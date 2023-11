Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Εκτός λειτουργίας τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία – Αδιάκοποι βομβαρδισμοί

Άνευ προηγουμένου η ανθρωπιστική καταστροφή στη βόρεια Γάζα, με τα νοσοκομεία να έχουν μπει στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού.

Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι ακόμα και τραυματίες προσπαθούν να φύγουν προς τα νότια, χωρίς πρόσβαση σε βασικές προμήθειες.

Εικόνες που θυμίζουν τη Νάκμπα – την αναγκαστική μετακίνηση χιλιάδων Παλαιστινίων από τα εδάφη τους το 1948 – κατακλύζουν τα διεθνή ΜΜΕ όσο οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός πέφτουν στο κενό.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις επιχειρήσεις στη Γάζα – παρά τη διεθνή πίεση – χωρίς ωστόσο να φαίνεται να έχει ένα ρεαλιστικό σενάριο απεμπλοκής.

«Συνεχίζουν οι μαζικοί πυροβολισμοί κοντά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς, στο Tal Al-Hawa, στην πόλη της Γάζας. Στην περιοχή ακούγονται βομβαρδισμοί και βίαιες εκρήξεις», αναφέρει σε ανάρτησή της η Ερυθρά Ημισέληνος .

Η αυτοκινητοπομπή οχημάτων που ξεκίνησε από τη νότια Λωρίδα της Γάζας προς το νοσοκομείο, συνοδευόμενη από την Ερυθρά Ημισέληνο για να διασφαλίσει την εκκένωση των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού από το νοσοκομείο Αλ Κουντς σταμάτησε στο κυβερνείο Al-Wusta.

Η αυτοκινητοπομπή εξακολουθεί να μένει στο σημείο έως ότου ηρεμήσει η κατάσταση στη γύρω περιοχή του νοσοκομείου για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό και να ξεκινήσει τη διαδικασία εκκένωσης.

