίφα και η κατοχή έχει στοχοθετήσει τα περισσότερα από τα κτίρια μέσα σ’ αυτό», δήλωσε τηλεφωνικά ο Κίντρα.

11:45 Υπουργός Υγείας της Παλαιστίνης: Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε λευκό φώσφορο στo νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο Μάι αλ-Κάιλα κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι βομβάρδισαν το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας με λευκό φώσφορο.

«Αυτό είναι ένα διεθνώς απαγορευμένο όπλο. Αναρωτιόμαστε ποιος είναι υπεύθυνος για την καταδίκη του Ισραήλ για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου al-Shifa με λευκό φώσφορο», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Ραμάλα, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διαπράττουν «γενοκτονία» στη Γάζα.

«Ο αναπόφευκτος θάνατος έχει γίνει η μοίρα των ασθενών στα νοσοκομεία της Γάζας – και θεωρούμε υπεύθυνο το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα για αυτό».

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί λευκό φώσφορο στη Γάζα και τον Λίβανο τον περασμένο μήνα. Το Ισραήλ αρνήθηκε τον ισχυρισμό.

11:20 Πανώ από 2.400 οι αιχμάλωτοι Παλαιστίνιοι

Έκτοτε, ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν τεθεί υπό κράτηση έχει ξεπεράσει τους 2.400. Οι ιστορίες που ακούτε από μερικούς από αυτούς είναι απλώς φρικτές.

Μερικοί φοβούνται ακόμη και πολύ για να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης επειδή φοβούνται ότι το Ισραήλ θα τους ανταποδώσει επειδή είπε τι συμβαίνει.

Το Ισραήλ σφραγίζει επίσης τις εισόδους σε πόλεις και η μετακίνηση γίνεται πολύ δύσκολη. Αλλά ακόμη και όσοι τα καταφέρνουν, αντιμετωπίζουν Ισραηλινούς στρατιώτες στα σημεία ελέγχου – που περνούν από τα τηλέφωνά τους και βλέπουν αν έχουν κάτι που δεν αρέσει στους στρατιώτες. Τους ξυλοκόπησαν. Τους επιτίθενται, και μερικές φορές τους συλλαμβάνουν, όπως μεταφέρει το Al Jazeera.

11:00 Ο γιατρός της Γάζας ζητά να σταματήσουν τα «εγκλήματα πολέμου»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έξω από το νοσοκομείο al-Nasser στο Khan Younis, ένας γιατρός προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τα «εγκλήματα πολέμου» που διαπράττονται κατά των νοσοκομείων της Γάζας.

«Τώρα καλούμε [σε] όλο τον κόσμο, αν υπάρχει ξύπνια συνείδηση, παρακαλούμε [να αναλάβετε] δράση», είπε. «Όποιος πολιτικός στον κόσμο τώρα δεν μπορεί να ασκήσει πίεση να σταματήσουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου στα νοσοκομεία, τα χέρια του είναι ματωμένα».

Είπε ότι το πολιορκημένο Νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας είναι ανεπαρκές και βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

«Τώρα δεν υπάρχει νερό. Επίσης δεν υπάρχει ρεύμα», είπε. «Οι πόρτες του νοσοκομείου είναι ανοιχτές, αλλά δεν μπορούμε να παρέχουμε ιατρική βοήθεια στους ασθενείς μας».

«Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τέτοια εγκλήματα πολέμου», είπε.

10:20 «Σκάβουμε με τα χέρια μας για να θάψουμε νεκρούς»

Μιλώντας από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας στη Γάζα Monir al Bashr λέει ότι οι Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να σκάβουν με τα χέρια τους για να θάψουν πτώματα μέσα στο συγκρότημα του νοσοκομείου.

«Δεν έχουμε εξοπλισμό ή μηχανήματα για να σκάψουμε τον τάφο. Πρέπει να θάψουμε αυτά τα πτώματα διαφορετικά θα ξεσπάσουν επιδημίες. Αυτά τα πτώματα βρίσκονται στο δρόμο για μέρες», είπε στο Al Jazeera.

10:15 Σκληρές μάχες γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο δημοσιογράφος Μουσταφά Σαρσούρ μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο λέει ότι drones αιωρούνται στην περιοχή, στοχεύοντας άτομα που κινούνται εντός ή εκτός του συγκροτήματος του νοσοκομείου.

