Μέση Ανατολή: Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στη Συρία κατά εγκαταστάσεων «συνδεόμενων» με το Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Κυριακή αεροπορικά πλήγματα στη Συρία στοχοποιώντας εγκαταστάσεις «συνδεόμενες» με το Ιράν, σε αντίδραση στις «συνεχιζόμενες επιθέσεις» εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στη συριακή και στην ιρακινή επικράτεια, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της χώρας Λόιντ Οστιν (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, επίθεση φιλοϊρανικών οργανώσεων κατά αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στην ανατολική Συρία).

“Today, in response to continued provocations by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps and their affiliated groups in Iraq and Syria, U.S. Central Command (USCENTOM) conducted air strikes against facilities near the cities of Abu Kamal and Mayadin,” said General Michael Erik… pic.twitter.com/9j2H3tGhDN

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 12, 2023