ΗΠΑ: Αεροπορικές επιθέσεις στη Συρία σε εγκατάσταση που «συνδέεται με το Ιράν»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν από αέρος χθες Τετάρτη εγκατάσταση στην ανατολική Συρία που κατ’ αυτές συνδεόταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, και ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από U.S. Air National Guard 173rd Public Affairs).

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που υπογράφεται από τον αμερικανό υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν, δυο μαχητικά F-15 έπληξαν «αποθήκη όπλων», σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικού προσωπικού στη Συρία και στο Ιράκ.

Following a series of attacks against U.S. persons in Iraq and Syria, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted an air strike against a facility in Syria used by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and affiliated groups. We will take all necessary measures to… pic.twitter.com/KoLGWbnaxo

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 8, 2023