«Μια οικογένεια προσπάθησε να φύγει από το συγκρότημα και μέχρι να φύγουν από τις εξωτερικές πύλες… σκοτώθηκαν όλοι», είπε, προσθέτοντας ότι όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στο νοσοκομείο είχαν καταστραφεί πλήρως ή εν μέρει.

«Κανείς δεν μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο λόγω των άγριων μαχών».

Ο Σαρσούρ είπε ότι ήταν ο μόνος εναπομείνας δημοσιογράφος μέσα στο νοσοκομείο.

⚡ NOW: Violent Clashes Taking Place Very Close to Al-Shifa Hospital Between #Palestinian Militia and #IDF Exchanges of fire are reportedly taking place about 200 to 500 meters from the hospital compound.#Gaza #palestine #hamas pic.twitter.com/Z3YqDhyNya — War Reports (@cheguwera) November 11, 2023

10:00 Ηχηρή παρέμβαση από τον Ιρανό πρόεδρο: «Η Γάζα δεν είναι αρένα για λόγια, αλλά για δράσεις»

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι δήλωσε το Σάββατο, σχετικά με τις αιματηρές συγκρούσεις στη Γάζα, ότι είναι η ώρα για δράσεις και όχι για λόγις, ενώ κατευθυνόταν στη Σαουδική Αραβία για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Η Γάζα δεν είναι αρένα για λόγια. Θα πρέπει να είναι για δράση», είπε ο Ραΐσι στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής των αραβικών και ισλαμικών εθνών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

09:15 «Μπορεί να υπάρχουν αιχμάλωτοι στο νοσοκομείο Αλ Σίφα»

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στη Wall Street Journal ότι Ισραηλινοί όμηροι μπορεί να κρατούνται από τη Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη βόρεια Γάζα, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη λειτουργία του στρατού στο συγκρότημα.

08:50 Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι ισραηλινές δυνάμει ασφαλείας (IDF) έχει περικυκλώσει το νοσοκομείο Αλ Σίφα, όπως μεταδίδει η Haaretz.

To δίκτυο επικοινωνίας με το νοσοκομείο έχει διακοπεί.

08:30 Ο Ιρανός πρόεδρος καθοδόν για τη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα

Ο Εμπραχίμ Ραΐσι θα είναι μεταξύ των ηγετών που θα συναντηθούν στο Ριάντ.

Πριν φύγει από το Ιράν, ο πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν θέλουν την επέκταση του πολέμου… αλλά τα λόγια και οι πράξεις τους δεν συναύδουν. Οι Αμερικανοί είναι αυτοί που παρέχουν το καύσιμο της πολεμικής μηχανής των Σιωνιστών», είπε ο Ραΐσι.

Ο πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι το ζήτημα της Παλαιστίνης είναι το πιο σημαντικό για τον ισλαμικό κόσμο, προσθέτοντας ότι είναι ώρα για δράση.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Ιρανός πρόεδρος επισκέπτεται τη χώρα του Περσικού Κόλπου από τότε που η Τεχεράνη και το Ριάντ τροποποίησαν τις σχέσεις τους σε μια συμφωνία με τη μεσολάβηση της Κίνας τον Μάρτιο.

#Iran President Ebrahim Raisi departed for #SaudiArabia to attend Muslim leaders summit in Riyadh. Iran Nuances, earlier on November 6, had reported that Iranian president would attend the summit. pic.twitter.com/xKINDf3LDC — Iran Nuances (@IranNuances) November 11, 2023

08:02 Νέο διάγγελμα του αρχηγού της Χεζμπολάχ

Ενώ οι ηγέτες του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας θα συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία, στον Λίβανο, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα αναμένεται να κάνει τηλεοπτικό διάγγελμα στους οπαδούς του.

Η ομιλία του, που πρόκειται να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας, μια εβδομάδα αφότου «έσπασε» τη σιωπή του για τον πόλεμο στη Γάζα σε μια πολυαναμενόμενη ομιλία.

Στις μακροσκελείς δηλώσεις του, ο Νασράλα είπε ότι «όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά στο νότιο μέτωπο του Λιβάνου» και ότι «τι θα συμβεί στο μέτωπο του Λιβάνου θα εξαρτηθεί από αυτό που θα συμβεί στη Γάζα», καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στα πολιορκημένα εδάφη.

