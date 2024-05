Πύρινη κόλαση και εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην καναδική δύση, όπου μαίνονταν χθες Κυριακή εκατοντάδες μέτωπα φωτιάς (φωτογραφία, επάνω, από Alberta Wildfire via Reuters), καθώς η περίοδος των πυρκαγιών, που άρχισε νωρίτερα από το συνηθισμένο, αναμένεται δύσκολη κι εξαιρετικά επικίνδυνη, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

«Οι φλόγες μας έχουν στ’ αλήθεια ζώσει, από τη δύση ως τα βορειοανατολικά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομπ Φρέιζερ, ο δήμαρχος της Φορτ Νέλσον, απευθύνοντας αγωνιώδη έκκληση σε περίπου εκατό κατοίκους που παρέμειναν επιτόπου να φύγουν, καθώς η πόλη απειλείται από μέτωπο εκτός ελέγχου.