07:50 Συνάντηση αραβικών και μουσουλμανικών μπλοκ σήμερα στο Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για να συζητήσουν τον πόλεμο και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος στοχεύει να δείξει «πώς οι Άραβες θα κινηθούν στη διεθνή σκηνή για να σταματήσουν την επίθεση, να στηρίξουν την Παλαιστίνη και τον λαό της, να καταδικάσουν την ισραηλινή κατοχή και να την θέσουν υπόλογη για τα εγκλήματά της», ο βοηθός γενικός γραμματέας του μπλοκ, Hossam Zaki. , είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Την Πέμπτη, οι υπουργοί Εξωτερικών του μπλοκ σε μια προπαρασκευαστική συνάντηση καταδίκασαν «την ισραηλινή κατοχή και την επιθετικότητά της κατά της Λωρίδας της Γάζας» και ζήτησαν η χώρα «να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της κατά του παλαιστινιακού λαού».

Κάλεσαν επίσης «να σταματήσει άμεσα η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον των Παλαιστινίων».

07:15 Ηχούν οι σειρήνες σε ισραηλινές κοινότητες κοντά στα σύνορα της Γάζας

Μετά από 13ωρη ηρεμία, ηχούν σειρήνες πυραύλων σε ισραηλινές κοινότητες κοντά στα σύνορα της Γάζας, σύμφωνα με την Haaretz.

07:05 Οι ζωές παιδιών στη Γάζα «κρέμονται από μια κλωστή»

Οι ζωές ενός εκατομμυρίου παιδιών στη Γάζα «κρέμονται σε μια κλωστή», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια της UNICEF για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Adele Khodr.

«Χιλιάδες και χιλιάδες παιδιά παραμένουν στη βόρεια Γάζα καθώς οι εχθροπραξίες εντείνονται. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν πού να πάνε και διατρέχουν ακραίο κίνδυνο», είπε ο Khodr σε μια δήλωση.

«Η προστασία των νοσοκομείων και η παράδοση ιατρικών προμηθειών που σώζουν ναυαγοσωστικές είναι μια υποχρέωση σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου, και τα δύο χρειάζονται τώρα».

Lives of one million children ‘hanging by a thread,’ as child health services almost collapse across the Gaza Strip Press release: https://t.co/U4LzYzxzTx pic.twitter.com/tl8UF0MApR — UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) November 10, 2023

06:45 Χωρίς ιατρικές προμήθειες οι γιατροί

Ανατρυχιαστική είναι η μαρτυρία γιατρού από το Ινδονησιακό Νοσοκομείο της Γάζας.

«Δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες το 24ωρο και αν ξεκουραστούμε, είναι το πολύ δύο ώρες, τότε θα επιστρέψουμε στην υπηρεσία λόγω της αυξημένης επιθετικότητας στη Γάζα.

Αλλά το πιο σημαντικό, υπάρχει σοβαρή έλλειψη ιατρικών προμηθειών, ειδικά αναισθητικών. Σήμερα, έχουμε εξαντλήσει το είδος που χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, [έτσι] έχουμε καταφύγει σε εναλλακτικά φάρμακα για ασθενείς έκτακτης ανάγκης.

Όσον αφορά την κούραση, το ιατρικό προσωπικό είναι εξαντλημένο χωρίς ανάπαυση, ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό.

Πολλοί από αυτούς έχασαν τα μέλη της οικογένειάς τους και τα σπίτια τους στους βομβαρδισμούς και κάποιοι από αυτούς πρέπει να μεταφέρουν τις οικογένειές τους στο νότο – και αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του νοσοκομείου».

Local journalist gets interrupted by the heavy lsrasli bombing currently targeting the Indonesian Hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/fP84zxNdOK — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

06:05 Συνεχείς επιθέσεις στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έκαναν γνωστό ότι οι επιθέσεις στο νοσοκομείο Αλ Σίφα έχουν «ενταθεί δραματικά» τις τελευταίες ώρες και το προσωπικό έκανε λόγο «μια δραματική κατάσταση».

«Επαναλαμβάνουμε επειγόντως τις εκκλήσεις μας να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων και για την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων, του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών», ανέφερε η οργάνωση.

Οι ΓΧΣ επανέλαβαν επίσης μια προηγούμενη ειδοποίηση ότι δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσουν με το προσωπικό τους στο νοσοκομείο και ότι ήταν «εξαιρετικά ανήσυχοι» για την ασφάλειά τους και των ασθενών.